Proponen crear unidad de voluntarios de la Defensa Civil para responder emergencias en Las Condes

Autoridades propusieron la creación de la Unidad de Primera Respuesta de la Defensa Civil, en buscas de tratar urgencias en la comuna de Las Condes.

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar Romero; la alcaldesa Catalina San Martín; y el director general de la Defensa Civil de Chile, coronel Iván Labra Salazar, informaron sobre este nuevo equipo para fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias en la comuna precordillerana.

Según informaron, la unidad actuaría al alero de la Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. “Las emergencias no avisan y, por lo mismo, tenemos que anticiparnos”, dijo el subsecretario Bolívar.

La alcaldesa San Martín valoró “la propuesta de establecer en Las Condes una unidad comunal de la Defensa Civil. Trabajaremos junto al Concejo Municipal para concretarla”. Asimismo, sumó que los voluntarios que se sumen podrían apoyar en emergencias de otras comunas de la región.

El coronel Labra, en tanto, señaló que la nueva unidad permitirá mejorar la capacidad de respuesta por medio de voluntarios preparados permanentemente y de forma estructurada. Así, planteó la autoridad de la Defensa Civil, podrán disponer recursos y capital humano para actuar.

Esta idea del sector alto de la capital surgió tras las intensas lluvias y posterior activación de quebradas y aluviones en el sector precordillerano de Las Condes. Casas, vehículos y edificios públicos sufrieron el embate del barro, agua y sedimentos que bajaron desde los cerros. Afortunadamente, solo se registraron heridos leves aparte del gran daño.

Tras la emergencia, menos de cinco horas pasaron para que el Gobierno de José Antonio Kast enviara recursos, declarara zona de catástrofe a la comuna y dispusiera del Ejército para apoyar en las labores de limpieza. En Coquimbo, en tanto, pese al fallecimiento de seis personas y daños en más de 20 mil viviendas, la declaratoria gubernamental demoró seis días.

Ante esto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, intentó justificar la rapidez en Las Condes. “Para el gobierno todas las regiones son igual de importantes. Por razones geográficas, hay respuestas que son más rápidas que otras”, dijo en esa oportunidad. Una idea de brigada de voluntarios como la que autoridades gubernamentales plantean en Las Condes ni siquiera se mencionó ante la emergencia en el norte.