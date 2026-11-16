Viaje a “Valparaíso mi amor” de Aldo Francia

¿Pasa con todas las películas? ¿Eso de querer entrar en la pantalla y recorrerlas? ¿Escapar de la realidad por unos minutos y transitar por aquellos lugares inmortales que recorren los personajes? La respuesta, en mi caso, es no. Me pasa solo con algunas, esas con las que he creado un tipo de cercanía duradera y en las que me he visto de vez en cuando. Casi como ese hombre que mira los cuadros de Vincent van Gogh en uno de los capítulos de “Los Sueños de Akira Kurosawa” —la película episódica de 1990—, y pasa a formar parte de ellos. La diferencia es que no me ha pasado en sueños, sino en la realidad.

La última vez fue en un viaje por el día a Valparaíso, una práctica habitual que, intuyo, es compartida por todos quienes a veces quieren escapar del calor santiaguino. Y fue en la caminata desde el Rodoviario hasta la Plaza Aníbal Pinto, acompañado de una neblina, cuando tuve el impulso de regresar a la película “Valparaíso mi amor”, ese clásico del cine chileno dirigido por Aldo Francia en 1969.

El cine, además de todas sus características estéticas, narrativas y sonoras, más allá de la posible entretención que nos genere una historia y de la identificación que tengamos con los personajes, tiene como valor intrínseco todo ese mundo en que se desarrolla la ficción. La existencia objetiva de ese espacio en donde se está creando un simulacro que un equipo de rodaje convertirá en infinito. Incluso la película que nos provoca el mayor disgusto o desconexión tiene el poder de capturar un espacio arquitectónico o visual e inmortalizarlo en el plano fílmico.

“Las películas son un mundo de fragmentos”, dijo alguna vez el cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, fallecido en 2022. En su frase hay toda una carga simbólica de entender el cine como patrimonio, muy en coherencia con lo que fue su filmografía, que nunca creyó demasiado en la separación entre la ficción y el documental. Así, para Godard las imágenes en movimiento tenían una búsqueda que iba mucho más allá del valor comercial del espectáculo. Había una preocupación por la imagen vinculada a la memoria, a la historia y al artificio. Tal como cuando vamos en camino a un lugar, en un bus, en un tren o en un auto, y empiezan a aparecer en nuestra cabeza los fragmentos de cosas que no siempre tienen coherencia, pero que sí nos provocan emociones y sensaciones en unos pocos segundos.

No es para nada extraño pensar que la filosofía de Jean-Luc Godard tiene un vínculo importante con el cine chileno de fines de los sesenta. Ese desde donde emanaron “Valparaíso mi amor” y otras películas icónicas de la época como “Tres tristes tigres” (1968), de Raúl Ruiz y “El chacal de Nahueltoro” (1969), de Miguel Littín. Los tres títulos son pilares de aquello que se conoció como el Nuevo Cine Chileno, que tenía como objetivo desarrollar una cultura nacional desde la realización cinematográfica, que tuviera códigos propios, que estableciera historias con sentido crítico, y no fuera una mera imitación de Hollywood. Estamos hablando de un conjunto de filmes que irradian patrimonio por todas partes, desde sus afiches hasta sus escenas emblemáticas que dejan entrever un Chile ya extinto, con rincones de ciudades que han cambiado en las últimas décadas, pero están ahí, capturados por la imagen cinematográfica.

Por eso es que preguntarse por las calles de Valparaíso, en donde Aldo Francia filmó la historia de los niños que están a merced de un sistema que no los cuida, es también preguntarse por las problemáticas de hoy y el desamparo que sufren quienes están en los márgenes de la sociedad. De hecho, esa fue una de las premisas que tuvo el médico Aldo Francia cuando se convirtió en cineasta, influido por el Neorrealismo italiano y la Nueva Ola Francesa. “La primera película que me impactó realmente fue ‘Ladrón de bicicletas’, de [Vittorio] De Sica. De inmediato me dieron ganas de hacer cine, de filmar”, decía el director en una entrevista a la revista Primer Plano, en julio de 1972, en la que también reconocía haber visto 12 veces “Sin aliento” de Jean-Luc Godard

La búsqueda de la época para Aldo Francia era pensar en el cine como un motor de cambio del estado de las cosas. Aprovechar la naturaleza de las imágenes en movimiento para mostrar al espectador que ese Chile porteño de fines de los sesenta necesitaba ser visto. Esos objetivos pretendía lograrlos, en paralelo, a la entretención y a la absoluta conciencia del poder de simulacro y convocatoria que tenía el cine. De hecho, el cineasta fue fundador del Cine Club en Viña del Mar en 1962 y organizador del Primer Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, también en Viña del Mar en 1967, que tendría una segunda edición en 1969.

No deja de ser irónico que Francia convirtiera las imágenes de su Valparaíso en un patrimonio material e inmaterial, mucho antes de que la Unesco nombrara al área histórica de la ciudad puerto como patrimonio de la humanidad. Es irónico porque el Valparaíso de Aldo Francia es duro, descuidado y peligroso para sus personajes, aunque al mismo tiempo toda esa tensión que hay en la película termina desembocando en una experiencia visual de la que cuesta despojarse. Tal vez por eso es que, aunque no la he visto hace años, un paseo por el puerto tiene el efecto de trasladarme a los lugares en los que Aldo Francia decidió contar esta historia.

Vuelvo a las preguntas con las que abro esta crónica. ¿Pasa con todas las películas? ¿Eso de querer entrar en la pantalla y recorrerlas? Hoy día sería muy fácil hacerlo con ayuda de la inteligencia artificial. Podría aburrirme una semana completa recorriendo los lugares de películas latinoamericanas que me parecen fascinantes como “Amores Perros”, “Ciudad de Dios”, “Whisky” o “Pizza, birra, faso”. Pero no. No siento ese impulso. Todas estas grandes películas son patrimonio al ser reflejo de identidades, conductas y espacios arquitectónicos que son efímeros. Sin embargo, ante ellas prefiero ser solo espectador. Supongo que tiene que ver con la cercanía espacio temporal de las historias. Algunas nos impulsan a ser parte de ellas, con otras preferimos la distancia.

El valor del cine radica en eso, en extendernos la invitación y dejarnos la decisión a nosotros. En esa invitación, las películas establecen un pacto secreto con los espectadores, subjetivo, misterioso y también irrepetible. Y es que la primera vez que vemos un filme nunca es igual a la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Quiero creer que no soy el único espectador que se repite las películas de forma compulsiva.

En ese laberinto de mi relación con el cine y con “Valparaíso mi amor”, me puse a investigar sobre el efecto que esta película generaba en mí, a partir de la cercanía con la ciudad de su filmación. Llegué a un debate de la Revista PH del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, donde el punto de partida era la pregunta: ¿qué es lo patrimonial en el cine: la película, la sala o el ritual? La lectura me abrió nuevas perspectivas respecto al acto de ver cine y me quedé pensando.

Ante la nueva dimensión, la del ritual, que se abre para mí ahora con la película de Aldo Francia, me contacté con el arquitecto y fotógrafo peruano radicado en Chile, Andrés Daly, quien recorrió el país durante 8 años con el proyecto de cine itinerante ElCinevino, con el que se dedicó a exhibir películas en distintas partes del país en donde no era fácil ver un filme en pantalla grande. Me parece que es una voz muy autorizada para hablar del efecto que algunas películas producen en los espectadores en relación al momento en que fueron vistas.

“Nuestra relación personal con el cine es una experiencia patrimonial porque el cine conecta con los diferentes tiempos y espacios de nuestra vida, las películas que vimos en esos momentos son, como el marcador de un libro, puntos de referencia de donde estábamos parados en ese momento de nuestra historia: si vimos esas películas en una sala de cine que fue demolida años después, si tuvimos experiencias de cine comunitarias al aire libre en una plaza o una calle con cientos de personas desconocidas, o si vimos una película solos, con una pareja o con amigos en un departamento en el que vivimos unos años en una ciudad que hoy nos parece lejana”. Su respuesta me confirma esa idea inicial de que solo algunas películas nos conmueven de una manera más vehemente.

En el debate referido anteriormente de la revista PH, respecto a lo patrimonial en el cine, se concluye lo siguiente: “Tal vez, lo verdaderamente patrimonial del cine no sea la película, ni la sala, ni siquiera el ritual, sino la suma viva de todos ellos: la película que se proyecta en un espacio cargado de historia y se convierte, a través del público, en una experiencia emocional y colectiva. El cine como memoria compartida”.

La primera vez que vi “Valparaíso mi amor” estaba solo en mi casa. Fue en una copia grabada en un VHS, que costó bastante que llegara a mis manos. No se veía bien, no se escuchaba bien y me quedé con muchas preguntas para las que no tuve respuestas durante mucho tiempo. Sin embargo, con el paso de los años las respuestas comenzaron a llegar y también me fue posible ver una copia en mejor calidad e incluso conversar sobre la película con su guionista José Román.

También comencé a buscar y reconocer algunos lugares de la ciudad que aparecen en escenas emblemáticas, como la recordada pelea de los niños en la feria de la avenida Argentina y posterior persecución que termina en el Teatro Condell. O la escena en que Mario (Hugo Cárcamo), el padre de los niños, es visitado en la cárcel por la comadre María (Sara Astica), la misma cárcel que hoy es el Parque Cultural de Valparaíso. No sé si es un trance, pero en esa última visita al puerto, caminé por estos lugares y me sentí parte de la película, como un extra que deambula bajo la niebla por los rincones que recorren Ricardo (Rigoberto Rojo), Chirigua (Pedro Álvarez), Antonia (Liliana Cabrera) y Marcelo (Marcelo Hidalgo), los niños que Aldo Francia inmortalizó en el cine chileno.

Tiempo después, la vi una vez más en la versión restaurada de la Cineteca Nacional de Chile, que en la actualidad se puede ver online. Y ahora, en el momento del cierre de este texto, sigo pensando en este clásico de nuestra cinematografía, que genera comentarios de entusiasmo y nostalgia cuando se le recuerda en redes sociales. Y me ratifica que el valor patrimonial de ciertas películas también es conectar con quienes, en distintas épocas, se emocionaron frente a la pantalla.

*La producción periodística de este texto estuvo a cargo del estudiante de periodismo de la Universidad Andrés Bello, Matías Salas.