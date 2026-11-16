Las vueltas de Kast: homenajea al “asesino” Ho Chi Minh tras criticar a Bachelet por hacer lo mismo

El Presidente José Antonio Kast protagonizó este lunes uno de los momentos más llamativos de su visita oficial a Vietnam. Durante su paso por Hanói, el Mandatario depositó una ofrenda floral en el Mausoleo de Ho Chi Minh, el histórico líder comunista vietnamita al que años atrás calificó de “asesino en serie” y “genocida”, además de cuestionar duramente a la expresidenta Michelle Bachelet por realizar exactamente el mismo homenaje.

La ceremonia se desarrolló en el marco de la gira que Kast inició el domingo por Vietnam. El jefe de Estado llegó al mausoleo acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, integrantes de su gabinete, parlamentarios de la delegación oficial y la embajadora de Chile en ese país, Nasly Bernal.

Ho Chi Minh fue el líder revolucionario que fundó la República Democrática de Vietnam en 1945 y desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del movimiento comunista vietnamita.

Según explicaron fuentes de la Presidencia, la ofrenda floral corresponde a una actividad tradicional de las visitas de Estado a Vietnam y no constituye una iniciativa excepcional del actual Gobierno.

De hecho, otros mandatarios chilenos participaron anteriormente en la misma ceremonia: Sebastián Piñera lo hizo en 2012 y Michelle Bachelet en 2017.

El canciller Francisco Pérez defendió la participación del Presidente en el homenaje y descartó que existiera alguna incomodidad por las diferencias políticas entre Kast y el régimen comunista vietnamita.

“El Presidente es el presidente de todos los chilenos, representa al país, representa las políticas de Estado y eso es lo que corresponde. No hay ninguna incomodidad”, afirmó.

Sin embargo, el gesto presidencial contrasta con las declaraciones que el propio Kast realizó durante años sobre Ho Chi Minh y, particularmente, con sus cuestionamientos a Bachelet cuando la entonces Mandataria visitó el mismo mausoleo.

En noviembre de 2017, durante la visita oficial de la expresidenta a Hanói, Kast utilizó su cuenta de X para criticar el homenaje y responsabilizar al líder vietnamita por graves violaciones a los derechos humanos.

“23 años duró la dictadura de Ho Chi Mihn. Sólo en las Matanzas del Hué, murieron más de 2.000 personas a manos del Vietcong, grupo fundado por Ho Chi Mihn que por sí solo asesinó a más de 30.000 civiles en Vietnam”, escribió entonces.

Las críticas no terminaron allí. Casi un mes después, durante una participación en el programa Estado Nacional de TVN, Kast volvió a cuestionar a Bachelet por su relación con líderes comunistas y mencionó expresamente la ofrenda floral realizada en Vietnam.

“La presidenta Michelle Bachelet es socialista, pero tiene corazón comunista. Cuando ella corre a saludar y besar el anillo a Fidel Castro o cuando va a Vietnam y le pone flores a la tumba de Ho Chi Minh, un asesino en serie, ella es socialista marxista”, declaró en aquella oportunidad.

La comparación adquiere relevancia porque, nueve años después, el propio Kast participó en la misma ceremonia que utilizó para cuestionar políticamente a la exmandataria.

Sus declaraciones contra Ho Chi Minh tampoco se limitaron a la visita de Bachelet. El 7 de septiembre de 2020, Kast volvió a referirse al líder vietnamita en una publicación relacionada con la canción El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara.

“Muchos horrorizados por el supuesto uso político de ‘El derecho de vivir en paz’ de Víctor Jara, olvidan que en verdad la canción es un homenaje al genocida de Ho Chi Minh, que asesinó a millones de vietnamitas y camboyanos en su sangrienta dictadura y su influencia en Asia”, escribió en sus redes sociales.

En agosto de 2021, durante su segunda campaña presidencial, Kast volvió a incluir a Ho Chi Minh entre sus referencias a figuras históricas a las que atribuía graves crímenes.

En una entrevista con La Cuarta, el entonces candidato fue consultado por las declaraciones de Sebastián Sichel, quien había calificado a Augusto Pinochet como la persona “más mala del mundo”.

Al responder, Kast mencionó a Stalin, Hitler y a distintos emperadores romanos, antes de referirse nuevamente al líder vietnamita. “Aquí en Vietnam…, ¿cómo se llamaba? Ho Chi Minh. Tú ves la película Los gritos del silencio y ves la cantidad de asesinatos. Claramente, el liderazgo de los más malos, de las personas más malas, se lo llevan entre los comunistas y los nazis”, sostuvo.

Ahora, como jefe de Estado, realizó una ofrenda floral en el mismo mausoleo, en una actividad que su Gobierno enmarca dentro de las tradiciones diplomáticas de Vietnam.