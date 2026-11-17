Después de semanas de tensiones internas, correos con cuestionamientos y nombres que comenzaron a circular antes de que existiera una resolución oficial, finalmente se despejó una de las incógnitas que mantenía expectantes a los funcionarios del Ministerio de Vivienda en la Región de Coquimbo: quién asumiría la dirección regional del Serviu.

El elegido fue Rodrigo Maturana Fuentes, ingeniero civil de la Universidad de La Serena y exdirector del mismo organismo en la Región de Atacama, quien fue designado por el Presidente José Antonio Kast mediante el sistema de Alta Dirección Pública.

Su nombramiento fue anunciado este viernes 13 de noviembre y comenzará a ejercer sus funciones el lunes 16. Sin embargo, la elección no solamente pone término a un proceso administrativo, sino también a una disputa que durante las últimas semanas había generado inquietud al interior del servicio.

El pasado 12 de octubre, dimos a conocer las tensiones que rodeaban el concurso, particularmente por la circulación anticipada de una supuesta terna compuesta por tres nombres: Luis Felipe Merino Soto, Óscar Gutiérrez y Rodrigo Maturana.

Una sanción durante su gestión en Atacama

Rodrigo Maturana se desempeñó como director regional del Serviu de Atacama entre diciembre de 2018 y diciembre de 2024. Durante ese período, el Consejo para la Transparencia instruyó una investigación sumaria por incumplimientos asociados a las obligaciones de transparencia activa del organismo.

La investigación se originó tras detectar que el servicio no había informado adecuadamente en su plataforma de transparencia cuatro convenios de mandato suscritos con el Gobierno Regional de Atacama durante 2022.

Los acuerdos estaban relacionados con iniciativas de inversión, como la macrourbanización Torreblanca, el Parque Urbano Kaukari, el Sendero de la Procesión de Alto del Carmen y el mejoramiento de la Plaza El Ciruelo de Copiapó.

De acuerdo con la Resolución Exenta N.º 379, del 12 de agosto de 2024, el Consejo para la Transparencia determinó la responsabilidad administrativa de tres funcionarios, entre ellos el entonces director regional Rodrigo Maturana, a quien se le aplicó una multa equivalente al 25% de su remuneración mensual.

Los otros dos funcionarios involucrados recibieron sanciones equivalentes al 20% de sus respectivas remuneraciones.

Otro elemento de su trayectoria profesional corresponde a su incorporación al sector privado inmediatamente después de abandonar la dirección del Serviu de Atacama.

Según su perfil profesional público, Maturana comenzó a desempeñarse en enero de 2025 como gerente técnico de Lavel Ingeniería SpA, empresa dedicada a obras de infraestructura y construcción.

La particularidad es que esta firma había obtenido contratos del propio Serviu de Atacama durante el período en que Maturana encabezaba la institución.

Uno de estos antecedentes consta en documentación oficial: la Resolución Afecta N.º 12, de fecha 27 de noviembre de 2024, adjudicó y contrató la obra denominada “Construcción Macro Urbanización Llanos de la Candelaria, Etapa II, comuna de Copiapó”, proceso de licitación pública N.º 33/2024.

Documentación publicada posteriormente en el Diario Oficial identifica a Lavel Ingeniería como empresa vinculada a la ejecución de ese contrato. La secuencia temporal es relevante: la adjudicación se produjo en noviembre de 2024, Maturana dejó la dirección del servicio en diciembre de ese año y en enero de 2025 comenzó a desempeñarse profesionalmente en la constructora.

Estos antecedentes, por sí solos, no constituyen prueba de una actuación irregular. Sin embargo, abren interrogantes respecto de los procedimientos de adjudicación, la eventual participación de la exautoridad en las decisiones administrativas y los resguardos adoptados frente a posibles conflictos de interés.

De acuerdo con el Servicio Civil, la convocatoria para seleccionar al nuevo director regional del Serviu Coquimbo comenzó el 7 de junio de 2026 y concluyó el 30 de junio, tras una ampliación de plazo.

En total se recibieron 176 postulaciones, de las cuales 170 cumplieron los requisitos legales. Posteriormente, 24 personas avanzaron a las evaluaciones de competencias y 10 fueron entrevistadas por el Consejo de Alta Dirección Pública.

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