¡Buen día, Región de Los Ríos! Desde este martes y hasta el 27 de noviembre, el Parque Urbano Catrico será escenario de la trigésima versión del Simposio Internacional de Escultura de Valdivia. Seis artistas de Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay trabajarán a la vista del público en obras de piedra y metal dedicadas a la memoria del terremoto de 1960. La inauguración será hoy, a las 19:00 horas, y durante el encuentro se podrá observar gratuitamente el trabajo de los escultores, entre las 9:00 y las 19:30 horas.

Conoce la programación del simposio.

Estas son las historias de esta semana:

Valdivia pagó $76,6 millones en horas extras, casi cuatro veces lo presupuestado para ese ítem. El Departamento de Auditoría Interna había advertido el aumento en junio, pero al cierre de septiembre aún no se modificaba el presupuesto.

El Departamento de Auditoría Interna había advertido el aumento en junio, pero al cierre de septiembre aún no se modificaba el presupuesto. Al menos seis internos han muerto en hechos violentos este año en la cárcel de Valdivia. La última muerte ocurrió el domingo, tres semanas después de otra. En febrero, Gendarmería había anunciado medidas para contener la violencia.

La última muerte ocurrió el domingo, tres semanas después de otra. En febrero, Gendarmería había anunciado medidas para contener la violencia. Contraloría cuestiona la compra de un terreno por $567 millones en Lago Ranco. El municipio pagó $424 millones más que la tasación comercial más baja. El alcalde Miguel Meza defiende la operación.

El municipio pagó $424 millones más que la tasación comercial más baja. El alcalde Miguel Meza defiende la operación. Los nuevos hospitales de Valdivia y Panguipulli enfrentan incertidumbre presupuestaria. El terreno para el recinto de Valdivia, avaluado en más de $6 mil millones, todavía no se compra.

El terreno para el recinto de Valdivia, avaluado en más de $6 mil millones, todavía no se compra. Sesenta estudiantes de Agronomía de la UACh recorrieron Los Ríos, desde el lago Calafquén hasta Mehuín, para conocer los servicios ecosistémicos de sus suelos.

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Valdivia: $76,6 millones en horas extras frente a $20 millones presupuestados

La Municipalidad de Valdivia pagó $76,6 millones en horas extraordinarias a trabajadores contratados bajo el Código del Trabajo entre enero y septiembre de este año, pese a que había presupuestado $20 millones para ese ítem. Lo informó el Departamento de Auditoría Interna al Concejo Municipal el miércoles 11 de noviembre, durante la presentación del informe de ejecución presupuestaria del tercer trimestre.

El jefe de Auditoría Interna, Pedro Ramírez, recordó que el aumento ya había sido informado en junio y que hasta el 30 de septiembre la Dirección de Finanzas no había realizado la modificación presupuestaria correspondiente. El informe también detectó que el gasto en suplencias alcanzó los $177 millones, $20 millones más de lo presupuestado.

Según los antecedentes dados a conocer por Radio Bío Bío, Ramírez atribuyó el aumento a la incorporación de inspectores municipales. El concejal Luis Contreras explicó que estos funcionarios tienen distintas modalidades de contratación y que el municipio busca regularizar la situación. El presidente de la Asociación de Empleados Municipales, Rodrigo Vargas, sostuvo que buena parte de los pagos podría corresponder a trabajadores de la salud municipalizada. La presidenta de la Afusam, Paula Obando, fue consultada para contrastar esa versión, pero no respondió, según la misma publicación.

En julio, una auditoría externa de la consultora C&S reveló que los pagos municipales por horas extras pasaron de $640 millones en 2021 a más de $1.400 millones en 2024. El estudio detectó funcionarios que acumulaban más de 100 horas extras mensuales y pagos reiterados a un grupo de siete trabajadores. No encontró errores en los cálculos ni en los pagos, pero advirtió debilidades en el control interno y en la gestión presupuestaria.

En octubre, al presentar su propuesta de presupuesto para 2027, el municipio anunció que reforzaría el control de las horas extraordinarias y la planificación del gasto.

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Cárcel de Valdivia: al menos seis muertes violentas de internos durante 2026

Un interno murió la tarde del domingo 15 de noviembre tras ser atacado con un arma cortante durante una riña en el módulo 54 del Complejo Penitenciario de Llancahue, en Valdivia. Fue trasladado al hospital del recinto, donde falleció por la gravedad de sus lesiones. Es al menos la sexta muerte violenta de un interno este año en el penal, según los casos documentados por la prensa.

Tres semanas antes, el 23 de octubre, un interno colombiano de 32 años murió apuñalado en el módulo 42. En ese mismo módulo, el 14 de agosto, otro recluso, de 28 años, murió por heridas con un arma blanca. Tras ese ataque, Gendarmería realizó un allanamiento extraordinario e incautó cuatro armas cortopunzantes artesanales y un teléfono celular.

Entre el 24 de enero y el 2 de febrero habían muerto tres internos en el módulo 54, dos de ellos en menos de 24 horas. Después de esa seguidilla de fallecimientos, Gendarmería efectuó un operativo en seis módulos, que se tradujo en 762 internos intervenidos, lo que permitió incautar 121 armas cortopunzantes y 51 teléfonos celulares.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, dijo entonces que la situación era grave y que podían ocurrir nuevos asesinatos. La institución anunció traslados de internos involucrados en las agresiones, allanamientos y la intervención de equipos especializados para identificar y desarticular focos de violencia.

En junio de 2023, un allanamiento en el módulo 54 permitió incautar 26 armas blancas artesanales y 20 celulares. Ese mismo año, el módulo albergaba a 214 internos, pese a estar diseñado para 120. En 2025, Gendarmería informó sobre la presión que ejercían los traslados de reclusos desde otras regiones.

En razón de la muerte del recluso sucedida el domingo pasado, la Fiscalía Regional de Los Ríos instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI para establecer las circunstancias de la agresión.

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Un mensaje de la UACh

Estudiantes de Diseño UACh obtuvieron el primer y segundo lugar en el Festival Creativo de la Madera Ensambla Chiloé 2026

Sigrid Fernández Muñoz y Eugenia Mayorga Barrientos fueron reconocidas en la categoría Diseño de la segunda edición del encuentro, que promueve la creación, innovación y puesta en valor de la madera y los oficios asociados a este material.

Con destacados resultados participaron estudiantes de la carrera de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile en la segunda edición del Festival Creativo de la Madera Ensambla Chiloé 2026, donde obtuvieron el primer y segundo lugar de la categoría Diseño, respectivamente.

El primer lugar fue otorgado a Sigrid Fernández Muñoz, por su proyecto “Herramienta prensil de madera laminada como alternativa para la artritis reumatoide”, propuesta que explora las posibilidades de la madera laminada en el desarrollo de soluciones de diseño orientadas a responder a necesidades específicas de las personas.

Al respecto Sigrid Fernández estaba muy contenta y “agradecida por este reconocimiento. Fue un proceso largo de investigación y exploración que disfruté mucho, por lo que me da mucha alegría que el proyecto pueda darse a conocer más allá de Valdivia. También me parece importante poder mostrar las posibilidades de la madera en el desarrollo de productos como este, poniendo en valor sus propiedades físicas y mecánicas y explorando nuevas formas de incorporarla en soluciones que habitualmente se desarrollan con otros materiales”.

En tanto, el segundo lugar recayó en Eugenia Mayorga Barrientos, con “Kelgua: mobiliario de soporte corporal inspirado en el telar Quelgo”, proyecto que establece un vínculo entre el diseño contemporáneo, el mobiliario y los saberes tradicionales asociados a la cultura textil del territorio.

Eugenia Mayorga expresó su agradecimiento por el “reconocimiento en este concurso y a la vez orgullosa del trabajo realizado como proyecto de título, mucho más porque soy de Chiloé y abarqué una temática que tenía un valor emocional para mí. También contenta de que existan instancias de encuentro en torno al oficio de la madera en la misma Isla, como lo es el festival Ensambla en Ancu”.

Ambos reconocimientos destacan el trabajo desarrollado por las estudiantes y ponen de manifiesto las posibilidades del diseño para abordar problemáticas funcionales, explorar nuevos usos de los materiales y establecer diálogos con el patrimonio cultural y los conocimientos locales.

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Lago Ranco: los reparos de Contraloría a una compra de $567 millones

La Municipalidad de Lago Ranco pagó $567 millones por un terreno de 5.911 metros cuadrados para el proyecto Centro Cultural Ferrocarriles Madereros. La compra, realizada en febrero de 2025 mediante trato directo, fue examinada por la Contraloría Regional de Los Ríos en su Informe Final de Investigación Especial N.º 245-2026, tras una denuncia ciudadana. Según el organismo, el municipio pagó 16,9 veces el avalúo fiscal del inmueble.

El informe establece que el proyecto cultural no figuraba entre las inversiones regionales programadas para 2026 ni entre las iniciativas priorizadas para 2027. Tampoco estaba contemplado en el Plan de Desarrollo Comunal vigente cuando se decidió la compra. Más de un año después de la adquisición, el terreno no había sido intervenido para construir la infraestructura proyectada.

Contraloría observó además que el municipio pagó $424 millones más que la menor de las tres tasaciones comerciales, sin acreditar un análisis suficiente de las diferencias entre ellas. El organismo también cuestionó la falta de fundamentos para recurrir al trato directo y la omisión de restricciones urbanísticas que afectaban al inmueble. Instruyó un procedimiento disciplinario y remitió los antecedentes a la Fiscalía Regional, según los resultados de la fiscalización.

En una declaración difundida por las redes sociales municipales, el alcalde Miguel Meza sostuvo que el municipio pagó aproximadamente $95 mil por metro cuadrado y presentó antecedentes de otras compraventas cercanas, con valores de $120 mil y $137 mil por metro cuadrado.

Meza defendió la compra por su valor histórico y comunitario, y rechazó haberse beneficiado personalmente de la operación. “Yo no tengo absolutamente nada que esconder”, dijo. También anunció que entregaría voluntariamente a Fiscalía antecedentes personales, bancarios y dispositivos electrónicos.

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Hospitales de Valdivia y Panguipulli siguen sin certezas presupuestarias

El martes 10 de noviembre, el senador Iván Flores informó que los proyectos de los nuevos hospitales de Valdivia y Panguipulli no estaban considerados en el Presupuesto 2027. Según dijo entonces, la información se la entregó la ministra de Salud, May Chomalí, durante una reunión en el Senado, donde también abordaron las dificultades para comprar terrenos en Valdivia y avanzar en el diseño del recinto de Panguipulli.

El viernes 13, el propio senador cuestionó lo que le había informado la ministra, tras conocer nuevos antecedentes sobre las gestiones regionales. Flores sostuvo que esa información no correspondía con lo avanzado en la región. “Lamentablemente, los equipos de regiones y del Minsal no conversan y no se coordinan”, declaró el parlamentario, quien aseguró que ambas iniciativas mantenían avances y que se estaban retomando las gestiones para adquirir el terreno del futuro Hospital de Valdivia.

En paralelo, autoridades regionales se reunieron en Santiago con representantes del Gobierno para intentar destrabar la compra de un predio de unas diez hectáreas perteneciente a la Universidad Austral de Chile, en el fundo Vista Alegre. El terreno está avaluado en más de $6 mil millones y su compra sigue pendiente por falta de recursos, según explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt.

El gobernador regional Luis Cuvertino señaló que las negociaciones podrían retomarse durante 2027 y que la falta de asignación presupuestaria mantiene la incertidumbre. La alcaldesa Carla Amtmann informó que se acordó revisar el cumplimiento de los compromisos dentro de 30 días y realizar una nueva reunión en enero.

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Del Calafquén a Mehuín: un recorrido por los suelos de Los Ríos

Según la Universidad Austral de Chile, 60 estudiantes de Agronomía recorrieron durante el fin de semana distintos sectores de Los Ríos para conocer cómo cambian las características del suelo desde la cordillera hasta la costa y qué funciones cumplen en los ecosistemas.

La actividad comenzó en un mirador del lago Calafquén y continuó por Melefquén, Pelchuquín y Mehuín, junto a los académicos José Dörner y Mauricio González Chang más los ayudantes de programas de postgrado. Durante el recorrido analizaron cómo las diferencias de clima y suelo influyen en los servicios ecosistémicos.

La salida a terreno, organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACh, forma parte de la asignatura Recursos Naturales, del sexto semestre de Agronomía.

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