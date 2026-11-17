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Antes de entrar en los contenidos de esta edición, un dato que llega desde las profundidades del océano. Un estudio publicado esta semana en Scientific Reports descubrió que los nódulos polimetálicos del fondo del Pacífico, considerados hasta ahora principalmente como depósitos de minerales estratégicos y que despiertan la ambición de muchos, también funcionan como pequeños hábitats para comunidades de organismos.

Los investigadores encontraron muchos pequeños animales viviendo en sus grietas y cavidades, y comprobaron que estas comunidades son diferentes de las que habitan el sedimento que rodea a los nódulos. El hallazgo importa especialmente porque estas formaciones son uno de los principales objetivos de la futura minería submarina.

La advertencia es sencilla: extraer esos minerales no significa solamente remover una roca del fondo marino. Los nódulos tardan millones de años en formarse y, si son retirados, el hábitat que proporcionan desaparece en una escala de tiempo que no tiene recuperación humana posible. El estudio muestra que existe biodiversidad asociada a estos ambientes que hasta ahora estaba subestimada y que debería ser considerada antes de avanzar con una actividad que todavía se encuentra en desarrollo. Es una buena manera de recordar que, en materia ambiental, muchas veces el primer desafío consiste precisamente en descubrir qué es lo que estamos a punto de perder.

En esta edición de Juego Limpio abordamos seis historias que, desde distintos lugares, hablan de la relación entre cambio global, biodiversidad, decisiones humanas y capacidad de respuesta:

Amazonía y el mensaje de León XIV: desde Pucallpa, el papa denunció el asesinato de líderes indígenas, la contaminación, la minería ilegal, el narcotráfico y la explotación de la selva. Su mensaje conecta la defensa de la Amazonía con los derechos de quienes viven en ella y con una idea de justicia ambiental.

Los bosques de huiro de la Patagonia, 50 años después: una investigación que repitió el trabajo realizado por Paul Dayton en los años 70 encontró que los bosques de Macrocystis pyrifera mantienen una sorprendente estabilidad, pero que la comunidad de especies que vive en ellos sí ha cambiado. La expansión de una anémona invasora, el aumento de algas oportunistas y la disminución de erizos muestran que un ecosistema puede conservar su apariencia mientras su equilibrio interno se transforma.

COP31: del diagnóstico a la implementación. La cumbre de Antalya entra en su segunda semana con un primer borrador de decisión política que reconoce una realidad ya conocida: el mundo está fuera de trayectoria para evitar un sobrepaso de 1,5 °C. El texto propone acelerar la reducción de emisiones, elevar al 35% la participación de la electricidad en la demanda final de energía hacia 2035 y triplicar el financiamiento para adaptación, pero la distancia entre las metas y los recursos disponibles sigue siendo enorme.

Santiago y Puerto Varas contra el metano de la basura: ambas ciudades fueron incorporadas a la primera cohorte mundial de “Distritos Basura Cero”, con el objetivo de que al menos el 70% de los residuos orgánicos deje de terminar en rellenos sanitarios hacia 2030. La iniciativa busca transformar un problema ambiental –las emisiones de metano de los residuos– en una oportunidad para producir compost, recuperar materiales y avanzar hacia una economía circular.

El yunco que volvió a multiplicarse: en la isla Choros, Región de Coquimbo, la población reproductiva del yunco o potoyunco peruano pasó de 11.934 parejas en 2013 a cerca de 90.000 en 2024. La recuperación, unas 300 veces respecto de 1980, se produjo tras décadas de protección y, especialmente, después de erradicar el conejo europeo invasor, demostrando el impacto que puede tener una restauración bien dirigida sobre una especie amenazada.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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León XIV denuncia la explotación de la Amazonía y el asesinato de líderes indígenas

El papa León XIV llevó a la Amazonía peruana uno de sus mensajes más contundentes sobre la crisis ambiental y social de la región.

Tal como lo hizo hace no mucho con la encíclica Magnifica Humanitas, donde se enfrentó a los oscuros planteamientos de la ilustración oscura de Silicon Valley, ahora León XIV se abrió camino en la crisis climática para defender la Amazonía.

¿Qué dijo? En Pucallpa, durante un encuentro con representantes de pueblos amazónicos y misioneros, el papa advirtió que las heridas de la Amazonía “no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”. Su diagnóstico vinculó directamente la degradación ambiental con la violencia, la pobreza y la vulneración de derechos de las comunidades indígenas.

Tras escuchar el testimonio de representantes indígenas, denunció el asesinato de líderes que han enfrentado amenazas para defender sus comunidades: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, afirmó. Para el papa, no se trata de problemas separados. La violencia contra las personas, la destrucción de los ecosistemas y la explotación económica forman parte de una misma crisis, porque “el grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente”.

Su crítica se dirigió también al modelo económico aplicado en la región. León XIV cuestionó la tendencia a considerar la Amazonía como una “reserva de recursos para explotar” y llamó a sustituir esa lógica por un modelo basado en la ecología integral, concepto heredado de la encíclica Laudato si’ de Francisco.

En términos concretos, denunció la deforestación indiscriminada, la contaminación de ríos por minería ilegal y derrames de petróleo y el avance del narcotráfico, que –según planteó– se aprovecha de la pobreza de los jóvenes y los aleja de sus comunidades y culturas.

El papa vivió durante años como misionero en el país y posteriormente fue obispo de Chiclayo. En Pucallpa recordó precisamente esos años para explicar que conoce desde dentro las dificultades de las comunidades amazónicas. Su propuesta combina la defensa de los derechos territoriales, el reconocimiento de los conocimientos ancestrales y una Iglesia con “rostro amazónico”, capaz de acompañar a las poblaciones que viven en los lugares más aislados.

La intervención adquiere además un significado particular, mientras en Antalya se desarrolla la COP31.

Aunque León XIV no formuló su discurso como una intervención diplomática en la cumbre climática, su mensaje coincide con uno de los grandes debates de la negociación: cómo enfrentar el cambio climático sin separar las metas ambientales de la justicia social.

Para el papa, proteger la Amazonía no significa solamente conservar un enorme reservorio de biodiversidad y carbono; significa proteger a quienes viven allí, reconocer sus derechos y cuestionar un modelo de desarrollo que convierte la naturaleza en una fuente de recursos y concentra sus beneficios, mientras deja sus costos en los territorios.

Cuando los líderes mundiales, sistemáticamente, evitan hablar de crisis climática y pueblos originarios, las palabras de León XIV vienen a llenar un espacio. Enhorabuena.

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Entre la anémona invasora y el alga oportunista

Durante más de medio siglo, los bosques submarinos de huiro gigante de la Patagonia chilena han permanecido prácticamente intactos.

Mientras en otras partes del mundo estos ecosistemas han retrocedido o desaparecido por efecto del calentamiento de los océanos, los bosques de Macrocystis pyrifera de la Región de Aysén todavía conservan una estructura y una dinámica poblacional muy similares a las que observó el ecólogo marino estadounidense Paul Dayton entre 1972 y 1973. Sin embargo, una nueva investigación científica revela que esa aparente estabilidad esconde una transformación menos visible: las especies que habitan estos bosques han cambiado significativamente bajo la presión de las actividades humanas.

Para comprobarlo, un equipo de investigadores de Fundación Rewilding Chile y la University of Western Australia regresó, a fines de febrero de 2026, a los mismos lugares explorados por Dayton hace más de cinco décadas. Durante trece días recorrieron distintos sectores de la Patagonia Norte, desde fiordos protegidos hasta zonas expuestas al océano Pacífico, replicando los métodos de muestreo originales.

regresó, a fines de febrero de 2026, a los mismos lugares explorados por Dayton hace más de cinco décadas. Durante trece días recorrieron distintos sectores de la Patagonia Norte, desde fiordos protegidos hasta zonas expuestas al océano Pacífico, replicando los métodos de muestreo originales. El resultado fue una comparación científica excepcional: una ventana de medio siglo que permite observar cómo ha evolucionado uno de los ecosistemas marinos menos conocidos del país.

La primera conclusión fue alentadora. Los bosques de huiro gigante mantienen prácticamente intactas sus características estructurales, una condición poco habitual en el contexto global de pérdida de bosques de macroalgas.

El contraste es particularmente significativo con Tasmania, donde ha desaparecido cerca del 95% de los bosques de Macrocystis durante las últimas décadas. Según Albert Pessarrodona, ecólogo marino de la Universidad de Western Australia y uno de los autores del estudio, las temperaturas relativamente más bajas de las aguas patagónicas han contribuido a proteger estos ecosistemas del calentamiento que afecta a otras regiones. Pero advierte que esta ventaja no garantiza su resistencia frente a futuras alteraciones climáticas.

La segunda conclusión, en cambio, encendió las alertas. Aunque el bosque sigue en pie, su comunidad biológica está experimentando cambios importantes. Uno de los más preocupantes es la expansión de la anémona invasora Metridium senile, ausente en los registros de Dayton y que actualmente puede cubrir hasta el 88,4% del fondo marino en algunos sectores protegidos de los fiordos.

También se observó un aumento de la macroalga oportunista Ulva spp., cuya proliferación podría estar relacionada con el exceso de nutrientes procedentes de actividades humanas, incluida la salmonicultura. A esto se suma una disminución de entre 59% y 90% del erizo rojo (Loxechinus albus), dependiendo de la profundidad, y la desaparición de gran parte de las poblaciones superficiales del erizo enano (Pseudechinus magellanicus).

Los hallazgos, publicados en la revista científica Regional Environmental Change bajo el título “Footprints of global change in Patagonian kelp forests after half a century¨, también sorprendieron al propio Paul Dayton, quien colaboró en la investigación. El científico había anticipado que la presión pesquera afectaría al erizo rojo, pero reconoció que nunca habría imaginado una pérdida tan pronunciada del erizo enano ni el impacto que podría alcanzar una especie invasora como la anémona.

El trabajo constituye, además, el primer artículo científico del proyecto Megatransecto Patagonia, una iniciativa que estudia más de 1.200 kilómetros de costa, desde el golfo de Corcovado hasta el cabo de Hornos.

Mathias Hüne, director del Programa Marino de Rewilding Chile, plantea avanzar en una ley o una declaratoria de monumento natural que proteja los bosques de Macrocystis pyrifera.

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COP31: el borrador que intenta convertir la emergencia climática en un plan de acción

La Cop31 va en su segunda semana, sin muchas sorpresas, pero ya se tiene el primer borrador del acuerdo político, el que seguramente será cambiado después de las negociaciones, pero representa un punto de partida.

La conclusión elemental la adelantamos en la edición pasada: el mundo ya no está en una trayectoria compatible con evitar un sobrepaso de 1,5 °C, pero todavía puede limitar cuánto durará y qué tan lejos llegará ese exceso.

El texto reconoce que los esfuerzos actuales son insuficientes y propone que el calentamiento vuelva a situarse por debajo de 1,5 °C lo antes posible durante este siglo.

El problema es que la distancia entre la ambición y la realidad sigue siendo enorme. El documento señala que el presupuesto de carbono compatible con 1,5 °C está siendo rápidamente agotado y advierte que cada fracción adicional de calentamiento aumenta los daños, las pérdidas y los riesgos de alcanzar puntos de no retorno. Por eso plantea revisar y fortalecer las contribuciones climáticas nacionales y acelerar su aplicación. También reconoce que los países en desarrollo no podrán elevar su ambición si no reciben recursos suficientes, previsibles y accesibles para hacerlo.

Uno de los capítulos más concretos está dedicado a la energía. El borrador llama a acelerar la transición hacia sistemas energéticos limpios, seguros y asequibles, con más renovables, eficiencia, almacenamiento y redes eléctricas. Y fija un objetivo global particularmente relevante: elevar al 35% la proporción de electricidad dentro del consumo final de energía para 2035. La propuesta reconoce que electrificar puede generar beneficios incluso cuando la matriz eléctrica todavía no es completamente limpia.

El texto también pone sobre la mesa una cuestión que suele quedar detrás de las grandes metas de reducción de emisiones: cómo financiar la adaptación al cambio climático.

El borrador propone triplicar el financiamiento para adaptación hasta alcanzar al menos US$ 120.000 millones anuales en 2035. La magnitud del déficit queda clara al compararla con las necesidades estimadas por el PNUMA: los países en desarrollo requerirían unos US$ 305.000 millones anuales hacia 2035, mientras que el financiamiento público internacional para adaptación fue de apenas US$ 28.000 millones a US$ 32.000 millones en 2024.

Incluso triplicándolo, cubriría menos de un tercio de las necesidades estimadas.

El borrador intenta además abordar una de las contradicciones centrales de la política climática: no basta con aumentar el dinero etiquetado como “financiamiento climático” si el resto de la economía continúa moviendo capital en dirección contraria.

Por eso plantea alinear los flujos financieros con un desarrollo de bajas emisiones y resiliente al clima, considerando simultáneamente las inversiones de la economía real, las políticas fiscales de los gobiernos y las decisiones del sistema financiero. En paralelo, llama explícitamente a acelerar la salida de los combustibles fósiles y a eliminar cuanto antes los subsidios ineficientes que no respondan a la pobreza energética o a una transición justa.

El documento todavía es un borrador, por lo que nada de esto constituye un acuerdo definitivo. Pero permite ver dónde estará una de las batallas políticas centrales de Antalya: si la COP31 será capaz de pasar del reconocimiento de la crisis a mecanismos que permitan medir si los compromisos realmente están cambiando la trayectoria.

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Santiago y Puerto Varas buscan dejar atrás los rellenos sanitarios

La gestión de la basura orgánica va de la mano con la acción climática. En la COP31 de Antalya, Santiago y Puerto Varas fueron incorporadas a la primera cohorte de “Distritos Basura Cero” del mundo, una iniciativa que busca que ciudades y territorios reduzcan drásticamente la cantidad de residuos orgánicos que terminan en rellenos sanitarios.

El objetivo es que al menos el 70% de estos residuos deje de enterrarse al año 2030, mediante separación en origen, compostaje, reutilización y otras formas de valorización. La primera cohorte reúne también a ciudades como Río de Janeiro, Fortaleza, Ciudad de México, Cancún, Kuala Lumpur, Penang, Gaziantep y Kisumu, con la meta de llegar a 100 distritos en todo el mundo durante esta década.

Detrás de la iniciativa hay una razón climática concreta: los residuos orgánicos enterrados generan metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono en el corto plazo.

Según los antecedentes entregados en la COP31, los residuos representan cerca del 20% de las emisiones de metano de origen humano y este gas explica alrededor del 30% del calentamiento actual. Reducir estas emisiones se considera una de las medidas más rápidas para desacelerar el calentamiento durante las próximas décadas.

El desafío para Chile es especialmente grande. Los residuos representan el 48% de las emisiones nacionales de metano, mientras que cada año se generan unos 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios y cerca del 58% corresponde a materia orgánica. Sin embargo, menos del 1% de esos residuos orgánicos se recicla.

En Santiago, el primer territorio que se incorporará al programa será Renca, mientras la Región Metropolitana ya cuenta con experiencias que pueden servir como punto de partida.

El programa “Nos Compostamos Bien”, impulsado desde 2024 por el Gobierno de Santiago, trabaja con 8.000 hogares, organizaciones comunitarias y establecimientos educacionales, mientras distintas comunas han desarrollado iniciativas de compostaje y recolección diferenciada.

La región también participa en LOW-Methane, una iniciativa de la Coalición Clima y Aire Limpio que busca mejorar la información sobre emisiones, desarrollar proyectos y conectarlos con financiamiento. El desafío ahora es pasar de experiencias comunales a una estrategia de escala metropolitana.

En Puerto Varas, el enfoque será territorial. Las nueve comunas de la provincia de Llanquihue trabajarán mediante un modelo asociativo para gestionar los residuos de unos 400 mil habitantes, utilizando como una de sus infraestructuras principales el Centro de Tratamiento Integral La Laja.

La provincia ya recupera unas 1.500 toneladas de residuos al año y cuenta con recolección casa a casa para más de 100 mil hogares. La incorporación a los Distritos Basura Cero permitirá buscar financiamiento para nuevas instalaciones, entre ellas, tres plantas de compostaje y un centro de educación ambiental, además de infraestructura destinada a ampliar la economía circular.

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Futuro verde en marcha:

El yunco se multiplica 300 veces en isla Choros tras la restauración de su hábitat

Una recuperación extraordinaria se registra en la isla Choros, en la Región de Coquimbo. Un estudio publicado en Marine Ornithology documentó que la población reproductiva del yunco o potoyunco peruano (Pelecanoides garnotii), un ave marina amenazada, pasó de 11.934 parejas en 2013 a cerca de 90.000 en 2024.

En comparación con las estimaciones de 1980, la población se ha multiplicado aproximadamente 300 veces, convirtiendo a la isla en el principal bastión reproductivo de esta especie en Chile.

El cambio se aceleró después de una intervención concreta: la erradicación del conejo europeo invasor en 2013, realizada por Island Conservation y sus socios. Los investigadores encontraron que, tras desaparecer los conejos, el hábitat de nidificación comenzó a recuperarse y la superficie ocupada por la colonia casi se duplicó entre 2013 y 2024. Los conejos degradaban las madrigueras de los yuncos al pisotearlas y alterar el suelo, por lo que su eliminación permitió que volvieran a estar disponibles los sitios donde estas aves se reproducen.

El resultado es especialmente significativo, porque el yunco había sufrido un fuerte declive durante el siglo XX debido a las especies invasoras, la degradación de su hábitat y la perturbación humana.

Hacia 1980 quedaban apenas unos cientos de parejas reproductivas en todo su rango de distribución. La recuperación de Choros contribuyó a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reclasificara al yunco en 2020 desde “En Peligro” a “Casi Amenazada”. El estudio destaca además el papel de décadas de protección de la isla por parte de Conaf, que la administra como parte de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

El caso de isla Choros ofrece una evidencia concreta de que la restauración de ecosistemas puede producir recuperaciones significativas en períodos relativamente cortos. Pero los investigadores advierten que el éxito no significa que la especie esté fuera de peligro: el yunco continúa reproduciéndose en pocos lugares y sigue expuesto a amenazas asociadas a las actividades humanas. Por eso, plantean mantener los esfuerzos de conservación y utilizar estos resultados para orientar nuevos planes de manejo.

La experiencia deja, al mismo tiempo, una señal alentadora: cuando se identifica y elimina una amenaza clave, se protege el territorio y se mantiene el trabajo durante años, la recuperación de una especie puede superar ampliamente las expectativas.

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Modelo matemático de la U. de Talca busca evitar colapso de puntos de reciclaje en Curicó

En Curicó, un problema que parece cotidiano —los contenedores de reciclaje que se llenan antes de que llegue el camión— se convirtió en un desafío matemático.

La respuesta comenzó a construirse en la Universidad de Talca, bajo la conducción del profesor Ernesto DR Santibañez González, académico de esa casa de estudios. y director del programa UNAI (programa de Impacto Académico de Naciones Unidas). Su apuesta es llevar la investigación aplicada fuera del laboratorio y utilizar métodos cuantitativos para resolver problemas concretos de las ciudades y territorios.

Santibañez dirige, junto al profesor Luciano F. da Silva, de la Universidade Nove de Julho de Brasil, el Seminario Internacional UNAI, una iniciativa de cuatro sesiones que conecta la formación universitaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa aborda problemas tan diversos como la gestión de plásticos y aceites usados, la salud rural y la transición energética justa, y cuenta con un Consejo Consultivo que reúne a representantes de la sociedad civil, la industria, la academia y medios de comunicación.

La primera sesión permitió mostrar, con un caso concreto, qué significa aplicar la ingeniería a las necesidades de una comuna.

Bajo la guía del profesor Santibañez, los estudiantes de la Universidad de Talca Katalina Díaz, Carolina Farías y Felipe Mancilla desarrollaron un modelo matemático para optimizar la recolección de envases plásticos en Curicó, una comuna de casi 160 mil habitantes y 57.321 hogares. La lógica es distinta a la de una recolección basada únicamente en calendarios fijos: el sistema estima cuánto plástico acumula cada sector y programa los retiros antes de que los puntos de reciclaje superen el 80% de su capacidad. Así, la matemática se transforma en una herramienta para decidir cuándo y dónde deben circular los camiones.

Los resultados de la simulación muestran la dimensión práctica de la propuesta. Durante quince días, considerando 81 puntos de reciclaje distribuidos en 18 zonas y conectados con dos plantas locales, el modelo coordinó 313 visitas mediante 23 rutas, con un máximo de cuatro camiones diarios.

En ese período permitió retirar 23.787 kilos de plástico recorriendo poco más de 1.103 kilómetros. El análisis también entregó información que puede ser relevante para la planificación municipal: en 50 de los 81 puntos un solo contenedor estándar no sería suficiente y se necesitarían 210 unidades para evitar desbordes.

Incluso una mejora aparentemente menor —reducir de tres a dos minutos el tiempo de carga gracias a una mejor accesibilidad— permitiría disminuir la operación total en casi 21% y ahorrar una ruta completa.

El trabajo parte de una realidad particularmente compleja para Chile. El país consume más de un millón de toneladas de plástico al año y recicla apenas el 10,4%. En los hogares, la tasa de reciclaje de residuos domiciliarios llega al 2%, mientras la infraestructura y las empresas recicladoras permanecen fuertemente concentradas fuera de las regiones.

A esto se suma la meta establecida por la Ley REP de recolectar y valorizar el 45% de los envases plásticos domiciliarios. Para Santibañez y el equipo de la Universidad de Talca, ese desafío no puede enfrentarse únicamente aumentando la cantidad de contenedores: también requiere saber dónde instalarlos, cuándo vaciarlos y cómo diseñar las rutas de manera eficiente.

La investigación, sin embargo, también muestra que la matemática tiene un límite: necesita datos, infraestructura y recursos para convertirse en una solución real. El estudio advierte que un aumento de la participación desde 10,4% hasta 12,09% bastaría para desbordar 40 puntos de reciclaje, mientras la venta del plástico recuperado cubriría menos de la mitad del costo operativo parcial estimado en $4,82 millones cada quince días.

El aporte del trabajo liderado por Santibañez está precisamente en conectar esas variables y demostrar que la transición hacia un mejor sistema de reciclaje puede comenzar también desde las regiones: con investigación aplicada, datos locales y herramientas capaces de convertir un problema ambiental cotidiano en decisiones concretas de gestión.

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