Fiscalizaciones oficiales constataron derrames de aguas servidas, presencia de material fecal y graves deficiencias en una planta de tratamiento cercana al jardín infantil Rinconcito, en Pan de Azúcar. La autoridad sanitaria inició un sumario y advirtió sobre los riesgos para la comunidad.

Una preocupante situación sanitaria que involucra el entorno del jardín infantil y sala cuna Rinconcito, perteneciente a Fundación Integra, quedó al descubierto en informes oficiales de la Seremi de Salud de Coquimbo, remitidos a la Cámara de Diputados durante 2026.

Los antecedentes revelan que el establecimiento educacional, ubicado en la localidad de Cerrillos, sector Pan de Azúcar, se encuentra a menos de 100 metros de una planta de tratamiento de aguas servidas que presenta graves deficiencias operacionales y reiterados episodios de colapso.

Durante una fiscalización realizada el 24 de abril, la autoridad sanitaria constató que la planta estaba fuera de operación, con bombas y sistemas de aireación sin funcionar, ausencia de desinfección y aguas servidas expuestas en la superficie.

La situación volvió a quedar en evidencia el 27 de agosto, cuando una nueva inspección detectó acumulación y derrames de aguas servidas, deficiencias de mantenimiento y sistemas de riego abastecidos con efluentes contaminados.

En su informe del 1 de septiembre, la Seremi de Salud advirtió que estos hechos constituían un riesgo sanitario inminente para la población, especialmente preocupante por la cercanía del jardín infantil, una cancha deportiva y sectores residenciales.

Un problema que se arrastra desde 2017

Los antecedentes oficiales establecen que las fallas de la planta comenzaron en 2017, generando sucesivos episodios de contaminación y malos olores. Incluso, en julio de 2025, la autoridad declaró el sector como zona de riesgo sanitario.

Rosa Aguilera, vecina de el sector, que entregó algunos antecedentes a Aquí Coquimbo señaló su preocupación: “Es un tema que preocupa: los olores, lo peligroso que es para la salud. Esto viene de hace tiempo, ojalá ahora se pongan las pilas y arreglen esto por el bien de todos los vecinos y sobre todo de los niños”, explicó.

Producto de las nuevas fiscalizaciones, Salud inició un sumario sanitario contra el Comité de Allegados Cerrillo Joven de Coquimbo, responsable de la instalación, y solicitó antecedentes al municipio sobre las gestiones destinadas a solucionar definitivamente el problema.

Lea la edición completa del newsletter en el siguiente link.