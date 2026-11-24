¿Cómo está, Los Ríos? Antes de la selección de temas que preparamos para esta edición, un dato: este miércoles 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones de mujeres y disidencias de Valdivia convocaron a una marcha por las calles de la ciudad. La movilización comenzará a las 18:00 horas en el Mall Plaza de Los Ríos y terminará en el centro con un acto artístico-cultural. Según la convocatoria, buscan visibilizar la violencia de género y exigir justicia, reparación y mayores garantías para los derechos de las mujeres.

Conoce los detalles de la convocatoria.

Ahora sí, los temas de esta semana:

La justicia anuló la aprobación ambiental de Bahía Coique, proyecto inmobiliario ligado a los Piñera Morel. La Corte ordenó realizar una consulta indígena con la comunidad de Isla Huapi antes de volver a evaluar la iniciativa.

Río Bueno votará la renuncia de su alcalde, Luis Reyes, quien permanece en prisión preventiva. Cinco concejales anunciaron que aceptarán su salida y pedirán su inhabilitación ante el Tribunal Electoral Regional.

Retiran de evaluación un parque eólico de US$319 millones en La Unión y Paillaco. La empresa busca reformular la iniciativa, cuestionada por sus posibles impactos sobre el agua, el bosque nativo y las comunidades cercanas.

Un juego de mesa incorpora conocimientos mapuche a la enseñanza de la historia. El proyecto de una estudiante de la UACh desarrolló también mapas didácticos sobre las cuencas de Los Ríos.

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Proyecto de los Piñera Morel sufre revés judicial en lago Ranco

La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó sin efecto la aprobación ambiental del proyecto inmobiliario Bahía Coique, ligado a los Piñera Morel, que contempla 208 viviendas de segunda residencia en la ribera del lago Ranco, comuna de Futrono, con una inversión de US$40 millones. El tribunal acogió un recurso de protección de la Comunidad Indígena Isla Huapi y ordenó realizar una consulta indígena antes de que la autoridad ambiental vuelva a pronunciarse sobre la iniciativa.

El fallo, dictado el viernes 20 de noviembre, concluyó que la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos aprobó el proyecto sin consultar a una comunidad que podía verse afectada por sus impactos. La resolución favorable había sido otorgada el 7 de septiembre a Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., ligada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera a través de Inversiones Odisea.

El proyecto contempla un sistema de tratamiento de aguas servidas con descargas al río Coique, afluente del lago Ranco. Durante la evaluación, la propia autoridad ambiental identificó una posible afectación a la comunidad de Isla Huapi, que mantiene vínculos culturales y de subsistencia con el lago. Según los antecedentes recogidos por la Corte, la comunidad no cuenta con un sistema de agua potable rural y consume agua del lago sin tratamiento, situación que también había advertido la Municipalidad de Futrono.

La autoridad ambiental descartó la relevancia de esa afectación por la distancia entre el proyecto y la isla y por una modelación de dispersión de las descargas, entre otros antecedentes. Sin embargo, la Corte de Valdivia estableció que la posibilidad de afectación debía examinarse mediante una consulta indígena conforme al Convenio 169 de la OIT.

En el recurso judicial, Elías Comulay Ñancumil, representante de la Comunidad Indígena Isla Huapi, expuso que “la totalidad del lago Ranco es una proyección de su territorio“, con el que mantienen una relación ancestral y espiritual. La presentación también describió la importancia de las rutas de navegación, la recolección de plantas medicinales y las ceremonias que la comunidad realiza en torno al lago.

La sentencia deja sin efecto la aprobación ambiental, pero no rechaza definitivamente el proyecto. El procedimiento deberá retomarse incorporando la consulta indígena ordenada por el tribunal antes de una nueva calificación de la iniciativa.

En abril, Aquí Los Ríos informó que la Seremi de Salud había objetado la solución propuesta para tratar las aguas servidas, mientras el Servicio de Evaluación Ambiental formulaba nuevas exigencias sobre las descargas al río Coique y la calidad de las modelaciones presentadas. Felipe Vidaurre, gerente general de Inmobiliaria Arenas Blancas, defendió entonces la tecnología elegida y sostuvo que no consideraban necesario modificarla.

Aquí Los Ríos tomó contacto con Felipe Vidaurre para conocer la posición de la empresa frente al fallo y saber si recurrirá contra la sentencia. Hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

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Río Bueno vota hoy la renuncia de su alcalde preso: concejales buscan inhabilitarlo

El Concejo Municipal de Río Bueno fue convocado para este martes 24 de noviembre, a las 8:30 horas, para votar la renuncia del alcalde Luis Reyes Álvarez, quien permanece en prisión preventiva desde octubre tras ser formalizado por cohecho agravado reiterado y lavado de activos, en una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a licitaciones municipales.

La solicitud de renuncia fue presentada formalmente al municipio la semana pasada, después de que su hija Natalia Reyes entregara una carta firmada ante notario. Para aceptarla, se requiere el voto favorable de al menos cuatro de los seis concejales, y cinco de ellos anunciaron públicamente que la respaldarán.

Los concejales Daniel Quezada, Waldo Flores, Yuli Estrada, Valeska Prieto y Patricia Rojas también anunciaron que acudirán al Tribunal Electoral Regional de Los Ríos para pedir una eventual inhabilitación de Reyes por cinco años. La acción será patrocinada por el abogado Braulio Sanhueza Burgos y, según los concejales, buscará establecer responsabilidades político-administrativas independientes de la investigación penal.

En su declaración pública del 20 de noviembre, los cinco concejales sostuvieron que la renuncia no implica abandonar la búsqueda de responsabilidades y comprometieron su apoyo a futuras acciones para recuperar eventuales recursos municipales comprometidos en los hechos investigados.

Si el concejo acepta la renuncia y esta completa su tramitación, se abrirá el proceso para elegir un nuevo alcalde entre los concejales en ejercicio. La persona elegida completará el período municipal. La eventual inhabilitación de Reyes, en cambio, dependerá de una resolución del Tribunal Electoral Regional.

Presentado por:

Un mensaje de la UACh

UACh reunión a universidades regionales en segundo Encuentro de la Mesa de Inclusión Laboral

La Universidad Austral de Chile (UACh) fue sede del segundo Encuentro de la Mesa de Inclusión Laboral de la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), denominado “Universidades Accesibles: El desafío de comunicar”, instancia de trabajo ampliado que convocó a representantes de 13 instituciones de la AUR.

La jornada inaugural contó con la exposición del director ejecutivo de la AUR, José Antonio Ábalos, quien presentó el contexto, los avances y los principales desafíos de la Red de Inclusión Laboral de esta agrupación. Es una temática “que es parte de la misión de todas las universidades y que también está en la normativa laboral, que es la inclusión de personas con situaciones de discapacidad en los quehaceres universitarios. Esta jornada sirve para compartir experiencias, diálogos, prácticas y el trabajo que han realizado y que ha sido muy exitoso, porque todas estas universidades han mejorado mucho su gestión de personal”, señaló.

Participaron el rector de la UACh, Dr. Egon Montecinos; el prorrector, Dr. Gustavo Blanco; el vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, Dr. Pablo Hormazábal; y la directora de Administración y Finanzas de la Sede Puerto Montt, Melissa Ovalle, junto a representantes de las universidades e integrantes de la AUR.

El prorrector de la UACh, Dr. Gustavo Blanco, valoró que la institución fuera anfitriona de este encuentro y destacó la importancia de generar espacios de colaboración y aprendizaje entre las universidades.

“Nuestra universidad no sólo está muy contenta de ser anfitriona de este evento, sino también de abrir una instancia de aprendizaje mutuo. Quisiera recordar que la universidad tiene una política de inclusión y, al mismo tiempo, una comisión que se encarga de transversalizar estos temas. Por lo tanto, el programa de inclusión laboral de la universidad es también parte integrante, y muy activa, de esa comisión. Estamos muy contentos de albergar esta iniciativa y, sin duda, tendremos aprendizajes muy sustantivos para incorporar también en nuestras prácticas”, sostuvo.

En el encuentro participaron representantes de la Universidad Austral de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Antofagasta, Universidad de Los Lagos, Universidad Arturo Prat, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Católica de Temuco, Universidad de Atacama, Universidad de Talca, Universidad Católica del Maule, Universidad del Bío-Bío, Universidad de Concepción y Universidad Católica de la Santísima Concepción.

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Empresa retira proyecto eólico de US$319 millones en La Unión y Paillaco

La empresa Fotowatio Renewable Ventures (FRV) retiró de evaluación ambiental el proyecto Parque Eólico El Rancho, una iniciativa de US$319 millones que contemplaba 30 aerogeneradores entre las comunas de La Unión y Paillaco. El desistimiento fue presentado el viernes 20 de noviembre al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que dio por terminado el procedimiento y dispuso archivar los antecedentes.

El proyecto había ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en julio de 2025 y consideraba una potencia instalada aproximada de 216 megawatts, además de una línea de transmisión de 16,2 kilómetros hasta la subestación Nueva Pichirropulli.

La iniciativa enfrentaba cuestionamientos desde el año pasado. En octubre de 2025, la Municipalidad de La Unión declaró su disconformidad con el proyecto, advirtiendo que su estudio ambiental no abordaba adecuadamente los efectos sobre los recursos hídricos ni la presencia de comunidades en el área de influencia. Entre sus observaciones mencionó el nacimiento de los esteros Roy Roy y Traiguén, cuyos caudales abastecen a sectores aguas abajo, así como la situación del sistema de agua potable rural El Huape y de la Comunidad Indígena Nininco.

La encargada de Medio Ambiente del municipio, Carolina Fuentes, sostuvo entonces que la información presentada por la empresa no permitía dimensionar adecuadamente los posibles impactos sobre el territorio. La municipalidad también expresó preocupación por la eventual intervención del bosque nativo y por la acumulación de proyectos industriales en sectores cercanos a Pichirropulli.

Según FRV, la decisión de retirar el proyecto responde a la necesidad de profundizar estudios técnicos, ambientales y territoriales e incorporar las observaciones recibidas durante la evaluación y las inquietudes de las comunidades cercanas. “Queremos tomarnos el tiempo necesario para abordarlas en profundidad”, sostuvo Manuel Pavón, director de FRV para Sudamérica.

Como informó Río en Línea, la compañía mantiene su intención de desarrollar El Rancho y preparar una nueva presentación ambiental. Hasta ahora no ha informado una fecha de reingreso ni precisado qué modificaciones incorporará a su diseño original.

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Un juego de mesa para enseñar historia ambiental desde los conocimientos mapuche

Un juego de mesa y mapas didácticos sobre las cuencas de Los Ríos son los resultados de Lewfü Kawen Aukantün, un proyecto financiado por el Fondart Regional 2026 y liderado por Valentina Chavarría, profesora de Historia y Ciencias Sociales y estudiante del Magíster en Educación de la Universidad Austral de Chile. La iniciativa busca incorporar conocimientos mapuche y memorias territoriales a la enseñanza de la historia ambiental.

El proyecto nació en la línea optativa “Aprendizaje, Creatividad y Juego” de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la UACh. Desarrolló materiales sobre las cuencas del Ainil Lewfü y Wenülewfü, con un equipo integrado por el educador tradicional de Lengua y Cultura Mapuche Jesús Palacios, la ilustradora Kassandra Mardones, la diseñadora gráfica Patricia Zúñiga y la académica Patricia Thibaut, especialista en educación y juego.

Los materiales fueron revisados con comunidades educativas de la Escuela Rural Los Pellines, el Liceo Las Ánimas y la Escuela Rural de Raluya, que participaron desde las asignaturas de Historia y Mapuzungun. Sus observaciones permitieron realizar ajustes antes de distribuir los recursos didácticos.

“El proyecto trató de generar un material didáctico en torno a las cuencas”, explicó Chavarría en una publicación de la Universidad Austral. La profesora señaló que el objetivo es incorporar perspectivas de la historia ambiental que provengan de los propios territorios y comunidades, y que la participación de las escuelas fue parte del proceso de creación.

Según Thibaut, la enseñanza escolar y universitaria suele dejar fuera los conocimientos mapuche como una forma de comprender la historia ambiental. El proyecto busca abrir otras posibilidades de aprendizaje mediante el juego y los mapas.

Los materiales quedarán disponibles para la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la UACh, para que puedan utilizarlos docentes, personas egresadas y estudiantes en formación.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.