¿Para qué cambiar el gabinete si el desempleo y la falta de crecimiento van a seguir igual? Esa fue parte de la argumentación que entregó este martes el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, para defender la continuidad del equipo ministerial del Presidente José Antonio Kast, en medio de las críticas provenientes del propio oficialismo.

A poco más de un mes de asumir la vocería con la misión de ordenar las comunicaciones de La Moneda, y luego de protagonizar una serie de polémicas, el exdiputado UDI desestimó que un ajuste ministerial pueda contribuir a solucionar los problemas que enfrenta la administración.

“Si hay un ministro X, un ministro Y, si hay cambio de gabinete, profundo o no profundo, el desempleo va a estar igual y la falta de crecimiento va a estar igual”, sostuvo Arenas en conversación con el diario La Tercera.

El portavoz atribuyó parte de las críticas al Gobierno y sus resultados en las encuestas al escenario económico, particularmente al desempleo y al costo de la vida. Su respuesta, sin embargo, apuntó a relativizar la incidencia que podría tener el desempeño de los ministros en la gestión del Ejecutivo.

Las declaraciones de Arenas se producen en medio de un sostenido deterioro del mercado laboral durante la administración de Kast. La tasa de desocupación pasó del 8,9% en el trimestre enero-marzo al 9,8% en julio-septiembre, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Tal como informó El Mostrador, el número de personas desocupadas aumentó un 15,3% en doce meses, superando el millón, mientras que la cantidad de ocupados disminuyó un 1,1% y el desempleo femenino alcanzó el 10,5%.

“Lo que nosotros estamos haciendo, y eso es lo que nos convoca a todos, es que se están tomando todas las medidas para que en el mediano y largo plazo esa realidad del desempleo y el costo de la vida en Chile se supere”, agregó.

Las declaraciones se producen en momentos en que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta una acusación constitucional y distintos dirigentes oficialistas han cuestionado el diseño político del Gobierno.

Pese a ello, Arenas sostuvo que Kast se encuentra cómodo con su equipo y desestimó las propuestas de incorporar más figuras políticas al gabinete. “Yo siempre digo que aquí se olvidan de que el único diseño que importa es el que le acomoda al Presidente, con el que él siente que hace una buena gestión de gobierno”, afirmó.

El diagnóstico del vocero contrasta con las sucesivas controversias que ha protagonizado desde su llegada a La Moneda el pasado 21 de octubre, cuando asumió en reemplazo de José Francisco Lagos, precisamente para fortalecer una estructura comunicacional cuestionada por el propio oficialismo.

Como consignó El Mostrador en el artículo Seis ministros en aprietos y un Presidente ausente, uno de sus primeros traspiés fue la defensa del procedimiento de rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, que calificó de “impecable”, antes de que el propio Kast reconociera que se había cometido un “error”.

Posteriormente, Arenas abrió otro flanco al calificar al Partido de la Gente (PDG) como un “cúmulo de deseos”, provocando el rechazo de una colectividad cuyos votos podrían resultar decisivos para la continuidad de Rabat. Sus posteriores disculpas fueron consideradas insuficientes por la bancada del PDG.

A ello se sumaron sus cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Ciencia y sus declaraciones sobre el viaje del buque chileno Danstar a las islas Malvinas/Falkland, que provocaron críticas del exministro de Defensa Jaime Ravinet y siete excomandantes en jefe de la Armada.

Incluso, frente a las evidentes diferencias públicas entre autoridades del Ejecutivo, el subsecretario debió salir a defender la coordinación ministerial con una particular definición: “Este gobierno trata de trabajar coordinado en todo lo que puede”.

Ahora, ante la caída de Kast en las encuestas, Arenas también optó por relativizar la importancia de los sondeos y recurrió a una máxima de Jaime Guzmán: “No estamos aquí por las encuestas, estamos aquí por algo mucho más importante”.

En cuanto a los resultados económicos, el vocero trasladó las expectativas hacia el próximo año, asegurando que la agenda de crecimiento impulsada por el Ejecutivo dará frutos durante 2027.

“Por supuesto que nos gustaría que los resultados llegaran antes, pero no son temas que se solucionen con un ministro más o un ministro menos”, concluyó.