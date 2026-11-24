¡Diez de diez el Festival de Cine Arica Nativa! El domingo culminó la XXI edición de este evento anual de la Fundación Altiplano, que ofreció proyecciones gratuitas de películas internacionales, nacionales y locales en distintas salas de Arica y en el poblado precordillerano de Timar.

El sábado pasado estuvimos en la maravillosa proyección de la película chilena Me rompiste el corazón, en la plaza de Timar, con la participación de su protagonista Daniel Muñoz. Todo ello en medio de una fiesta con bandas de bronces, música tropical y una feria de emprendedores apoyada por la Municipalidad de Camarones. El filme, sobre la historia de Roberto Parra y la Negra Ester, fue visto por residentes de la localidad y público trasladado en buses gratuitos desde Arica. La jornada también incluyó caminatas por sitios patrimoniales, platos típicos y venta de naranjas, paltas y hierbas medicinales.

Volviendo a los temas de la Ciudad de la Eterna Primavera, un nuevo homicidio, con una balacera de por medio, terminó con la vida de un joven en el sector de Campo Verde, mientras que se conoció un caso de suicidio en una zona intermedia del Morro de Arica. En tanto, el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, encabezó un nuevo operativo en el sector costero durante la madrugada del domingo. Sin embargo, apenas se retiró la policía, los jóvenes llegaron en sus vehículos a los estacionamientos de la playa Las Machas para beber alcohol y “carretear” hasta pasadas las diez de la mañana.

La agenda noticiosa está bien movida, incluso con una nueva visita ministerial reservada, sin convocatoria a la prensa: el breve paso por la región de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín. Así que mejor vamos al resumen de esta edición:

Partimos con el anuncio de la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, de revisar la decisión de desalojar la toma La Libanesa, en el sector de Villa Frontera , tras una petición del alcalde Orlando Vargas en favor de un grupo de ocupantes ilegales de ese predio fiscal, situado cerca del aeropuerto internacional.

, tras una petición del alcalde Orlando Vargas en favor de un grupo de ocupantes ilegales de ese predio fiscal, situado cerca del aeropuerto internacional. Incluimos una nota sobre el desenlace del sumario administrativo contra el exdelegado presidencial de Parinacota, José Huanca (FA) , sancionado por celebrar el cumpleaños de su madre en dependencias gubernamentales el 19 de marzo de 2025.

, sancionado por celebrar el cumpleaños de su madre en dependencias gubernamentales el 19 de marzo de 2025. En otro ámbito, el oceanógrafo de la Universidad Arturo Prat, Rosalino Fuenzalida, advierte sobre el riesgo de muertes por las olas de calor que podría acarrear el llamado “Meganiño”.

que podría acarrear el llamado “Meganiño”. Les contamos también sobre la inauguración de una sala sensorial en la Escuela Básica Gabriel Mistral , que permitirá atender episodios de desregulación de los niños neurodivergentes que asisten a ese colegio público.

, que permitirá atender episodios de desregulación de los niños neurodivergentes que asisten a ese colegio público. Y cerramos con una nueva invitación al desfile de modas “Legado 2026”, que trae una colección de prendas confeccionadas por la diseñadora Ligia Basáez. Este evento se realizará, de manera inédita, en el monumento nacional ex-Isla El Alacrán, a las 18:00 horas.

Antes de iniciar la lectura, les recomiendo ir por unas naranjas tangelo del valle de Timar, para empezar el día con harta vitamina C. Y como siempre, no olviden invitar a nuevos lectores a que se inscriban gratis y así puedan disfrutar de nuestra edición cada martes.

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Desalojo de megatoma en Villa Frontera tambalea tras visita de ministra de Bienes Nacionales

El desalojo de la megatoma “La Libanesa”, ubicada al norte de Villa Frontera, prometido por el delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado para el segundo semestre del próximo año, parece no estar a firme aún en el Gobierno. Esto porque, durante su visita al sector el jueves pasado, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot Donoso (Evópoli), reconoció que estudiaría la decisión de erradicar la toma, tras haber sostenido una reunión con el alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, quien en el mismo sector abogó por los ocupantes irregulares del terreno fiscal, entre los que figuran algunos funcionarios públicos y municipales.

En exclusiva, la secretaria de Estado dijo a Aquí Arica que “hemos estado conversando con el alcalde esta situación. Además vino una dirigenta de acá que me vino a plantear el problema que tienen. Son muchas familias. Espero tener una respuesta, pero para eso quiero interiorizarme bien cuáles han sido los compromisos que ha asumido el ministerio. Yo siempre he pensado que el Estado tiene continuidad, que no es cosa que una administración, salvo eso sí de que cada administración tiene su sello. Pero no hay duda de que los compromisos que adquiere el Estado o el Gobierno, se tienen que cumplir”, expuso la secretaria de Estado.

Parot dijo que “quiero saber cuáles son esos compromisos, hasta qué punto se extienden y poder tomar una decisión certera. Lo que sí quiero dejar claro es que el mecanismo para poder acceder a los inmuebles fiscales no es la toma. Yo sugiero que todas aquellas personas que necesitan una solución habitacional, busquen la ayuda en el ministerio para poder canalizar sus expectativas a Serviu, buscar los subsidios que se necesiten, hacer el trabajo que se necesite para ir modelando la demanda y poder abrirle cauces para la solución a sus problemas”.

La ministra expresó que lamentablemente hay casos en los que el Estado demora mucho su respuesta a las demandas, y bajo ese contexto “preferiría mirarlas con atención para poder dar una respuesta acotada”.

La postura de Parot contrasta con lo expresado en octubre pasado por el delegado presidencial Cristian Sayes, quien, tras una reunión con la Junta Vecinal N° 90 “Villa Frontera”, confirmó que el desalojo de la toma “La Libanesa” se iniciaría durante el segundo semestre del próximo año, una vez concluida la erradicación de Cerro Chuño. Este compromiso lo habría adquirido luego de un viaje a Santiago, donde, días antes de la renuncia del entonces secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Cristian Pradenas Soto, sostuvo una reunión con la secretaria de Estado para pedir mayor celeridad en tres asuntos: la erradicación de la toma, la entrega de un terreno a la PDI en Zapahuira (que fue traspasado el viernes) y los trámites para avanzar en la urbanización de dos parques de pequeños industriales en el sector de Cerro Chuño.

La ocupación en La Libanesa involucra unas 84 hectáreas con terrenos entre 200 y 5 mil metros cuadrados tomados. El avance de las ocupaciones hacia el aeropuerto internacional Chacalluta se hizo más intenso durante la pandemia, llegando hoy a 10 comités en el sector.

La zona ocupada se encuentra fuera del radio urbano definido por el Plan Regulador vigente. Actualmente existe una propuesta de modificación de ese instrumento de planificación territorial que contempla destinar todo el sector a la habilitación de una plataforma logística y no a fines habitacionales. Asimismo, existen dificultades para garantizar la factibilidad de suministro de agua potable a nuevos barrios de la ciudad, dado que la sanitaria Aguas del Altiplano ha registrado una disminución en el rendimiento de algunos pozos que garantizaban el abastecimiento y la habilitación de otros sectores habitacionales.

Alcalde apoya la “toma”

Hasta el día de la visita de la ministra a Villa Frontera el alcalde Orlando Vargas nunca había hecho pública su postura frente a esa ocupación ilegal. Esto, pese a los antecedentes conocidos que vinculan a funcionarios municipales de su confianza con los comités detrás de la toma, a las visitas a ese lugar y a los reclamos de dirigentes del sector que, en varias sesiones del Concejo Municipal, han exigido el cumplimiento de promesas de campaña.

Esta vez, el respaldo a los ocupantes de ese terreno fue evidente desde antes de que comenzara el evento. El jefe comunal rompió con la tradición de recibir a la ministra junto a los dirigentes de la junta de vecinos del sector. En cambio, apenas ella descendió del automóvil fiscal, le presentó a la dirigenta de la llamada “Toma 4”, Lorena Torres, quien se dedica a la venta de casas prefabricadas en uno de los predios fiscales usurpados. La pobladora aprovechó esos minutos para pedirle que tuviera consideración con los ocupantes ilegales, argumentando que eran emprendedores y que no eran “gente mala”.

Ante la consulta de Aquí Arica sobre su posición frente a la “toma” de La Libanesa, el alcalde dijo que “de partida sabemos que las tomas no son muy deseables. Pero hay que distinguir que en estas tomas no hay delincuentes. En estas tomas hay gente que trabaja, que va a trabajar a Arica y vuelve. Paga su agua, su luz, cosa que no le da el Estado. Ellos sacan su basura y llevan más de 15 años viviendo allí. Yo le digo entonces a la ministra, que debemos de premiar a algunos que lo han hecho bien y lotear como corresponde y, a lo mejor, se van a ahorrar un montón de hectáreas que van a tener que quitar y darle un sector a la gente que hoy día lo ha hecho por 15 años. El Estado de Chile tiene el deber de dar la habitabilidad y hoy día con esa gente no se ha concretado. El trabajo que se necesita de la ministra es dar una facilidad para que esta gente pueda lotear y vivir de forma tranquila”.

En el mismo lugar, la presidenta de la junta de vecinos N° 90 “Villa Frontera”, Gabriela Liberona, hizo presente que les preocupa la regularización de las “tomas”, señalando que son un problema para los residentes que tienen propiedades regularizadas, “ya que ahora van como en 10 etapas y para nosotros esto es un riesgo. Primero que todo, las personas que viven acá y pagan sus contribuciones y están de forma legal, obviamente que se produce esta desigualdad. Pero también es un tema de seguridad. Sabemos que en las tomas no todas son personas de riesgo, sabemos que también hay gente que está necesitada y que no tiene casa. Pero para nosotros sí es algo complejo porque creemos que todos con esfuerzo hemos llegado a obtener nuestros terrenos. Todos tienen la oportunidad de hacerlo, pero por la vía legal”.

Más bien, la dirigenta apuntó a que la preocupación de las autoridades debe ir por la urbanización de Villa Frontera, ya que por esa razón no tienen pavimentos en las calles y tampoco pueden vender o realizar diversos proyectos.

Paseo en Villa Frontera

Durante la visita al sector de Villa Frontera, la ministra Parot entregó bajo concesión gratuita un predio eriazo de 9.725 metros cuadrados al municipio, justo en el límite poniente de ese sector, el cual ha sido objeto de incivilidades.

La administración municipal estima que hará una inversión de $1.500 millones para habilitar un mirador con vista al Humedal del río Lluta, donde el diseño contempla sombreaderos, senderos peatonales, ciclovías, áreas de paisajismo y depósitos de basura.

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Sancionan a exdelegado presidencial frenteamplista que celebró el cumpleaños de su mamá en la oficina

La celebración del cumpleaños de su mamá en la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota finalmente le valió una sanción al exdelegado presidencial José Huanca Mamani (FA), pese a que ya no ejerce el cargo, al que debió renunciar el 30 de mayo de 2025. Su dimisión se produjo luego de que Aquí Arica revelara esta insólita actividad, a la que sumó a funcionarios del mismo servicio para que le cantaran el cumpleaños feliz a su progenitora a puertas cerradas en su oficina, mientras el público esperaba ser atendido y distintos trámites seguían pendientes de su firma (ver nota).

De puño y letra, el Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó la resolución a través de la cual aplicó una multa de un 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de cuatro puntos. A la exautoridad se le imputó como único cargo “haber infringido el principio de probidad administrativa, a1 utilizar tiempo de la jornada de trabajo, así como personal, dependencias y bienes institucionales, para celebrar el cumpleaños de su madre, la señora Sonia Mamani Mamani, el día 19 de marzo de 2025, entre las 11:00 y 12:00 horas. Esta conducta se aparta de los fines institucionales que justifican el uso de recursos públicos”.

El sumario administrativo fue ordenado por la Contraloría Regional a la Delegación Presidencial Provincial el 23 de mayo de 2025, a raíz de la publicación de Aquí Arica que dio cuenta del festejo realizado el 19 de marzo del año pasado, en horario laboral, en las dependencias gubernamentales de Putre. De la celebración también se difundió un video (ver video).

Es más, la resolución sancionatoria señaló expresamente que “durante la investigación realizada en autos, se incorporó como medio de prueba, a fojas 4 a 23, la publicación de la nota de prensa del diario digital Mostrador”, así como su respectivo enlace a la noticia, cuyo titular es “El insólito cumpleaños familiar celebrado por delegado presidencial en oficina gubernamental” . En dicha nota, se incluyen una selfie tomada por el Delegado Presidencial Provincial, y un video de 29 segundos de duración, grabado en las dependencias de la Delegación presidencial Provincial de Parinacota, que se ve a varios funcionarios en la celebración, incluyéndolo a Ud., y se escucha: “Cantémosle, un, dos, tres, cumpleaños feliz, feliz, feliz, te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños, mamita, mamá del jefe, que los cumplas feliz”.

Desmienten a exautoridad

En el sumario quedó en entredicho la versión de la exautoridad, quien expresó que fueron los funcionarios quienes organizaron el cumpleaños y que él se vio sorprendido por ese gesto. De hecho, en su declaración durante la investigación administrativa dijo: “Llamé a mi mamá ese día para que entrara, mi papá se quedó afuera. Ella entró, la saludé y entraron casi todos los funcionarios, me pregunté por qué estaban acá y me dijeron es que le queremos cantar a su mamá. Le cantaron, estaba la torta y una funcionaria dijo: ‘Repartamos la torta’. Mi mamá se la llevó en un pote que se lo prestó una funcionaria. Habrá pasado no más de cinco a diez minutos y se fue. No había ninguna persona esperando afuera, tampoco llamé o di instrucciones para que fueran los funcionarios”.

En la misma investigación, se dio cuenta de que ese testimonio fue desmentido “por al menos siete de los ocho funcionarios que declararon en el presente sumario administrativo, entre ellos: Herman Gutiérrez Coloma, Rodrigo López Soto, Justo Blas Huaynas, Fernando Aguirre Monroy, Nayareth Cerca Castillo, Jorge Sánchez Santos y Cristian Carrasco Aguilef. Todos ellos señalaron que fue la funcionaria Elizabeth Contreras Mena quien los invitó a la oficina del Delegado Presidencial, informándoles que se trataba de la celebración del cumpleaños de su madre o, en algunos casos, que era para tomarse una fotografía”.

La sanción aplicada por el Presidente Kast fue incluso más baja que la propuesta por la Delegación Presidencial a la Contraloría Regional de la República y que fue aprobada por el organismo fiscalizador. Esa proposición consideraba como medida disciplinaria “la suspensión de cargo o empleo público por el lapso de dos meses, con goce del 50% de su remuneración mensual”. Sin embargo, fue rebajada por el Primer Mandatario ante la dificultad en su aplicación, dado que Huaca ya no se encuentra ejerciendo el cargo.

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Oceanógrafo de la UNAP advierte sobre riesgo de muertes por olas de calor de “El Niño”

Olas de calor por sobre lo normal, producto del fenómeno de El Niño, serían la principal amenaza para los próximos meses, según advirtió el oceanógrafo de la Universidad Arturo Prat, Rosalino Fuenzalida.

El doctor en Oceanografía y académico de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de esa casa de estudios señaló que existen análisis recientes respecto a que diciembre será una mes clave para el llamado “Meganiño”. “Ese mes será como el peak. Los datos están diciendo que hay mucho calor contenido, pero en demasía. Es decir, antes había calor solo en la parte subsuperficial. Pero ahora ese calor de la parte subsuperficial se ha movido a la parte superficial. Ese calor ya es en demasía, porque se aportó más calor por la parte inferior. Eso hace que la temperatura en esos niveles subsuperficiales alcance más de 10 grados, una anomalía de más de 10 grados. Entonces, eso hace que el sistema se sostenga en el tiempo”.

Fuenzalida alertó que ya existen olas de calor concentradas en la Región de Tarapacá y hacia el interior. “Es bueno saberlo. Entiendo que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) está trabajando para dar una alerta sobre cómo protegerse de estas olas de calor. Esto se va incrementar en el cambio de estación cuando pasemos a verano. Un muestra de ello fue la tormenta de arena con calor que se produjo en agosto”.

Esa capacitación de la comunidad, manifestó el experto, es necesaria dado que están proyectadas unas 200 muertes por olas de calor, y un porcentaje de estas podría concentrarse entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta. “Se debe desarrollar un sistema de información que explique esto y le diga qué hacer a la comunidad. Mucha gente cuando viene el calor, opta por ventilar la casa y resulta que al abrir la puerta, entra una mayor cantidad de calor. Eso podría provocar que la gente se ahogue. Mi recomendación es que nos concentremos en cómo la gente mayor o tercera edad va a responder y qué hacer en este caso, porque la mortandad podría ser bastante significativa”, indicó.

Nuevas especies

Sobre los efectos del “Meganiño” en el mar, el académico explicó que en las costas del Norte Grande ya han aparecido especies ajenas a esta zona, como los caballitos de mar y peces de aguas cálidas.

Fuenzalida presentó estas conclusiones sobre la evolución y el impacto ambiental y territorial de El Niño 2026-2027 en el III Seminario Internacional Colombia-Chile sobre prácticas ancestrales, efectuado en octubre. “Lo que vemos hasta ahora es que si bien tenemos una corriente bastante fría como es la de Humboldt, ahora las aguas están bastante cálidas por la presencia creciente de El Niño. Este fenómeno trae una baja en nutrientes en el agua, donde hay un mínimo de oxígeno. Esto provoca una gran mortandad de moluscos y el desplazamiento de los peces a otros lugares donde encuentren oxígeno y nutrientes”, expuso.

El oceanógrafo indicó que, además, este proceso se genera en medio del cambio climático que trae consigo cambios de temperaturas promedio globales con fenómenos climáticos extremos e intensos como los producidos en el norte con tormentas de arena y lluvias intensas en el centro y sur de Chile.

“Esto explica que El Niño se haya vuelto más extremo y por eso muchos le han puesto nombres como Godzilla, pero yo lo llamaría Meganiño. Como hay mucha evaporación en la atmósfera, el calor y la humedad se van hacia arriba, más o menos a 500 topascals, que son como unos 4.000, 5.000 metros, y este viaja por todo el planeta. Entonces, en lugares donde llueve, se transforma en sequía”, planteó.

Los estudios de Fuenzalida le han permitido seguir la pista a los distintos episodios de El Niño y constatar que uno de los más intensos se registró en 1982, mientras que los más recientes, de 2017 y 2023, fueron de menor intensidad.

“Hay distintos Niños de acuerdo a las zonas donde se manifiestan, y lo que ha pasado es que se acopló el Niño costero que afecta siempre a Perú y Ecuador con El Niño global a partir de mayo. En octubre se puede advertir lo grande que es este sistema y que en diciembre podría tener su máxima expresión. Los datos indicaban hasta mayo que había calor en la parte subsuperficial y lo que vemos es que ahora en la parte superficial hay calor en demasía. Eso podría significar que la parte subsuperficial del mar podría alcanzar hasta 10 grados más y por eso el sistema se sostiene en el tiempo. En marzo teníamos 1,29 grados y ahora en septiembre 4,69 grados más. Esta gran masa de agua sigue aumentando la temperatura porque está siendo retroalimentada por los niveles inferiores con mucho calor en el océano”, precisó.

En cuanto a los efectos en la pesquería del Norte Grande, este episodio de temperaturas cálidas la tiene paralizada desde mayo, a raíz de que los peces como la anchoveta se alejaron buscando aguas frías ricas en nutrientes.

Dado lo extremo que se ha presentado el fenómeno, el académico valoró que se haya generado una alerta por una emergencia preventiva por amenaza de marea roja (floraciones algales nocivas) en 15 regiones del país, ya que el aumento de los deshielos en los casquetes polares podría extender la presencia de estas microalgas desde el sur de Chile hacia el norte.

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Escuela “Gabriela Mistral” abre novedosa sala sensorial para atención de estudiantes neurodivergentes

Una sala equipada con distintos implementos para atender las desregulaciones que presentan estudiantes neurodivergentes inauguró el miércoles pasado la Escuela Básica D-24 “Gabriela Mistral”, establecimiento que pertenece al Servicio Local de Educación Pública “Chinchorro” (SLEPCh).

Sobre este proyecto, el director ejecutivo suplente del SLEPCh, Manuel Rodríguez, señaló que “corresponde a una necesidad porque en la educación pública atendemos a los estudiantes más vulnerables, especialmente a aquellos que no reciben atención en ninguna parte. Este nuevo espacio es educativo y de contención emocional. En este espacio se atenderán prioritariamente a los alumnos del PIE o aquellos que sufran una descompensación emocional. Aquí, mediante actividades lúdicas, vuelven a compensarse y a ser felices, porque nos interesa que los estudiantes aprendan y sean felices”.

La iniciativa fue impulsada por la coordinadora del Programa de Integración Escolar del establecimiento y sicóloga, Gritzy Marín. La profesional señaló que, a su llegada al colegio el año pasado, decidió implementar este proyecto, “dada la gran diversidad de estudiantes. Nuestra población de estudiantes autistas bordea el 11% en la escuela y, por lo mismo, tenemos que estar preparados, darles las condiciones a los niños para puedan sentirse seguros. Bridarles este espacio significa un lugar físico donde el niño pueda volver a la calma”.

La sala cuenta con hamacas sensoriales, domos, luces, mantas de peso, botellas sonoras y texturas sobre las cuales los niños pueden caminar descalzos. El uso de estos implementos están bajo supervisión de un profesional, lo que les permite, según Marín, “volver a encantar a los estudiantes para evitar que queden con secuelas cuando viven momentos de desregulación. Esos momentos de desregulación generan en algunos niños la dificultad de volver a la sala con sus compañeros. Para nuestro establecimiento es relevante trabajar el área socioemocional”.

El director del establecimiento, Patricio Tabalí, dijo que la implementación de la sala sensorial constituye un hito, “especialmente el haber conseguido los recursos a través del Servicio Local de Educación Chinchorro. Estos espacios deberían estar en todos los establecimientos educacionales. Esta sería la segunda o tercera escuela dentro de la red SLEP que cuenta con un espacio debidamente habilitado con las condiciones para atender las desregulaciones emocionales y conductuales de los estudiantes con necesidades educativas especiales”.

El directivo manifestó que esta iniciativa es coherente con uno de los objetivos del proyecto educacional, específicamente el de diversificar la enseñanza y hacerla inclusiva. Respecto de las estadísticas del colegio, mencionó que 199 estudiantes acceden al Programa de Integración Escolar (PIE) y existe otro grupo de 50 alumnos que también son atendidos, pese a no tener un cupo en el PIE. Así, estos educandos hoy significan un 25% del total de la matrícula de la escuela.

Asimismo, la apoderada Margarita Gómez agradeció la concreción de esta iniciativa, señalando que si bien su hija Isabella egresará de octavo básico, “estamos muy contentas de que esta sala quede para las futuras generaciones. Esto es una ayuda muy valiosa para los niños con necesidades educativas especiales. Quienes convivimos con un niño con necesidades educativas especiales, sabemos lo importante que es la inclusión. Hoy hay una evolución positiva del ser humano que reconoce que cada uno tiempo un ritmo de aprendizaje”.

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Inédito desfile de modas tendrá como pasarela la exisla El Alacrán este sábado

Se imagina la exisla El Alacrán convertida en escenario de un desfile de modas? Eso es lo que ocurrirá este sábado 28 de noviembre, a las 18.00 horas, en el tradicional escenario de los campeonatos mundiales de surf, donde rompe la ola “El Gringo” y aún se pueden apreciar vestigios de un fuerte del siglo XIX, de la época de la República peruana.

El evento, denominado “Legado 2026”, es organizado por la diseñadora Liga Basáez, quien decidió atreverse a exhibir en este icónico monumento nacional una colección que, según dijo en el lanzamiento de esta actividad, “no pertenece a una sola categoría tradicional, ya que combina elementos de la alta costura, el diseño de autor y la moda contemporánea, teniendo algo que la distingue: cada prenda lleva mi identidad como diseñadora”.

El desfile de modas ha sido preparado junto con la agencia de modelaje Ena María Models. Esta entidad se ha abocado a la preparación de más de 50 mujeres de distintas edades, la mayoría de las cuales desfilará por primera vez en una pasarela. Esta iniciativa ha sido definida por la directora de la firma, Ena Hernández, como un “desafío” a los estándares tradicionales del mundo de la moda.

La colección que se exhibirá incluirá chaquetas intervenidas y vestidos, con materiales y elementos como el denim, el satén, las gasas fluidas, los cristales y las aplicaciones realizadas a mano.

El ingreso al evento será mediante invitación, con el fin de garantizar el cuidado del entorno natural y de los vestigios de la fortificación existente.

ELECCIÓN DE LIBERTARIOS CON ESCÁNDALO. Un cambio imprevisto de sede debió realizarse durante la elección de la directiva comunal del Partido Nacional Libertario (PNL), luego de que el local facilitado por el joven cientista político Ayú San Martín, ubicado en Andrés Bello 1754, fuera escenario de un escándalo. La tensa situación se produjo la mañana del sábado, cuando un tío de San Martín, al ver las urnas y los letreros de la colectividad, comenzó a increpar a gritos a su sobrino, espantando a los vocales y votantes. Incluso algunos testigos señalaron que el sujeto sacó un martillo, lo que obligó a evacuar rápidamente el recinto.

Para evitar que el acto eleccionario se invalidara, gestiones de la directiva regional lograron conseguir un nuevo sitio. Lo llamativo fue que el extesorero del Partido Republicano (REP), Luis Araya Valdecchy, fue quien facilitó la sede de su instituto SENTRA, ubicado en Patricio Lynch 298.

Como si nada hubiese pasado, la secretaria regional del PNL, Helen Llanos, difundió un video en el Fanpage Libertarios de Arica, en el que anunció con una amable sonrisa el cambio de sede, argumentando que el traslado era “por fuerza mayor” (ver video).

Los comicios también suscitaron otra polémica, ya que se detectó que alguien votó dos veces y es precisamente un voto el que separa a las dos listas que compitieron. Así, el resultado de las elecciones quedó en compás de espera, luego de semanas de ácidas críticas entre los postulantes y denuncias por el uso no autorizado de la imagen corporativa de la tienda de Johannes Kaiser.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.