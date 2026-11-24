¡Hola, comunidad de Juego Limpio! El rotundo fracaso de la COP31 es frustrante, pero no sé si sorpresivo. A más de 6 mil kilómetros de Turquía, donde se llevó a cabo la cumbre del clima, en China los más poderosos líderes mundiales se dieron cita en el marco de la Apec. A la misma mesa se sentaron Xi Jinping, Trump y Putin. ¿Y a qué compromisos llegaron? A un acuerdo para incrementar la producción y el suministro de productos petrolíferos.

Por eso no resultó inesperado que el millonario lobby de la Liga Árabe para borrar con el codo toda mención en el texto final a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) fuera apoyado por Rusia y China, mientras EE.UU. –fiel a su campaña de desinformación– hiciera lo suyo desde fuera.

La lección, sin embargo, que dieron la Unión Europea y otros países al no firmar el acuerdo, haciéndolo fracasar rotundamente, desplazó la responsabilidad de la política a la calle. Si no hay acuerdos, habrá presión, parece ser el lema. Ya se acordó para el 15 de septiembre de 2028 una gran movilización mundial.

La iniciativa lleva por nombre “Unidos por el futuro” y busca exigir a los líderes y gobiernos actuar con base en la evidencia científica para proteger el futuro climático (“Protect our future. Act on the science”). Se espera que se sumen 100 millones de personas.

COP31: la batalla por borrar los combustibles fósiles del acuerdo final. La cumbre de Antalya terminó sin una referencia explícita al abandono del petróleo, gas y carbón. Arabia Saudita lideró la oposición, respaldada por otros productores, mientras unos 130 países exigían mantener la mención a una transición fuera de los combustibles fósiles.

La oportunidad perdida y la esperanza que deja el fracaso. La COP31 tampoco logró acordar una ruta para triplicar el financiamiento de adaptación hasta al menos US$ 120 mil millones anuales en 2035. GFLAC cuestionó la falta de voluntad política de los países desarrollados, mientras António Guterres llamó a no esperar consensos frente a una crisis que avanza.

Antártica: el nuevo “teatro de operaciones” para la ciencia y el futuro del planeta. Claudio Bunster, director del Instituto de Ciencia y Exploración, explica la relevancia de Hielo VI, misión desarrollada junto a la Armada para medir el hielo marino de la Península Antártica. La expedición refuerza la presencia científica chilena en una de las regiones más sensibles al cambio climático.

Conservación: 206 nidos cambian el diseño de un proyecto energético en Atacama. El hallazgo de una colonia de golondrina de mar negra, ave en peligro de extinción, llevó a Colbún a reservar 369 hectáreas para conservación y a probar refugios artificiales. Dos de estos nidos ya fueron ocupados por aves que se encontraban empollando, un primer indicio de que la estrategia podría funcionar.

¡Listo! Hecho el resumen, ahora vamos a lo nuestro. Aseguren sus cinturones, que Juego Limpio parte en 4, 3, 2, 1… ¡Arrancamos!

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La batalla por borrar con el codo la mención a los combustibles fósiles

Hay una imagen que ayuda a entender la paradoja con la que terminó la COP31. Durante 2026, los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, las represalias posteriores y el cierre del estrecho de Ormuz interrumpieron una de las principales arterias energéticas del planeta. Por allí circulaba antes del conflicto alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y cerca de 110 mil millones de metros cúbicos de gas natural licuado al año.

Cuando el tránsito se desplomó, los precios y los mercados reaccionaron inmediatamente. La Agencia Internacional de Energía calificó la crisis de 2026 como la mayor interrupción del suministro petrolero de la historia reciente, dejando una lección difícil de ignorar: la dependencia de los combustibles fósiles no es solamente un problema climático; también es una vulnerabilidad económica y geopolítica.

Por entonces, la agencia internacional Reuters describió cómo el shock estaba llevando a gobiernos a replantearse su dependencia del petróleo y el gas, impulsando renovables, almacenamiento, electrificación y otras fuentes de energía.

Por eso, cuando los países llegaron a Antalya, había una oportunidad evidente: convertir esa vulnerabilidad expuesta por la guerra en un argumento político para acelerar la salida de los combustibles fósiles. Pero ocurrió todo lo contrario.

De un lado de la mesa estaba una coalición de unos 130 países –entre ellos, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, numerosos países africanos y pequeños Estados insulares– que exigió que el texto final incluyera una referencia a la “transición fuera de los combustibles fósiles”.

Del otro lado, Arabia Saudita convirtió esa frase en una línea roja. Riad sostuvo que el texto no debía mencionar específicamente los combustibles fósiles. La posición saudita fue defendida en la COP en nombre de los 22 países de la Liga de los Estados Árabes.

Pero la estrategia no consistió solamente en bloquear una frase. Consiguieron –a través de una legión de lobbistas y funcionarios sauditas, chinos y rusos– tener un acceso preferente a las presidencias turca y australiana, mientras otras delegaciones tenían dificultades para conseguir reuniones. Según observadores presentes en la COP, nunca se había desarrollado a la vista de todo el mundo “una influencia tan desproporcionada”.

La presión tuvo un resultado concreto. El primer texto contenía referencias explícitas a los combustibles fósiles; las siguientes versiones las fueron eliminando. Cuando unos 130 países enviaron una carta reclamando que la transición fuera incorporada nuevamente, el nuevo borrador mantuvo el silencio sobre petróleo, gas y carbón y conservó, en cambio, un lenguaje favorable a la captura de carbono. El bloque que encabezaba Arabia Saudita consiguió así que la COP31 llegara a su última jornada sin una referencia explícita al abandono de los combustibles fósiles.

¿Quiénes estuvieron con esta posición? El respaldo más claro provino de Rusia, Qatar e Irán, además de otros productores de petróleo y gas. El Financial Times identificó a esos países como parte del frente que se opuso a la fórmula de transición fuera de los combustibles fósiles.

Es difícil pasar por alto la paradoja final. El año en que una guerra demostró con una crudeza extraordinaria el riesgo de depender del petróleo y el gas, la principal conferencia mundial sobre cambio climático terminó sin conseguir siquiera nombrarlos en su principal texto político.

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La esperanza que dejó el fracaso de la COP31

Esa es la esperanza que reside en este fracaso. Aunque la COP31 terminó sin un acuerdo político de cierre, dejó una señal relevante: alrededor de 130 países se negaron a respaldar un documento que no mencionaba explícitamente la necesidad de avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

Fue una decisión límite. Prefirieron quedarse sin pacto antes que aceptar un retroceso a lo acordado en Dubái en 2023. La Unión Europea, el Reino Unido, Panamá y varios pequeños Estados insulares estuvieron entre los que rechazaron el último borrador.

El fracaso de Antalya tuvo dos grandes dimensiones. La primera fue política: como ya dijimos, la presión de Arabia Saudita y otros países productores para eliminar referencias explícitas al petróleo, el gas y el carbón. La segunda fue financiera: los países tampoco consiguieron triplicar los recursos destinados a adaptación climática, compromiso que debía traducirse en una meta de al menos US$120 mil millones anuales hacia 2035.

Esto último tiene consecuencias especialmente importantes para América Latina . El financiamiento para adaptación permite construir sistemas de alerta temprana, asegurar agua frente a las sequías, proteger ciudades de las inundaciones y desarrollar cultivos resistentes al calor.

. El financiamiento para adaptación permite construir sistemas de alerta temprana, asegurar agua frente a las sequías, proteger ciudades de las inundaciones y desarrollar cultivos resistentes al calor. Muchos países ya tienen sus planes, pero carecen de recursos para ejecutarlos. Sin una ruta financiera, las comunidades más vulnerables siguen expuestas a impactos que ya están ocurriendo.

La directora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Sandra Guzmán, fue especialmente crítica con el resultado. “No es una escasez de dinero, es una escasez de voluntad política”, sostuvo.

La organización cuestionó tanto la gestión de las presidencias de Australia y Turquía como la falta de disposición de los países desarrollados para comprometer recursos públicos, preferentemente mediante subvenciones y no nuevos préstamos. “Lo ocurrido en Antalya no cancela las obligaciones que ya existen, pero sí le quita a la región el tiempo que no tiene”, advirtió Guzmán.

Chile, por su parte, defendió durante la cumbre mantener el objetivo de 1,5 °C, acelerar la reducción de emisiones y fortalecer la adaptación. También adhirió al compromiso internacional 35x35, que busca elevar al 35% la participación de la electricidad en la demanda final de energía hacia 2035.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, resumió la dimensión del desafío en sus palabras de clausura: “La crisis climática no esperará a que los gobiernos encuentren puntos en común. Nosotros tampoco podemos hacerlo”.

La discusión deberá retomarse en las negociaciones de Bonn, en junio de 2027, y en la COP32 de Etiopía. La oportunidad perdida en Antalya fue convertir las promesas en compromisos concretos. Pero también quedó una señal: cada vez más países están dispuestos a exigir acuerdos que estén a la altura de la emergencia climática, en lugar de conformarse con declaraciones insuficientes.

Y si no lo hace la política, lo hará la calle. Ya está en curso una movilización planetaria para el 15 de septiembre de 2028.

¿Por qué el 2028? Porque coincide con el Segundo Balance Global (Global Stocktake) –el último antes de 2030– para evaluar el avance del cambio climático.

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Claudio Bunster y la Antártica: “Es un teatro de operaciones cada vez más decisivo para la humanidad”

La Antártica dejó de ser únicamente un territorio de exploración científica para convertirse en un espacio estratégico para comprender el futuro del planeta. Así lo plantea Claudio Bunster, director del recientemente creado Instituto de Ciencia y Exploración, quien destaca la importancia de mantener una presencia activa de Chile en el continente blanco.

“La Antártica es un teatro de operaciones cada vez más decisivo para el presente y el futuro de la humanidad”, afirmó, tras el término exitoso de Hielo VI, una misión científica desarrollada junto a la Armada de Chile.

La expedición, realizada a bordo del avión P-3 “Orión” de la Aviación Naval, tuvo como objetivo medir los cambios en la superficie y estimar el espesor del hielo marino en la Península Antártica.

Se trata de una zona especialmente sensible al calentamiento global, donde el retroceso de los glaciares, la pérdida de plataformas de hielo y la disminución del hielo marino están modificando aceleradamente el paisaje polar. Para Bunster, la misión representa una forma concreta de posicionar a Chile en la primera línea de la investigación antártica.

El director del instituto también puso énfasis en la colaboración entre científicos y personal de la Armada, una alianza de más de dos décadas que permitió desarrollar instrumentación científica original y desplegarla en condiciones extremas y en tiempo récord.

“La singular comunidad de propósito y camaradería entre civiles y marinos, que caracteriza a nuestra colaboración con la Armada, ha permitido concebir, construir y desplegar instrumentación original”, destacó. El proyecto busca demostrar que las capacidades científicas y operativas del país pueden complementarse para abordar desafíos que requieren tecnología, conocimiento y presencia permanente.

Hielo VI contempló dos vuelos de aproximadamente diez horas cada uno, con salida y regreso a Punta Arenas. El primero recorrió 5.028 kilómetros y el segundo, 5.064 kilómetros, sobrevolando glaciares, plataformas de hielo y extensas superficies de hielo marino.

Para realizar las mediciones, el P-3 “Orión” fue equipado con un radiómetro de banda L, un altímetro láser, un sistema de posicionamiento GNSS y una cámara de 24 megapíxeles, instrumentos que permiten estimar el espesor del hielo y registrar las características de las superficies sobrevoladas.

La medición es relevante, porque el hielo marino cumple funciones que van mucho más allá de cubrir la superficie del océano. Contribuye a proteger las plataformas de hielo, que actúan como barreras naturales y frenan el desplazamiento de los glaciares hacia el mar. También influye en la circulación oceánica, refleja parte de la radiación solar y sostiene ecosistemas fundamentales para la vida antártica. Conocer cuánto hielo existe y cómo está cambiando permite comprender mejor la evolución de uno de los sistemas climáticos más importantes del planeta.

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Futuro verde en marcha

Hallazgo de 206 nidos de golondrina de mar negra llevó a rediseñar proyecto energético

Parece un paisaje vacío, pero bajo las costras salinas del desierto de Atacama se esconde uno de los ciclos reproductivos menos conocidos de la fauna chilena. Allí anida la golondrina de mar negra, un ave marina de unos 23 centímetros que pasa buena parte de su vida alimentándose en alta mar y regresa tierra adentro para reproducirse.

Su supervivencia depende de un equilibrio particularmente frágil: cada hembra pone un solo huevo al año y las aves suelen regresar a las mismas cavidades para anidar. En Chile está clasificada en peligro de extinción.

En Camarones, Región de Arica y Parinacota, los estudios ambientales del proyecto de almacenamiento energético Celda Solar, de Colbún, permitieron identificar y mapear 206 nidos activos e inactivos.

El descubrimiento se produjo durante las campañas realizadas entre 2020 y 2022 y reveló que 168 de ellos estaban fuera del área de intervención directa, mientras que otros 38 se encontraban dentro del terreno inicialmente considerado para las obras.

La información obligó a modificar el diseño del proyecto y abrió una oportunidad para desarrollar un programa de conservación de una especie sobre la que todavía existen pocos registros científicos.

La empresa concentró las instalaciones en el sector este del predio y destinó el oeste a un Área de Conservación de Fauna de 369 hectáreas, equivalente al 37% de la superficie total. Allí se protegerá el hábitat de la golondrina de mar negra y del dragón de Poconchile, una lagartija endémica y amenazada. Además, se estableció una zona de exclusión alrededor de ocho nidos.

“Una especie que pone un solo huevo al año no tiene margen para perder nidos y crías. Por eso decidimos que la colonia definiera dónde construir y no al revés”, explicó Gonzalo Rodríguez, gerente de Medio Ambiente de Colbún.

Pero el programa no se limita a reservar territorio. Su componente más novedoso es la habilitación de cavidades artificiales que buscan ofrecer nuevos espacios de reproducción. La iniciativa contempla cinco años de seguimiento, con monitoreos semestrales del área de conservación y revisiones trimestrales de los refugios.

El propósito es comprobar si las aves adoptan estas estructuras y las utilizan para anidar. La experiencia podría convertirse en una herramienta replicable en otros sectores del norte de Chile donde la especie enfrenta amenazas sobre sus lugares de reproducción.

La necesidad de estas medidas se explica también por las características de la propia ave. Sus desplazamientos entre el océano y las colonias reproductivas ocurren exclusivamente durante la noche, lo que la hace especialmente vulnerable a la iluminación artificial, que puede atraerla, desorientarla y provocar caídas o colisiones.

Los estudios de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) han identificado la habilitación y adecuación de nidos como una de las estrategias relevantes para favorecer su conservación. En este proyecto, el trabajo se desarrolla junto a especialistas de Bioamérica y la ROC, que aportan experiencia en el seguimiento y manejo de la especie.

Los primeros resultados entregan una señal alentadora.

Según informó Colbún, durante el monitoreo de octubre se detectó la ocupación de al menos dos nidos por golondrinas de mar que estaban empollando. El dato todavía debe ser evaluado dentro del seguimiento de largo plazo, pero representa un primer indicio de que las cavidades habilitadas podrían cumplir su propósito.

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Medicamentos en zonas rurales: menos viajes, menor costo y una logística más sustentable

La distribución de medicamentos en zonas rurales también puede convertirse en un problema de sustentabilidad. Un estudio de la Universidad de Talca, en el marco de la Iniciativa de Impacto Académico de Naciones Unidas, que preside el profesor Ernesto Santibáñez, analizó la llamada “última milla” del sistema de salud en la provincia de Curicó, donde algunas postas se encuentran hasta a 85 kilómetros del hospital.

El modelo buscó optimizar las rutas de reparto para reducir desplazamientos innecesarios y hacer más eficiente el uso de vehículos y recursos.

Los resultados muestran que el diseño de las rutas importa tanto como el precio del combustible. En el escenario estudiado, el reparto semanal a 10 postas tenía un costo de $230.076 y el 52% correspondía a movilización, incluyendo combustible y desgaste por kilometraje. Al utilizar vehículos de mayor capacidad, el modelo redujo de nueve a siete los viajes semanales y el costo total cayó 10,16%, hasta $206.707. Es decir, transportar más en cada recorrido permitió disminuir desplazamientos sin sacrificar el abastecimiento.

La experiencia plantea una lección que va más allá de la eficiencia presupuestaria: una logística sanitaria mejor planificada también puede ser una logística más sustentable. El estudio propone extender este tipo de modelos a las 158 postas rurales del Maule, utilizando datos reales de demanda, tiempos de descarga y capacidad de los vehículos. La idea es reducir viajes evitables y el consumo asociado al transporte, al mismo tiempo que se garantiza el acceso a medicamentos en comunidades alejadas.

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