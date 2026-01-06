Valdivia: impresentables licencias para “papitos corazón”

Llevo algunas semanas evitando el cliché de partir esta introducción con referencias al tiempo, al frío, la lluvia, el calor, las nubes, el río. Sin embargo, que alguien explique las temperaturas infernales que se sintieron este fin de semana en la región. La Dirección Meteorológica emitió alerta por temperaturas extremas para La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. En Valdivia, donde incluso se prohibió hacer asados en la red de parques municipales, el termómetro rozó el récord histórico registrado en enero de 2017: 35,2 °.

Pero no todo es catástrofe. En la población El Laurel, 20 adultos mayores sobrevivientes del terremoto de 1960 ensayan martes y jueves en su sede vecinal. Se preparan para debutar en el Teatro Regional Cervantes el 13 de febrero con Réplicas: 9 Historias del gran terremoto, una obra de teatro comunitario que convierte sus memorias en escena. Tienen entre 70 y 90 años. Nunca habían actuado. Ahora son la compañía Memoria 21.

Y en La Unión, el Archivo —cuya historia contamos en la primera edición de este newsletter— lanzó una campaña de recolección de firmas para salvar su exposición de verano Los retratos del estudio real. El municipio recortó a la mitad la subvención que sostenía el proyecto. No es la primera vez que les pasa.

Ahora, lo que cubrimos para esta edición:

«Papitos corazón» al volante (Valdivia): En febrero del año pasado, Contraloría detectó 14 licencias entregadas a deudores de alimentos . La alcaldesa anunció un sumario , pero al pedir el rastro administrativo aparecen dos respuestas que no calzan: en Tránsito y en la Dirección Jurídica dicen no tener antecedentes . El municipio entrega una explicación operativa y asegura haber reforzado procedimientos .

En febrero del año pasado, detectó entregadas a . La alcaldesa anunció , pero al pedir el aparecen dos respuestas que no calzan: en y en dicen . El municipio entrega una y asegura haber . Parque eólico El Rancho (La Unión): Dirigentes y autoridades mapuche llegaron ayer al Senado con una acusación central: una comunidad indígena queda entre las torres proyectadas , pero no aparece en la línea base del Estudio de Impacto Ambiental . A eso suman otro vacío: el APR del Huape tampoco figura en el estudio . El proyecto sigue suspendido y corren los plazos de adenda .

Dirigentes y autoridades mapuche llegaron ayer al con una acusación central: una queda , pero del . A eso suman otro vacío: el tampoco . El proyecto sigue y corren los . Corral, Máfil y Paillaco bajo tutela: El GORE formalizó un «programa especial» para tres comunas con «cartera de ejecución débil» . El diagnóstico del gobernador Cuvertino apunta a una brecha técnica : ideas que existen, pero proyectos que no logran formularse con estándar de Recomendación Satisfactoria que otorga MIDESO . El plan promete apoyo , coordinación y refuerzo de equipos .

El formalizó un para tres comunas con . El diagnóstico del gobernador apunta a una : ideas que existen, pero proyectos que no logran formularse con estándar de que otorga . El plan promete , y . Los Ríos: baja de homicidios y balance policial 2025: Las autoridades informaron 14 homicidios consumados en 2025 versus 24 en 2024 (–41,7%) y reportaron cero femicidios consumados y un solo homicidio con arma de fuego. El balance consignó además una caída de 10,1% en delitos de mayor connotación social y cifras de despliegue, detenidos, controles e incautaciones.

1

“Papitos corazón” al volante: 14 licencias y el sumario que no fue

El 4 de marzo de 2025, la alcaldesa Carla Amtmann declaró a RioenLinea que había instruido una investigación interna. Lo dijo con palabras precisas: identificar razones, establecer responsabilidades, proceder a la revocación de las licencias irregulares. Era la respuesta al informe de Contraloría que había puesto a Valdivia en una lista incómoda: 14 licencias de conducir otorgadas a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, pese a que desde 2022 la ley lo prohíbe.

El Cuarto Consolidado de Información Circularizada de Contraloría detectó que, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, 243 de las 345 municipalidades del país incurrieron en la misma falta. En Los Ríos, 10 de las 12 comunas aparecen en el listado. El organismo advirtió que la omisión expone al funcionario responsable a multas de entre el 10 y el 50 % de su remuneración.

Nueve meses después, la investigación anunciada en Valdivia no existe. O al menos eso dice el propio municipio.

Un oficio fechado el 1 de diciembre y obtenido por Aquí Los Ríos mediante Transparencia consigna que la Dirección de Tránsito «no dispone de ningún antecedente« sobre la indagación consultada. La Dirección Jurídica, por su parte, declara que «no tiene conocimiento del inicio de alguna investigación interna« respecto del tema. Dos direcciones, cero registros.

La explicación municipal llegó en una respuesta posterior al mismo medio: como Contraloría no habría enviado un listado individualizado ni fechas específicas, el municipio optó por «reforzar de manera inmediata« sus procedimientos internos. También alegó complejidad operativa (más de 30 mil atenciones en el período) y un desfase inicial en la información del Registro Civil.

Otras comunas, con cargas bastante mayores, reaccionaron distinto. En Lo Espejo, una de las comunas con más de 100 licencias irregulares, según el mismo informe, la alcaldesa Javiera Reyes informó en mayo que el municipio había iniciado un sumario administrativo y que estaba en etapa final. Según consignó Cooler, un funcionario de alto cargo de la Dirección de Tránsito señaló que las medidas fueron «drásticas»: destitución del director del área y de la jefa del Departamento de Licencias. El medio pudo corroborar las subrogancias. Lo Espejo tenía siete veces más casos que Valdivia.

2

Parque eólico El Rancho: comunidad indígena que vive entre las torres no aparece en el EIA

Francisco Espinoza, dirigente de la Junta de Vecinos Los Esteros Cordillera, revisó completo el Estudio de Impacto Ambiental del polémico Parque Eólico El Rancho. Y encontró una omisión: la comunidad indígena Nininco no aparecía en la línea base. No estaba caracterizada, no tenía ficha. Pero en el terreno, Nininco queda justo donde la empresa FRV proyecta instalar 30 aerogeneradores de 256 metros de altura. “Hay una que se encuentra en la mitad de los aerogeneradores”, dijo este lunes ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

Espinoza detalló ante los senadores que el titular del proyecto reconoció cinco comunidades mapuche cuando son ocho las afectadas. El proyecto enfrenta 449 observaciones de organismos públicos y desde octubre, cuando el SEA emitió su informe de observaciones, nadie de la empresa ha contactado a Nininco.

El parque es impulsado por Fotowatio Renewable Ventures (FRV), empresa española con capitales saudíes que no tiene parques eólicos operativos en el mundo, según indicó Espinoza. La Municipalidad de La Unión ya se pronunció en contra de la iniciativa, y el alcalde Saturnino Quezada ha dicho que la comuna «no es una zona de sacrificio«. En octubre de 2024, la misma región vio aprobado el parque eólico Ovejera Sur, tras un largo proceso de evaluación.

El lonco Mauricio Huenulef, del territorio de Daglipulli, sumó otra denuncia: dos comunidades habrían firmado convenios de colaboración bajo presión, sin asesoría jurídica y sin conocer el alcance real de los impactos. “No se nos puede consultar sobre un proyecto que va transformándose con el tiempo, según las adendas”, advirtió.

Cristina Vera tiene 82 años. Llegó hace décadas desde Puerto Montt y compró un terreno en el sector de Huape buscando una cosa: tranquilidad. Ahora preside la junta de vecinos y descubrió que el agua potable rural (APR) que abastece a su comunidad hace 22 años no figura en el estudio. “El APR del Huape no aparece en los registros de la empresa; no existe, según ellos”, reclamó ante los senadores. Son más de dos mil personas las que dependen de napas subterráneas que podrían verse afectadas por las fundaciones de hormigón de las torres.

La directora del SEA, Valentina Durán, confirmó que el proyecto permanece suspendido hasta el 10 de junio, plazo para que la empresa presente su primera adenda. Entre las exigencias pendientes: justificar por qué siete aerogeneradores se instalarían sobre humedales, responder por los 66 receptores humanos afectados por efecto sombra y ampliar la información sobre sitios de significación cultural.

Espinoza también cuestionó la viabilidad técnica. Con datos del Ministerio de Energía, mostró que varios aerogeneradores operarían en el límite o bajo el 30% de factor de planta mínimo exigido. “No entendemos por qué se quiere instalar el parque eólico en esta ubicación, ya que no hay suficiente viento”, dijo. Según sus cálculos, el proyecto aportaría el 0,17% de la demanda energética nacional.

La Comisión, presidida por el senador Alfonso de Urresti, acordó oficiar a Condal para que explique su silencio durante el proceso, a Conaf por las 17,3 hectáreas de bosque nativo sin plan de reposición, y a la Dirección General de Aguas por los derechos constituidos en la zona.

El proceso de evaluación ambiental sigue su curso. La empresa tiene hasta junio para responder. FRV fue contactada para aclarar estos puntos, pero hasta el cierre de esta edición no había contestado.

3

Corral, Máfil y Paillaco bajo tutela: GORE activa “programa especial” por bajo desempeño

La extensión del alcantarillado de Corral hacia Amargos está escrita hace años: existe la idea, existe el nombre, existen antecedentes. Pero no avanza. “Es un proyecto complejo que necesita elementos técnicos importantes… no ha podido”, dice el gobernador Luis Cuvertino.

Ese ejemplo resume el nudo que el Gobierno Regional dejó por escrito al oficializar un “programa especial” para Corral, Máfil y Paillaco, comunas que, según el documento de inversión 2026, presentan una “cartera de ejecución débil” y quedarán bajo seguimiento permanente.

El Consejo Regional aprobó el Programa de Inversión 2026 por $ 77.898 millones, con 285 iniciativas. Una torta que se reparte por proyectos que logran cruzar el Sistema Nacional de Inversiones y obtener RS, la Recomendación Satisfactoria que otorga MIDESO.

En entrevista con Aquí Los Ríos, Cuvertino lo aterriza sin eufemismos: “Una brecha técnica, una incapacidad en la formulación de los proyectos”. Según su diagnóstico, Corral y Máfil “se han ido quedando atrás” porque no logran transformar ideas en proyectos grandes “con condiciones de inversión”: “Está la idea, pero no avanza en la estructura técnica”. En la práctica, explica el gobernador, terminan presentando solo proyectos chicos y no entran a la cancha de los fondos de desarrollo regional de mayor envergadura.

Paillaco, en cambio, sería una comuna “en recuperación”. Cuvertino la vincula a un problema financiero: el alcalde Cristian Navarrete habría asumido el municipio con compromisos importantes, sin capacidad de sostener equipos técnicos.

El plan, según Cuvertino, contempla coordinación con Subdere, traspaso de recursos y, en el caso de Corral y Máfil, el foco será contratar a personas que permitan levantar iniciativas. Pero baja las expectativas: “A veces pasan dos o tres años. Aquí es probable que los resultados se vean en el año tres”. Consultado por cuánto se perdió o se retrasó en 2025 por estas fallas, responde: “No lo tenemos cuantificado”.

—¿Con esto no se genera un incentivo perverso, pues los municipios esperan el auxilio del GORE? Porque el problema no es solo contratar gente nueva: también habla de funcionarios sin capacidades técnicas para postular proyectos.

—Indudablemente, tenemos que estimular que generen capacidades propias. Pero tampoco podemos descuidar que municipios se queden atrás y no estén llevando los beneficios a sus comunidades.

4

Los Ríos cierra 2025 con 42% menos de homicidios: de 24 a 14 casos en un año

La región cerró 2025 con una baja del 10,1% en delitos de mayor connotación social, cero femicidios consumados y un solo homicidio cometido con arma de fuego, según el balance presentado este lunes por autoridades regionales.

El primer comité policial del año se realizó en la Delegación Presidencial de Los Ríos. Participaron el delegado Jorge Alvial, jefaturas regionales de Carabineros y la PDI, la fiscal regional Tatiana Esquivel y el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes. El foco estuvo en una cifra: 14 homicidios consumados en 2025 frente a 24 en 2024, una baja de 41,7%. Del total de 2025, solo uno fue cometido con arma de fuego, y el balance reportó cero femicidios consumados. “Esto nos llevó finalmente a una baja importante de la criminalidad”, dijo Alvial.

El documento también consignó una caída de 10,1% en delitos de mayor connotación social durante 2025. En el plano comparativo, un informe del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos registró 11 homicidios entre enero y junio de 2025, uno menos que en el mismo período del año anterior, sin uso de arma de fuego en ese semestre. En paralelo, la ENUSC mostró una baja en victimización de hogares por delitos violentos en Los Ríos, de 6,3% a 4,5% entre 2023 y 2024.

En despliegue, Carabineros reportó 281.235 procedimientos, 9.320 detenidos y 156 mil controles vehiculares. La PDI informó incautación de más de 155 kilos de droga avaluada en $ 1.599 millones, mientras que Carabineros reportó decomisos valorizados en $ 824 millones. El balance incluyó 4.102 horas de vuelo de drones y señaló presión penitenciaria por sobre 1.800 internos, con homicidios intrapenales que bajaron de cinco (2024) a dos (2025).

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.