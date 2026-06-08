Daniel Parodi y 2da vuelta en Perú: “No hay votos en el Congreso” para destituir a un presidente

Mientras continúa el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial peruana, el foco comienza a trasladarse desde el resultado electoral hacia la gobernabilidad que tendrá el próximo mandatario y el comportamiento que exhibirá el Congreso durante los próximos años.

Para el historiador y analista político peruano Daniel Parodi, uno de los elementos más relevantes del nuevo escenario político es que el Parlamento aparece menos fragmentado que en períodos anteriores, lo que podría contribuir a reducir la inestabilidad que ha marcado la vida política del país durante la última década.

“Siempre está el tema del Congreso y cómo se va a desenvolver el Congreso. Lo primero que te digo sobre eso es que el Congreso está dividido. El Congreso me parece que va a ser más estable que el anterior, o sea, no se van a atomizar las fuerzas políticas representadas como ha sucedido antes”, señaló en conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler.

A juicio del académico, el principal cambio respecto de los últimos años es que ninguna coalición dispone de los apoyos necesarios para impulsar una vacancia presidencial, mecanismo que ha sido utilizado reiteradamente en Perú para remover mandatarios antes de completar sus períodos.

“No hay votos para vacar al presidente, lo cual es una cosa favorable ante la inestabilidad”, afirmó.

Parodi sostuvo que la posibilidad de dejar atrás el uso permanente de la vacancia representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad peruana y dar mayor continuidad a las políticas públicas.

“Yo espero que haya más estabilidad en el Congreso. Más estabilidad, más institucionalidad. Entonces ya apartarnos del fantasma de la vacancia como recurso para eliminar a tus enemigos políticos y sacarlos del poder creo que es una gran cosa”, planteó.

El analista recordó que la inestabilidad política se ha transformado en uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país. En ese sentido, advirtió que la sucesión constante de gobiernos ha impedido construir proyectos de largo plazo y consolidar una agenda de reformas sostenida en el tiempo.

“Este carrusel, este tirabuzón, es lo que no ha permitido avanzar en el país”, sostuvo. A ello sumó el impacto que ha tenido la rotación de autoridades en la conducción del Estado: “Los ocho presidentes en diez años no nos han permitido avanzar y proyectar un gobierno estable con políticas claras y que comience a sacar adelante al país”.

Parodi también apuntó al cansancio ciudadano frente a la permanente confrontación política que ha caracterizado los últimos años. A su juicio, existe una demanda transversal por acuerdos que permitan enfrentar los principales desafíos nacionales.

“Perú está cansado de la inestabilidad. El Perú necesita avanzar. El Perú necesita ponerse de acuerdo en temas fundamentales y en temas que yo creo que todos deberían coincidir”, afirmó.

En medio de una elección todavía abierta, donde la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantenía ventaja en los primeros conteos, aunque con resultados pendientes provenientes de zonas rurales favorables a Roberto Sánchez, el académico expresó expectativas positivas respecto del ciclo político que comenzará el próximo 28 de julio.

“Son mis deseos y son mis expectativas. Sí creo que comenzaremos el 28 de julio con un gobierno con mejor pie hacia la institucionalidad del país y creo que eso es muy positivo”, concluyó.