Nueva alerta: CFA detectó y explicó a senadores 8 riesgos para el fisco de la Ley Miscelánea

La tramitación de la Ley Miscelánea sumó una nueva advertencia este lunes luego de que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentara ante la Comisión de Hacienda del Senado un detallado análisis sobre los efectos fiscales del principal proyecto económico impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast.

La exposición estuvo encabezada por la presidenta del organismo, Paula Benavides, y el vicepresidente Sebastián Izquierdo, quienes profundizaron las observaciones que el CFA ya había realizado durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

El diagnóstico del organismo fue categórico. Según explicó Benavides, el proyecto mantendría déficits fiscales durante varios años, incluso considerando los efectos positivos que el Ejecutivo espera obtener mediante un mayor crecimiento económico.

“La principal conclusión es que el proyecto presentará déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso incorporando el efecto positivo del mayor crecimiento económico que la iniciativa busca impulsar”, señaló el CFA durante su presentación ante los senadores.

La advertencia cobra especial relevancia, indicó el organismo, considerando el actual escenario de estrechez fiscal y el limitado margen de maniobra de las cuentas públicas. “Esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada”, sostuvo Benavides.

Desde que el Consejo presentó su primer informe en mayo, la iniciativa ha sufrido diversas modificaciones reflejadas en tres nuevos informes financieros elaborados por el Ejecutivo. Sin embargo, el CFA concluyó que esos cambios no mejoraron el balance general del proyecto.

“En conjunto, los cambios implican un deterioro del balance fiscal de 0,1 puntos porcentuales del PIB a partir del segundo año, respecto del proyecto original”, advirtió la entidad.

El principal factor detrás de ese empeoramiento corresponde a la decisión de mantener la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), cuya eliminación estaba contemplada inicialmente como una fuente relevante de financiamiento.

Según explicó el Consejo, la exclusión de esa medida “constituye, hasta esta etapa de la tramitación, la principal fuente de deterioro del efecto fiscal respecto del proyecto original”.

Más allá de las modificaciones específicas, el CFA identificó un problema estructural en el diseño de la iniciativa: los costos fiscales son inmediatos y ciertos, mientras que los beneficios asociados al crecimiento económico son graduales y dependen de supuestos que podrían no concretarse.

“De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe financiero, presionando aún más el contexto de estrechez fiscal”, alertó el organismo.

Durante la sesión, el Consejo detalló ocho riesgos específicos que, a su juicio, siguen presentes en el proyecto.

Entre ellos mencionó la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, cuyo costo fiscal podría no ser compensado por el crecimiento esperado; el crédito tributario al empleo, debido a su elevado costo fiscal; y el mecanismo de compensación al Fondo Común Municipal, que podría transformarse en una presión permanente para las arcas públicas.

Asimismo, advirtió riesgos asociados a los ahorros proyectados por las medidas sobre licencias médicas, los incentivos al retiro de funcionarios públicos, las nuevas sanciones al contrabando de tabaco y la restitución vinculada a anulaciones de Resoluciones de Calificación Ambiental, mecanismo que actualmente no contempla un límite máximo de gasto.

El CFA también expresó preocupación por los impuestos sustitutivos y los programas de repatriación de capitales, señalando que la reiteración de este tipo de mecanismos podría afectar el cumplimiento tributario en el mediano plazo.

Como parte de sus recomendaciones, el organismo insistió en la necesidad de avanzar hacia una mayor neutralidad fiscal del proyecto, ajustando plazos, gradualidades y mecanismos de compensación para evitar un deterioro adicional de las cuentas públicas.

Además, llamó a alcanzar un acuerdo transversal entre el Ejecutivo y el Congreso para resguardar la sostenibilidad fiscal, especialmente en un contexto donde también se discuten nuevas iniciativas con impacto presupuestario, como el proyecto que contempla la devolución del IVA en la compra de pañales y medicamentos, medida que el CFA estima tendrá un costo adicional equivalente al 0,02% del PIB una vez implementada.