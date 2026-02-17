Los Ríos en tres flancos: plata fantasma, albergue móvil y barcaza frenada

Presentado por:

¡Hola! Seguimos con la edición veraniega hasta volver dentro de poco con energías renovadas. ¿Qué podemos contarte? Que la madrugada del viernes 14 de febrero, en la ruta T-20 que conecta San José de la Mariquina con Mehuín, una colisión frontal entre dos vehículos dejó cuatro personas fallecidas (una mujer de 30 años y tres hombres de 18, 20 y 21) y seis ocupantes heridos, dos de ellos de gravedad. Este lunes, la Fiscalía de Los Ríos formalizó a la conductora, imputada por cuasidelito de homicidio. La investigación, a cargo de la SIAT de Carabineros, sigue abierta.

Con ese hecho aún reciente, el resto de la semana corrió por otros carriles: gestión y espera. En Valdivia, el municipio anunció que los parquímetros volverían durante 2026; el albergue provisorio para las familias de Las Mulatas cambió de ubicación; el SII se querelló por una red de empresas “fantasmas” vinculadas a un “mall chino”; y la barcaza Andalué sumó otra postergación en su regreso al cruce Niebla–Corral. Estos tres últimos flancos cruzan esta edición, que a partir de marzo vuelve a su extensión y contenido habitual.

Los Ríos en tres flancos: facturas falsas, albergue móvil y barcaza varada

El 9 de febrero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que, a través de su Dirección Regional de Valdivia, interpuso una querella criminal contra dos empresarios de nacionalidad china, representantes legales de una importadora/exportadora que operaba como “mall chino”. El caso, según el organismo, se sostiene en una red de 20 empresas “fantasmas” y el uso de 163 facturas electrónicas falsas, utilizadas para aumentar indebidamente créditos fiscales de IVA y declarar costos ficticios en el Impuesto a la Renta. El perjuicio fiscal informado: $310.753.001, actualizado a septiembre de 2025.

Lo que conecta a las 20 empresas es un dato técnico. El SII detectó que múltiples proveedores utilizaban las mismas direcciones IP para emitir facturas y declarar impuestos. La misma huella digital, repitiendo operaciones desde empresas que, en teoría, no se conocían entre sí. Cuando los fiscalizadores coordinaron verificaciones con las direcciones regionales metropolitanas, constataron que los domicilios declarados correspondían a oficinas virtuales sin infraestructura física, sin bodegas, ni trabajadores contratados.

Albergue provisorio

A pocos kilómetros de esa querella, el segundo flanco se movió de lugar. Pero para entenderlo hay que retroceder tres semanas.

A fines de enero, la directora de Dideco, Paula Cárdenas, confirmó que el albergue provisorio para las familias del campamento Las Mulatas se levantaría en un inmueble ubicado a un costado del Cesfam de Niebla, cuya capacidad máxima es de 40 personas. La habilitación está programada para febrero para recibir familias en marzo.

Eso ya no es. Este 16 de febrero, el delegado municipal de la costa, Guillermo Galleguillos, informó a Radio Biobío que el exinternado de Niebla fue evaluado y descartado. La alternativa anunciada es un recinto privado en la zona urbana de Valdivia, cuyo nombre no se difundió públicamente por razones de seguridad. La capacidad sigue siendo de unas 40 personas. El desarme del campamento sigue programado para mediados de marzo. Lo que cambió es el lugar hacia donde irán quienes no tienen adónde ir.

Barcaza varada

El tercer flanco es el que más se repite. También este 16 de febrero, el delegado presidencial Jorge Alvialconfirmó una nueva postergacióndel retorno de la barcaza Andalué al servicio subsidiado entre Niebla y Corral. Durante las pruebas de maniobra previas al reinicio, la Armada observó reparos en el sistema de embrague y no autorizó su salida.

La barcaza venía de una mantención mayor en Asenav, finalizada en enero, con una inversión superior a los $ 482 millones e incluyó reemplazo de motores. El objetivo del Gobierno es volver a contar con tres embarcaciones en el cruce hacia Corral, pero los inconvenientes han persistido en cada etapa de verificación técnica. El alcalde de Corral, Claudio González, dijo sentirse decepcionado y pidió que no se vuelva a repetir.

Un mensaje de la Universidad Austral de Chile

Instalan “hoteles para insectos” en Jardín Botánico UACh

“Determinar especies de abejas solitarias presentes en dos condiciones con el uso de hoteles de insectos (con distintos sustratos)” es la memoria de título que está desarrollando el estudiante de Agronomía, Jairo Flores.

Junto al profesor patrocinante, Dr. Esteban Basoalto, y la Encargada del Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACh, Leticia Silvestre, instalaron estos dispositivos en el Jardín Botánico UACh.

Durante el proceso de estudio se irán monitoreando estos “hoteles” para ver si ayudan a generar refugios para especies polinizantes, especialmente la abeja solitaria, que está en situación de riesgo por falta de diversidad de flores o transformación de los ambientes.

El proyecto considera también la instalación de otros tres “hoteles para insectos” en la Estación Experimental Agropecuaria Austral, a fin de comparar los comportamientos en condiciones y entornos diferentes.

Esta iniciativa es apoyada por un proyecto CORFO a cargo de BiodiversiUp, crowdfunding medioambiental que une personas, empresas y comunidades con soluciones basadas en la naturaleza.

