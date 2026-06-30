Condenan a exsargento de la Armada por violación tras rito a Poseidón

Entre estufas prendidas, niños dando vueltas y semanas que avanzan más lento, el puelche rondando la cordillera y la incansable fiebre por las láminas del Mundial (ojo con el kiosco El Ávila, al interior del terminal, primer piso, al lado del super, nunca falla), vamos directo a lo que preparamos para esta edición:

Un exsargento de la Armada fue condenado a cuatro años de cárcel efectiva por violación tras un rito de ascenso en Valdivia. La sentencia también vuelve sobre la amonestación interna contra la denunciante por un supuesto “baile provocativo”.

El Gobierno ingresó un proyecto para frenar un alza cercana al 19% en las cuentas de luz de Los Ríos y Los Lagos. La iniciativa busca extender el subsidio eléctrico, pagar deudas del sistema y evitar que el ajuste llegue de golpe a las boletas.

La UACh desarrollará PLADET, una plataforma para ordenar y visualizar datos territoriales que apoyen decisiones comunales. El proyecto será validado inicialmente en Futrono y busca enfrentar la dispersión de información pública.

La empresa valdiviana Acústica Marina fue seleccionada para Upwell Latam, programa internacional de Economía Azul. La firma usa inteligencia artificial para monitorear océanos, ríos y humedales, y está acreditada para medir ruido submarino.

Bar 55 cumple dos años y celebrará con El Convite, encuentro que reunirá bares invitados, productores locales, música y cultura del servicio. Su administradora, Daniela Castro, plantea que Valdivia debe pensar propuestas para quienes viven todo el año en el territorio.

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Rito de ascenso, brebaje y condena: el caso que volvió a golpear a la Armada en Valdivia

En noviembre pasado, en Aquí Los Ríos contamos el caso de una funcionaria de la Armada que denunció una violación en Valdivia y cuyo caso llegó hasta la Corte de Apelaciones con el respaldo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el hecho público era el fallo que reprochó una “cultura institucional patriarcal y sexista” dentro de la institución. Ahora el caso tuvo un segundo hito: una sentencia, a la que tuvo acceso Aquí Los Ríos, condenó a Héctor Parada Rebolledo, exsargento segundo de la Armada, a cuatro años de presidio efectivo como autor del delito de violación.

La historia se inició el 7 de diciembre de 2022, en una actividad de ascenso de la Gobernación Marítima de Valdivia realizada en el local El Ancla. Según la sentencia, en esa ceremonia los funcionarios ascendidos participaron en un rito interno conducido por un funcionario caracterizado como Poseidón, en el que se les hizo beber una mezcla de distintos alcoholes y otros ingredientes, descrita por testigos como un brebaje fuerte y difícil de tomar.

Entre quienes participaban estaba una funcionaria que acababa de llegar desde Valparaíso. Era su primer día en la ciudad. No conocía a casi nadie. El funcionario designado como su padrino de ascenso era Parada Rebolledo.

A la mañana siguiente, según la sentencia, la funcionaria comenzó a reconstruir fragmentos de lo ocurrido en el domicilio de su padrino. Según el fallo, al despertar manifestó que no había querido que eso pasara y que quería irse.

El caso derivó en una denuncia que no solo abrió una investigación penal, sino también un sumario interno de la Armada. Ese sumario terminó con una amonestación contra ella, construida sobre la idea de un supuesto “baile provocativo” durante la actividad. El caso llegó hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia con el respaldo del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En noviembre de 2025, el tribunal acogió el recurso, ordenó eliminar la amonestación de su hoja de vida y estableció que los hechos revelaban una cultura institucional patriarcal y sexista. Mientras ese proceso se desarrollaba, ella y Parada siguieron compartiendo el mismo espacio de trabajo.

El lunes 22 de junio de 2026, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a Parada Rebolledo a cuatro años de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de violación de una persona mayor de 14 años. La sentencia estableció que el condenado se aprovechó del estado de ebriedad de la funcionaria y de su incapacidad para oponerse. La pena deberá cumplirse de manera efectiva, sin pena sustitutiva ni abonos.

El tribunal dio por acreditado que la víctima no bebía habitualmente, y que el brebaje no solo le provocó vómitos y dificultades para mantenerse en pie, sino también que ese estado se prolongó durante toda la noche. La sentencia también consideró mensajes y una videollamada a quien era entonces su pareja, antecedentes que permitieron corroborar el estado en que se encontraba. Entre esos mensajes figura uno enviado durante la noche, en el que ella escribió que pensaba que el cabo la iba a cuidar.

La defensa pidió la absolución y sostuvo que la funcionaria había realizado actividades incompatibles con una incapacidad real para oponerse y que el acto había sido consentido. Sin embargo, el tribunal rechazó esa tesis apoyándose en jurisprudencia reciente de la Corte Suprema: que una persona conserve ciertos niveles de conciencia o capacidad motriz no excluye la hipótesis de incapacidad para oponerse, si las condiciones concretas del caso revelan una afectación relevante de su autonomía.

La pena quedó en cuatro años porque el tribunal reconoció dos atenuantes: irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial. Esta última fue acogida porque la declaración del propio Parada aportó antecedentes para reconstruir los hechos, aunque él sostuvo que la relación había sido consentida. La Fiscalía había pedido diez años y rechazó esa atenuante. Con ambas circunstancias, y sin agravantes, el marco penal fue rebajado en un grado.

Al fijar la pena, el tribunal consignó que la falta de empatía y el proceder discriminatorio de la Armada, al conocer la denuncia, contribuyeron a agravar la sintomatología de la víctima. Para Constanza Montt, jefa regional del INDH en Los Ríos, organismo que presentó el recurso de protección de la víctima, resulta “especialmente relevante que la sentencia reconozca los efectos de la victimización secundaria” y las dificultades que enfrentan muchas personas para denunciar hechos de esta naturaleza, particularmente en contextos institucionales jerarquizados.

Parada Rebolledo fue dado de baja de la Armada el 19 de junio, tres días antes de la lectura del fallo. La institución había informado previamente que dejaba sin efecto la sanción contra la funcionaria y que había entregado los antecedentes al Ministerio Público. La primera respuesta interna, cuando ella denunció una violación, había sido amonestarla por un supuesto “baile provocativo” en la misma actividad de ascenso que dio origen al caso.

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Cuentas de luz: buscan frenar alza de 19%

Desde julio, los hogares de Los Ríos y Los Lagos podrían enfrentar un alza promedio cercana al 19% en sus cuentas de electricidad. No es una proyección abstracta: es el número que la ministra de Energía, Ximena Rincón, expuso ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados al presentar el proyecto de ley que el Gobierno ingresó con urgencia de discusión inmediata para evitar que ese ajuste llegue de golpe a las boletas.

El alza tiene dos explicaciones técnicas. La primera es el término de devoluciones asociadas a errores tarifarios en generación y transmisión que venían reduciendo artificialmente el precio que pagaban los clientes de la zona. La segunda es la congestión en líneas de transmisión claves para abastecer a ambas regiones. Ambos factores se combinan en el llamado precio nudo promedio y en los cargos de transmisión. Sin una corrección legal, el resultado aparece directamente en la boleta.

El proyecto busca modificar la ley para mitigar ese impacto y evitar un traspaso abrupto a los hogares. Pero el alza regional es solo uno de los frentes que aborda. La iniciativa también extiende el subsidio eléctrico para el 40% más vulnerable durante 2027, considera un aporte adicional de US$ 120 millones del Fondo de Estabilización de Tarifas, aborda una deuda cercana a US$ 800 millones acumulada con las distribuidoras por procesos tarifarios atrasados, y amplía las facultades del Ministerio para intervenir ante déficit de suministro en zonas críticas.

Durante el debate, varios parlamentarios apuntaron a la misma pregunta: ¿quién termina pagando? La deuda con las generadoras, congelada sin negociar plazos ni intereses en gobiernos anteriores, llegó finalmente a US$ 6 mil millones, de los cuales cerca de US$ 2 mil millones corresponden solo a intereses, con una tasa de 6,67%.

Para la deuda de distribución, el proyecto propone un mecanismo distinto: pagarla mediante un crédito de la banca privada y recuperarla desde 2028 con un cargo de $5 por kilowatt hora. Ese cobro comenzaría cuando el cargo actual de $ 22 por kilowatt hora baje a $ 9, por lo que el Gobierno sostiene que el efecto neto sería una baja real en las cuentas. Esa proyección, sin embargo, depende de que los intereses del nuevo crédito se negocien en condiciones favorables.

Lo que el proyecto no resuelve es la pregunta de fondo: por qué Chile tiene una de las tarifas eléctricas más caras del mundo pese al crecimiento de la generación renovable. Según la ministra Rincón, esa discusión vendrá después. Por ahora, la comisión acordó votar el proyecto el lunes 6 de julio, con el objetivo de despacharlo a la sala de la Cámara y luego al Senado antes de que venza el plazo.

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Un mensaje de la UACH

UACh se ubica entre las diez mejores universidades del país en el QS World University Rankings 2027

El plantel alcanzó el noveno lugar a nivel nacional en una de las clasificaciones universitarias más prestigiosas del mundo, consolidando su reconocimiento académico y su aporte al desarrollo del país desde el sur de Chile.

La Universidad Austral de Chile (UACh) fue destacada en la más reciente edición del QS World University Rankings 2027, uno de los indicadores de educación superior más reconocidos a nivel internacional, posicionándose en el noveno lugar entre las universidades chilenas incluidas en esta medición.

El ranking, elaborado por la consultora internacional Quacquarelli Symonds (QS), evaluó este año a 8.808 instituciones de educación superior provenientes de 106 países, seleccionando finalmente a las 1.500 mejores universidades del mundo.

En esta edición, la Universidad Austral de Chile se ubicó en el tramo 1001-1200 a nivel global, resultado que la sitúa dentro del grupo de las diez instituciones de educación superior más destacadas del país y reafirma su compromiso con la excelencia académica, la investigación, la innovación y la vinculación con el entorno.

La clasificación QS considera diversos indicadores, entre ellos la reputación académica, la empleabilidad de los egresados, la experiencia estudiantil, las oportunidades de investigación, las colaboraciones internacionales y la calidad de la enseñanza.

Este reconocimiento refleja el esfuerzo sostenido de la comunidad universitaria por fortalecer la formación de pregrado y postgrado, impulsar la investigación de excelencia y generar conocimiento con impacto para la Región de Los Ríos, la macrozona sur y el país en su conjunto.

La presencia de la Universidad Austral de Chile en el QS World University Rankings 2027 ratifica su relevancia en el escenario nacional e internacional, proyectando el sello de una universidad compleja, pública y comprometida con el desarrollo sostenible, la ciencia y la formación de profesionales al servicio de la sociedad.

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Proyecto UACh creará plataforma para ordenar datos territoriales y apoyar decisiones comunales

La Universidad Austral de Chile desarrollará PLADET, una plataforma avanzada para integrar, visualizar y analizar información territorial con el objetivo de apoyar la planificación y la toma de decisiones a nivel comunal. El proyecto será dirigido por la académica Verónica Fuentes, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UACh, y directora del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Regional.

La iniciativa parte de un problema conocido en Los Ríos: la información social, económica, ambiental y territorial suele estar dispersa entre distintas instituciones. Esa fragmentación dificulta la coordinación pública, reduce la participación ciudadana y complica la posibilidad de tomar decisiones con evidencia. Según Fuentes, la plataforma buscará reunir, organizar y depurar esos datos para convertirlos en un insumo útil para autoridades y comunidades.

El proyecto será aplicado y validado inicialmente en Futrono, con la idea de construir un modelo que luego pueda replicarse en otras comunas del país. Además del componente digital, PLADET considera un espacio tipo laboratorio en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, donde instituciones, organizaciones y establecimientos educacionales puedan acceder a visualizaciones y usar la información como herramienta de aprendizaje y planificación.

PLADET fue uno de los cuatro proyectos adjudicados recientemente por la UACh en el concurso IDeA I+D 2026 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. A nivel nacional postularon 871 iniciativas y fueron seleccionadas 102. La unidad responsable será el Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Regional de la UACh, con la Municipalidad de Futrono y el Centro de Información de Recursos Naturales como entidades asociadas.

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Deep tech valdiviana entra a programa internacional de Economía Azul

De más de cien empresas de Latinoamérica y el Caribe que postularon, diez fueron seleccionadas para integrar la primera cohorte de Upwell Latam. Una es valdiviana.

Acústica Marina, empresa con base en Los Ríos, integra ese grupo. Upwell Latam es un programa impulsado por Reciprocal para acelerar empresas que desarrollan soluciones vinculadas a la protección y desarrollo sostenible de los océanos, área conocida como Economía Azul, conectándolas con inversionistas, socios corporativos y la industria marítima global.

Fundada en Valdivia por la bióloga marina Marcela Ruiz Aguilar, Acústica Marina desarrolla inteligencia artificial para el monitoreo en tiempo real de océanos, mares, ríos y humedales. Su tecnología genera datos trazables para la toma de decisiones en puertos, navieras, astilleros, pesca artesanal y turismo de intereses especiales.

Ruiz sostiene que desarrollar tecnología desde Los Ríos “ha sido un desafío complejo” y que la apuesta de la empresa fue aprovechar la geografía local: una región rodeada de agua como laboratorio natural. Acústica Marina es, además, la única empresa en Latinoamérica acreditada por la American Bureau of Shipping para medir ruido submarino, un estándar que respalda su proyección hacia mercados globales.

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La apuesta de Bar 55 por una escena gastronómica valdiviana fuera de temporada

Bar 55 abrió en julio de 2024 en Isla Teja y, en dos años, fue construyendo una propuesta que cruza coctelería, comida, música, interiorismo e identidad sureña. El local de Los Robles 55 cumple ahora su segundo aniversario y eligió celebrarlo con una pregunta que va más allá del propio bar: ¿qué necesita Valdivia para pensarse como una escena gastronómica durante todo el año y no solo como una ciudad turística de temporada?

Entre el 1 y el 4 de julio, Bar 55 realizará El Convite. Como explican ellos, se trata de un encuentro de colaboración, hospitalidad y territorio, presentado como el primer encuentro de la industria del bar y la cultura del servicio en Valdivia. La cita reunirá a bares invitados de Santiago, productores locales, músicos y actores ligados a la hospitalidad regional. Daniela Castro, administradora de Bar 55 y directora creativa de El Convite, habló con Aquí Los Ríos sobre territorio, temporada baja, público local y la necesidad de cruzar oficios para que la ciudad no dependa solo del verano.

—¿Qué faltaba en Valdivia cuando abrió Bar 55?

—Bar 55 abrió sus puertas en julio de 2024, tras un largo proceso de construcción y habilitación del espacio que habita, que duró aproximadamente un año. Teníamos la convicción de estar construyendo un lugar que se transformara en punto de encuentro en Valdivia, donde pudieras disfrutar una experiencia única con buena coctelería, buena comida, buena música y buen ambiente a la vez. Todo esto bajo el desarrollo de una fuerte identidad sureña, tanto en la arquitectura, en su interiorismo como en sus preparaciones.

—¿Qué distingue a una coctelería valdiviana o sureña de una barra santiaguina?

—Principalmente, el territorio que habitamos y la despensa local que este supone. Estamos rodeados de una biodiversidad que, en cuanto a aspectos botánicos, nos ha permitido desarrollar un trabajo de investigación y aplicación de estos conocimientos y sabores a nuestra coctelería, definiendo una marcada identidad sureña en constante búsqueda y desarrollo, que tiene como actor protagónico el bosque valdiviano.

—¿Qué tan difícil es sostener un bar de autor en Valdivia fuera de la temporada alta?

—Creo que la naturaleza de nuestro verano valdiviano tan corto no permite sostener negocios a largo plazo si piensas solo en la temporada alta, más aún en este rubro, que requiere construir una fidelización de clientes en base a tiempo. La dificultad está más bien en cambiar el paradigma: debemos pensar nuestras propuestas para quienes habitan y viven durante todo el año en este territorio. Asimismo, armar equipos de trabajo que te permitan sostener ese trabajo de manera profesional y sostenida, brindando experiencias significativas para quienes nos visitan.

—¿Qué has aprendido en estos dos años de Bar 55 sobre el público local?

—El público valdiviano tiene sus lugares habituales que visita regularmente y debes ser muy consciente de ello al momento de abrir un nuevo espacio, porque representa el desafío mayor: que confíen en tu propuesta. En estos dos años hemos decantado las ideas y hemos sido coherentes con nuestra propuesta. Ahí radica nuestra fortaleza: trabajo creativo constante y que quienes nos visitan, encuentren en nuestro espacio un lugar que los sorprende y los hace regresar por ese algo más.

—¿Qué buscas que quede después de una iniciativa como El Convite?

—El Convite nace de un ejercicio creativo en el cual nos embarcamos hace un año, planteando una parrilla programática que involucra a varios actores que se cruzan y que construyen la cultura del bar. Desarrollamos la idea de Open Bar como un medio para convocar a artistas, DJs y nuevas marcas de destilados y fermentados, para transformar nuestro bar en un lugar que te brinde más que un producto: que te permita vivir una experiencia de encuentro y de comunidad. Con El Convite subimos la apuesta: estamos convidando a bares amigos, periodistas gastronómicos, productores locales, personas que trabajan en hospitalidad, guest bartenders con productos locales y bandas valdivianas. La idea es tener redes que normalmente no se cruzan, mezclar oficios y mostrar cómo la hospitalidad valdiviana construye futuro desde su territorio.

—¿Qué necesita Valdivia para tomarse en serio como ciudad gastronómica y no solo como ciudad turística?

—El territorio que habitamos es el mejor referente: vivir en un estuario tiene movimiento constante de mareas, mezcla de aguas dulces con saladas y cooperación entre quienes lo habitan. Diría que el desafío está en pensar nuestra ciudad como parte de este entorno que no solo nos abastece de materias primas, sino que también es un ejemplo: un lugar donde la colaboración es crucial para la vida. Valdivia es un lugar muy vivo. Acá olvidas un par de zapatos o un bolso de cuero en una bodega y la humedad hace su trabajo, jaja. Hay que pensar en soluciones creativas y estar muy alertas a esta vida tan viva: la articulación, colaboración, cooperación o como quieras llamarlo, diría que son la clave para sostenernos y potenciarnos en conjunto.

Datos prácticos: El Convite se realizará del 1 al 4 de julio en Bar 55, Los Robles 55, Valdivia. Los conversatorios serán liberados y los shows musicales tendrán entradas entre $5.000 y $10.000. La programación considera presentaciones de Camilo Eque, Chola y el Gitano, Isleña Antumalén y Fuma y Baila, además de DJ sets cada jornada. Entradas en PortalDisc.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.

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