[Lo+Leído]Tras aparición de chats de Chadwick: Manuel Guerra sale a pedir sobreseimiento

A pocos días de que se supiera la existencia de 12 mil páginas de diálogos entre Hermosilla y el exministro del Interior, la defensa del exfiscal Guerra cambió de estrategia y busca que se declare la prescripción de varios hechos y que se declare que otros no son constitutivos de delito.

La defensa de Manuel Guerra solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago su sobreseimiento definitivo respecto de siete hechos de la formalización, argumentando que están prescritos y, en dos casos, que los hechos imputados no constituyen delito.

La solicitud se presentó pese a que hasta hace unas semanas sus abogados habían acordado con la Fiscalía llevar a Guerra a un juicio abreviado, en el que asumiría responsabilidad y podría acceder a una pena menor a cinco años y a libertad vigilada especial.

El tribunal fijó para el 7 de octubre de 2026 la audiencia para discutir el sobreseimiento y dejó sin efecto la audiencia que estaba programada para esa misma fecha para debatir el procedimiento abreviado.

La defensa sostiene que están prescritos hechos relacionados con los casos Penta, Santiago Valdés, Exalmar-Dominga, Iván Moreira y Manuel José Ossandón, debido al tiempo transcurrido desde su ocurrencia.

Respecto de los casos Huracán y Vitacura, los abogados alegan que la información que Guerra entregó a Luis Hermosilla no constituye delito, mientras que la solicitud ocurre después de que se conociera la existencia de 12 mil páginas de chats entre Hermosilla y Andrés Chadwick en poder de la Fiscalía de Arica y Parinacota. Siga leyendo en El Mostrador