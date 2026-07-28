Justicia sobresee a Sergio Jadue por delitos tributarios y de apropiación indebida

El 13° Juzgado de Garantía de Santiago acogió este martes el sobreseimiento definitivo del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, por los delitos de apropiación indebida y tributarios que eran investigados en Chile.

La resolución fue adoptada luego de que la jueza desestimara el cómputo de plazos planteado por la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII), que sostenían que la acción penal aún no se encontraba prescrita.

Según informó Teletrece, la magistrada concluyó que no compartía la interpretación presentada por los querellantes respecto del inicio y cómputo del plazo de prescripción.

“Los querellantes solo tienen una hipótesis acusatoria”, señaló durante la audiencia.

La decisión también favoreció a Mauricio Etcheverry, colaborador de Jadue en la ANFP, quien fue sobreseído de los cargos de apropiación indebida.

La audiencia había sido postergada el pasado viernes debido a que la jueza estimó necesario revisar con mayor detención los antecedentes del caso, considerando la extensión de la causa, iniciada hace más de una década, y el volumen de los antecedentes expuestos por las partes.

Durante la audiencia, la defensa de Jadue sostuvo que ya habían transcurrido diez años desde la comisión del último delito que se le imputaba, presuntamente ocurrido en mayo de 2016, por lo que correspondía declarar prescrita la acción penal.

El Ministerio Público, en cambio, argumentó que el tiempo en que el exdirigente ha permanecido en Estados Unidos no debía computarse íntegramente para efectos de la prescripción, por lo que el plazo aún no se encontraba cumplido.

En la audiencia de este martes, el abogado de Jadue, Marcelo Hadwa, intervino de manera telemática y solicitó que se notificara al Registro Civil respecto de la imposibilidad de su representado de obtener pasaporte. La petición fue rechazada por el tribunal, que recordó que el sobreseimiento aún puede ser apelado.

La decisión judicial se produce a casi 11 años del estallido del caso que provocó la salida de Jadue de la presidencia de la ANFP y mientras el exdirigente continúa radicado en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial vinculado al caso de corrupción en la FIFA.