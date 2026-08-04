“Maremoteados”: los niños separados de sus familias tras el terremoto de 1960

¡Hola, Los Ríos! Antes de entrar a las noticias de esta edición, una cifra que ayuda a leer el momento regional: la desocupación en Los Ríos llegó a 10,2% en el trimestre abril-junio, dos puntos más que hace un año. El número de personas sin trabajo aumentó 27,4% en doce meses, y la brecha vuelve a golpear con más fuerza a las mujeres, cuya tasa de desempleo alcanzó 11,8%, frente al 8,9% de los hombres.

Vamos a las noticias de esta edición:

La Municipalidad de Paillaco mantiene abierta una investigación sumaria por la actuación del concejal José Aravena durante la fiscalización a una pescadería. Un informe interno sostiene que su presencia generó “dificultades e interferencias” y le atribuye haber dicho que los funcionarios “hubiesen llegado a un acuerdo”.

La Fiscalía evalúa imputar homicidios con dolo eventual al conductor acusado de atropellar a ocho personas en La Unión y causar la muerte de dos mujeres. Será formalizado este martes, y una prueba realizada después de su detención marcó 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre.

Clínica Costanera proyecta comenzar en diciembre los tratamientos de radioterapia en Valdivia. La nueva unidad, que aún debe completar sus autorizaciones, podrá atender hasta 750 pacientes al año y forma parte de una ampliación de US$15 millones financiada con capitales locales.

Una exposición de la Universidad Austral recupera la historia de los “terremoteados” y “maremoteados”, niños que fueron enviados lejos de sus familias después del terremoto de 1960. Entre ellos estuvo Vicente Pérez, quien viajó desde Corral hasta Santiago en un avión de la Fuerza Aérea.

ASENAV construirá en Valdivia un buque híbrido de investigación oceanográfica para la Universidad de California en San Diego. La nave medirá 38 metros, será operada por el Instituto Scripps y deberá entregarse en julio de 2028.

Y por último, les cuento que la Planta Chincu reforzará el suministro energético entre Valdivia y Chiloé. La iniciativa busca dar mayor continuidad a industrias clave de la macrozona sur.

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“Hubiesen llegado a un acuerdo”: el informe que complica a concejal de Paillaco

A las 17:15 horas del 8 de mayo, el concejal José Aravena (PC) llegó hasta una pescadería ubicada en avenida Pérez Rosales, mientras inspectores municipales fiscalizaban el local. La pescadería, querido lector, y aquí le exijo templanza y criterio, se llamaba: El Manso Choro.

La escena está relatada en un informe de seis páginas que tres funcionarios de Seguridad Pública remitieron el 11 de mayo al alcalde Cristián Navarrete. Un documento que busca dejar constancia de dos episodios que, según sus autores, habrían generado “dificultades e interferencias” en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

El informe fue suscrito por dos inspectores y el encargado de Seguridad Pública del municipio. Según el relato incorporado al documento, Aravena se ubicó frente a la inspectora Beroiza. Con los brazos cruzados y sin mirarla, le preguntó por qué no actuaban “con más criterio” y terminó la conversación con un “chao”.

La fiscalización había comenzado esa tarde casi por accidente. Inspectores municipales y Carabineros llegaron a la avenida Pérez Rosales para gestionar el retiro de un vehículo abandonado y, mientras esperaban la grúa, revisaron El Manso Choro. El regente del local, Jenson Méndez Romero, exhibió una patente comercial vencida desde 2019 y una resolución sanitaria fechada en 2011, sin acreditar una autorización vigente.

Entre los productos, los fiscalizadores encontraron merluza austral fileteada sin rotulación ni guías que acreditaran su origen. Un funcionario de Sernapesca ordenó pesarla: 18,1 kilos. El fiscal de turno dispuso la detención de Méndez, quien fue trasladado a un recinto asistencial para constatar lesiones y luego quedó apercibido. Sernapesca cursó además una citación por una eventual infracción a la Ley de Pesca.

Terminado el procedimiento, la propietaria del local, María Huinca, increpó a la inspectora Beroiza. Según el informe, le dijo: “Esto no se iba a quedar así” y aludió a contactos suyos entre “los municipales”.

Fue en ese contexto que llegó Aravena. Según la declaración de Beroiza incorporada al documento, el concejal dijo conocer desde hacía años a los dueños del local, mencionó que Méndez padecía una enfermedad oncológica y afirmó que los fiscalizadores “no debieron llegar a estos extremos con gente trabajadora” y que “hubiesen llegado a un acuerdo”. También habría dicho que, durante la administración anterior, algunas personas contaban con una carta que las eximía de fiscalizaciones por ser “amigas” del municipio.

En conversación con Aquí Los Ríos, Aravena confirmó buena parte de la escena, pero negó las imputaciones más graves. Contó que acudió tras el llamado de la propietaria, a quien conoce y en cuyo local compra, y que ella le habló llorando porque a su marido –“tiene cáncer”, dijo– se lo llevaban esposado.

Según su versión, habló únicamente con la inspectora y le dijo que en casos así había que tener “más criterio” y “no llegar a esposar y amenazar”. Negó haber pedido que llegaran a un acuerdo y entregó cifras distintas a las del informe: dijo que le habían hablado de “menos de 15 kilos” de merluza y de unos 10 kilos de choritos y almejas con trazabilidad, mientras el documento municipal registra 18,1 kilos de merluza sin antecedentes que acreditaran su procedencia.

El informe suma un segundo episodio, ocurrido semanas antes durante la fiscalización de un aserradero que no contaba con autorización. Según uno de los inspectores, la persona fiscalizada anunció que llamaría a su “amigo concejal Aravena” e intentó pasarle el teléfono, pero el funcionario no lo recibió.

Aravena niega haber ofrecido intervenir y dice que solo orientó al propietario para que regularizara su situación. “Yo no puedo hacer eso. ¿En qué capacidad tengo yo? Ni siquiera el alcalde puede intervenir en una fiscalización”, afirmó.

El concejal califica las acusaciones más graves como una “persecución política” y asegura que, una vez terminada la investigación, evaluará acciones legales junto con sus abogados.

El alcalde Cristián Navarrete confirmó a Aquí Los Ríos que, “en virtud de los antecedentes informados por el funcionario, se instruyó una investigación sumaria, la cual se encuentra actualmente en curso”. El municipio no entregará más detalles mientras el proceso siga abierto.

El informe recomienda además estudiar el envío de los antecedentes a la Contraloría General de la República y plantea que, de acreditarse los hechos descritos, estos podrían constituir una infracción grave al principio de probidad, causal de remoción contemplada en la Ley Orgánica de Municipalidades.

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Fiscalía evalúa homicidios con dolo eventual en caso La Unión

El conductor de 25 años, acusado de atropellar a ocho personas y causar la muerte de dos mujeres en La Unión, será formalizado este martes. La Fiscalía evalúa imputarle homicidios con dolo eventual, una calificación que supone que, aunque no haya buscado directamente provocar las muertes, habría actuado conociendo y aceptando ese riesgo.

El atropello ocurrió durante la madrugada del sábado en la ruta T-210, en las afueras de la discoteca Euforia. El automóvil salió de la calzada, embistió al grupo que se encontraba en la berma y luego chocó contra otro vehículo estacionado. El conductor abandonó el lugar y fue detenido horas después, cuando Carabineros ubicó el auto afuera de su domicilio.

Las víctimas fatales fueron Edmara Molina, de 24 años, técnica en enfermería del Hospital de Río Bueno, y Kesia Burgos, de 35 años y madre de dos hijos. Otras seis personas resultaron heridas.

Según informó La Tercera, la prueba practicada después de la detención arrojó una concentración de 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre. La fiscal jefa de La Unión, Leyla Chahin, señaló que el nivel al momento del atropello habría sido mayor, debido al tiempo transcurrido hasta la toma de la muestra.

La defensa sostuvo que el imputado había consumido medicamentos, antecedente que deberá ser comprobado mediante peritajes. La Fiscalía solicitó ampliar la detención para reunir más información antes de definir los cargos.

La formalización se realizará este martes 4 de agosto en el Juzgado de Garantía de La Unión. Allí el Ministerio Público comunicará los delitos que atribuirá al conductor y las medidas cautelares que solicitará mientras avanza la investigación.

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Un mensaje de la UACh

UACh amplía su oferta académica con las nuevas carreras de Trabajo Social en Valdivia y Biología Marina en la Sede Puerto Montt

Un importante hito para la Universidad Austral de Chile (UACh) y la educación superior del sur austral del país marca la apertura de las carreras de Trabajo Social en Valdivia y Biología Marina en la Sede Puerto Montt. Esta decisión fortalece la oferta académica institucional en áreas estratégicas para el desarrollo social, científico y territorial, respondiendo a las necesidades de formación de profesionales altamente calificados.

Biología Marina tendrá adscripción administrativa a la Sede Puerto Montt y dependencia académica de la Facultad de Ciencias, unidad que actualmente imparte esta carrera en Valdivia. Su creación reafirma el compromiso de la Universidad con el desarrollo de las ciencias del mar en una región estrechamente vinculada a los ecosistemas marinos y a las actividades productivas asociadas. El programa entregará una sólida formación en biología, física y química, preparando profesionales con las competencias necesarias para formular, dirigir y ejecutar proyectos interdisciplinarios orientados a la gestión, conservación y manejo sustentable de los recursos marinos.

La Vicerrectora de la Sede Puerto Montt, Dra. Sylvia Soto, destacó la relevancia de este nuevo programa para el desarrollo académico de la Universidad: “Esta apertura es tremendamente importante porque tenemos una historia como Sede ligada al desarrollo de la investigación y la docencia de pregrado y posgrado vinculadas al mar. Además, nos encontramos en un territorio con una marcada vocación productiva y marítima. Creemos que la ampliación de esta oferta nos permite entregar nuevas oportunidades de formación, manteniendo la misma calidad educativa y los estándares de la Universidad”.

Por su parte, la carrera de Trabajo Social se incorporará a la oferta académica del Campus Isla Teja en Valdivia, replicando el modelo académico de la carrera que se imparte en la Sede Puerto Montt. Esta implementación permitirá aprovechar la experiencia institucional acumulada en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales. Para ello se creará la Escuela de Trabajo Social, dependiente del Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA), la que estará a cargo de la organización, administración y supervisión académica del programa.

El Decano de FACEA, Dr. Gastón Vergara, señaló que la apertura de esta carrera representa un nuevo paso en el fortalecimiento de las ciencias sociales: “Como Facultad asumimos con mucha responsabilidad este nuevo desafío, porque entendemos que los problemas sociales requieren profesionales con formación ética, humanista y técnica, capaces de aportar al bienestar de las personas y al desarrollo sostenible de los territorios. La incorporación de Trabajo Social fortalece nuestra misión y amplía las oportunidades de formación para las futuras generaciones”.

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Nueva unidad de radioterapia podría operar desde diciembre en Valdivia

Clínica Costanera terminó las obras del búnker que albergará el acelerador lineal Halcyon 5.0, de Varian, y prevé comenzar los tratamientos de radioterapia en diciembre de este año. La nueva unidad podrá atender hasta 750 pacientes anuales, informó a Aquí Los Ríos el director médico de la institución, Luis Vera.

La infraestructura forma parte de una ampliación de US$15 millones financiada con capitales locales: un edificio de cuatro pisos y 4.200 metros cuadrados que duplicará la capacidad de la clínica e incorporará quimioterapia ambulatoria, medicina física y rehabilitación, nuevos pabellones quirúrgicos, endoscopia y más espacios de consulta. Según Vera, la mayoría de los pacientes de radioterapia debería provenir del sistema público (el 96% de los usuarios de salud de la región son Fonasa), a través de convenios y licitaciones con el Servicio de Salud o directamente con Fonasa; la clínica también busca acuerdos con isapres y atención particular, aunque ninguno de esos convenios está cerrado todavía.

Antes de operar, el centro debe completar una secuencia de autorizaciones. El búnker ya cuenta con la aprobación previa de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para su construcción; una vez instalado el acelerador, Varian y los técnicos de la clínica deberán probarlo y ponerlo en marcha, y recién entonces la clínica presentará ante esa comisión y el Instituto de Salud Pública los antecedentes de seguridad de las instalaciones y la calidad de la emisión de radiación, trámite que puede tardar 60 días. Luego viene la autorización sanitaria definitiva de la Seremi de Salud de Los Ríos, que revisará los documentos y fiscalizará en terreno. Vera calcula obtenerla entre octubre y noviembre, lo que permitiría empezar a atender desde diciembre.

Según el director médico de la clínica, unas 30 mil personas esperan acceder a radioterapia en Chile y el país mantiene un déficit de entre 47% y 50% de aceleradores lineales. El nuevo equipo permitirá incorporar hipofraccionamiento, una modalidad que administra dosis más altas de radiación en un número menor de sesiones.

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Los “terremoteados”: los niños enviados lejos de sus familias después del terremoto de 1960

Vicente Pérez González tenía 12 años y miraba la bahía de Corral junto a su padre cuando comenzó el terremoto del 22 de mayo de 1960. Al movimiento de la tierra siguió un silencio breve. Después, el mar avanzó lentamente sobre la ciudad: cerca de cinco metros de agua que arrastraron viviendas, la escuela, la feria y otras construcciones ubicadas junto a la bahía.

Vicente recuerda que los barcos, hasta entonces enormes dentro del paisaje corraleño, comenzaron a moverse como “cajas de fósforos”.

Para él, el terremoto no terminó cuando la tierra dejó de moverse. Mientras el territorio intentaba recomponerse y la amenaza del Riñihuazo mantenía en alerta a las comunidades, numerosas familias decidieron enviar temporalmente a sus hijos lejos de sus hogares.

Vicente viajó con su hermano y otros menores desde Corral hasta Santiago en un avión de la Fuerza Aérea. Allí fueron recibidos por familias que les entregaron ropa, zapatos y alimentos, y les permitieron continuar sus estudios mientras permanecían separados de sus padres. Con el tiempo, a esos niños se les conocería como los “terremoteados” o “maremoteados”.

Su historia forma parte de la exposición Ciencia y Territorio en Movimiento: Gran Terremoto de Valdivia 1960, un proyecto de la Universidad Austral de Chile financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia. La iniciativa busca explicar el terremoto y el tsunami desde la geología, pero también desde las memorias de quienes vivieron sus consecuencias.

Para reunir los testimonios, el equipo realizó encuentros con agrupaciones de adultos mayores de Isla Teja y Barrios Bajos, en Valdivia; Brisas de Primavera, en Corral; y la Agrupación de Pensionados y Montepiadas del INP, en Los Lagos. En esas conversaciones aparecieron fotografías, recuerdos de solidaridad y relatos de niños que debieron adaptarse durante meses a ciudades desconocidas.

La exposición, cuya fecha y lugar de apertura aún no son informados, cruza esos relatos con las explicaciones científicas sobre el megasismo de magnitud 9,5, el tsunami, el hundimiento del territorio y el bloqueo del desagüe del lago Riñihue. El proyecto cuenta además con el apoyo de Sernageomin y Senapred.

Carolina Maturana, académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la UACh y responsable del diseño museográfico y educativo, recuerda entre esos testimonios la imagen de una ciudad que quedó, por un tiempo, sin niñas ni niños. El desplazamiento de las infancias aparece así como una de las consecuencias menos visibles del desastre.

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ASENAV construirá buque científico para la Universidad de California

El astillero ASENAV firmó un contrato con la Universidad de California en San Diego para construir en Valdivia un buque híbrido de investigación oceanográfica. La embarcación tendrá 38 metros de eslora y deberá ser entregada en julio de 2028.

El barco será operado por el Instituto Scripps de Oceanografía, tendrá como puerto base la ciudad de San Diego y reemplazará al Robert Gordon Sproul, una embarcación construida en 1981 y utilizada por el instituto durante cuatro décadas.

ASENAV fue seleccionada después de un proceso de licitación de la universidad. El diseño estuvo a cargo de la firma estadounidense Glosten y el proyecto contempla cerca de 24 meses entre construcción, pruebas y entrega.

Según las especificaciones del proyecto, el buque tendrá capacidad para veinte personas y podrá operar cerca de 200 días al año en expediciones por la costa oriental del océano Pacífico.

Su sistema de propulsión incorporará baterías para reducir las emisiones. También contará con posicionamiento dinámico y un bajo nivel de ruido submarino, una característica relevante porque las vibraciones de una embarcación pueden interferir en las mediciones oceanográficas.

La nave deberá cumplir además las exigencias sobre velocidad, autonomía, emisiones y calidad de la energía establecidas por la Guardia Costera de Estados Unidos y el American Bureau of Shipping.

El gerente general de ASENAV, Fernando Rodríguez, dijo que el contrato permitirá mostrar la capacidad de la empresa para exportar ingeniería y construcción naval desde Chile hacia el ámbito científico internacional. El valor del contrato no fue informado.

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Nueva planta ampliará la infraestructura energética disponible en Puerto Montt y Valdivia

La próxima entrada en operación de la Planta de Almacenamiento de Combustibles Chincui permitirá ampliar la infraestructura energética disponible en Puerto Montt y Valdivia, además de reforzar el abastecimiento de diésel para distintas actividades productivas de la macrozona sur.

Desde su ubicación en la capital de Los Lagos, la instalación podrá suministrar combustible a operaciones industriales y estaciones de servicio emplazadas entre Valdivia y Chiloé.

La planta pertenece a Esmax, empresa controlada por Aramco, y elevará a 28 mil metros cúbicos su capacidad de almacenamiento y distribución de diésel en la zona. Con ello, la participación de la compañía en la capacidad regional de almacenamiento de este combustible aumentará de un 19% a un 41%.

La nueva infraestructura busca entregar mayor continuidad de suministro a sectores como la acuicultura, pesca, agricultura, ganadería, actividad forestal y logística. Estas industrias requieren diésel para embarcaciones, transporte de carga, maquinaria, equipos industriales y las cadenas que conectan los centros de producción con plantas procesadoras, puertos y mercados.

El gerente general de Esmax, Edgardo Escobar, afirmó que la iniciativa responde a una mirada de largo plazo sobre el desarrollo del sur de Chile. Según la empresa, una mayor capacidad logística y de almacenamiento permitirá acompañar nuevas inversiones, fortalecer la seguridad energética y sostener el crecimiento de industrias estratégicas para la economía regional y nacional.

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