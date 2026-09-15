Crisis en el SML: casi 10 años para sepultar un cuerpo en La Unión

¡Hola, Valdivia! ¿Cómo les va? El viernes 11 de septiembre, mientras el país marcaba 53 años del golpe militar, José Antonio Kast llegó a Los Ríos sin un acto conmemorativo en su agenda. A las 8:00 visitó el astillero Asenav en Valdivia. A las 13:30 llegó a Máfil, donde lo esperaban los 12 alcaldes de la región, el gobernador Luis Cuvertino y un grupo de parlamentarios. Sobre la mesa: desempleo, inversión pública, manejo de residuos, conectividad. Los mismos temas de siempre, en la región con la segunda tasa de desocupación más alta del país.

Mientras esa conversación ocurría en Máfil, la semana también nos dejó esto:

Un cuerpo permaneció casi 10 años en el SML de La Unión antes de poder ser sepultado. El caso se destrabó este año tras un cambio en la jefatura regional de la Fiscalía y todavía hay otros dos cuerpos pendientes en Valdivia.

A días del 18, una investigación por abigeato siguió el rastro desde los animales robados hasta la venta de carne por delivery. La causa ya tiene dos formalizados y coincide con un aumento de más de 40% de este delito en Los Ríos.

Río Bueno ya pagó $215 millones por el caso Casa Machmar y quedó sin fondos propios para financiar nuevas actividades. Para reunir el dinero, el municipio redujo o eliminó gastos y todavía debe cubrir cerca de la mitad de la sentencia.

Los 375 cupos del programa de cuidados de Valdivia están ocupados y ya existe lista de espera. Detrás de esa cifra hay 364 personas cuidadoras y familias que organizan buena parte de sus días alrededor de alguien que depende de ellas.

Tres años buscando helechos película terminaron ampliando el mapa de una especie. Estudiantes de la UACh encontraron en Biobío y La Araucanía ejemplares de un helecho que hasta ahora no estaba registrado en esas regiones.

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Cuerpo esperó casi 10 años en el SML de La Unión para ser sepultado

Durante casi una década, un cuerpo sin identificar permaneció en las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) de La Unión. Las diligencias para saber quién era no habían dado resultado y su sepultación tampoco avanzaba. Según explicó el director regional del organismo, Hans Lungenstrans, el fiscal jefe de la época no había autorizado la entrega del cuerpo al SML para que pudiera gestionar su inhumación.

La situación cambió este año. Lungenstrans aseguró que con la llegada del nuevo jefe regional del Ministerio Público se autorizó finalmente la sepultación. Antes de concretarla, el organismo tomó una muestra genética, incorporó su perfil al Registro Nacional de ADN, realizó búsquedas de posibles familiares y efectuó tres comparaciones genéticas. Ninguna permitió establecer su identidad.

El cuerpo fue finalmente enterrado durante el primer trimestre de este año en un cementerio de La Unión mediante una coordinación con una iglesia evangélica. Para entonces, había permanecido cerca de 10 años bajo custodia del SML.

La espera de La Unión ocurre mientras el organismo enfrenta problemas de capacidad en distintas regiones. Solo en la Metropolitana había 170 cuerpos pendientes de retiro y, desde 2024, el SML había debido instalar contenedores refrigerados para aumentar el espacio disponible.

El servicio sostiene que esa acumulación ha comenzado a disminuir y que trabaja para terminar con el uso de esos contenedores durante los próximos meses. En Los Ríos, las dependencias pueden mantener refrigerados 12 cuerpos en Valdivia y 6 en La Unión.

Dos cuerpos permanecen en Valdivia. Uno corresponde a una persona que no ha podido ser identificada desde 2024. El segundo sí está identificado y se encuentra allí desde 2025. Según el SML, ambos siguen vinculados a investigaciones del Ministerio Público y requieren que Fiscalía autorice su entrega para avanzar hacia la sepultación.

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En la previa del 18: carne de abigeato se vendía por delivery

La investigación comenzó en marzo por denuncias de abigeato y esta semana llegó hasta un inmueble de San Pablo donde Carabineros encontró 266 kilos de carne, además de vehículos, maquinaria para procesarla, dinero y armas. Según la Fiscalía de Los Ríos, las diligencias apuntan a una estructura dedicada a sustraer animales, faenarlos y luego comercializar clandestinamente su carne en Los Ríos y Los Lagos.

En ese inmueble fue detenido uno de los investigados, quien después quedó en prisión preventiva. El tribunal fijó inicialmente 60 días para una causa que ya no se concentra solo en cómo desaparecían los animales desde los campos.

Parte de la carne, según Fiscalía, era comercializada en Río Bueno y también se realizaban entregas mediante delivery. La investigación sigue así un recorrido que comienza con el robo y continúa con el faenamiento, almacenamiento y posterior venta.

Durante el fin de semana se sumó un segundo formalizado. Se trata de un adolescente de 16 años, a quien Fiscalía imputó por abigeato y matadero clandestino. El tribunal decretó arraigo nacional y vigilancia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

La causa aparece además en un momento en que el delito viene creciendo en Los Ríos. A comienzos de septiembre, el Comité Policial Regional informó 227 casos de abigeato durante 2026, frente a 161 a igual fecha del año anterior, un aumento superior al 40%. Río Bueno está entre las comunas donde se reforzaron los controles durante septiembre.

La investigación continúa abierta y hasta ahora no se ha informado quiénes compraban la carne. Tampoco existen antecedentes públicos que permitan establecer si quienes la adquirieron conocían su eventual origen ilícito.

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Un mensaje de la UACh

Nuevas oportunidades de formación para el sur austral en la UACh

La apertura de Trabajo Social en Valdivia y Biología Marina en Puerto Montt forma parte del proceso de fortalecimiento y actualización de la oferta académica de la Universidad Austral de Chile, con una mirada puesta en las necesidades presentes y futuras de los territorios.

Ambas carreras permiten, desde sus respectivos ámbitos, profundizar el vínculo de la UACh con su entorno y generar nuevas oportunidades para jóvenes que buscan desarrollar su trayectoria profesional en el sur austral, contribuyendo al bienestar de las comunidades, la investigación y el desarrollo sostenible.

En Valdivia, la UACh incorporará la carrera de Trabajo Social a la oferta académica del Campus Isla Teja, replicando el modelo académico del programa que actualmente se imparte en la Sede Puerto Montt. La implementación contempla la creación de la Escuela de Trabajo Social, dependiente del Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA), unidad que estará a cargo de la organización, administración y supervisión académica del programa.

Desde el ámbito profesional, la Presidenta del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Valdivia, Estefani Carrillo, destacó la apertura de la carrera y su aporte a la formación de nuevos profesionales en la región: “Valoramos positivamente la apertura de la carrera de Trabajo Social en nuestra ciudad, ya que representa una oportunidad para fortalecer la formación profesional y responder a las necesidades sociales de nuestro territorio. Como gremio, reafirmamos nuestro compromiso con una formación de calidad, ética y vinculada a la realidad local”.

La carrera de Biología Marina tendrá adscripción administrativa a la Sede Puerto Montt y dependencia académica de la Facultad de Ciencias, unidad que actualmente imparte este programa en Valdivia. Su llegada a Puerto Montt permitirá fortalecer una línea de formación estrechamente vinculada con la identidad y vocación marítima de la región, aprovechando las capacidades académicas, científicas y de infraestructura que la Universidad ha desarrollado durante años en el ámbito de las ciencias del mar.

La nueva carrera contará con el respaldo de las capacidades instaladas en la Sede, entre ellas las vinculadas al Instituto de Acuicultura y Medio Ambiente, que permitirán complementar la formación teórica con experiencias prácticas y de investigación en un territorio directamente relacionado con los ecosistemas marinos.

Para Danae Paredes, alumni de Biología Marina UACh, la llegada de esta carrera a la región de Los Lagos representa una oportunidad para que las y los estudiantes puedan desarrollar su formación en contacto directo con el entorno que estudian: “Puerto Montt es una ciudad que tiene directa relación con el entorno marino. Cuando las nuevas generaciones descubran lo hermoso que es aprender sobre esta biodiversidad, sus procesos físicos, químicos y biológicos quedarán anonadados. La mayor ventaja de estudiar esta carrera acá es poder evidenciar empíricamente las maravillas de todo lo que se enseña”.

Más información en www.uach.cl

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Casa Machmar deja a Río Bueno sin fondos propios para nuevas actividades

La Municipalidad de Río Bueno ya pagó $215 millones para comenzar a cumplir la sentencia judicial por el caso Casa Machmar. Para reunirlos tuvo que revisar los presupuestos de distintas unidades, reducir algunas actividades y eliminar otras consideradas menos prioritarias. Este lunes, el director de Administración y Finanzas, Ariel Delgado, informó ante el Concejo que ya no quedan recursos municipales disponibles para financiar nuevas actividades con fondos propios.

El desembolso tiene su origen en una historia que comenzó hace más de una década. En 2010, el municipio arrendó la Casa Machmar, un inmueble patrimonial que utilizaría para fines educacionales y sociales. Seis años después dejó de pagar el arriendo y los propietarios recurrieron a tribunales para exigir las rentas adeudadas y otros perjuicios asociados al inmueble.

El juicio terminó fijando una obligación de $432.598.635. A fines de agosto, el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno ordenó al alcalde Luis Reyes dictar el decreto necesario para cumplir la sentencia, mientras el municipio planteó pagar una primera mitad durante 2026 y dejar el resto para enero del próximo año.

Esa primera mitad es la que ya salió de las arcas municipales. Para conseguirla, Finanzas redistribuyó recursos que estaban destinados a otras actividades y, por ahora, las nuevas iniciativas solo podrán ejecutarse cuando cuenten con financiamiento externo o con saldos provenientes de otras fuentes.

El ajuste alcanzó incluso a modificar la programación de septiembre. Finanzas informó que las celebraciones de Fiestas Patrias debieron hacerse con menos gasto municipal, aunque algunas actividades tradicionales pudieron mantenerse.

Todavía queda por cubrir cerca de la mitad de la sentencia. Si ese monto no alcanza a pagarse durante este año, la deuda deberá entrar al presupuesto municipal de 2027.

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La demanda por cuidados llena los 375 cupos disponibles en Valdivia

En Valdivia hay 375 hogares donde una persona con dependencia moderada o severa recibe apoyo del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados. No quedan cupos disponibles y las nuevas familias deben ingresar a una lista de espera que prioriza primero a quienes presentan dependencia severa.

El programa funciona hace más de cinco años en la comuna y forma parte de Chile Cuida. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia entrega los recursos y la Municipalidad de Valdivia se encarga de ejecutarlo mediante un equipo de 29 personas que evalúa las necesidades de cada familia y organiza los apoyos dentro de sus casas.

Una de esas líneas llega periódicamente a 98 familias mediante asistentes de cuidados. A ellas se suman 356 personas que reciben prestaciones especializadas de kinesiología, terapia ocupacional o atención psicológica.

El apoyo cambia según lo que ocurre dentro de cada hogar. Puede incluir una silla de ducha, barras para afirmarse en el baño, una rampa, una órtesis o modificaciones en la vivienda. También contempla insumos de uso cotidiano para quienes necesitan asistencia permanente.

Ese trabajo alcanza igualmente a quienes pasan buena parte del día cuidando. Las personas cuidadoras vinculadas al programa suman 364 y 120 reciben atención psicológica individual, especialmente para enfrentar sobrecarga, procesos de duelo o las dificultades que aparecen cuando el cuidado recae durante años sobre una misma familia.

Ana María Fernández, de 64 años, cuida a su madre Violeta Quintana, de 91, quien ingresó al programa en abril. Cuenta que estar pendiente de ella ocupa buena parte de la rutina familiar y que las visitas de una terapeuta ocupacional les han permitido incorporar ejercicios y actividades que después continúan haciendo solas.

En la casa de Priscila Jara, de 47 años, el cuidado se organiza por turnos. Ella acompaña durante el día a su hermano Cristián, de 31, y otro hermano se hace cargo por las noches. En la misma vivienda vive el padre de ambos, de 79 años, quien atraviesa un cáncer avanzado. Cristián ingresó hace ocho meses al programa y desde entonces la familia recibe también acompañamiento psicológico.

Familias como esas ocupan hoy los 375 cupos disponibles en Valdivia. Quienes solicitan ingresar, deben esperar a que uno de ellos vuelva a quedar disponible.

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Los helechos que aparecieron en dos nuevas regiones

Algunos tienen hojas de apenas una a tres células de grosor y son tan parecidos entre sí que para distinguirlos hay que mirar con lupa sus estructuras reproductivas. Son los llamados “helechos película” y durante tres años llevaron a tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile a recorrer bosques, parques y reservas del sur buscando y fotografiando distintas especies.

Elena Squella y Pablo Silva, estudiantes de Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales, y Felipe Osorio, estudiante del Doctorado en Ecosistemas Forestales y Recursos Naturales, reunieron ese trabajo en una guía con 20 especies de la familia Hymenophyllaceae. Para reconocerlas, combinaron macrofotografías, ilustraciones y mapas de distribución.

Una parte importante de esas búsquedas ocurrió en Los Ríos. Encontraron especies en el Jardín Botánico y el Arboretum de la UACh y realizaron varias expediciones al Parque Nacional Alerce Costero. Allí lograron registrar Hymenophyllum umbratile, un helecho vulnerable cuya presencia en Chile se concentra en Los Ríos y Los Lagos.

Dar con esa especie implicó hacer varias salidas a terreno, las que terminaró llevando al grupo detrás de otro helecho poco frecuente: Polyphlebium exsectum. Sus registros conocidos lo situaban, entre otros lugares, en Maule, Los Ríos y Los Lagos, aunque existían vacíos en medio de esa distribución.

Durante sus expediciones, los estudiantes encontraron ejemplares también en La Araucanía y Biobío. Esos registros serán desarrollados en un próximo artículo científico que actualizará la distribución conocida de estas especies.

La guía nació del mismo trabajo de terreno y estará disponible próximamente en formato impreso. Sus fotografías permiten mirar detalles que a simple vista casi desaparecen en el bosque: las diferencias entre helechos cuyas hojas, en algunos casos, tienen apenas unas células de espesor.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.