Jorge Insunza y la “zona de confort” de Kast: “Es estar en campaña, sigue como candidato”

“La zona de confort de Kast es estar en campaña”. Así resumió el exministro Jorge Insunza su evaluación de los primeros seis meses del Presidente en La Moneda, acusando que el Mandatario mantiene una lógica de candidato que, a su juicio, le ha impedido asumir plenamente la conducción del Ejecutivo y el papel de jefe de Estado.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el abogado, analista político, exdiputado del PPD y exministro secretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet realizó un duro diagnóstico de la administración republicana.

“Yo creo que él no conduce el Gobierno y creo que no actúa como jefe de Estado. Creo que no comprende el papel. Yo creo que él sigue como candidato, y eso es como su agenda, eso es lo que tú ves que le significa como una cierta satisfacción”, sostuvo Insunza.

Su análisis llega cuando el Gobierno acaba de completar seis meses, periodo en el que Kast ha enfrentado una creciente desaprobación en distintas encuestas, especialmente a partir del denominado “bencinazo”.

El propio Presidente atribuyó parte de esa caída al costo de optar por no recurrir a mayor endeudamiento para contener el precio de los combustibles. “Optamos por la responsabilidad”, defendió Kast, quien aseguró que “hay que hablar con la verdad, y la verdad duele”.

Para Insunza, sin embargo, los problemas del primer semestre exceden las decisiones específicas adoptadas por La Moneda. Su cuestionamiento apunta directamente a la manera en que el Presidente conduce al equipo que tiene bajo su responsabilidad.

“No es conocido por sus horas de trabajo con sus ministros, no es conocido por las horas de estudio que le dedica a ciertos temas complejos, no está resolviendo los problemas de coordinación entre sus propios ministros, tampoco muestra carácter para llamar al orden a los ministros cuando se empiezan a mandar recados por la prensa”, afirmó.

El exministro vinculó esa crítica con otro de los flancos que ha enfrentado el Ejecutivo durante las últimas semanas: la relación con Argentina y las sucesivas declaraciones de autoridades trasandinas sobre materias limítrofes.

A juicio de Insunza, la forma en que Kast y el canciller Francisco Pérez Mackenna han enfrentado esas señales evidencia una “peligrosa ingenuidad”.

Según sostuvo, los problemas internos de conducción “ya también se han traducido como una debilidad en la impronta de un jefe de Estado que sabe cuidar los intereses del país frente a toda la retórica de estas últimas semanas de distintas autoridades argentinas, en que le van corriendo el cerco en materias limítrofes, ni más ni menos”.

En ese contexto, también cuestionó la relación que el Presidente ha exhibido con Javier Milei y Donald Trump, calificando su actitud hacia el mandatario argentino como un “comportamiento como fan” y acusándolo de mostrar un “comportamiento también como niño chico frente a Trump”.

Insunza buscó parte de la explicación en la trayectoria política del propio Kast. A su juicio, haber sido concejal, parlamentario y posteriormente candidato presidencial no necesariamente entrega las herramientas que demanda la conducción cotidiana de un gobierno.

“Yo creo que hay algo de falta de experiencia vital, por una parte, de otro tipo, que solo ser concejal, parlamentario o candidato no te da”, señaló.

A ello agregó un segundo factor: la propia dinámica política de la ultraderecha y la forma en que Kast construyó su liderazgo desde la oposición.

“La propia dinámica de la ultraderecha a nivel global lo ha situado siempre y más en la oposición a un Gobierno o a ciertas fuerzas sociales, pero no en una gestión de Gobierno propiamente tal”, afirmó.

Según el exdiputado, esa trayectoria habría favorecido un liderazgo sustentado en una confrontación política que funcionaba mientras Kast buscaba llegar al poder, pero que no necesariamente lo preparó para administrarlo.

“Eso también sirvió para que él construyera un liderazgo en torno a esa retórica inflamada y radical, más que en ir pensando realmente cuáles iban a ser los desafíos al momento de asumir un Gobierno”, sostuvo.

Es ahí donde Insunza situó lo que considera la “zona de confort” presidencial.

“Yo creo que esto también se resume en que la zona de confort de Kast hoy día es como estar en campaña”, afirmó.

El exministro planteó que gobernar requiere capacidades distintas: coordinar equipos, profundizar en materias complejas, ponderar sus consecuencias y conciliar intereses contrapuestos.

A su juicio, Kast “no tiene ni esas capacidades ni esa experiencia práctica de conducir equipos, de estudiar a fondo algunos temas, de ver las distintas implicancias que ellos tienen, de buscar equilibrios con legítimos intereses que tienen distintos sectores”.

Insunza cerró su diagnóstico apuntando a lo que considera una forma rígida de entender el ejercicio del poder por parte del Presidente: “Hay como una verdad que él ya la tiene y que solo tiene que buscar cómo imponerla”.