Gobierno la respaldó de inmediato: María Pía Adriasola entregó su auto en comodato al Estado

La primera dama María Pía Adriasola entregó en comodato su auto a la Presidencia de la República para usarlo mientras ejerza sus funciones.

Mediante la resolución exenta N°539/2026, el pasado 3 de julio, Adriasola firmó un contrato con el Estado para el uso del vehículo hasta el 11 de marzo de 2030, cuando José Antonio Kast debiera dejar el cargo de Presidente de la República.

El auto, una camioneta/SUV Toyota modelo 4Runner del 2018, quedará exclusivamente destinado al uso de la primera dama, y será operado por funcionarios del Grupo Escolta Presidencial de Carabineros de Chile.

La entrega del vehículo en comodato se concretó apenas unas semanas después de que el gobierno de Kast restableciera el gabinete de la primera dama, disuelto en la administración de Gabriel Boric.

Aunque parezca un contrasentido respecto a la campaña de austeridad que propugna la máxima autoridad, con recortes y anuncios de disminución del gasto, desde el Ejecutivo desmintieron cualquier coste adicional por este comodato. Según The Clinic, el Gobierno argumenta que el vehículo se entregó gratis y que este funcionamiento sería más económico que arrendar un auto fiscal o derechamente comprar uno.

La ajetreada agenda de María Pía Adriasola en su rol de primera dama ha incluido, desde la asunción del Presidente Kast al cargo, actividades relacionadas con niñez y adultos mayores. Asimismo, ha tenido que acompañar al primer mandatario en viajes y eventos oficiales.