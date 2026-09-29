Joven no contaba con vacunación: Minsal confirmó caso importado de sarampión en la capital

El Ministerio de Salud informó el pasado lunes 29 un caso importado de sarampión en la Región Metropolitana. Este es el tercero registrado en Chile durante este año. La mujer no contaba con vacunación contra el sarampión y la rubéola.

Se trata de una joven de 18 años que viajó recientemente a Perú. El Minsal confirmó que se encuentra en buen estado de salud y ya completó su período de aislamiento. Además, se realizó el seguimiento activo de personas que estuvieron en contacto con la paciente para detectar y contener una eventual propagación.

Recordemos que Chile obtuvo el estatus de eliminación del sarampión otorgado por la Organización Panamericana de la Salud. El último caso de transmisión ocurrió en 1992. Ahora se han registrado tres casos en 2026 que fueron contenidos.

El Minsal llamó a mantener al día la vacunación. A quienes presenten síntomas se les recomienda usar mascarilla, evitar contacto con otras personas y acudir a un centro de salud, ya que una persona infectada puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de las manchas.

Los síntomas son fiebre alta, tos, congestión nasal, conjuntivitis y manchas rojas en la piel.