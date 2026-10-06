Cuatro mil ocupados menos en un año: Los Ríos mantiene el desempleo sobre el 10%

¿Qué tal? Claro, hay maneras más cómodas de pasar un sábado de lluvia y frío, pero en Paillaco más de 600 personas eligieron salir a correr en la primera edición de Paillaco Corre, y a quienes lo vivimos desde el sillón solo nos queda admirarlos. La jornada reunió a participantes de distintos lugares del país, familias, emprendedores e incluso a Antonio Marshall, el “Forrest Gump chileno”, quien recorre maratones y corridas promoviendo la inclusión y visibilizando el bullying y el autismo.

Esta semana:

Los Ríos tiene unos 4.000 ocupados menos que hace un año y el desempleo sigue sobre el 10%. El Gobierno, en paralelo, asegura que ya desplegó 1.600 nuevos puestos de trabajo.

y el desempleo sigue sobre el 10%. El Gobierno, en paralelo, asegura que ya desplegó 1.600 nuevos puestos de trabajo. En Neltume, Serviu revisará las 60 viviendas de un conjunto entregado hace menos de diez meses como de “alto estándar”. Hay denuncias por filtraciones, hongos y fallas eléctricas; una casa se incendió en septiembre.

de un conjunto entregado hace menos de diez meses como de “alto estándar”. Hay denuncias por filtraciones, hongos y fallas eléctricas; una casa se incendió en septiembre. Más de uno de cada cinco habitantes de Los Ríos tiene 60 años o más . La región ya es la tercera más envejecida del país, detrás de Ñuble y Valparaíso.

. La región ya es la tercera más envejecida del país, detrás de Ñuble y Valparaíso. Tuvieron que pasar 120 años para que la Corte de Apelaciones de Valdivia tuviera un pleno integrado exclusivamente por mujeres . La primera ministra había llegado al tribunal en 1975.

. La primera ministra había llegado al tribunal en 1975. En 1920, 996 de los 1.009 carpinteros registrados en Valdivia eran chilenos. Un estudio de la UACh propone revisar el origen puramente “alemán” atribuido a las casonas patrimoniales de la ciudad.

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Desempleo sobre el 10% y 1.600 puestos desplegados: así está el empleo en Los Ríos

La desocupación en Los Ríos llegó a 10,2% en el trimestre junio-agosto, más de un punto por sobre hace un año y por encima del promedio nacional, que es 9,6%. Es algo menos que en la medición anterior, cuando había llegado a 10,6%, y la seremi del Trabajo, Denisse Merino, dice que valora esa baja, aunque el desempleo sigue siendo una preocupación para la región. Hace un año solo una región del país superaba el 10%; hoy son seis.

El INE estimó 178.550 ocupados, unos 4.000 menos que hace un año. Entre los sectores que más incidieron en esa caída están la administración pública, donde la ocupación disminuyó 14%, y la enseñanza, con cerca de 10%.

En agosto, cuando la desocupación regional ya estaba sobre el 10%, el Gobierno fijó una meta de 1.500 nuevos puestos de trabajo. El viernes, durante la tercera Mesa Regional de Empleo, la delegada presidencial Vicky Carrasco dijo: “Hoy día pasamos la meta. Podemos informar que tenemos 1.600 puestos de trabajo ya desplegados en toda la Región de Los Ríos”.

Merino dice que el Subsidio a la Contratación ya permitió incorporar a 1.150 personas. El beneficio está dirigido a empresas que contraten a trabajadores que venían sin cotizaciones y, cuando se abrió, la proyección para Los Ríos era de unas 700 contrataciones.

Conaf abrió además 250 plazas de emergencia, que se suman a los 249 cupos de la temporada de incendios, y el MOP proyecta pasar de unos 2.000 trabajadores mensuales a más de 3.000 cuando comiencen las obras del plan Chile Despega. La Delegación aún no informa cómo se compone la cifra de 1.600 puestos.

El Plan Regional de Empleo será enviado esta semana al nivel central. En su primera participación en la mesa, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, pidió incorporar proyectos de mayor escala, como el Puente Cochrane y la política de construcción naval. “Es necesario que haya una visión, una apuesta y, por sobre todo, plazos y medidas claras”, dijo.

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“Alto estándar” bajo revisión: Serviu inspeccionará 60 viviendas en Neltume

El 22 de diciembre, 60 familias de Neltume recibieron las llaves de sus casas. Para algunos comités, la espera había durado 21 años. “Un proyecto anhelado en Neltume“, dijo ese día Fernanda Bravo, presidenta del comité Amancay. Las viviendas tenían tres dormitorios, 56 metros cuadrados y eficiencia energética. El entonces seremi de Vivienda, Daniel Barrientos, habló públicamente de su “alto estándar constructivo”.

Unos cuatro meses después empezaron los reclamos. Vecinos hablaron de filtraciones, hongos, instalaciones deterioradas y fallas eléctricas, y dicen que, ante la falta de soluciones, algunos debieron hacer arreglos por su cuenta. Serviu contó primero seis viviendas con problemas, después 11 y ahora decidió revisar las 60 casas del conjunto.

Una de ellas es la de Gloria Maureira. Cuenta que la humedad y las filtraciones llegaron hasta el sistema eléctrico y que, después de una visita a la vivienda, le informaron que había que demoler tres habitaciones. El 14 de septiembre la casa se incendió. Según un informe técnico de Bomberos citado por Radio Bío Bío, el origen fue una falla eléctrica.

La vivienda quedó inhabitable. Maureira vive desde entonces como allegada en la casa de sus padres, Serviu le entregó un subsidio de arriendo y la Fiscalía investiga las causas del incendio. Maureira evalúa iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables.

Después del incendio, Serviu amplió la revisión. Su director subrogante, Mauricio Carrasco, dice que las 60 viviendas serán inspeccionadas para establecer qué problemas tiene cada una y definir soluciones individuales. La Constructora Santa María de Panguipulli fue contactada por Radio Bío Bío al conocerse las denuncias, pero no respondió antes del cierre de esa publicación.

El contrato original para construir las 60 viviendas se firmó en 2019 con Ingeniería e Inversiones V&M. En enero de 2023, Serviu decidió terminarlo anticipadamente por “incumplimiento grave”, después de tres ampliaciones de plazo. El documento de liquidación registró un avance de 86,21%.

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Un mensaje de la UACh

UACh se ubica entre las 10 mejores universidades de Chile y en el top 50 de Latinoamérica

La consultora internacional Quacquarelli Symonds (QS) dio a conocer los resultados del QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027, medición en la que la Universidad Austral de Chile (UACh) se posicionó en el 7.º lugar a nivel nacional y en el casillero 43.º de América Latina y el Caribe, alcanzando un puntaje global de 66.1 puntos.

El estudio, que evaluó a un total de 517 instituciones de educación superior en la región, posiciona a la UACh como la principal casa de estudios del sur austral del país dentro del Top 10 nacional y 42 planteles a nivel nacional.

Para el Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística. Dr. Luis Miguel Pardo estos resultados “reflejan la solidez de nuestra investigación. Mantenernos en el 7.º lugar a nivel nacional y consolidarnos dentro del Top 50 en América Latina y el Caribe reafirma el liderazgo de la Universidad Austral de Chile como la principal casa de estudios del sur austral con impacto regional y global. Este logro es fruto del compromiso continuo de nuestras y nuestros académicos, investigadoras, funcionarios y estudiantes, quienes día a día impulsan la excelencia en la formación, la generación de conocimiento y nuestro impacto directo en los territorios”.

Dentro de los aspectos generales analizados por la consultora, el sistema universitario chileno sobresalió por su desempeño científico y de cooperación global. Según reportó QS, Chile registró el promedio nacional más alto de la región en la dimensión de Red Internacional de Investigación con 74,5 puntos, mientras que el 55% de las instituciones chilenas participantes mostró mejoras en el indicador de citas por artículo.

El ranking regional de QS evalúa dimensiones clave adaptadas a la educación superior de la zona, considerando la reputación académica, la reputación entre empleadores, la red internacional de investigación, las citaciones por publicación, la proporción de académicos con doctorado y la relación entre académicos y estudiantes.

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Los Ríos ya es la tercera región más envejecida del país

Más de una de cada cinco personas que viven en Los Ríos tiene 60 años o más, el 21,7% de su población, lo que ubica a la región como la tercera más envejecida de Chile, solo detrás de Ñuble y Valparaíso, según el estudio sobre envejecimiento que presentaron el INE y Senama con datos del Censo 2024.

Si se toma el corte de 65 años, la proporción de habitantes en ese tramo se ha más que duplicado en poco más de tres décadas en la región, y el último Censo contó a más de 61 mil personas.

En 1992 había 1,3 millones de personas de 60 años o más en Chile; el último Censo contó cerca de 3,7 millones, y por primera vez ese grupo supera a la población menor de 15 años.

Entre las personas de 80 años o más del país, más de la mitad vive alguna situación de discapacidad, según el estudio, y el INE advierte que el crecimiento de ese grupo traerá mayores necesidades de cuidados de largo plazo, atención de salud y apoyos para mantener la autonomía.

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120 años después, el pleno de la Corte de Valdivia es exclusivamente femenino

Tuvieron que pasar 120 años desde que la Corte de Apelaciones de Valdivia comenzó a funcionar, en 1906, para que el martes 29 de septiembre su pleno quedara integrado exclusivamente por mujeres: la presidenta Karina Ormeño, tres ministras titulares, una suplente y dos fiscalas judiciales.

Lo anterior se debió a las ausencias legales de los ministros Samuel Muñoz y Juan Ignacio Correa, de modo que la composición no era permanente, pero para Ormeño, décima mujer nombrada ministra de esa Corte, “este hecho constituye un hito en la evolución de la participación de las mujeres en los distintos niveles de la judicatura”, y se produce, según ella, en el año en que el tribunal cumple 120 años.

Medio siglo antes, en 1975, Carmen Luz Podlech Michaud había sido la primera mujer nombrada ministra de la Corte de Valdivia, y presidió el tribunal en 1978 antes de dejar el Poder Judicial al año siguiente.

En las Cortes de Apelaciones del país, la distancia entre hombres y mujeres era de 55 puntos porcentuales en 1990 y había bajado a 5,8 en marzo de 2024.

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CASONA: estudio desmonta origen puramente alemán de las casonas de Valdivia

En 1920 había 1.009 carpinteros registrados en el Departamento de Valdivia: 996 eran nacionales y solo 13 eran extranjeros. El dato aparece en los censos históricos y es uno de los puntos de partida de una investigación de académicos de la Universidad Austral sobre una etiqueta repetida durante décadas: la de la “arquitectura alemana” para describir buena parte de las casonas patrimoniales de la ciudad.

Andrés Horn, Virginia Vásquez y Pedro Araya proponen otra lectura en el libro CASONA. Genealogía de la Arquitectura Mestiza de Valdivia. Esas casonas, dicen, nacieron del cruce entre conocimientos de inmigrantes, carpinteros locales y tradiciones constructivas chilotas y mapuche-huilliche.

En crónicas y dibujos anteriores a la colonización alemana ya aparecen volúmenes compactos, corredores exteriores y soluciones en madera que después formarían parte de esas casonas. Por eso los autores prefieren hablar de “familias de casas”, unidas por técnicas y formas que fueron circulando y adaptándose al territorio.

Tras cruzar siete inventarios elaborados entre 1980 y 2024 y revisar los registros en terreno, el equipo identificó 254 inmuebles históricos. Sesenta y uno ya desaparecieron.

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