El polémico comodato municipal de inmuebles al CECs

¡Hola! ¿Cómo están? Desde este lunes, la Región de Los Ríos recibirá a cerca de 2.500 deportistas de siete regiones chilenas y seis provincias argentinas, que participarán hasta el viernes en los Juegos Binacionales de la Araucanía. El Instituto Nacional de Deportes destinó $2.224 millones a la organización del encuentro y otros $631 millones, aproximadamente, al mejoramiento de dos recintos deportivos de Valdivia.

Vamos con la edición de esta semana:

CECs y USS: tres inmuebles municipales fueron entregados al centro científico mediante comodatos de 99 años. Una fiscalización constató dependencias identificadas con la universidad y el municipio evalúa qué medidas corresponden.

tres inmuebles municipales fueron entregados al centro científico mediante comodatos de 99 años. Una fiscalización constató dependencias identificadas con la universidad y el municipio evalúa qué medidas corresponden. Educación: 26.114 estudiantes de Los Ríos presentan ausentismo crónico. En Corral afecta al 55,5% de la matrícula, mientras que en Lanco alcanza el 22,2%.

26.114 estudiantes de Los Ríos presentan ausentismo crónico. En Corral afecta al 55,5% de la matrícula, mientras que en Lanco alcanza el 22,2%. Salud rural: funcionarios de Panguipulli denuncian que alrededor de 15 vehículos de salud municipal están fuera de servicio, con consecuencias para las rondas médicas y las visitas domiciliarias.

funcionarios de Panguipulli denuncian que alrededor de 15 vehículos de salud municipal están fuera de servicio, con consecuencias para las rondas médicas y las visitas domiciliarias. Ciencia y tecnología: una empresa nacida en Valdivia presentó en España una tecnología que utiliza inteligencia artificial y sensores hidroacústicos para monitorear la contaminación sonora submarina y proteger la fauna marina.

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Valdivia revisa comodatos del CECs tras detectar oficinas de la USS

La Municipalidad de Valdivia confirmó que, durante una fiscalización realizada el 31 de julio, constató la existencia de oficinas y salas identificadas con unidades de la Universidad San Sebastián (USS) en dependencias del Centro de Estudios Científicos (CECs). Los inmuebles pertenecen al municipio y fueron entregados al centro mediante contratos de comodato que prohíben expresamente cederlos, total o parcialmente, a terceros.

Son tres propiedades ubicadas en el sector de avenida Arturo Prat 514: el antiguo Hotel Schuster, el ex Hotel Unión y la Casa Schüler. Según el municipio, los contratos se firmaron en marzo y junio de 2000 y en mayo de 2001, todos por 99 años y con aprobación previa del Concejo Municipal. Los mismo establecen que las propiedades deben destinarse exclusivamente a las actividades científicas del centro, además de funciones administrativas, en el caso del ex Hotel Unión y la Casa Schüler. El antiguo Hotel Schuster debe funcionar como sede oficial de la institución.

Según el municipio, se realizaron dos visitas de fiscalización: el 10 de marzo de 2025 y el 31 de julio de 2026. En la segunda, sus funcionarios encontraron oficinas y salas rotuladas con unidades de la USS, además de pendones de sus facultades y carreras. Esa situación, dice, no se había observado en los mismos términos durante la inspección anterior. El municipio no ha establecido públicamente que exista una infracción a los contratos.

Durante una sesión del Concejo Municipal realizada semanas atrás, la concejala Paola Rivera (RN) cuestionó el uso de los inmuebles por parte de la USS y afirmó que había constatado personalmente su presencia en el ex Hotel Schuster. También sostuvo que existía una cafetería de uso exclusivo para profesores y estudiantes de esa universidad. Rivera solicitó evaluar la continuidad del comodato y, si correspondía, ponerle fin. La alcaldesa Carla Amtmann respondió que el municipio ya había fiscalizado las instalaciones y contaba con una opinión jurídica.

La relación entre el CECs y la USS se formalizó mediante un convenio de colaboración académica y científica firmado en abril de 2022, que contempla actividades de investigación, formación de estudiantes y participación de científicos en programas universitarios. Según una investigación publicada por Interferencia en agosto de 2023, el acuerdo dura 10 años e incluyó un compromiso de pago de 14.287 UF al CECS durante su primer año, equivalentes entonces a unos $455 millones. También contemplaba el uso parcial de instalaciones científicas del centro por parte de la universidad, aunque no está establecido que esos pagos correspondan a la utilización de los inmuebles municipales.

El director del CECs, Felipe Barros, defiende la colaboración con la USS. Cuenta que el centro mantiene históricamente acuerdos con varias universidades para investigar y formar a estudiantes de pregrado y posgrado. “La situación del CECs es siempre precaria, porque no tenemos lo que se llama un endowment, o un apoyo estatal permanente. Hemos tenido varias crisis financieras en las últimas décadas y vamos de una en otra, y gracias al convenio con la USS, que ya tiene casi cinco años, estamos ahora en una situación mejor que la que estábamos antes”, afirma. Sobre el cumplimiento de los comodatos, sostiene que “básicamente esto no ha cambiado, se hace lo mismo que se hacía antes”.

Sobre Rivera, Barros afirmó: “Yo creo que está bien desinformada la concejala”. La cafetería, según él, no es de uso exclusivo de la USS: está disponible para quienes ingresan al CECS, que mantiene acceso controlado a sus instalaciones. Respecto de las fiscalizaciones, confirma que “la municipalidad, ya a partir del año pasado, está viniendo una vez al año a comprobar que el comodato está siendo cumplido”.

Barros sostiene que no conocía la opinión jurídica a la que se refirió la alcaldesa y que está convencido de que el centro cumple las condiciones de los contratos. La USS, consultada sobre su presencia en las instalaciones, indicó que correspondía al CECs responder. Tras conocer los antecedentes de la fiscalización municipal, Aquí Los Ríos volvió a consultar a Barros por la prohibición de cesión a terceros y por las oficinas y salas identificadas con unidades de la USS, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a esas nuevas preguntas.

En su respuesta a este newsletter, la administración municipal señaló que los antecedentes de la fiscalización de julio se encuentran actualmente en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valdivia, que deberá determinar las medidas correspondientes conforme a los contratos.

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En Corral, más de la mitad de los escolares falta regularmente a clases

En Corral, el 55,5% de los estudiantes faltó al menos al 10% de sus clases entre marzo y julio de este año. En Lanco, esa proporción fue de 22,2%: 33,3 puntos porcentuales menos. La región, en tanto, registra su menor nivel de ausentismo escolar crónico desde 2018.

Los datos son de un análisis de Fundación Presente, elaborado con registros oficiales del Ministerio de Educación. Según el informe, 26.114 de los 67.702 estudiantes de Los Ríos presentan ausentismo crónico, el 38,6% de la matrícula; es decir, casi 4 de cada 10. La cifra bajó 5,6 puntos respecto de 2025 y queda bajo el promedio nacional de 40,7%. La asistencia promedio regional llegó a 89,4%, por sobre el 88,6% nacional.

Valdivia registra un 45,6% de ausentismo crónico, equivalente a 11.164 estudiantes; La Unión, un 45,2% y Paillaco, un 42,1%. Estas dos últimas localidades son las únicas comunas donde el indicador empeoró respecto del año anterior: en La Unión subió 7,7 puntos porcentuales y en Paillaco, 3,4.

Corral, con la proporción más alta (448 estudiantes de una matrícula de 807), también registra la mayor reducción regional: 30,5 puntos menos que en 2025. Lanco tiene el menor ausentismo, seguida de Panguipulli y Río Bueno, ambas con 26,5%.

“Las diferencias entre comunas muestran que no hay una sola receta. Con datos por comuna, los municipios y los equipos directivos pueden detectar a tiempo qué estudiantes están empezando a faltar y trabajar con sus familias antes de que esas inasistencias se acumulen”, explicó Andrés Contreras, director de Evaluación y Monitoreo de la Fundación Presente.

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Un mensaje de la UACh

Egresada del Magister en Biotecnóloga Bioquímica UACh lidera estudio del maqui en el combate del cáncer cerebral

Egresada del Magister en Biotecnóloga Bioquímica UACh lidera estudio del maqui en el combate del cáncer cerebral Un compuesto presente en el maqui, fruto nativo de Chile reconocido por su alto contenido de antioxidantes, podría contribuir a enfrentar uno de los mayores desafíos en el tratamiento del glioblastoma, el cáncer cerebral más agresivo y de peor pronóstico conocido hasta ahora.

Así́ lo demuestra una investigación publicada en la revista científica internacional “Antioxidants”, liderada por Constanza Cuevas, egresada del Magíster en Biotecnología Bioquímica de la Universidad Austral de Chile (UACh), cuyos resultados evidencian que la delfinidina-3-glucósido (DEL-3), una molécula presente en berries chilenos como el maqui, logra reducir mecanismos asociados a la resistencia de las células tumorales a la quimioterapia.

El hallazgo es especialmente relevante porque el glioblastoma se caracteriza por su rápido crecimiento, su capacidad de invadir tejido cerebral sano y su alta resistencia a los tratamientos disponibles. Incluso con cirugía, radioterapia y quimioterapia, la supervivencia promedio de los pacientes continúa siendo limitada, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas en todo el mundo.

La investigación se centró́ en estudiar la acción de MDR1, una proteína que actúa como una barrera natural frente a los medicamentos al expulsarlos desde el interior de las células cancerosas. Este mecanismo reduce la eficacia de la quimioterapia y constituye una de las principales causas de resistencia al tratamiento.

Los resultados demostraron que DEL-3 disminuye la producción de moléculas inflamatorias asociadas a la progresión tumoral y reduce la expresión de MDR1 en células de glioblastoma. Como consecuencia, las células cancerosas se volvieron más sensibles a distintos fármacos utilizados en tratamientos oncológicos.

Además, cuando el compuesto fue combinado con agentes quimioterapéuticos, la respuesta fue significativamente superior a la observada con los medicamentos administrados por separado, lo que sugiere un potencial uso como terapia complementaria para aumentar la efectividad de los tratamientos actuales.

“Queríamos entender si un compuesto natural podía reducir la resistencia de las células tumorales a la quimioterapia. Los resultados muestran que DEL-3 disminuye la actividad de MDR1, permitiendo que las células retengan mejor los medicamentos y se vuelvan más vulnerables a su acción”, explicó Constanza Cuevas.

Los resultados fueron publicados bajo el título “Glycosylated Delphinidins, Natural Antioxidants, Functionally Modulate the COX-2/PGE2 Axis and Downregulate MDR1 in Glioblastoma Cells”. El estudio forma parte de una línea de investigación desarrollada y financiada en el marco del proyecto Fondecyt de Postdoctorado N.º 3220237, cuyo investigador principal es el académico UACh Dr. Diego Carrillo y su investigadora patrocinante, la Dra. Claudia Quezada, Decana de la Facultad de Ciencias de esta casa de estudios.

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Panguipulli: denuncian 15 vehículos de salud fuera de servicio

Alrededor de 15 ambulancias y vehículos destinados al traslado de pacientes y funcionarios de la salud municipal de Panguipulli permanecen fuera de servicio, según denuncia la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam). La organización afirma que la situación afecta las rondas médicas y las visitas domiciliarias en sectores rurales de la comuna.

El presidente comunal de Confusam, Orlando Romero, dijo a Radio Bío Bío que los problemas de mantenimiento vienen de hace años, pero se agravaron en 2026. Según Romero, Coñaripe y Liquiñe tienen ahora una ambulancia para ambos sectores, luego de que otra fuera trasladada a Neltume, que no tenía el servicio. El dirigente sostiene que los equipos que atienden a pacientes postrados o que requieren cuidados paliativos deben esperar hasta tres horas por un vehículo.

Mauricio Olivares, presidente de la Junta de Vecinos de Ñancul Bajo, donde se realizan rondas médicas dos veces al mes, cuenta que los conductores deben trasladar rápidamente a los funcionarios entre distintos sectores y que algunas visitas a pacientes postrados no se hacen en las fechas previstas por falta de vehículos.

Según Romero, desde el taller municipal les han informado que no hay recursos para las reparaciones. Radio Bío Bío intentó obtener una respuesta de la Municipalidad de Panguipulli, sin éxito. La cifra de vehículos detenidos corresponde a la denuncia de los funcionarios y no a un inventario oficial contrastado.

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La tecnología valdiviana que escucha el océano con inteligencia artificial

La empresa Acústica Marina, fundada en Valdivia, presentó el 21 de octubre su tecnología en el Port Entrepreneurship International Congress (PEIC), en Valencia, España. La firma, dirigida por la bióloga marina Marcela Ruiz, participó en un encuentro sobre innovación portuaria y herramientas para reducir el impacto ambiental de la actividad marítima.

La plataforma combina sensores hidroacústicos e inteligencia artificial para procesar información submarina en tiempo real. Según la empresa, permite medir la contaminación acústica generada por actividades humanas, aportar información para proteger la fauna marina y desarrollar sistemas de alerta ante actividades no autorizadas, incluida la pesca ilegal. La firma busca extender estas aplicaciones a puertos, astilleros y otras operaciones marítimas.

Según Acústica Marina, fue seleccionada entre más de 70 postulaciones internacionales como representante latinoamericana del encuentro. Ruiz participó en un panel sobre economía azul, junto a representantes de empresas y organizaciones vinculadas con la innovación portuaria.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.