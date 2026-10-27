Rebajas de penas: 33 abusadores identificados, con alto riesgo de reincidencia y sin arrepentimiento

Condenados por violaciones y abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, algunos de ellos evaluados por Gendarmería con un alto riesgo de reincidencia, sin reconocimiento de sus delitos y sin empatía hacia sus víctimas, figuran entre las personas que recibieron rebajas de condena durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Una investigación de Radio Bío Bío, basada en miles de fojas judiciales, informes penitenciarios y decretos administrativos, permitió identificar a 33 de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores beneficiados con reducciones de penas. Según los antecedentes recopilados por el medio, todos ellos se encuentran actualmente en libertad.

Los documentos revelan que entre los favorecidos existen personas condenadas por agresiones sexuales reiteradas contra menores de edad, algunas de las cuales presentaban evaluaciones penitenciarias que advertían dificultades para reconocer su responsabilidad y factores asociados a un riesgo de cometer nuevos delitos.

La investigación también permitió identificar a las autoridades que suscribieron los decretos correspondientes a los 33 casos examinados. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó 22 resoluciones; el subsecretario de Justicia, Luis Silva, suscribió otras 10; y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, firmó una.

Los casos más escalofriantes

Uno de los casos corresponde a Luis Caamaño Mora, conocido como el “Hermano Quelo”, quien lideró un grupo religioso en Talcahuano cuyos integrantes lo consideraban un enviado de Dios.

Caamaño fue condenado en dos causas por delitos de estupro, abuso sexual y violación reiterada, con penas que sumaban 22 años y un día de presidio. Durante su permanencia en el recinto penitenciario El Manzano llegó a encabezar el pabellón de internos evangélicos.

Pese a la gravedad de los delitos por los que fue sentenciado, recibió una reducción de 30 meses de condena mediante un decreto firmado por Rabat.

Otro de los beneficiados fue José Luis Hernández Paredes, cabo primero del Regimiento Yungay, condenado a 16 años de prisión por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico contra dos niñas que tenían seis y siete años cuando comenzaron las agresiones.

Según los antecedentes judiciales, las vulneraciones se prolongaron durante años y el condenado utilizaba regalos para procurar el silencio de las víctimas.

Su pena debía finalizar en julio de 2028, pero un decreto suscrito por el ministro de Justicia le concedió una rebaja de 24 meses, adelantando el término de su condena a julio de 2026.

También figura Patricio Alberto Arancibia Farfán, condenado por violaciones reiteradas contra una niña de 13 años, quien quedó embarazada producto de las agresiones.

Arancibia recibió una condena de cinco años de presidio. Sin embargo, una resolución firmada por Rabat redujo su pena en nueve meses, modificando su fecha de término desde marzo de 2027 a junio de 2026.

La investigación identificó además a Juan Osvaldo Aceval Véliz, condenado por delitos sexuales contra menores de edad. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, las agresiones afectaron a cuatro niñas, algunas de ellas de muy corta edad.

Aceval recibió una reducción de 27 meses de condena, mediante un decreto firmado por el subsecretario Luis Silva.

Más allá de los antecedentes judiciales, uno de los aspectos más relevantes de la investigación corresponde a los informes de Gendarmería sobre el riesgo de reincidencia de algunos beneficiados.

Los documentos revelan que determinadas personas condenadas por delitos sexuales mantenían actitudes de negación, minimización o justificación de sus conductas, pese a haber recibido beneficios de reducción de penas.

Entre ellos aparece Jeison Emerson Palacios Cabrera, condenado por abusos sexuales contra dos niñas. Una tenía aproximadamente siete años, mientras la otra fue agredida cuando tenía entre diez y once años.

Un decreto firmado por Fernando Rabat redujo su condena en nueve meses, adelantando su término desde abril de 2027 a julio de 2026.

Sin embargo, un informe de Gendarmería de septiembre de 2025 lo calificaba como un interno con “alto riesgo de reincidencia” en delitos sexuales.

El documento advertía que el condenado justificaba las agresiones mediante referencias al consumo de alcohol y drogas y atribuía responsabilidad a las propias víctimas.

Según el informe, su relato incluía afirmaciones en las que responsabilizaba a las niñas por los hechos y negaba recordar la comisión de los delitos.

Otro caso es el de Pedro Enrique Peña Silva, condenado a cinco años por abuso sexual, quien recibió una rebaja de 11 meses mediante una resolución firmada por Luis Silva.

Una evaluación penitenciaria de abril de 2025 determinó inicialmente un riesgo medio de reincidencia sexual, pero el análisis cualitativo elevó esa clasificación a un nivel alto.

Los profesionales identificaron dificultades en el manejo de la ira, tendencias a la intimidación y al control, conductas sexistas y otros factores asociados al riesgo de reincidencia.

Peña había participado en un programa de intervención para ofensores sexuales entre diciembre de 2022 y enero de 2024, pero los antecedentes indicaban que no logró avanzar en el reconocimiento del delito ni asumir responsabilidad por sus actos.

El informe sostuvo que “no se advierte rechazo explícito al delito”, agregando que el condenado mostraba una falta de conciencia sobre el daño provocado y sus consecuencias para la víctima.

También figura Gabriel Hernán Reyes Rebolledo, condenado a 15 años de presidio por violación y abuso sexual de una menor de 14 años.

Su pena fue reducida en 30 meses mediante un decreto suscrito por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.

Una evaluación de septiembre de 2024 identificó un alto riesgo de reincidencia y advirtió que el condenado se consideraba víctima de su propia situación judicial, atribuyendo responsabilidad al sistema y a la menor afectada.

El informe señaló que Reyes carecía de conciencia sobre el daño causado.

En tanto, Heriberto Eliecer Alvarado Silva, condenado a seis años por abuso sexual impropio de una menor de 14 años, recibió una rebaja de seis meses mediante una resolución firmada por Rabat.

Los informes penitenciarios señalaron que negaba los delitos y no reconocía la responsabilidad que le había atribuido la justicia.

Los profesionales advirtieron que esa negación impedía abordar los factores asociados a su conducta y dificultaba su participación en intervenciones destinadas a prevenir nuevos delitos sexuales.

El documento también indicó que el condenado no mostraba empatía por el sufrimiento de la víctima y mantenía un nivel alto de riesgo en el área de patrón antisocial.

Otro beneficiado fue Waldo Gómez Mondaca, condenado a seis años por abuso sexual, quien recibió una reducción de 21 meses firmada por el ministro de Justicia.

Una evaluación realizada en marzo de 2025 lo describió como un condenado con antecedentes de reincidencia y una trayectoria delictiva iniciada durante la infancia.

Los profesionales estimaron que presentaba un riesgo alto de reincidencia en delitos comunes y un riesgo medio de reincidencia sexual, además de actitudes de negación y minimización de la violencia ejercida.

Estos antecedentes incorporan nuevos cuestionamientos a los criterios utilizados para otorgar las rebajas, particularmente respecto de la consideración de informes penitenciarios que advertían factores de riesgo y dificultades en los procesos de responsabilización.

La controversia también ha puesto de manifiesto una diferencia entre el procedimiento administrativo de reducción de condenas por comportamiento sobresaliente y otros mecanismos de egreso penitenciario, como la libertad condicional.

Mientras esta última contempla disposiciones para informar y escuchar a las víctimas, la normativa sobre reducción de condenas no establece una obligación equivalente de notificación previa.

De acuerdo con la investigación de Bío Bío, esta situación ha provocado que víctimas de delitos sexuales no necesariamente reciban información sobre las rebajas concedidas a sus agresores.

El procedimiento se desarrolla administrativamente entre Gendarmería y el Ministerio de Justicia, y una vez notificados los decretos, la institución penitenciaria debe ejecutar las liberaciones correspondientes cuando se cumple la nueva fecha de término de la pena y no existen otras órdenes judiciales que justifiquen mantener la privación de libertad.

Esto significa que la ejecución de las resoluciones no depende de una nueva evaluación judicial de los antecedentes del condenado al momento de su salida.

La revelación de los 33 casos se produce mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por las 56 reducciones de condena concedidas durante la actual administración.

El Presidente Kast reconoció errores en la tramitación de los beneficios y afirmó que el Estado había fallado a las víctimas, aunque descartó remover al ministro Fernando Rabat.

Los 33 condenados

Pascual Sergio Gutiérrez Huerta: Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 11 meses, mediante un decreto firmado por el subsecretario Luis Silva.

Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 11 meses, mediante un decreto firmado por el subsecretario Luis Silva. José Jaime Silva Olivares: Condenado a 5 años y un día por abuso sexual impropio reiterado. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Luis Silva.

Condenado a 5 años y un día por abuso sexual impropio reiterado. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Luis Silva. Héctor Remigio Orellana Araya: Condenado a 10 años por violación de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 18 meses, firmada por Luis Silva.

Condenado a 10 años por violación de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 18 meses, firmada por Luis Silva. Pablo Eduardo Altamirano Valencia: Condenado a 7 años y 184 días por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 15 meses, firmada por el ministro Fernando Rabat.

Condenado a 7 años y 184 días por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 15 meses, firmada por el ministro Fernando Rabat. Patricio Alejandro Ramírez Osorio: Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 10 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 10 meses, firmada por Fernando Rabat. Eduardo Domingo Narváez Navarro: Condenado a 10 años por abuso sexual reiterado de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 17 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 10 años por abuso sexual reiterado de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 17 meses, firmada por Fernando Rabat. Pedro Enrique Peña Silva: Condenado a 5 años por abuso sexual. Recibió una rebaja de 11 meses, firmada por Luis Silva.

Condenado a 5 años por abuso sexual. Recibió una rebaja de 11 meses, firmada por Luis Silva. Heriberto Eliecer Alvarado Silva: Condenado a 6 años por abuso sexual impropio de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 6 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 6 años por abuso sexual impropio de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 6 meses, firmada por Fernando Rabat. Patricio Alberto Arancibia Farfán: Condenado a 5 años por violación reiterada de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 5 años por violación reiterada de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Fernando Rabat. Jordan Ignacio Celedón Villalba: Condenado a 5 años por violación reiterada de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Fernando Rabat. El término de su condena quedó fijado para junio de 2026.

Condenado a 5 años por violación reiterada de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Fernando Rabat. El término de su condena quedó fijado para junio de 2026. Eduardo Alberto Escobar Herrera: Condenado a 10 años y un día por abuso sexual contra menor de 14 años. Recibió una rebaja de 12 meses y 18 días, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 10 años y un día por abuso sexual contra menor de 14 años. Recibió una rebaja de 12 meses y 18 días, firmada por Fernando Rabat. Roberto Hernán Correa Catalán: Condenado a 6 años por abuso sexual y a 3 años por violación. Recibió una rebaja de 16 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 6 años por abuso sexual y a 3 años por violación. Recibió una rebaja de 16 meses, firmada por Fernando Rabat. Luis Caamaño Mora: Condenado a penas que sumaban 22 años y un día por estupro, abuso sexual y violación reiterada. Recibió una rebaja de 30 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a penas que sumaban 22 años y un día por estupro, abuso sexual y violación reiterada. Recibió una rebaja de 30 meses, firmada por Fernando Rabat. Justo Emilio Vargas Gómez: Condenado a 8 años por abuso sexual y violación. Recibió una rebaja de 13 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 8 años por abuso sexual y violación. Recibió una rebaja de 13 meses, firmada por Fernando Rabat. Patricio Esteban Echeverría Rodríguez: Condenado a 15 años por violación reiterada y abuso sexual. Recibió una rebaja de 30 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 15 años por violación reiterada y abuso sexual. Recibió una rebaja de 30 meses, firmada por Fernando Rabat. Jeison Emerson Palacios Cabrera: Condenado a 5 años por delitos sexuales. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 5 años por delitos sexuales. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Fernando Rabat. Juan Daniel Fuentes Pérez: Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 10 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 10 meses, firmada por Fernando Rabat. Maiker Isaac Villarroel Leiva: Condenado por violación de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 5 meses, firmada por Luis Silva.

Condenado por violación de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 5 meses, firmada por Luis Silva. Daniel Hernán Jiménez González: Condenado a 8 años por abuso sexual impropio. Recibió una rebaja de 18 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 8 años por abuso sexual impropio. Recibió una rebaja de 18 meses, firmada por Fernando Rabat. Juan José Soto Aro: Condenado a 541 días de presidio menor por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 3 meses, firmada por Luis Silva.

Condenado a 541 días de presidio menor por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 3 meses, firmada por Luis Silva. Juan Carlos Castillo Pereira: Condenado a 5 años por abuso sexual reiterado de menor de 15 años. Recibió una rebaja de 10 meses, firmada por Luis Silva.

Condenado a 5 años por abuso sexual reiterado de menor de 15 años. Recibió una rebaja de 10 meses, firmada por Luis Silva. Luciano Isaías Valladares Jeldres: Condenado a 5 años y un día por violación reiterada. Recibió una rebaja de 6 meses, firmada por Luis Silva.

Condenado a 5 años y un día por violación reiterada. Recibió una rebaja de 6 meses, firmada por Luis Silva. Waldo Gómez Mondaca: Condenado a 6 años por abuso sexual. Recibió una rebaja de 21 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 6 años por abuso sexual. Recibió una rebaja de 21 meses, firmada por Fernando Rabat. Domingo Hernán Astudillo Chacana: Condenado a 17 años por abuso sexual impropio y violación de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 31 meses, firmada por Fernando Rabat. Registraba una reducción previa de 25 meses por buen comportamiento.

Condenado a 17 años por abuso sexual impropio y violación de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 31 meses, firmada por Fernando Rabat. Registraba una reducción previa de 25 meses por buen comportamiento. Boris Rodrigo Contreras Silva: Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 10 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 10 meses, firmada por Fernando Rabat. Germán Fernando Leal Sáez: Condenado a penas que sumaban 20 años por violación y abuso sexual de menor de edad. Recibió una rebaja de 36 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a penas que sumaban 20 años por violación y abuso sexual de menor de edad. Recibió una rebaja de 36 meses, firmada por Fernando Rabat. Rubén Gabriel Leguisamón Bunlluar: Condenado por violación. Recibió una rebaja de 8 meses, firmada por Luis Silva.

Condenado por violación. Recibió una rebaja de 8 meses, firmada por Luis Silva. José Luis Hernández Paredes: Condenado a 16 años por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico. Recibió una rebaja de 24 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 16 años por violación, abuso sexual y exhibición de material pornográfico. Recibió una rebaja de 24 meses, firmada por Fernando Rabat. Miguel Eduardo Alvarado del Valle: Condenado a 14 años por violación de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 8 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 14 años por violación de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 8 meses, firmada por Fernando Rabat. Juan Osvaldo Aceval Véliz: Condenado a 12 años por abuso sexual de menor de edad y a 540 días por abuso sexual. Recibió una rebaja de 27 meses, firmada por Luis Silva.

Condenado a 12 años por abuso sexual de menor de edad y a 540 días por abuso sexual. Recibió una rebaja de 27 meses, firmada por Luis Silva. Florentino Segundo Quijada Villar: Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 5 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 9 meses, firmada por Fernando Rabat. Gabriel Rosauro Gatica Jara: Condenado a 3 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 6 meses, firmada por Fernando Rabat.

Condenado a 3 años y un día por abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 6 meses, firmada por Fernando Rabat. Gabriel Hernán Reyes Rebolledo: Condenado a 15 años por violación y abuso sexual de menor de 14 años. Recibió una rebaja de 30 meses, firmada por el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.