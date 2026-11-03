Insólito: estudiantes de Valdivia cursan 1° Medio en el limbo

¡Buen día, Región de Los Ríos! El domingo, cerca de dos mil ciclistas recorrieron Valdivia y su costa en la primera edición chilena de L’Étape by Tour de France. La competencia atravesó Niebla, Curiñanco y Pufudi, y tuvo como ganadores de su recorrido principal a los chilenos Héctor Quintana y Martina Torres. La organización ya anunció que la carrera volverá a Valdivia el próximo año.

Vamos con la edición de esta semana:

Treinta y nueve estudiantes del Colegio Gandhi de Valdivia llevan casi todo el año cursando primero medio sin que el establecimiento cuente con reconocimiento oficial para impartir ese nivel. Sus familias buscan cómo regularizar sus estudios y asegurar su continuidad escolar.

Un traslado pendiente retrasa el nuevo Cesfam de Niebla. El terreno destinado a su construcción está ocupado por dependencias de educación preescolar y los dirigentes advierten que el proyecto podría perder vigencia.

El Gobierno proyecta licitar en 2028 un nuevo estudio ambiental para la ruta T-720, que conectaría La Unión y Corral a través del Parque Nacional Alerce Costero. El MOP ya había retirado el proyecto de evaluación ambiental en dos oportunidades.

Gato Perseo sale de la incertidumbre. Después de una disputa judicial entre sus antiguos cuidadores, que incluso llegó a la Corte Suprema, la justicia resolvió con quién vivirá el animal y puso fin a su régimen de tenencia compartida.

Investigadores de la UACh encontraron orquídeas creciendo sobre los árboles del Jardín Botánico de Valdivia. El hallazgo llamó la atención porque la mayoría de las especies de orquídeas chilenas crece directamente en el suelo.

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Treinta y nueve alumnos cursan 1° Medio sin autorización

A pocas semanas de terminar el año escolar, 39 estudiantes de 1° Medio del Colegio Gandhi de Valdivia llevan casi todo el año cursando un nivel que el establecimiento no estaba autorizado a impartir. El colegio particular subvencionado abrió el curso sin cumplir los requisitos para obtener el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, según confirmó el seremi de la cartera, Carlos Crot.

El problema se conoció después de una reunión entre la dirección del colegio y los apoderados. Desde entonces, las familias buscan respuestas sobre las calificaciones obtenidas por sus hijos durante 2026 y dónde podrán cursar 2° Medio. El establecimiento, administrado por la Corporación Educacional Cauces, declinó entregar declaraciones cuando fue consultado por Radio Bío Bío.

La situación se hizo pública el jueves 29 de octubre, el mismo día en que la comunidad escolar despidió a Bahiolett Quintana Ríos, una estudiante de 13 años de 7° Básico que había fallecido tres días antes tras sufrir una descompensación de salud en el colegio. La Fiscalía investiga las circunstancias de su muerte.

Una de las alternativas que examina la Seremi de Educación es regularizar las notas mediante exámenes en el Colegio Italia de Valdivia. Crot señala que tampoco se han cumplido los plazos previstos para ese procedimiento. Hasta ahora no se ha informado una solución definitiva que permita validar los estudios realizados durante el año.

Según Carlos Coliñir, uno de los apoderados, las familias desconocen dónde podrán continuar sus hijos, porque el período principal del Sistema de Admisión Escolar ya terminó. El Mineduc contempla una etapa complementaria de postulación entre el 10 y el 17 de noviembre para estudiantes que no postularon en la etapa principal, no obtuvieron asignación o rechazaron el establecimiento asignado. La disponibilidad depende de las vacantes.

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Nuevo Cesfam de Niebla arriesga retrasos por traslado pendiente

El proyecto del nuevo Centro de Salud Familiar de Niebla, cuyo diseño se entregó en mayo de 2025, sigue sin avanzar hacia su construcción porque el terreno donde debe levantarse está ocupado por dependencias de educación preescolar. El Consejo de Desarrollo de la Costa advierte que, si la situación no se resuelve, podrían perderse años de trabajo destinados a reemplazar el actual establecimiento.

El terreno corresponde al antiguo internado de Niebla, donde funcionan el jardín infantil Pescadores de Sueños y el nivel preescolar de la Escuela Juan Bosch. Para construir el Cesfam hay que liberar ese espacio, donde también deberán instalarse una planta de tratamiento, un sistema de respaldo eléctrico, estanques de agua y otras obras complementarias. El traslado requiere la coordinación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valdivia, la Municipalidad, Junji, Serviu y el Gobierno Regional.

Según los dirigentes, hay avances para habilitar instalaciones modulares donde funcionaría temporalmente la educación preescolar. Se habría conseguido un terreno mediante gestiones con el Serviu, y el Gobierno Regional comprometió recursos para la solución transitoria. El SLEP todavía debe formalizar el traslado y completar las gestiones que permitirían liberar el terreno, asegurando la continuidad de las clases mientras Junji desarrolla el futuro jardín infantil Los Lobitos.

La presidenta del Consejo de Desarrollo de la Costa, Laura Gómez, advierte que el diseño del nuevo Cesfam podría perder vigencia en noviembre de 2028. Para evitarlo, señala, el proyecto necesita obtener la Recomendación Satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social durante 2027. Los organismos responsables todavía no han precisado públicamente las consecuencias administrativas de ese plazo.

La urgencia también se refleja en la capacidad del actual establecimiento: según Gómez, fue diseñado para atender a unas 5.000 personas y hoy recibe a más de 12.000, cifra que aumenta durante el verano. Frente a los retrasos, el Consejo solicitó a la Delegación Presidencial convocar una mesa de coordinación con los organismos involucrados.

Presentado por:

Un mensaje de la UACh

Trayectorias formativas y empleabilidad en foco de nuevos proyectos UACh

Fueron adjudicados en el marco del concurso Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación.

La Universidad Austral de Chile se adjudicó dos proyectos en el concurso 2026 de áreas estratégicas para el subsistema universitario y para las instituciones de educación superior que impartan carreras con licenciatura, en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación.

Según informó la Subsecretaría de Educación Superior, la UACh se adjudicó el proyecto AUS 26101 «Fortalecimiento de las capacidades institucionales para diseñar y gestionar trayectorias formativas flexibles y articuladas, coherentes con el Modelo Educativo y el entorno, mediante vinculación socio productiva, actualización curricular y desarrollo de capacidades para la innovación y mejora continua”, el cual será ejecutado desde el Departamento de Aseguramiento de la Calidad e Innovación Curricular (DACIC) por 2 años.

Asimismo, la Universidad Austral de Chile es representante del proyecto asociativo con la Universidad Católica del Norte AUS 26103 «Trayectorias y empleabilidad: Modelo Interuniversitario para la Formación Complementaria y la Gestión Estratégica de Información”, el cual será ejecutado desde la Dirección de Vinculación con el Medio, también por 2 años.

El Rector de la Universidad Austral de Chile, Dr. Egon Montecinos, destacó que “valoramos la adjudicación de estos dos proyectos que nos permitirán avanzar en el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales y en el desarrollo de trayectorias formativas más flexibles, articuladas y pertinentes a los desafíos del entorno. Nuestro compromiso es ofrecer una formación de calidad, que responda a las necesidades de nuestros estudiantes y que contribuya a mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.

Ver noticia completa https://diario.uach.cl/trayectorias-formativas-y-empleabilidad- en-foco-de-nuevos-proyectos-uach/

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Ruta T-720: proyectan licitar estudio ambiental en 2028

El Gobierno fijó un calendario preliminar para avanzar en la ruta T-720, que conectaría las comunas de La Unión y Corral mediante un trazado que atraviesa el Parque Nacional Alerce Costero. El proyecto es impulsado por comunidades rurales que buscan mejorar la conectividad y contar con una vía de evacuación ante emergencias. También enfrenta cuestionamientos por sus posibles efectos sobre los bosques protegidos.

La propuesta de recuperar la ruta ya había sido retomada por la Delegación Presidencial en junio pasado, cuando anunció la reactivación de una mesa intersectorial. La novedad surgió el 28 de octubre, durante una reunión con representantes del Ministerio de Obras Públicas, municipios y organizaciones rurales. Según el seremi de Obras Públicas, Ulises Rivera, durante 2027 se prepararían las bases técnicas y administrativas para licitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental en 2028. El Gobierno buscará incorporar los recursos necesarios en el presupuesto de ese año.

El proyecto tiene una larga historia de tramitaciones. El MOP retiró una evaluación ambiental en 2015 y volvió a desistir de otra en octubre de 2023, después de presentar una segunda adenda. En agosto de 2025, el Segundo Tribunal Ambiental rechazó una reclamación contra la resolución de Conaf que actualizó la declaración de interés nacional de la ruta. El tribunal aclaró que esa declaración no equivale a una autorización para intervenir los bosques protegidos, que requiere cumplir los procedimientos ambientales correspondientes.

Por ahora, el compromiso anunciado corresponde a la preparación y futura licitación de un estudio ambiental. No existe una nueva evaluación ingresada al SEIA ni una fecha comprometida para construir el camino. El anuncio de octubre establece una proyección administrativa para 2028, mientras las comunidades que apoyan la ruta y las organizaciones que cuestionan su impacto siguen a la espera de una definición sobre el proyecto.

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Gato Perseo encuentra certeza en la Suprema

Desde que fue adoptado en 2021, Perseo pasó un mes en una casa y el siguiente en otra. Sus cuidadores habían acordado alternar su tenencia y mantuvieron esa rutina incluso después de terminar su relación, en 2023. El arreglo duró hasta mayo del año pasado, cuando la mujer decidió quedarse con el gato. Su expareja recurrió entonces a la justicia para recuperar el régimen compartido.

En el expediente aparecieron antecedentes sobre la salud de Perseo: episodios de vómitos, estrés y alteraciones de conducta asociados, según una de las partes, a los traslados entre domicilios. El Segundo Juzgado de Letras de Osorno acogió inicialmente la demanda y ordenó que ambos continuaran compartiendo su cuidado. La Corte de Apelaciones de Valdivia revocó esa decisión en agosto pasado, considerando la conflictividad entre los antiguos cuidadores y sus posibles consecuencias para el animal.

Este lunes 2 de noviembre, la Corte Suprema confirmó que Perseo permanecerá bajo el cuidado de Paulina Torres Pérez. El tribunal consideró que la conflictividad entre sus antiguos cuidadores impedía garantizar su bienestar bajo un régimen de tenencia compartida.

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Hallan orquídeas creciendo sobre árboles de la UACh

La directora del Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile (UACh), María Isabel Mujica, encontró, en conjunto con sus estudiantes, orquídeas creciendo sobre árboles de gran altura dentro del recinto. A diferencia de lo que ocurre en los bosques tropicales, la mayoría de las orquídeas chilenas crece directamente en el suelo y no sobre troncos y ramas.

Estas plantas se conocen como orquídeas epífitas y usan los árboles como soporte. Mujica explica que los bosques templados lluviosos del sur de Chile ofrecen condiciones que pueden favorecer su presencia, como la elevada humedad y los árboles cubiertos de musgos y líquenes. En los últimos años han aumentado los registros de orquídeas epífitas en Chile, pero hasta ahora no se conocía su presencia en el Jardín Botánico de la UACh.

El hallazgo abre preguntas sobre las características de los árboles donde crecen y los hongos que intervienen en su germinación. “Las orquídeas nos recuerdan que la biodiversidad no depende únicamente de la presencia de especies individuales, sino también de las relaciones que estas establecen con otros organismos y con su entorno”, señaló Mujica. Entre los aspectos pendientes de investigar está si se trata de una población excepcional o si estas orquídeas tienen una distribución más amplia en la selva valdiviana.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.