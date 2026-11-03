RN cuestiona conducción del Gobierno por rebaja de condenas y apunta a asesores presidenciales

Renovación Nacional (RN) manifestó sus reparos a las decisiones adoptadas por el Gobierno frente a la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y pidió revisar las responsabilidades políticas, incluyendo las de los asesores directos del Presidente José Antonio Kast. La colectividad también solicitó derogar los decretos involucrados y reafirmó su respaldo al Ejecutivo, aunque advirtió sobre la necesidad de corregir errores en su conducción política.

A través de una declaración pública, RN aseguró que mantiene “serios reparos respecto de las decisiones adoptadas y de forma en que se ha conducido políticamente esta situación”, cuestionamientos que, según indicó, ya fueron transmitidos directamente al Ejecutivo.

El partido sostuvo que la controversia evidencia la necesidad de fortalecer la conducción política del Gobierno, particularmente en la anticipación, coordinación y rigurosidad de sus decisiones.

“Errores de esta naturaleza exigen una revisión seria de los procedimientos y las responsabilidades involucradas, incluyendo las de quienes cumplen funciones de asesoría directa al Presidente de la República”, señaló la colectividad.

En relación con las rebajas de condenas, RN planteó que la prioridad debe estar puesta en las víctimas y sus familias, solicitando avanzar en la derogación de los decretos respectivos, dar discusión inmediata a las modificaciones legales necesarias y establecer mecanismos efectivos de apoyo y acompañamiento a las personas afectadas.

Por su parte, la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, reafirmó la disposición del partido a colaborar con el Ejecutivo para superar la controversia.

“En Renovación Nacional queremos contribuir a que esta situación se resuelva, poniendo en primer lugar a las víctimas y sus familias. Hemos planteado nuestras observaciones con franqueza y con el ánimo de ayudar a corregir y fortalecer el trabajo del Gobierno”, afirmó.

La dirigenta agregó que “nuestro compromiso es con que al Presidente y a Chile les vaya bien, y para eso necesitamos actuar coordinadamente y recuperar el foco en las prioridades de las personas, como la seguridad, el empleo y el crecimiento”.

Finalmente, la colectividad llamó a impedir que la controversia paralice la agenda gubernamental, señalando que materias como la seguridad, el empleo y el crecimiento económico requieren respuestas concretas y urgentes.