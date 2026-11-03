Matthei apoyaría acusación contra Rabat: “Cuando tú tienes gangrena, le cortas el pedazo”

La continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, recibió un nuevo cuestionamiento desde la propia derecha. La excandidata presidencial Evelyn Matthei aseguró que, si fuera parlamentaria, votaría a favor de la acusación constitucional que prepara la oposición contra el secretario de Estado, en medio de la crisis por las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con CNN Chile, la exalcaldesa de Providencia sostuvo que Rabat ya no tiene condiciones políticas para permanecer en el gabinete del Presidente José Antonio Kast, independientemente de si su actuación constituye o no una infracción constitucional.

“Yo creo que yo la votaría a favor y no porque crea que haya cometido una falla constitucional, sino porque ese ministro ya no es viable, ese ministro no puede seguir siendo el ministro de Justicia”, afirmó.

Matthei también planteó que una eventual derrota de la acusación constitucional en el Congreso no solucionaría el problema que enfrenta el Ejecutivo. “Supongamos el mejor escenario para el Gobierno: se rechaza, ¿usted puede creer que ese ministro puede seguir ejerciendo?”, cuestionó.

La excandidata presidencial criticó, además, la manera en que La Moneda ha administrado la controversia y puso en duda la resistencia a concretar un cambio en el Ministerio de Justicia. “Dejar de ser ministro no es algo tan grave, ¿por qué este miedo tan terrible a que se vaya?”, señaló.

Para ilustrar su posición, Matthei recurrió a una comparación sobre las consecuencias que, a su juicio, podría tener la permanencia del secretario de Estado para el resto de la administración. “Cuando tú tienes gangrena, tú le cortas el pedazo de gangrena, si no se puede morir el paciente completo”, advirtió.

Sus declaraciones se producen mientras la oposición prepara una acusación constitucional contra Rabat, cuya permanencia en el cargo ha generado cuestionamientos que también alcanzan a sectores de la derecha.

Finalmente, Matthei insistió en que el Gobierno debió resolver la situación antes de que la controversia se prolongara. “No entiendo cómo han logrado desangrarse de esta manera cuando en realidad este tema debió haberse cerrado”, concluyó.