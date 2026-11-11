Los 380 departamentos que cambiarían el paisaje de Isla Teja

Este martes 10 de noviembre, a las 15:00 horas, la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos tiene previsto pronunciarse sobre el Proyecto Inmobiliario Los Castaños, que contempla cuatro edificios de hasta 13 pisos en Isla Teja. La iniciativa ingresó a evaluación ambiental en enero de 2025 y desde entonces ha recibido observaciones de organismos públicos y de la ciudadanía.

Presentado por Inmobiliaria Los Castaños-Valdivia SpA, el proyecto considera 380 departamentos en un terreno de 0,81 hectáreas, ubicado en calle Los Castaños. Contempla 302 estacionamientos para residentes, otros 16 para visitas y 170 espacios para bicicletas, además de áreas verdes, infraestructura sanitaria y obras viales asociadas. La inversión declarada alcanza aproximadamente US$7,4 millones.

En el extracto del Estudio de Impacto Ambiental publicado en el Diario Oficial el 29 de enero de 2025, la propia inmobiliaria reconoce un impacto adverso significativo sobre el valor paisajístico de la ribera del río Calle-Calle, asociado a la altura y presencia de las edificaciones. Para abordarlo, propuso medidas de paisajismo, mantención de vegetación ribereña y ajustes cromáticos a los edificios.

Los humedales cercanos también han sido materia de evaluación. En una solicitud de aclaraciones del 29 de diciembre de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pidió incorporar una estrategia verificable de reutilización de aguas lluvias para reducir las descargas hacia estos ecosistemas. La inmobiliaria debía especificar los volúmenes que reutilizaría, sus usos y los mecanismos para mantener el sistema durante la operación. El 2 de noviembre, el SEA incorporó al expediente el Informe Consolidado de Evaluación de Impacto Ambiental.

La sesión está programada para las 15:00 horas en el auditorio de la Delegación Presidencial Regional, en avenida Ramón Picarte 1448, tercer piso. Hasta la fecha no existe una resolución ambiental que apruebe o rechace el proyecto.

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