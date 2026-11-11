Paro de camioneros sigue sin acuerdo: Gobierno retira proyecto para frenar alzas por “error”

El Gobierno de José Antonio Kast sigue sin conseguir poner fin al paro de camioneros. Pese a una nueva reunión entre representantes de los transportistas y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las organizaciones movilizadas confirmaron que mantendrán las protestas mientras no exista un acuerdo definitivo. Y, en paralelo, La Moneda sumó otro contratiempo: retiró de la Cámara de Diputados su proyecto para limitar las alzas de los combustibles.

La iniciativa había ingresado este miércoles con discusión inmediata y buscaba establecer un límite de $20 por litro a los futuros incrementos de las bencinas y el diésel durante los próximos 90 días.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió retirarla antes de que fuera presentada formalmente en la sesión del jueves. Según fuentes cercanas a Emol, el texto contenía un “error” que obligó a realizar correcciones.

El proyecto, cuya votación se pretendía concretar el lunes 16 de noviembre, ya no figura en la tabla de la Cámara para este jueves. Por ahora, el material proporcionado no precisa cuándo volverá a ingresar.

El retiro ocurre en un momento especialmente complejo para el Ejecutivo, que enfrenta movilizaciones de transportistas en distintas regiones debido al encarecimiento de los combustibles.

En ese escenario, el ministro Alvarado encabezó una reunión con dirigentes de las organizaciones que mantienen la paralización, entre ellas la Confederación de Camioneros del Centro Sur de Chile.

Al término del encuentro, su presidente, Freddy Martínez, entregó una evaluación positiva del diálogo, aunque dejó claro que todavía no existen condiciones para levantar el paro.

El dirigente calificó la reunión como “absolutamente franca” y destacó la participación de representantes de distintos ministerios.

“Hemos tenido el equipo de gobierno de todos los ministerios encabezado por la segunda autoridad de la nación (biministro Claudio Alvarado), lo que le da peso a la reunión, lo que es valorable y que se le ha tomado realmente en cuenta a miles de personas que están viviendo una situación muy crítica, económica y social”, señaló.

Martínez aseguró que el conflicto afecta a unos 200 mil camioneros vinculados a pequeñas y medianas empresas, que enfrentan dificultades por el aumento sostenido del precio del diésel.

Aunque las expectativas de los transportistas no se cumplieron completamente, consideró que las conversaciones representan un avance.

“Estamos atacando a la raíz del principal problema que tenemos hoy día, que son las alzas sostenidas de los combustibles”, afirmó.

Según explicó, durante el encuentro se discutieron alternativas para enfrentar los incrementos y entregar mayor estabilidad a los precios.

“Y eso hoy día se ha tocado y se ha avanzado en esa materia. Nosotros responsablemente tenemos que hablar con nuestras bases y volver a hablar con el ministro del Interior y con su equipo”, agregó.

El dirigente mencionó específicamente avances relacionados con “la estabilidad del combustible por un periodo de tiempo”, aunque no entregó detalles sobre la fórmula discutida ni los plazos que eventualmente podría contemplar.

Cualquier propuesta, insistió, deberá ser revisada primero por los transportistas movilizados. “Tenemos que revisar eso con nuestra gente; tenemos algunas medidas que también se han propuesto para poder de alguna forma salir de esta crisis económica y social”, explicó.

Por lo tanto, pese al tono favorable de sus declaraciones, Martínez confirmó que la paralización continuará hasta alcanzar un acuerdo total.

La decisión mantiene abierto un conflicto que ha provocado interrupciones parciales del tránsito y congestión en distintas carreteras del país, mientras los gremios exigen medidas para reducir el impacto del alza de los combustibles.

Error obliga retiro de proyecto

En paralelo, el retiro del proyecto gubernamental agrega incertidumbre sobre una de las principales respuestas legislativas que La Moneda había anunciado para enfrentar la crisis.

La propuesta pretendía moderar el traspaso de las variaciones internacionales del petróleo a los precios locales, estableciendo un máximo de $20 por litro para las futuras alzas durante tres meses.

Sin embargo, el retiro del texto obliga al Ejecutivo a corregir la iniciativa antes de continuar su tramitación.

Así, el Gobierno enfrenta dos asuntos pendientes: conseguir que los avances de la negociación sean suficientes para levantar el paro y volver a presentar una propuesta legislativa que permita contener los aumentos de los combustibles.

Por ahora, las conversaciones siguen abiertas, pero los camiones movilizados permanecerán en las rutas mientras sus dirigentes consultan a las bases y esperan una respuesta definitiva de La Moneda.