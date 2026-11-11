Felipe Avello, Felipe Izquierdo y los hermanos Larraín llevan el humor a MORI

El humor se toma tres escenarios de Teatro MORI durante noviembre con espectáculos de Felipe Avello, Felipe Izquierdo y los hermanos Fernando y Nicolás Larraín.

Cada propuesta aborda la comedia desde un lugar distinto: la interacción directa con la audiencia, las observaciones sobre la vida cotidiana y las diferencias entre dos hermanos que comparten escenario.

Felipe Avello se presenta en MORI Recoleta con un espectáculo de monólogos donde las referencias internacionales y latinoamericanas se cruzan con situaciones cotidianas. La improvisación y la participación del público son parte de una rutina que busca construir un encuentro cercano, con espacio para lo imprevisible de cada función.

En MORI Parque Arauco, Fernando y Nicolás Larraín presentan “Mi hermano es un idiota”, continuación de “El manager y el artista”. Fernando decide entrar al mundo del stand-up con ayuda de Nicolás, pero la colaboración da paso a un choque de estilos y técnicas.

El contraste entre ambos se convierte en el motor de una comedia que aprovecha la historia compartida y las diferencias personales.

En MORI Vitacura, Felipe Izquierdo propone una mirada desafiante sobre las certezas y expectativas contemporáneas. En su espectáculo, la sensación de que la realidad podría formar parte de un gran complot se transforma en punto de partida para observar el absurdo de lo cotidiano.

Con estos tres espectáculos, la cartelera de noviembre muestra distintas maneras de provocar la risa en vivo: desde un relato que cambia con la reacción de la sala hasta la complicidad y la fricción entreartistas que conocen muy bien sus códigos.

COORDENADAS

• Felipe Avello: 17, 24 y 25 de noviembre, 20:00 horas, MORI Recoleta. Entrada general: $24.000.

• Mi hermano es un idiota: 12 y 19 de noviembre, 20:30 horas, MORI Parque Arauco. Entrada general: $20.000.

• Felipe Izquierdo: domingos 15, 22 y 29 de noviembre, 19:30 horas, MORI Vitacura. Entrada general: $20.000.

• Entradas e información: www.teatromori.cl.