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Durante los últimos años, la participación de la comunidad puntarenense en las actividades del Día de los Patrimonios ha ido en aumento. El fenómeno también se ve reflejado en instituciones, empresas y espacios históricos que cada año abren más puertas para compartir parte de la historia e identidad de la región.

Quizás el patrimonio no siempre está donde uno lo espera. La Municipalidad de Punta Arenas ya abrió las inscripciones para una nueva versión del tradicional Chapuzón del Estrecho, esa singular costumbre que cada invierno reúne a cientos de personas dispuestas a desafiar las aguas heladas del Estrecho de Magallanes.

Más allá de la anécdota o la temeridad, pocas actividades representan tan bien esa mezcla de comunidad, identidad local y relación con el territorio que caracteriza a quienes vivimos en esta parte del mundo.

Con esa pequeña reflexión patrimonial e invernal, los invito a revisar la pauta de esta semana, que de alguna manera también habla de eso: de conocer mejor el territorio que habitamos y de cómo imaginamos su desarrollo en los años que vienen.

El hallazgo fósil que abre interrogantes sobre la remota isla Hoste . La primera campaña paleontológica registrada en isla Hoste encontró fósiles que podrían ayudar a reconstruir ecosistemas marinos de hace más de 120 millones de años. Pero quizás el hallazgo más importante sea otro: constatar cuánto queda por conocer sobre uno de los territorios más remotos y menos estudiados del país.

. La primera campaña paleontológica registrada en isla Hoste encontró fósiles que podrían ayudar a reconstruir ecosistemas marinos de hace más de 120 millones de años. Pero quizás el hallazgo más importante sea otro: constatar cuánto queda por conocer sobre uno de los territorios más remotos y menos estudiados del país. Las apuestas que el Presidente Kast volvió a poner sobre la mesa para Magallanes . En su Cuenta Pública, el Presidente puso el foco en la salmonicultura y en el hidrógeno verde como motores de desarrollo para el sur. Desde la región, sin embargo, surgió una discusión complementaria: cómo acelerar inversiones sin que las decisiones sigan dependiendo exclusivamente de Santiago.

. En su Cuenta Pública, el Presidente puso el foco en la salmonicultura y en el hidrógeno verde como motores de desarrollo para el sur. Desde la región, sin embargo, surgió una discusión complementaria: ¿Fin al Cruce de la Muerte? : una nueva apuesta para resolver un histórico punto de riesgo vial. Una rotonda aparece como la nueva alternativa para intervenir uno de los accesos más conflictivos de Punta Arenas. La discusión vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de compatibilizar seguridad vial, desarrollo urbano y protección ambiental en torno al humedal Tres Puentes.

: una nueva apuesta para resolver un histórico punto de riesgo vial. Una rotonda aparece como la nueva alternativa para intervenir uno de los accesos más conflictivos de Punta Arenas. La discusión vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de compatibilizar seguridad vial, desarrollo urbano y protección ambiental Timaukel y el desafío de consolidarse en el mapa turístico de Tierra del Fuego. La comuna más extensa y menos poblada de Tierra del Fuego busca posicionarse como destino turístico en un escenario marcado por nuevas rutas, áreas protegidas y crecientes oportunidades ligadas al turismo de naturaleza. El desafío será hacerlo sin perder aquello que la hace única.

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El hallazgo fósil que abre interrogantes sobre la remota isla Hoste

Tiene casi el doble de tamaño que Luxemburgo y la mitad de la isla Chiloé. Ubicada frente a la isla Navarino y al norte del Parque Nacional Cabo de Hornos, la isla Hoste es una fracturada extensión de tierra de más de 4.000 km2 que ocupa un espacio predominante en la composición geográfica del Cabo de Hornos.

Bajo un proyecto Fondecyt de Iniciación y en colaboración con el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), la paleontóloga de la Universidad de Magallanes, Judith Pardo, impulsó la primera campaña de prospección paleontológica que se tiene registro en el lugar.

Junto a la geóloga Francisca Scappini, estudiante del magíster en Paleontología de la Universidad Austral, y el guía de montaña Carlos Rebolledo, Pardo emprendió una expedición a isla Hoste. Tras varios días de navegación y apenas iniciada la prospección en terreno, el equipo realizó su primer hallazgo: un amonite, un molusco cefalópodo extinto que permitió situar temporalmente los registros fósiles encontrados en la isla.

“Tiene una edad de entre 120 a 130 millones de años, lo cual nos sitúa dentro de un período de tiempo en la zona, entre el Aptiano y Barremiano”, comentó Judith Pardo.

Posteriormente, el grupo se dirigió hasta un cerro que, aseguran, no tenía nombre inscrito en la Carta del Instituto Geográfico Militar. Ya en la cumbre, hallaron nuevas trazas y, posteriormente, un fragmento de roca en el que se encontraba una pequeña muestra de “regurgitalito”, o “vómito fosilizado”.

“Los regurgitalitos son hallazgos muy poco frecuentes y permiten reconstruir las cadenas alimentarias del pasado. En isla Hoste sugieren la presencia de depredadores más pequeños que los conocidos en otros sectores de Magallanes, abriendo nuevas preguntas sobre la evolución de estos ecosistemas marinos”, comentó al respecto la paleontóloga fueguina.

Para Pardo, el principal descubrimiento podría no ser los fósiles encontrados, sino la constatación de que la isla Hoste sigue siendo un territorio prácticamente inexplorado. La complejidad de acceso, la abundante vegetación, los extensos acantilados y la escasez de afloramientos rocosos visibles han limitado históricamente la investigación paleontológica en la zona, dejando abiertas múltiples interrogantes sobre la historia geológica y biológica de uno de los territorios más remotos del país.

A diferencia de países más desarrollados en investigación paleontológica del hemisferio norte, la paleontología en Magallanes es extrema, debido a la dificultad logística que conlleva el acceso a zonas de investigación. Sumado a eso, son muy pocos quienes ejercen este tipo de investigación en la región, por lo cual resulta aún más compleja la ejecución de iniciativas más ambiciosas.

“Para llegar a lugares como isla Hoste hay que navegar durante días, atravesar bosques densos y acceder a sectores donde cualquier accidente puede transformarse en una emergencia mayor. Aun así, somos muy pocos investigando estas zonas y todavía queda muchísimo por descubrir, por lo que cada hallazgo realizado desde este rincón del planeta tiene un valor científico importante a nivel internacional“.

Pardo explica que el registro fósil permite entender cómo reaccionaron los ecosistemas marinos ante cambios ambientales ocurridos hace millones de años. Ese conocimiento, sostiene, también ayuda a interpretar los efectos que fenómenos como el cambio climático podrían tener sobre los océanos en la actualidad.

Por otro lado, los hallazgos contribuyen a ampliar el conocimiento sobre un capítulo prácticamente desconocido de la historia natural de Cabo de Hornos. Para los investigadores, este tipo de descubrimientos no solo ayudan a reconstruir ecosistemas extintos, sino también a fortalecer la valoración y conservación del patrimonio paleontológico de uno de los territorios más remotos del país.

“Se han hecho muchos estudios sobre las especies que habitan actualmente la zona, pero sabemos muy poco sobre la vida que existió allí hace millones de años. Conocer ese pasado también es parte de nuestra identidad. Nos ayuda a entender de dónde venimos, valorar nuestro patrimonio y construir nuevos relatos sobre la historia natural de Cabo de Hornos“, concluyó la investigadora del CHIC.

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¿Todas las decisiones deben tomarse en Santiago? La pregunta que surge tras las menciones del Presidente Kast a la inversión en Magallanes

En su reciente Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast abordó la urgente necesidad de destrabar permisos como eje central de su Gobierno, aludiendo al Estado como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de proyectos con alto potencial de inversión en el país.

Cuando ya entró de lleno en materias vinculadas al desarrollo productivo del sur del país, Kast también abordó el futuro de la transición energética, destacando la necesidad de fortalecer las energías renovables y retomar proyectos asociados al hidrógeno verde, una industria que en Magallanes concentra algunas de las mayores expectativas de inversión para los próximos años y que ha enfrentado de manera directa la muralla estatal.

“Tenemos que acelerar la transición energética incorporando energías renovables, eficiencia energética y nuevas tecnologías como los biocombustibles y el hidrógeno verde, para que no deje de ser un sueño la ampliación de nuestra matriz energética. Eso puede reactivarse, pero hay que hacerlo bien“, sostuvo el presidente Kast.

Kast también puso foco en la salmonicultura, actividad que hoy representa uno de los principales motores económicos de Magallanes. “Con el fortalecimiento de la actividad en las distintas regiones, en el sur serán los salmones; en el norte, la minería. Vamos a generar más empleo y crecimiento económico para Chile”.

En ese sentido, el gobernador de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, señaló que “estamos muy de acuerdo con poner focalidad en la salmonicultura, porque hoy es el eje productivo más importante de la región. Como Gobierno Regional vamos a estar muy atentos y trabajando en la mesa que llevamos adelante junto a la salmonicultura y la pesca artesanal, que cumple un rol fundamental en Magallanes“.

Flies también abordó el escenario del hidrógeno verde, una industria que ha enfrentado un ritmo de avance más lento al proyectado inicialmente debido al contexto internacional. No obstante, sostuvo que los principales proyectos continúan avanzando en distintas etapas de evaluación y preparación para futuras inversiones.

“El hidrógeno verde tiene hoy un enlentecimiento en la toma de decisiones de inversión, pero estos proyectos van a seguir adelante. Seguimos viendo al hidrógeno verde como una gran oportunidad para Magallanes, junto con áreas como la logística y el turismo antártico, que también están mostrando un crecimiento importante“, señaló el gobernador.

Además, la autoridad regional hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la descentralización de las decisiones vinculadas a la inversión, planteando que varios de los procesos que hoy ralentizan proyectos estratégicos continúan dependiendo de organismos con sede en Santiago, pese a involucrar directamente a regiones y municipios.

“En materia de facilitación de la inversión, la descentralización es fundamental. No puede decidirse la inversión de una región desde Santiago. Lo mismo ocurre con las concesiones marítimas o con instancias como el Consejo de Monumentos Nacionales. Las decisiones tienen que contar con una alta influencia de los gobiernos regionales y de los municipios involucrados en el territorio“, aseguró Flies.

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¿Fin al Cruce de la Muerte?: una nueva apuesta para resolver un histórico punto de riesgo vial

Un paso sobre nivel, semaforización, rotondas. De todo se ha propuesto durante los últimos 20 años para dar solución al punto de mayor conflicto vial en Punta Arenas: “El Cruce de la Muerte”. Hasta ahora, nada.

No es un cruce cualquiera. Si vas entrando a la ciudad por el acceso norte, derechamente no puedes evitarlo. Y la dificultad que se genera para quienes buscan atravesar o ingresar a la pista ha generado múltiples accidentes fatales, debido a que está normalizado llegar hasta ese cruce a velocidad de ruta.

Una nueva propuesta surgió por parte del Ministerio de Obras Públicas. La cartera planea una rotonda como la solución vial, ya que “permitiría agilizar el tránsito, reducir tiempos de espera y disminuir accidentes provocados por el cruce de vehículos pesados en el sector”.

Algunos especialistas sostienen que la demora refleja las dificultades para compatibilizar infraestructura vial, conservación ambiental y distintos intereses urbanos en la principal puerta de entrada a la ciudad.

Otro dato relevante es que el popularmente conocido como Cruce de la Muerte colinda directamente con el humedal Tres Puentes, uno de los ecosistemas urbanos más importantes de Punta Arenas. El sector alberga una alta diversidad de aves residentes y migratorias, además de constituir un área relevante para la nidificación y alimentación de distintas especies.

“Cuando se presentó la primera propuesta, existía muy poca información sobre el humedal. No se conocían adecuadamente las especies presentes ni el funcionamiento ecológico del sector. En ecosistemas tan complejos como Tres Puentes es fundamental construir evidencia antes de intervenir, porque eso permite proteger el patrimonio natural y también dar mayor certeza a las inversiones que se quieran desarrollar“, comentó Humberto Gómez, presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica.

Más allá de la seguridad vial, desde la Agrupación sostienen que cualquier intervención futura debería considerar el valor ambiental y urbano que posee el sector. A su juicio, el debate no solo involucra la construcción de una rotonda, sino también la relación que Punta Arenas quiere construir con uno de sus espacios naturales más emblemáticos.

“Esta es la entrada de nuestra ciudad y además la entrada al humedal más emblemático de Magallanes. Creemos que cualquier proyecto debe considerar la información acumulada durante años de monitoreo y proyectar el sector más allá de una solución vial, pensando también en su valor educativo, turístico y ambiental“.

Gómez plantea que el humedal Tres Puentes podría transformarse en un espacio de observación y educación ambiental vinculado al desarrollo urbano de Punta Arenas, debido a que “es un valioso laboratorio natural para comprender la salud ambiental de la ciudad y compatibilizar su crecimiento con la conservación de la biodiversidad”.

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Timaukel y el desafío de consolidarse en el mapa turístico de Tierra del Fuego

Con poco más de 400 habitantes y una superficie que supera los 12 mil kilómetros cuadrados, Timaukel es una de las comunas más extensas y menos pobladas de Chile. Pese a albergar algunos de los paisajes más remotos y prístinos de Tierra del Fuego, su potencial turístico ha permanecido históricamente en segundo plano frente a otros destinos de la Patagonia.

Con ese desafío en mente, autoridades comunales realizaron en Santiago el “Timaukel Day”, una actividad orientada a promocionar el territorio y posicionarlo como un destino de naturaleza y aventura.

La iniciativa ocurre en un momento en que Tierra del Fuego comienza a ganar mayor visibilidad, gracias al desarrollo de nuevas rutas, áreas protegidas y experiencias vinculadas al turismo de intereses especiales.

Parte de esa proyección se sustenta en cambios que han comenzado a transformar el extremo sur de Tierra del Fuego. La creación del Parque Nacional Yendegaia y el avance de la senda de penetración Vicuña-Yendegaia por el Cuerpo Militar del Trabajo han abierto gradualmente un territorio históricamente aislado, dominado por bosques subantárticos, fiordos y la cordillera Darwin.

A ello se suman atractivos que están dentro de la comuna como el Lago Blanco, Lago Deseado y el Parque Karukinka. Sin embargo, el potencial turístico convive con desafíos de conservación, como el impacto del castor canadiense sobre los ecosistemas fueguinos y la protección de extensas turberas, consideradas clave para el equilibrio ambiental de la isla.

La estrategia también se apoya en iniciativas orientadas a reducir el aislamiento histórico de la comuna. Durante los últimos años, autoridades locales y regionales han impulsado proyectos de mejoramiento vial, conectividad e infraestructura bajo el denominado Plan Pampa Guanaco, buscando fortalecer las condiciones para el desarrollo económico y turístico del territorio fueguino.

Aunque continúa siendo una de las comunas más aisladas y menos pobladas del país, Timaukel busca aprovechar las oportunidades que podrían surgir a medida que Tierra del Fuego gane conectividad, visibilidad turística y nuevas alternativas de desarrollo ligadas a la naturaleza.

Como cada semana, me despido agradeciendo que su lectura haya llegado hasta este punto.

Y por favor, no lo olvides: si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

¡Un gran abrazo desde Punta Arenas!

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