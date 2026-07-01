¿Por qué las Malvinas importan en Magallanes?

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Julio suele ser el mes en que el invierno austral se hace sentir con más fuerza. Los días más cortos y el frío cambian el ritmo de la ciudad, pero también han comenzado a surgir nuevas formas de vivir esta temporada. El Patagonia Light Festival, que en apenas dos años se ha transformado en uno de los panoramas más concurridos del invierno, es una muestra de ello.

El fin de semana pasado miles de personas participaron del tradicional Chapuzón del Estrecho y, en los próximos días, será el turno del Carnaval de Invierno, otro de los encuentros más esperados del calendario magallánico.

En una región donde el invierno suele obligarnos a cambiar el ritmo, resulta positivo que también empiece a ofrecer más espacios para encontrarnos, recorrer la ciudad y vivir esta temporada de una manera distinta.

Vamos con los temas de la semana:

¿Por qué las Malvinas siguen importando a Magallanes? La reciente resolución de la ONU sobre las islas reabrió un debate que trasciende la disputa entre Argentina y el Reino Unido. Para el analista Juan Pablo Toro, Magallanes forma parte de un mismo espacio estratégico austral, donde confluyen intereses antárticos, logísticos y de seguridad que podrían volver a abrir oportunidades de cooperación con el archipiélago.

La reciente resolución de la ONU sobre las islas reabrió un debate que trasciende la disputa entre Argentina y el Reino Unido. Para el analista Juan Pablo Toro, Magallanes forma parte de un mismo espacio estratégico austral, donde confluyen intereses antárticos, logísticos y de seguridad que podrían volver a abrir oportunidades de cooperación con el archipiélago. Perros asilvestrados reabren el debate sobre la protección de la ganadería. Un ataque que dejó 43 ovinos muertos en Tierra del Fuego volvió a poner en evidencia una problemática persistente para el sector. Mientras el Gobierno trabaja en cambios normativos, las cifras muestran que los perros concentran la mayor parte de los ataques a ganado registrados en Magallanes durante la última década.

Un ataque que dejó 43 ovinos muertos en Tierra del Fuego volvió a poner en evidencia una problemática persistente para el sector. Mientras el Gobierno trabaja en cambios normativos, las cifras muestran que los perros concentran la mayor parte de los ataques a ganado registrados en Magallanes durante la última década. Cabo Froward revela un nuevo valor ambiental en sus turberas . Un estudio de Rewilding Chile y la Universidad de Chile reveló que las turberas de Cabo Froward almacenan hasta tres veces más carbono que los bosques del sector. El hallazgo refuerza la importancia científica y ambiental de uno de los territorios más prístinos del extremo sur, sumando nuevos argumentos para su conservación.

. Un estudio de Rewilding Chile y la Universidad de Chile reveló que las turberas de Cabo Froward almacenan hasta tres veces más carbono que los bosques del sector. El hallazgo refuerza la importancia científica y ambiental de uno de los territorios más prístinos del extremo sur, sumando nuevos argumentos para su conservación. EOLO cumple 25 años construyendo identidad sonora desde Magallanes. Nacido en una época marcada por el aislamiento regional, el sello ha editado más de 60 producciones que retratan el territorio desde una mirada contemporánea. Su historia refleja cómo internet y las nuevas redes de colaboración hicieron posible desarrollar proyectos musicales desde Magallanes sin abandonar la región.

Nacido en una época marcada por el aislamiento regional, el sello ha editado más de 60 producciones que retratan el territorio desde una mirada contemporánea. Su historia refleja cómo internet y las nuevas redes de colaboración hicieron posible desarrollar proyectos musicales desde Magallanes sin abandonar la región. Patagonia Light Festival: la iluminación nocturna gana espacio en el centro de Punta Arenas. En su segunda edición, el evento ya superó los 60 mil asistentes y amplió su recorrido por el centro de Punta Arenas. La iniciativa comienza a consolidarse como uno de los principales panoramas invernales de la ciudad, revitalizando el espacio público, el comercio y la vida nocturna durante las Invernadas.

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¿Por qué las islas Malvinas siguen importando para la Región de Magallanes?

“La región austral donde concurren Chile, Argentina y el Reino Unido es, desde el punto de vista de la seguridad, un solo teatro interdependiente, donde se presenta una confluencia de reivindicaciones territoriales que se superponen y, por lo tanto, lo que ocurra con una parte afecta a las otras dos”, asegura a Aquí Magallanes el exdirector ejecutivo de Athenalab, Juan Pablo Toro.

La tensión por las islas Falklands/Malvinas hoy es un tema que no ha dejado de estar en la prioridad argentina. La narrativa de que las Malvinas son argentinas está tan arraigada en el ADN trasandino, que no es raro ver a personas vestir poleras con la consigna. Incluso, esta semana un diputado argentino propuso que todas las escuelas de Argentina exhiban la distancia que las separa de las islas.

A esto, se suma que el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por consenso una nueva resolución que insta al Reino Unido y a la Argentina a reanudar negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las islas Falklands, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

El exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, Guillermo Carmona, comentó en Radio Buenos Aires durante esta semana que “el Comité de Descolonización no aprueba estas resoluciones automáticamente; eso requiere de un trabajo diplomático muy, muy importante. Esto afecta gravemente la reputación de Gran Bretaña, ya que lo pone en una situación de país incumplidor de una resolución de un organismo de Naciones Unidas“.

Para Toro, la relevancia de Magallanes, en gran medida, está vinculada a la dimensión antártica del conflicto. Sostiene que la reclamación argentina sobre la Antártica está estrechamente ligada a su reivindicación sobre las islas Falklands/Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur, mientras que la presencia británica en el archipiélago condiciona esas aspiraciones. En ese contexto, plantea que Magallanes ha formado parte de estas dinámicas geopolíticas desde su fundación.

Frente a esto, aseguró que “hay que recordar que la Región es de Magallanes y la Antártica Chilena. Esto último es relevante: se trata de una sola unidad territorial y administrativa, donde Punta Arenas, como capital regional, actúa como centro de gravedad para proyectar la presencia del Estado desde el Chile continental hacia la Antártica chilena”.

Durante buena parte del siglo XX, entre Punta Arenas y Puerto Stanley existieron vínculos comerciales, marítimos y humanos entre ambas comunidades, favorecidos por su cercanía geográfica. Esa histórica interacción se fue debilitando con el paso de las décadas, a medida que el conflicto por la soberanía de las islas adquirió mayor peso en la política exterior argentina.

Toro sostiene que la relación con las Malvinas se ha visto condicionada por decisiones políticas. Entre ellas menciona el vigente Decreto 256 de 2010, mediante el cual Argentina estableció que los buques que se dirigieran a las islas o transitaran por aguas bajo su jurisdicción hacia el archipiélago debían solicitar una autorización previa. A su juicio, esa medida contribuyó a reducir las oportunidades de intercambio entre Punta Arenas y las islas, incluyendo conexiones logísticas y comerciales.

Para los próximos años, Juan Pablo Toro visualiza un escenario abierto, donde la evolución de la relación entre Magallanes y las islas dependerá tanto del rumbo que adopte Argentina como de las decisiones que se tomen desde la propia región. A su juicio, una eventual normalización de los vínculos entre Buenos Aires y Londres podría reactivar oportunidades de cooperación en ámbitos como el comercio, el turismo y los servicios, especialmente considerando la cercanía geográfica entre Punta Arenas y el archipiélago.

“La decisión de las autoridades magallánicas de definir si quieren relacionarse de forma más estrecha con una comunidad que está solo a 500 kilómetros y acoge a centenares de chilenos será un factor clave”, afirmó. A ello, suma que la expansión de la actividad petrolera en torno a las islas a través del megaproyecto Sea Lion podría generar una mayor demanda de servicios desde Magallanes y abrir nuevas oportunidades de integración económica.

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Jauría de perros asilvestrados mató a 43 ovinos en Tierra del Fuego

Un nuevo ataque de perros asilvestrados dejó 43 ovinos muertos en un predio ubicado en la comuna de Primavera, Tierra del Fuego. El hecho ocurrió esta semana en la estancia Pérez Yubero. Inicialmente se informó la muerte de 29 animales, pero la cifra aumentó a 43 una vez concluido el recorrido por el predio.

Desde 2012, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) cuenta con un procedimiento para registrar denuncias por parte de agricultores y productores por ataques de carnívoros al ganado doméstico, lo que ha permitido generar estadísticas diferenciando especies como pumas, zorros y perros.

Actualmente, los ataques de jaurías representan una amenaza persistente para la actividad ovina y difieren del comportamiento de depredadores silvestres, ya que pueden matar decenas de animales en una sola noche.

En 2024, el SAG dio a conocer que los perros causan el 29% de la depredación del ganado en Chile. Esta cifra nacional contrasta con la regional: según consignó La Prensa Austral, entre 2012 y 2025 se registraron 170 denuncias por ataques de carnívoros en la región, con cerca de 4.950 animales afectados, de los cuales el 82% corresponde a daños provocados por perros.

El episodio volvió a instalar el debate sobre eventuales cambios a la normativa vigente. El Ministerio de Agricultura informó que trabaja en modificaciones reglamentarias para fortalecer las herramientas disponibles frente a los perros asilvestrados, una problemática que se extiende por distintas zonas rurales de Magallanes.

Este ataque refleja uno de los varios desafíos que enfrenta hoy la ganadería regional, junto con fenómenos como el abigeato y los cambios en las condiciones climáticas y ambientales que afectan la actividad productiva. Son factores que, en conjunto, están aumentando la presión sobre uno de los sectores económicos más tradicionales de Magallanes.

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Cabo Froward revela un nuevo valor ambiental en sus turberas

Durante años, Cabo Froward ha sido reconocido por sus bosques, paisajes y biodiversidad. Sin embargo, una investigación liderada por la fundación Rewilding Chile y la Universidad de Chile suma ahora una nueva dimensión para comprender el extremo sur del continente: sus turberas almacenan, en promedio, hasta tres veces más carbono que los bosques del mismo sector.

El estudio, realizado en la Península de Brunswick, determinó que estas turberas concentran cerca de 1.647 toneladas de carbono por hectárea, frente a las 536 toneladas promedio de los bosques aledaños. Según los investigadores, se trata de ecosistemas que permanecen en un estado de conservación excepcional y que cumplen un papel clave en la regulación climática.

Jaime Hernández, director del Laboratorio de Geomática y Ecología del Paisaje de la Universidad de Chile, afirma que el estudio sorprendió incluso a los investigadores. “No sabíamos que las turberas patagónicas almacenaban niveles de carbono comparables a los de ecosistemas tropicales“, sostiene.

Actualmente, Rewilding Chile (creada por Douglas y Kristine Tompkins) impulsa junto al Estado la creación de un parque nacional en este sector, considerado uno de los ecosistemas más prístinos del extremo austral. El hallazgo no solo aporta evidencia científica sobre el papel climático de estos ecosistemas, sino que también amplía la forma en que se entiende uno de los territorios más australes y menos intervenidos del continente americano.

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Sello EOLO cumple 25 años construyendo identidad sonora desde Magallanes

EOLO Producciones nació en 2001, en una época en que la masividad del internet aún no era global, y el aislamiento en la región de Magallanes se hacía sentir bastante más fuerte que en la actualidad. Hoy, tras 25 años desde su inicio, este sello de música regional ha editado más de 60 trabajos, entre discos de estudio, singles, remixes y bandas sonoras.

Con estilos que cruzan desde lo electrónico puro hasta el jazz, en palabras de Rafael Cheuquelaf, miembro del dúo electrónico Lluvia Ácida y fundador del sello, las producciones también ofrecen un retrato musical de quiénes somos y dónde habitamos.

“En esa época, los músicos que querían explorar nuevas sonoridades tenían menos recursos tecnológicos y espacios para tocar que ahora. Algunos emigraban a Santiago, pero la mayoría regresaba y renunciaba a seguir haciendo música”, cuenta Cheuquelaf.

Ese factor impactaba en la vida de quienes retornaban a sus hogares sin haber acumulado mayores éxitos en la capital. Principalmente, abandonaban la música como proyecto de vida, ya que la posibilidad de desarrollar una carrera en Magallanes era prácticamente nula.

“Los discos de magallánicos que ahora publicamos son de personas que viven y crean en nuestra región. Algunos de ellos se presentan en Santiago o en otras ciudades del país y vuelven. Algo que antes se veía como un fracaso y que ahora es todo lo contrario. Habitamos en un lugar extraordinario e inspirador y no tenemos por qué renunciar a él para vivir una vida creativa y con sentido”, comenta.

Con el paso de los años, EOLO amplió su catálogo incorporando proyectos de música electrónica, hip hop, ambient, jazz y experimentación sonora creados desde Magallanes. La irrupción de internet también marcó un punto de inflexión: el sello se integró a la red latinoamericana de netlabels mediante una alianza con Pueblo Nuevo, lo que permitió proyectar su catálogo más allá de la región y establecer colaboraciones con sellos de Chile, Argentina, Alemania e Italia.

Para EOLO, el internet fue en parte lo que les permitió generar mayor alcance y redes que valoraban su trabajo. “En las disquerías locales no llegaba casi nada de la música que nos interesaba, por tanto, no conocíamos otras bandas chilenas de electrónica. Internet literalmente nos evitó un destino de ostracismo y desaparición, ya que nos permitió conocer a personas fuera de nuestras fronteras que valoraron lo que hacíamos”, comenta su fundador.

Desde sus inicios, el sello regional ha buscado retratar la realidad de Magallanes desde una mirada contemporánea, alejándose de las temáticas tradicionales para explorar asuntos como la ciencia y la tecnología en la Patagonia y la Antártica, la mitología de los pueblos originarios australes y las luchas sociales y obreras. A través de sus publicaciones, EOLO ha construido un relato sonoro que dialoga tanto con el pasado como con los posibles futuros del territorio.

“En un mundo interconectado, es importante recalcar nuestra procedencia y el contexto en el que creamos música. Finalmente, nuestra identidad no solo describe lo que somos como una comunidad en el principio del mundo, sino también lo que queremos ser. Y es justamente eso lo que le da vida a un sello de música en un territorio de frontera, en que aún existe una tensión entre la naturaleza, los seres humanos que desean preservarla y los que la ven solo como una fuente de recursos”, concluyó el músico magallánico.

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Patagonia Light Festival: la iluminación nocturna gana espacio en el centro de Punta Arenas

Hasta el cierre del día lunes, el Patagonia Light Festival ya superó los 60 mil asistentes, según cifras de la Municipalidad de Punta Arenas. El evento, que permanecerá abierto hasta el jueves 2 de julio, de hecho dejó atrás la convocatoria total de su primera edición, cuando reunió a cerca de 50 mil personas durante su desarrollo.

Hace apenas un año, el festival irrumpía como una experiencia inédita para Punta Arenas, y las intervenciones lumínicas se concentraban principalmente en la Plaza Muñoz Gamero. Hoy, la propuesta extiende su recorrido por calle Bories, entre Sarmiento y el Santuario María Auxiliadora, incorporando 20 instalaciones lumínicas y dos espectáculos de mapping que han convertido al centro en un circuito nocturno abierto a vecinos y visitantes.

La peatonalización de calle Bories, la principal del centro, ha favorecido el recorrido por el sector, impulsando el comercio, la gastronomía y el encuentro en el espacio público, mientras miles de personas recorren una ciudad que, por algunas horas cada noche, cambia completamente de rostro.

Para el alcalde Claudio Radonich, la alta convocatoria y el ambiente que se ha generado en calle Bories muestran que el festival comienza a consolidarse como uno de los panoramas invernales de la ciudad.

Como cada vez que llegas hasta este punto, te doy las gracias por acompañarme en una nueva edición de Aquí Magallanes.

Espero que esta selección de historias haya aportado nuevas miradas para comprender los cambios que están ocurriendo en nuestra región y por qué vale la pena seguirles la pista.

Si tienes algún comentario, una sugerencia o una historia que creas que deberíamos contar, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.

Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Un abrazo austral.

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