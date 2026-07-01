Walker y propuesta de Mesa de Reactivación Laboral: “No podemos afectar derechos” de trabajadores

El senador de Demócratas por la Región de Coquimbo, Matías Walker, llamó a aprovechar la discusión de la megarreforma para incorporar medidas que permitan enfrentar el aumento del desempleo, aunque advirtió que cualquier modificación a la legislación laboral debe resguardar los derechos de los trabajadores.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el parlamentario valoró el informe elaborado por la Mesa de Reactivación Laboral, encabezada por el economista David Bravo, y sostuvo que existe una oportunidad para construir acuerdos amplios en torno a políticas de empleo.

Walker afirmó que las cifras de desocupación son “muy preocupantes”, especialmente entre mujeres y jóvenes, y planteó que el debate sobre incentivos a la contratación debe centrarse en mecanismos efectivos para aumentar el empleo formal.

En ese contexto, destacó que existe un consenso transversal respecto de la necesidad de impulsar incentivos al empleo, aunque señaló que persisten diferencias sobre el mecanismo más adecuado. Mientras el Gobierno propone un crédito tributario para las empresas, valoró la alternativa planteada desde el Partido Socialista para que el beneficio llegue directamente al trabajador.

“Qué interesante que la diferencia sea esa. Si el subsidio es a la empresa o es directamente al trabajador”, sostuvo, agregando que esta última alternativa “puede ser muy interesante explorar”, especialmente para incentivar la contratación de mujeres y jóvenes.

El senador también defendió la continuidad de instrumentos como el Sence, aunque llamó a perfeccionar su funcionamiento para evitar abusos y asegurar que los recursos públicos efectivamente financien capacitaciones útiles para la reconversión laboral.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en mecanismos de adaptabilidad laboral que respondan a las distintas realidades productivas del país. A modo de ejemplo, mencionó las diferencias entre la minería, la salmonicultura, la agricultura y los servicios, señalando que existen regímenes laborales que permiten una mejor conciliación entre trabajo y vida familiar.

Respecto de una de las propuestas más debatidas del informe —la eventual sustitución de la indemnización por años de servicio por un sistema de cotización individual— Walker aseguró estar dispuesto a discutirla, aunque manifestó importantes reparos.

“Estoy abierto al debate, pero con algunas dudas”, afirmó, explicando que la realidad de los trabajadores jóvenes es distinta a la de quienes superan los 55 años y enfrentan mayores dificultades para reinsertarse laboralmente.

En ese sentido, sostuvo que “el único capital de esos trabajadores es precisamente la indemnización por año de servicio”, por lo que llamó a analizar cuidadosamente cualquier modificación.

“Hay que mirar con detención este informe profundo de esta comisión liderada por David Bravo (…), con mucha apertura, pero teniendo claro que no podemos afectar derechos adquiridos de los trabajadores”, enfatizó.

Walker también abordó la discusión de la megarreforma económica, manifestando su expectativa de que el proyecto pueda ser aprobado con un respaldo amplio en el Senado. El parlamentario señaló que existe acuerdo en materias como la rebaja del impuesto corporativo con compensaciones fiscales, pero advirtió que no respaldará modificaciones que afecten el financiamiento municipal.

En materia de contribuciones, el senador fijó una de sus principales líneas rojas para la discusión de la megarreforma. Si bien reconoció que existe consenso en avanzar en distintos aspectos del proyecto, aseguró que no respaldará la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda si ello termina afectando el financiamiento de los municipios. “Mi voto no está disponible si eso significa tocar el Fondo Común Municipal”, sostuvo, enfatizando que esos recursos son fundamentales para que las comunas más vulnerables puedan financiar seguridad ciudadana, luminarias, recuperación de espacios públicos y otros servicios básicos.

En esa línea, llamó al Ejecutivo a fortalecer el diálogo político durante la discusión en particular del proyecto y sostuvo que existen bases para alcanzar acuerdos transversales en materias como empleo, incentivos a la inversión e invariabilidad tributaria, siempre que exista disposición a negociar.

AC contra Grau

El senador también se refirió al rechazo a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, afirmando que con esta tiene que “tiene que cerrarse un capítulo de espiral de acusaciones constitucionales que no tienen ningún sentido”.

Además, agregó que “se ha desvirtuado absolutamente la naturaleza jurídica”: “No puede ser que basten diez firmas de un partido determinado, en este caso Libertario o Republicano, para tener tres semanas a todo el Congreso paralizado prácticamente por una acusación constitucional cuando tenemos tantos temas en el país importantes”, añadió.

“Puedo estar totalmente en contra de las políticas económicas que llevó a cabo el gobierno anterior o el ministro Grau, pero yo no he logrado formarme la convicción suficiente que acá hay una infracción a la ley o a la Constitución”, agregó.