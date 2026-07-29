Gobierno ignora a Republicanos: “No está en los planes” privatizar Codelco

El Gobierno descartó este miércoles que esté evaluando avanzar en una privatización de Codelco, luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, propusiera incorporar capital privado a la estatal e incluso abrir la puerta a una privatización parcial de la empresa.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvo que esa posibilidad no forma parte de la agenda del Ejecutivo, aunque reconoció que existe un debate de larga data sobre cómo fortalecer financieramente a la cuprífera y enfrentar su nivel de endeudamiento.

En entrevista con radio Cooperativa, el secretario de Estado recordó que “no está en los planes y así lo ha dicho con claridad el ministro Daniel Mas”.

“Desde hace mucho tiempo que se viene planteando precisamente en Codelco si es prudente seguir endeudando a la empresa para financiar proyectos de expansión”, agregó.

“Codelco necesita mayor inversión y ahí ha habido toda una discusión sobre la incorporación de capitales privados, asociaciones de Codelco con otras empresas”, afirmó.

No obstante, García Ruminot señaló que se trata de una materia altamente especializada y respaldó la posición expresada previamente por el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

“Son temas tan especializados que yo por eso me atengo a lo que dice el ministro Mas, porque son materias en las que yo entiendo que es bueno y que muchas veces es necesario conversar, discutir estos temas, pero son muy especializados”, indicó.

El titular de la Segpres también reconoció que desconoce el nivel actual de participación privada en la empresa, aunque estimó que han existido mecanismos de asociación para evitar un mayor endeudamiento.

“Yo desconozco, por ejemplo, hoy día cuál es el nivel de incorporación de privados que tiene Codelco (…). Yo creo que algo de la incorporación de capitales privados o de interacción con otras empresas ha habido precisamente para evitar mayores endeudamientos”, señaló.

En esa línea, advirtió que la situación financiera de la estatal obliga a discutir alternativas para sostener sus inversiones.

“El endeudamiento de Codelco es importante. Yo me imagino que está pagando por concepto de interés una cantidad también importante de recursos. Codelco necesita modernizar plantas productivas, necesita en general poder ser cada vez más rentable y eso obliga a tener una discusión seria, muy profesional, muy rigurosa respecto de qué es mejor, si continuar con endeudamiento o si uno se puede abrir a la participación de privados, que no necesariamente es privatización de Codelco, sino que es asociación con privados”, sostuvo.