Película sobre militares que se opusieron al golpe representará a Chile en los Premios Goya

La Academia de Cine de Chile, institución sin fines de lucro que representa y reúne a profesionales de todos los oficios de la industria cinematográfica nacional, anunció este miércoles las películas que representarán a Chile en las próximas ediciones de los premios Oscar y Goya, iniciando así la carrera por una nominación en ambos certámenes.

Los largometrajes elegidos son “El Deshielo”, dirigida por Manuela Martelli, que representará a Chile en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar, y “Hangar Rojo”, dirigida por Juan Pablo Sallato, que representará al país en los Premios Goya.

Ambas películas tuvieron sus estrenos mundiales durante 2026 en importantes festivales internacionales: “El Deshielo” fue seleccionada en la competencia Un Certain Regard del Festival de Cannes, mientras que “Hangar Rojo” tuvo su estreno en la Berlinale.

“Han sido días de ver excelentes estrenos nacionales. Por primera vez en la historia la mitad de las películas postulantes fueron dirigidas por mujeres lo que habla de una industria que se está modernizando y que evoluciona sanamente”, dice Gabriel Díaz, presidente de la Academia chilena.

“Son todas historias filmadas en distintas localidades a lo largo del país y que gracias a su alta calidad artística y técnica han podido estrenarse en exigentes mercados internacionales posicionando a Chile y sus historias alrededor del mundo”, agregó.

“Todas recibieron apoyo estatal y la enorme mayoría son coproducciones internacionales lo que ha potenciado el efecto multiplicador de la industria audiovisual en diversos sectores de la economía nacional. Agradecemos el permanente apoyo del CAIA, el Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual, en los procesos de votación que realiza la Academia y llamamos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a seguir apoyando el crecimiento y profesionalización de esta pujante industria mediante fortalecer el Fondo Audiovisual, sin censuras ni prejuicios”, afirmó.



Una desaparición en los años posteriores a la dictadura

Ambientada en el Chile de 1992, “El deshielo” sigue a Inés, una niña de nueve años que pasa una temporada en el hotel de sus abuelos en la montaña. Ahí conoce a Hanna, una adolescente alemana que se encuentra en el lugar junto a un equipo de jóvenes esquiadores. La desaparición de Hanna altera la vida cotidiana del hotel y lleva a Inés a observar de otra manera el mundo de los adultos que la rodean.

La película está dirigida y escrita por Manuela Martelli, quien vuelve a explorar las marcas de la historia reciente chilena después de “1976”. En esta ocasión, la directora sitúa el relato en los primeros años de la transición y utiliza la mirada de una niña para aproximarse a una sociedad que intenta dejar atrás un pasado todavía presente. “El deshielo” tuvo su estreno mundial en “Un Certain Regard” del Festival de Cannes de 2026.

El elenco está integrado por Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, Maia Domagala, Jakub Gierszal, Paulina Urrutia, Mauricio Pesutic, Lautaro Cantillana Teke, Paula Zúñiga, Roberto Farías, Luis Uribe y Daniela Pino.

Su estreno comercial en salas de cine en Chile está programado para el próximo 03 de septiembre.

“Estamos muy contentos y profundamente agradecidos por la confianza de la Academia de Cine de Chile con El Deshielo, de Manuela Martelli. Sabemos la responsabilidad que implica y trabajaremos con mucha dedicación y compromiso, junto a nuestros socios internacionales, para alcanzar la nominación. Hubo mucho esfuerzo detrás de esta producción: nieve que no llegaba, una niña de 8 años, perros, un elenco internacional, un alto presupuesto que financiar y muchos otros desafíos. Sacar adelante la película no fue fácil. Nunca desistimos y, con ese mismo compromiso y empuje, enfrentaremos los desafíos en la campaña que tenemos por delante. Queremos dar las gracias a todo el equipo que trabajó en la película”, indicó Alejandra García, productora de la película.

Por su parte, la directora, Manuela Martelli, señaló estar “muy contenta y profundamente agradecida por esta nominación. Para mí es un gran honor que nuestros colegas nos hayan elegido para representarlos. Esta película ha sido una gran aventura, un “pequeño Fitzcarraldo” de Los Andes. Ha significado un enorme esfuerzo de muchas personas que pusieron todo su talento y entusiasmo para llevarla a cabo. Esta nominación es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo. Para nosotros es un sueño que la película haya sido recibida de esta manera, y pondremos todo de nuestra parte para representar de la mejor forma posible a nuestra comunidad y a nuestro país”.

Un oficial frente al dilema de la obediencia debida y la fidelidad al honor

En “Hangar Rojo”, Juan Pablo Sallato reconstruye las horas previas y posteriores al golpe militar de 1973 desde el interior de una institución de la Fuerza Aérea. El capitán Jorge Silva se encuentra al frente de una escuela de aviación que, en medio de la irrupción de la violencia política, comienza a ser utilizada para la detención de prisioneros.

A partir de la experiencia de este oficial, la película concentra su relato en el conflicto entre la obediencia militar y la responsabilidad individual, mientras el espacio destinado a la formación de cadetes se transforma en escenario de la represión. Hangar Rojo tuvo su estreno mundial en la Berlinale 2026, en la sección Perspectives.

Dirigida por Juan Pablo Sallato, la película constituye su primer largometraje de ficción después de una trayectoria ligada al documental y la televisión. El elenco está encabezado por Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Camila Stuardo, Aarón Hernández y Juan Cano. Su estreno en salas chilenas será el próximo 01 de octubre.

“Hangar Rojo” ha tenido una gran acogida en decenas de festivales internacionales, donde ha recibido 19 premios internacionales, incluyendo cinco en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Interpretación Masculina y Mejor Logro Técnico-Artístico) y cuatro en el Festival de Málaga (Mejor Interpretación Masculina, Mejor Montaje, Premio de la Crítica y Premio del Público).

Para el director, Juan Pablo Sallato, es “una enorme alegría y un honor que ‘Hangar Rojo’ haya sido elegida para representar a Chile en los Premios Goya. Después de su estreno mundial en la Berlinale en febrero, la película ha recorrido cerca de 40 festivales, obtenido 19 premios internacionales y se ha estrenado comercialmente en España e Italia”.

“Recibir ahora el respaldo de los miembros de la Academia chilena tiene un significado muy especial. Queremos agradecer a todo el equipo que ha empujado esta película para llevarla lo más lejos posible. Nos emociona poder seguir pensándonos como país a través del cine y compartir esa mirada con públicos de otros lugares. Ahora estamos trabajando para estrenar en Chile este 1 de octubre y lograr que la película pueda verse en la mayor cantidad de salas y ciudades del país”, remató.