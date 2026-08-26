Al menos 55 muertos y 403 desaparecidos dejó el desborde del caudal en río Bothe Koshi en Nepal

Al menos 55 personas muertas y 403 peregrinos desaparecidos se reportan en Nepal tras el desborde del río Bhote Koshi. El aumento del caudal ocurrió este miércoles a primera hora y alcanzó varias localidades, dañando carreteras, mercados y pueblos cerca de la frontera con China.

A través del medio EFE, LA Policía de Nepal en la provincia de Bagmati confirmó que hay 16 fallecidos, pero la cifra subió a 55 en el último conteo. Además, confesó que temen que esta cifra aumente dentro de las próximas horas.

Por otro lado, se confirmaron 403 peregrinos desaparecidos; el director general de la compañía Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, informó que los individuos se encontraban en Nepal para cruzar hacia el Tíbet y participar en el monte Kailash Mansarovar Yatra. “La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas”, afirmó. Del total figuran 62 ciudadanos nepalíes y 341 extranjeros.

Además, la última información detalla a 165 asiáticos, 71 americanos, 65 europeos, 32 asiáticos, seis sudafricanos, 34 australianos.

Este viaje de gran escala se da cada año durante una peregrinación considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas que viajan al monte Kailash y al lago Mansarovar.

En el caso de los rescatados, el portavoz del Ejército de Nepal, Rajaram Basnet, declaró que al menos 29 personas fueron rescatadas tras el desbordamiento del río Bhote Koshi. Para esta operación se usaron seis helicópteros del Ejército y otros ocho operados por empresas privadas fueron desplegados para las labores de búsqueda.

“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, aseguró.

El desborde afectó a una gran parte del territorio, pero, según fuentes oficiales, con especial fuerza en Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

La posible razón tras el inesperado desborde del río Bhote Koshi

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó durante esta jornada que la repentina riada fue causada por un terremoto ocurrido durante la mañana, provocando el deslizamiento de tierra que taponó el cauce del río.

“Un terremoto ocurrió a las 8:37 (02:52 GMT) de hoy y, debido a ello, se produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que parece haber causado la inundación”, dijo Khanal durante una reunión en la Cámara de Representantes en Katmandú, recogió el medio local Ratopati.

A través del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) se pudo confirmar un sismo de magnitud 4,4 con epicentro a unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.

Las siguientes acciones desde China

El presidente chino, Xi Jinping, señaló la prioridad de “hacer todo lo posible” para rescatar a las personas desaparecidas y reducir al máximo las víctimas, pues la riada golpeó zona fronteriza entre Nepal y el condado chino de Gyirong.

Xi instó a reubicar a la población vulnerada y atender a los heridos, así como reforzar el monitoreo y activar las alertas tempranas para reducir daños secundarios.

El mandatario recordó que China se encuentra en un período crítico de inundaciones donde deben aplicar con rigor todas las medidas necesarias para identificar y tratar todo tipo de riesgos ocultos, prevenir la ocurrencia de desastres graves o accidentes y garantizar la vida y bienes de la población.

El continente asiático se encuentra actualmente marcado por concurrencia de tifones, lluvias torrenciales, riadas y desplazamientos que han dejado decenas de muertos, desaparecidos y evacuaciones de miles de personas de sus hogares.