Gobierno reafirma “preocupación” por los efectos en precios de la guerra en Irán

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su par de Economía y Minería, Daniel Mas, expusieron su preocupación por el aumento de precios en Chile precipitado por la guerra en Irán.

Al mismo tiempo, aseguraron que estas alzas de precios no dependen del manejo del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El ministro Quiroz constató que “el diésel es un tema de preocupación, el transporte de carga ha tenido que absorber esa alza. Así que ese es un tema que preocupa, pero lamentablemente son ‘shocks’ internacionales; es como un blanco en movimiento”, dijo excusando la gestión local de la crisis.

La máxima autoridad de la cartera expresó que espera que “prontamente ese conflicto termine, pero no ha evolucionado como se esperaba hace cosa de un mes”, señaló en referencia a los ataques de los Estados Unidos en contra de Irán. “Por fortuna, el alza de bencina afuera, si bien ha continuado, ha tenido un menor ritmo que el alza del diésel”, explicó.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, había adelantado una nueva alza de los combustibles, ante el recrudecimiento del conflicto bélico. Este incremento del valor de la bencina y el diésel se sumará al de agosto pasado, acercándose rápidamente a las históricas cifras de marzo de este año, cuando la, en ese entonces, recién asumida administración de Kast determinó traspasar el costo del alza directamente a los chilenos de a pie y subió el valor de la gasolina un 32% y el del petróleo un 62%.

Además, el biministro vinculó el IPC creciente y la inflación, de 3,6 % en 2026, principalmente a las alzas del combustible por la guerra en Irán y el frente de mal tiempo.

“Al excluir los elementos más volátiles, la inflación subyacente avanzó solo un 0,1 %, lo que implica una señal más favorable”, dijo restando importancia a los ajustes de la política económica del Gobierno. Según la autoridad, la compleja situación se debe a “factores que no dependen directamente” de la administración.