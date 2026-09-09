Republicanos y PNL acusan debilidad del canciller en defensa de la soberanía de Magallanes

La respuesta chilena ante la seguidilla de “lapsus” de autoridades de Argentina sobre el estrecho de Magallanes abrió un debate sobre el desempeño del canciller Francisco Pérez Mackenna al interior del sector más afín a La Moneda: el Partido Republicano.

Si bien el Presidente José Antonio Kast volvió este lunes a respaldar al ministro, y ningún representante del Partido Republicano ha planteado públicamente evaluar su continuidad en el gabinete, entre los miembros de esta colectividad existen distintas visiones respecto de la capacidad de la Cancillería para conducir una relación bilateral que, en las últimas semanas, acumula varios episodios de tensión con Argentina.

Mientras un sector valora la estrategia de obtener aclaraciones diplomáticas y evitar una escalada con Buenos Aires, otro considera que la respuesta chilena ha sido excesivamente reactiva y que Pérez Mackenna debería adoptar una posición más firme frente a la sucesión de declaraciones argentinas relacionadas con el estrecho de Magallanes.

Desde el comité de senadores republicanos le atribuyen errores en la conducción de la política exterior. Los más críticos a su gestión deslizan que, en mayor o menor medida, eso motivó la presentación de una interpelación en su contra.

Senador Vial: “Las ambigüedades no estaban a la altura”

En el sector más afín al Gobierno, aunque es defendido por unos, varios le reprochan una falta de firmeza, un manejo “difuso y ambiguo” ante Argentina y falta de experiencia diplomática.

En ese contexto, el senador Cristián Vial (PREP-Ind) cuestionó durante la semana la gestión del Gobierno en materia de soberanía y del manejo diplomático con Argentina por la zona naval austral.

No obstante, en la víspera una cita entre el comité de senadores republicanos con el Presidente Kast, fijada para este miércoles, matizó las posturas y se reencauzaron bien tras la ratificación presidencial sobre la soberanía chilena en el estrecho.

En una entrevista en Radio Universidad de Chile, Vial sostuvo que “las ambigüedades anteriores por supuesto no estaban a la altura (…), cuando hablamos de temas de soberanía siempre hay que tener una posición firme” y añadió que “la mejor diplomacia es la que está respaldada por capacidades estratégicas (…), no podemos confundir la amistad con la ingenuidad”.

“Nosotros no podemos ser ingenuos, porque hay relaciones que se basan sobre intereses permanentes (…). Si uno se muestra débil, van a pasar por arriba de uno”, expresó.

El PNL advierte que “el canciller no lo ha hecho bien”

Desde el PNL, Johannes Kaiser le reprochó a Cancillería una excesiva tolerancia con el Gobierno de Javier Milei y graficó críticamente que el Ejecutivo ha permitido que el país vecino “corra la cerca” y abuse de la confianza bilateral sin recibir un freno firme.

La diputada Paulina Muñoz (PNL) cuestionó con severidad la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmando que el canciller no lo ha hecho bien.

La parlamentaria calificó como un tremendo error haber dejado espacios nebulosos respecto a la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes, criticando la ambigüedad de las primeras declaraciones emitidas en conjunto con Argentina y señalando que la postura debió haber sido tajante.

“El canciller no lo ha hecho bien. Dejar espacios nebulosos respecto a la soberanía de Chile en una zona tan importante como el estrecho de Magallanes ha sido un tremendo error (…), hay mucho que dar explicaciones. (…) Debería haber sido tajante y esas declaraciones que salieron en conjunto con Argentina y Chile al principio también fueron ambiguas, dieron mucho que hablar. Eso demuestra que todavía queda mucho por hacer en la Cancillería”, subrayó la diputada a El Mostrador.

Según Muñoz, la defensa de la soberanía nacional exige mejor coordinación y mano firme por parte de la Cancillería. Asimismo, sobre la posición ante Estados Unidos, sostuvo que, aunque Chile no es su enemigo, tampoco debe entregarse completamente, sino velar por los intereses de la nación, poniendo en entredicho la gestión de Pérez Mackenna.

“Ser prudente y eso no quiere decir que no se sea firme”

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Stephan Schubert, salió al paso de las críticas hacia la conducción de las relaciones exteriores y respaldó el desempeño de la Cancillería frente a las recientes tensiones con Argentina. A su juicio, los cuestionamientos de la oposición y la interpelación al ministro resultan inoportunos y responden más bien a un fin político o comunicacional.

El republicano valora la vía institucional seguida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y, luego de escuchar al ministro Pérez Mackenna en una sesión reservada de la comisión, el diputado defiende la necesidad de que los asuntos sensibles de política exterior fueran abordados con discreción, al tiempo que restó dramatismo a algunas de las nuevas declaraciones provenientes de Argentina.

“En diplomacia uno tiene que ser prudente y eso no quiere decir que no se sea firme. El Gobierno, partiendo por el Presidente y a través del canciller e incluso de otros ministros, que también sus carteras se ven afectadas con esta situación, han sido muy claros. Con la diplomacia hemos obtenido que las autoridades argentinas se desdigan, aclaren y señalen con total precisión y claridad que el estrecho de Magallanes es chileno”, apuntó el diputado a El Mostrador.

Schubert recordó que el cuestionado Decreto 457 argentino es del año 2021 y sigue vigente, pero destacó que se ha conseguido que las máximas autoridades trasandinas refrenden que dicha norma no se condice ni con los tratados internacionales vigentes ni con la realidad, al reconocer explícitamente la soberanía chilena sobre el estrecho.

Interpelación apunta a colocar bajo examen liderazgo de Pérez Mackenna

El debate interno entre los republicanos adquirió mayor intensidad luego de que las bancadas de oposición concretaran este lunes la interpelación al canciller. La solicitud reunió 62 firmas –diez más que las 52 requeridas– y la sesión quedó fijada para el próximo 29 de septiembre. El cuestionario, sin embargo, no estará circunscrito a la controversia por el estrecho de Magallanes.

Sus impulsores han adelantado que buscarán examinar también la relación de Chile con Estados Unidos y China; los aranceles impuestos por Washington; el denominado Escudo de las Américas; la actuación del embajador chileno en Israel; y en términos más amplios, la conducción de la política exterior del Gobierno.

La ofensiva opositora apunta, de este modo, a someter a examen el liderazgo de Francisco Pérez Mackenna, exponer eventuales contradicciones al interior del Ejecutivo y obligar al Gobierno a explicar hasta qué punto la afinidad política entre los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei ha incidido en la respuesta chilena frente a las sucesivas declaraciones provenientes del otro lado de la cordillera.

Hay que recordar que la controversia se inició luego de que el jefe de la Fuerza Aérea de Argentina, Gustavo Valverde, formulara declaraciones sobre el extremo austral que llevaron a Chile a presentar una nota de protesta. A ese episodio se sumó la discusión en torno al decreto argentino que mantiene una referencia al estrecho de Magallanes como un espacio compartido, pese a que, según ha señalado Pérez Mackenna, desde marzo existe en Argentina un texto preparado para modificar esa disposición.

A los cuestionamientos públicos que enfrenta el canciller se agrega una inquietud menos visible dentro del propio oficialismo: el grado de autonomía con que está operando la Cancillería frente al Segundo Piso de La Moneda y la distribución de atribuciones en la definición de la política exterior.

Una fuente de Chile Vamos señaló a El Mostrador que parlamentarios del sector han transmitido al Gobierno la necesidad de establecer mayores equilibrios en el Segundo Piso respecto de las decisiones de política internacional, particularmente en materias sensibles y en distintos frentes, entre ellos, la posición chilena frente al conflicto entre Israel y Palestina.