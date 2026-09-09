Emergencia laboral: el “elefante en la habitación” que tiene al Gobierno contra las cuerdas

Las encuestas de este domingo encendieron las alarmas en los pasillos de La Moneda. La semana arrancó con una entrevista al Presidente José Antonio Kast reconociendo que el desempleo es una tarea pendiente que no han podido solucionar, y aseguró que “de aquí a fin de año vamos a ver cambios importantes”.

Desde el Gobierno siguen de cerca un escenario poco alentador. En cuanto a la generación de empleo, la encuesta Criteria arrojó un aumentó de 15 puntos respecto a la cantidad de consultados que perciben improvisación por parte del Ejecutivo, llegando a un 45%. Asimismo, un 42% también percibe improvisación en materia de crecimiento y el 52% cree que el país está retrocediendo.

“Yo reconozco que hay un mayor pesimismo por temas de empleo”, dijo el Mandatario, quien vinculó esta situación con el “desánimo” que percibe entre los ciudadanos a través de los sondeos. Como respuesta, indicó que el Ejecutivo trabaja en el Plan Modo Empleo, buscando aumentar la creación de puestos de trabajo durante los próximos seis meses.

El problema, apuntan desde el oficialismo, es que las cifras actuales –con una desocupación que llegó al 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio, su nivel más alto en cinco años– exigen medidas urgentes y de corto plazo frente a la magnitud de la emergencia.

Se trata de una crisis laboral cuya cara más cruda afecta más allá de las comunas de la capital, donde en ocho de las 16 regiones del país la desocupación se ubicó en dos dígitos, de acuerdo con la serie de trimestres móviles que publica el INE.

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La Región de Ñuble lidera con la tasa más alta, alcanzando un 11,0%, seguida de Biobío y Los Ríos, con 10,6%. O’Higgins se encuentra con un 10,5% de desocupación, Valparaíso con 10,4%, mientras que el Maule, Arica y Parinacota y La Araucanía con 10,0%.



A esto se suma un panorama económico complejo y que ha evolucionado por debajo de lo esperado, con un Imacec que cayó 1,5% en julio respecto de igual mes del año anterior, su mayor retroceso en tres años, situándose en la parte más baja de las estimaciones. Además –de acuerdo con el último informe de Clapes UC–, la expansión económica para este año estará entre 0,5% y 1%, lo que implica un recorte profundo respecto a las expectativas previas que apuntaban hasta un 1,75%.

Alertas oficialistas

El diputado UDI y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, alertó esta semana que el desempleo es el elefante en la habitación para el Gobierno. Dichos que cristalizaron una preocupación oficialista que advierte que el Ejecutivo no ha logrado hacerse cargo en lo inmediato de la crisis laboral que el país arrastra desde la pandemia, por lo que plantean la implementación de mayores recursos para subsidios al empleo.

Sin embargo, desde La Moneda existe la convicción de que responder con más medidas a corto plazo no es el camino y que los resultados se van a ver a fin de año, por ejemplo, con la activación del Plan Modo Empleo y los 20 mil subsidios a través de Sence. Lo que, a juicio de algunos parlamentarios, parece marginal frente al casi el millón de cesantes actuales.

En esa línea, Alessandri advirtió que “el desempleo es una alarma que nos debe tener una vez por semana revisando cifras, con un comité político especial. Un G0bierno de derecha que no es capaz de parar el desempleo y crear empleo es un Gobierno que no cumple su objetivo principal junto con la seguridad”.

“Junto a un grupo transversal de diputados hemos pensado en pedirle una vez a la semana audiencia al ministro Rau, queremos pedirle cuentas semanales. Qué está pasando con el empleo, la informalidad, el empleo jóven. (…) Esta es una gran crisis grande”, enfatizó en entrevista con T13 Radio.

Lo anterior representa un complejo escenario ad portas de la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso, donde el foco –en opinión de algunos economistas– debe estar en reordenar las prioridades frente a las restricciones de gasto mandatadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Así lo planteó el exministro Ignacio Briones, quien emplazó al mundo político a hacerse cargo de la emergencia laboral. “Las emergencias requieren medidas de emergencia. (…) No cabe duda de que hay una restricción fiscal. Pero una cosa muy importante es que gobernar es priorizar”, sostuvo.

“Al igual que en cualquier hogar, existe un presupuesto familiar y de repente las urgencias cambian y uno acomoda las urgencias a esas prioridades. Ahora tenemos una emergencia laboral que debería ser la primera prioridad a corto plazo, eso implica reasignar prioridades y meterse la mano al bolsillo. Yo esperaría que el próximo Presupuesto ojalá fuera el presupuesto del trabajo, con medidas excepcionales, con un fondo para poder generar subsidios para activar obras públicas que hoy día están subejecutadas”, declaró.

“Cuando el contexto cambia, las decisiones cambian”

Por su parte, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, insistió que desde el Ejecutivo han estado “trabajando con sentido de urgencia desde el día uno”, mediante los subsidios y la mesa de reactivación laboral. “Obviamente si podemos reforzar e inyectar más recursos no hay duda que lo vamos a hacer, no voy a pedir recursos por la prensa, pero estamos en eso”, señaló este martes.

“Nosotros pensamos, desde Trabajo, que independiente de cuánto crezca el gasto [en el Presupuesto 2027] (…), es muy importante que, primero, fortalezcamos las medidas de corto plazo. Estoy en conversaciones con Hacienda, con el Segundo Piso, con el Presidente, para ver cómo podemos allegar más recursos, por ejemplo, para potenciar los subsidios laborales”, reconoció.

Asimismo, afirmó que impulsará otras medidas, como adelantar la ejecución de obras públicas. “Obviamente cuando el contexto cambia, las decisiones cambian, y esto está en estudio”, puntualizó.

El ministro del Trabajo también se distanció de la meta de reducir la tasa de desempleo hacia niveles cercanos al 6% al término del Gobierno, objetivo que instaló el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. “Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda. Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, señaló Rau en entrevista con EmolTV.

Cabe mencionar que, además de las tramitaciones en curso de los proyectos que buscan perfeccionar los mecanismos de adaptabilidad de la jornada de trabajo y las modificaciones a la distribución de la jornada laboral, desde el Ministerio del Trabajo preparan otra batería de iniciativas.

Entre ellas, figura el proyecto de contrato a prueba, bandas horarias para mayor flexibilidad en horario de entradas y salidas, polifuncionalidad, modalidades híbridas de teletrabajo, y la norma que busca implementar la modalidad de indemnización a todo evento.

No obstante, el ministro Rau reconoce que las iniciativas apuntarían a un impacto de mediano plazo, a lo que se suma la propia dinámica de los tiempos legislativos.

Sala Cuna a segundo trámite

Una de las peores caras del desempleo también afecta a las mujeres, donde la tasa de desocupación se situó en 10,3%. Con esa cifra, la desocupación femenina completó cinco trimestres móviles seguidos en dos dígitos.

Por lo mismo, el avance del proyecto de Sala Cuna Universal estaba en la mira del Ejecutivo, como una señal concreta hacia la crisis del desempleo.

Cabe mencionar que esta iniciativa busca equiparar el derecho de acceso a sala cuna para trabajadoras, trabajadores e independientes, mediante la creación de un fondo solidario para su financiamiento.

“Vamos a despachar un proyecto de Sala Cuna Universal que nunca avanzó del primer trámite”, dijo el secretario de Estado la mañana de este martes. Hecho que más tarde se concretó tras la aprobación en la Sala del Senado, pasando así a su segundo trámite constitucional.

Sin embargo, la votación no estuvo exenta de dificultades para el Gobierno. Si bien el Senado aprobó la creación del Fondo de Sala Cuna, no corrió la misma suerte el mecanismo de financiamiento ingresado por la actual administración.



La fórmula planteaba que, en el caso de trabajadores dependientes, se financiaría con una cotización de cargo del empleador de 0,35%, la que sería compensada con una reducción equivalente en la cotización del seguro de cesantía. Si bien esta norma recibió 25 votos a favor y 22 en contra, fue rechazada al no lograr el quórum calificado de 26 apoyos.

Posterior a la votación, el ministro Rau desdramatizó lo ocurrido y calificó la jornada como “un día histórico”, asegurando que repondrán la fórmula de financiamiento en la Cámara. “Necesitamos reponer el porcentaje de la cotización por parte del empleador, que se va a compensar con el seguro de cesantía. Eso tenemos que reponerlo en la Cámara y esperamos poder concitar los apoyos necesarios”, señaló.