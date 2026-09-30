Piloto habría apuñalado a compañero en pleno vuelo hacia Israel: se sospecha de intento de secuestro

Un avión comercial de FlyDubai programado con destino al aeropuerto Ben Gurion en Israel, tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita por “altercado entre la tripulación” durante el vuelo. Esa es la información dada por el portavoz de la aerolínea. Sin embargo, la prensa israelí indicó que el incidente fue el apuñalamiento de un piloto a otro.

La aeronave emitió una alerta de emergencia en pleno vuelo poco después del despegue, por lo que, por temor de secuestro de decenas de israelíes, Israel movilizó aviones de combate, según confirma agencia de noticias AP. Las autoridades del país aseguraron que todo está “bajo control”.

“Un piloto apuñaló al otro y luego intentó secuestrar el avión, posiblemente con la intención de estrellarlo contra el suelo“, fue la declaración de un funcionario israelí al The Jerusalem Post. Videos ya han comenzado a circular en redes donde se ve al piloto herido de gravedad.

No se ha descartado que se trate de un incidente de seguridad, por lo que uno de los pilotos se encuentra siendo interrogado para averiguar si su objetivo era tomar posesión del avión para estrellarlo junto a los pasajeros.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicó en un comunicado que “el incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes”.

Por parte de la aerolínea Flydubai, describieron lo ocurrido como un “incidente” y no han detallado el origen de tal. Aseguraron que el avión aterrizó sin problemas y que los pasajeros se encuentran a salvo en tierra.

En el seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud antes de atravesar la frontera de Jordania. Luego de eso, la trayectoria se mostró irregular hasta que dio media vuelta con dirección al sur y se encaminó nuevamente hacia Tabuk. En medio del vuelo se activó la alerta y la aeronave aterrizó minutos después.