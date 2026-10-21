Trump arremete contra periodista en la Casa Blanca: “¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este martes un nuevo enfrentamiento con la prensa durante una actividad en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde increpó al corresponsal del medio británico *The Independent*, Andrew Feinberg, a quien ordenó callarse, calificó de “enfermo” y advirtió que tuviera cuidado.

El episodio ocurrió mientras el mandatario respondía preguntas de los periodistas presentes. Cuando Feinberg intentaba intervenir, elevando la voz sobre la de otro reportero para formular una consulta, Trump reaccionó de manera confrontacional.

“¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?”, le espetó el presidente estadounidense.

El intercambio no terminó ahí. Acto seguido, el mandatario lanzó otra advertencia directamente contra el corresponsal.

“No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”, añadió.

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Durante la actividad, Trump ya había mostrado una actitud cortante hacia Feinberg en distintos momentos del intercambio con la prensa. Sin embargo, la situación escaló cuando el periodista intentó realizar su pregunta mientras otro reportero tenía la palabra.

El incidente se suma a una serie de enfrentamientos verbales que el mandatario republicano ha protagonizado con profesionales de medios de comunicación durante su segundo período presidencial, iniciado en enero de 2025.

Uno de los episodios más comentados ocurrió en noviembre de ese año, cuando Trump respondió con la expresión “cállate, cerdita” a Catherine Lucey, periodista de Bloomberg, mientras esta le formulaba una pregunta sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El intercambio se produjo a bordo del avión presidencial Air Force One y generó controversia por los términos utilizados por el mandatario contra la reportera.

Otro incidente se registró en mayo de 2026, cuando Trump llamó “tonta” a Akayla Gardner, periodista de MS NOW, luego de que esta le consultara por el sobrecosto de las obras destinadas a construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.

También en noviembre de 2025, el presidente estadounidense calificó de “periodista terrible” a Mary Bruce, de ABC News, durante una actividad en la Casa Blanca.

En aquella ocasión, Bruce había preguntado al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, por el asesinato del periodista y opositor saudí Jamal Khashoggi.

El caso de Khashoggi ha sido objeto de controversia internacional, especialmente después de que los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeran que Bin Salmán había aprobado una operación para capturar o asesinar al periodista.

Los episodios reflejan la reiteración de enfrentamientos entre Trump y miembros de la prensa durante su actual administración, con respuestas que han incluido descalificaciones personales frente a preguntas formuladas en actividades oficiales.

En esta ocasión, el nuevo intercambio tuvo como protagonista a Feinberg, corresponsal de *The Independent*, quien recibió una advertencia directa del presidente mientras intentaba intervenir en la ronda de preguntas realizada en el Despacho Oval.