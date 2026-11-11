“No recibimos un peso de Teletón”: el desmarque magallánico a los dichos de Kast

Muy buenos días, australes lectores:

Les saludo, como siempre, desde la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Hay algo que quienes vivimos en Magallanes conocemos bien: las particularidades de este territorio muchas veces nos obligan a encontrar nuestras propias formas de hacer las cosas. A veces se trata de organizar una comunidad para sostener una obra durante décadas; otras, de aprender a convivir con un clima que puede convertir una actividad cotidiana en un verdadero desafío.

Esta semana, nuestra pauta reúne cuatro historias que nos hablan de esa relación entre el territorio y quienes lo habitan. Desde el esfuerzo colectivo que sostiene nuestros centros de rehabilitación hasta una carrera de ciclismo en la que el viento puso a prueba incluso a los deportistas más experimentados. También miramos hacia la Antártica, con un nuevo barco construido en Chile que abre oportunidades para la investigación científica y una conmemoración que, con los años, ha ido mucho más allá de su origen.

Vamos con nuestra pauta de la semana:

“No recibimos un peso de Teletón”: la aclaración desde Magallanes tras los dichos del Presidente Kast. Una mención presidencial reabrió una distinción importante: los centros de rehabilitación de Magallanes se financian gracias al esfuerzo de la propia comunidad regional. A pocos días de una nueva edición de las Jornadas por la Rehabilitación, sus representantes explican cómo se ha construido y extendido este modelo autónomo durante cuatro décadas.

Contra vientos de casi 110 km/h: la carrera que puso al límite a ciclistas en Laguna Blanca. Cerca de 90 ciclistas llegaron hasta esta pequeña comuna de la estepa magallánica para enfrentar una carrera que terminó siendo mucho más dura de lo habitual. Algunos tardaron casi siete horas en completar el recorrido y otros debieron abandonar. Su organizador, Pedro Chelech, nos cuenta cómo el viento puede convertir una competencia deportiva en una prueba de resistencia psicológica.

El nuevo crucero antártico que une ingeniería chilena e investigación científica internacional. Construido en Valdivia y bautizado en Punta Arenas, el nuevo crucero incorpora propulsión híbrida-eléctrica, un laboratorio y tecnología para recoger información oceanográfica. Conversamos con el director del proyecto, Claudio Bobadilla, sobre los desafíos de construir una nave de estas características y las nuevas posibilidades que ofrece para estudiar el continente blanco.

Cómo nació el Día de la Antártica Chilena y por qué hoy se celebra durante un mes. El 6 de noviembre tiene su origen en el decreto de 1940 que fijó los límites del territorio antártico reivindicado por Chile. Pero la historia de esta celebración incluye también a organizaciones civiles, investigadores y educadores que durante décadas buscaron acercar el continente a la ciudadanía. Revisamos cómo nació la efeméride y de qué manera la ciencia y la educación han ampliado su significado.

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“No recibimos un peso de Teletón”: Corporación de Rehabilitación de Magallanes se desmarca de dichos de Kast

Durante la aparición del presidente José Antonio Kast en la reciente Teletón, el mandamás se refirió a los centros de rehabilitación del país, momento en el que hizo alusión a una vinculación entre la Teletón y los centros de la Corporación de Rehabilitación de Magallanes.

“El milagro se ha logrado. Dieciséis centros de rehabilitación a lo largo de todo Chile, incluido un centro que trabaja en colaboración en Punta Arenas con el Club de Leones, tremenda asociatividad”, sostuvo Kast.

La mera mención desató un incendio. Asterio Andrade, director ejecutivo de la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur y Francisco Barría, presidente del Club de Leones Cruz del Sur, salió rápidamente a corregir al mandatario, declarando públicamente que el financiamiento de los centros de la región corresponde exclusivamente al aporte de los magallánicos.

“Nosotros efectivamente tenemos las mejores relaciones con la Teletón, vienen una o dos veces al año y nos apoyan con algunas operaciones específicas. Este año se operaron seis niños de Magallanes y se agradece. Pero, indudablemente, la institución es administrada a nivel local y los fondos los entrega la comunidad magallánica”, comentó Andrade, quien es considerado el primer trabajador del centro.

Por su parte, Francisco Barría comentó: “No recibimos un peso de Teletón. Es un compromiso de la comunidad regional que nos ha permitido desarrollar un modelo único en Chile. La autonomía y gestión de esta obra tienen que ser reconocidos con claridad por respeto a quienes lo han sostenido durante cuatro décadas”.

El Centro de Rehabilitación Punta Arenas fue creado en 1986 y, hasta hoy, persiste gracias a un evento anual similar a la Teletón, pero a escala local. Colegios, empresas, instituciones y ciudadanos se unen en una cruzada para lograr la meta del año a través de colectas, rifas, eventos y otras actividades variadas. Este 21 de noviembre se desarrollará una nueva versión de la denominada Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, cuya meta es superar los $1.300 millones del año pasado.

Actualmente, la corporación ha logrado expandir sus centros a todas las capitales de las provincias de la región: Puerto Natales, Porvenir y más recientemente a Puerto Williams, ayudando a reducir una fricción social y logística que históricamente complicaba la óptima adhesión a tratamientos en la capital regional.

Por otra parte, Asterio Andrade hizo hincapié en un aspecto positivo. “Es una oportunidad porque creo que es el primer presidente que hace mención a los centros de rehabilitación (de la región), pero sí es importante que el país sepa que Magallanes tiene un sistema de rehabilitación distinto y autónomo, con atención a adultos y adultos mayores, junto al infantil. Eso permite que tengamos la mayor cobertura en materia de medicina física y de rehabilitación, y estemos en la vanguardia de esa materia”.

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Contra vientos de casi 110 km/h: la carrera que puso al límite a ciclistas en Laguna Blanca

A unos 100 kilómetros al norte de Punta Arenas, por la ruta que conduce a Puerto Natales, se encuentra Villa Tehuelches, capital de Laguna Blanca. Es una comuna de extensas pampas y apenas 269 habitantes, según el Censo 2024, donde el viento forma parte de la vida cotidiana. Pero el domingo 8 de noviembre, las ráfagas alcanzaron una intensidad excepcional y convirtieron una competencia de ciclismo en una verdadera prueba de resistencia física y mental.

Cerca de 90 deportistas tomaron la partida en el quinto Desafío Vuelta a la Laguna Blanca, que reunió a corredores de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Argentina y la propia comuna. De aproximadamente 110 inscritos, unos 70 consiguieron completar los recorridos, que contemplaron distancias cercanas a 60 y 90 kilómetros en las modalidades mountain bike y gravel.

El principal adversario fue el viento. Según relató a Aquí Magallanes Pedro Chelech, organizador de la competencia, las ráfagas rozaron los 110 km/h, una intensidad que ni siquiera los participantes habituados a pedalear por la estepa magallánica habían enfrentado en las cinco ediciones anteriores de la carrera.

La mayor dificultad se concentró en los últimos 22 kilómetros, cuando numerosos competidores decidieron abandonar. En algunos tramos, los ciclistas apenas conseguían avanzar a siete kilómetros por hora, una velocidad muy inferior a los cerca de 38 km/h que pueden alcanzar en condiciones más favorables.

Pero el desgaste no fue solamente físico. Chelech explicó que enfrentar durante horas un viento que prácticamente impedía avanzar terminó convirtiéndose en un desafío psicológico. “Ver que no avanzabas, angustiaba”, comentó, haciendo alusión a una de las principales dificultades de la jornada.

En una región con una larga tradición ciclista, el viento patagónico representa una dificultad que distingue a sus deportistas. Chelech relató que corredores acostumbrados a entrenar en Magallanes han competido posteriormente en eventos como el L’Etape de Valdivia, evento asociado al Tour de Francia, donde pese a encontrar recorridos con mayores desniveles y exigencias técnicas, consideran que el viento austral puede representar una dificultad todavía mayor.

La experiencia, sostuvo, exige desarrollar una particular mentalidad de aguante y carácter. Incluso un ciclista destacado de otras regiones podría tener altas dificultades para adaptarse a estas condiciones sin haberlas experimentado previamente.

Las consecuencias también se reflejaron en los tiempos. Mientras que en condiciones habituales algunos participantes pueden completar el recorrido en torno a cuatro horas, esta vez hubo competidores que necesitaron más de seis, acercándose incluso a las siete horas sobre la bicicleta.

El trazado, con alrededor de 60 kilómetros de caminos de tierra y extensos sectores desprotegidos, dejó a los corredores expuestos a las ráfagas durante buena parte de la jornada. Aunque se registraron algunas caídas, la organización informó que no hubo consecuencias de gravedad.

Para Chelech, completar la prueba constituyó un mérito deportivo para los competidores, independientemente de la posición alcanzada. El organizador aseguró que, por las condiciones del viento, esta quinta edición fue especialmente exigente y que numerosos participantes coinciden en considerar la Vuelta a Laguna Blanca entre las carreras más duras de la Patagonia.

La competencia, organizada por la Municipalidad de Laguna Blanca junto a Chelech Training, también implicó desafíos logísticos. Los ciclistas debieron considerar mayores reservas de agua y alimentación, además de indumentaria ajustada para reducir la resistencia al viento. Tras la llegada, los participantes compartieron una tallarinata preparada por la organización.

En medio de las extensas planicies de la estepa, donde los fuertes vientos forman parte de la identidad del territorio, la carrera ha conseguido consolidarse durante cinco años como un encuentro deportivo que conecta a pequeñas comunidades rurales con ciclistas de distintos puntos de la Patagonia chilena y argentina. Una competencia en la que, esta vez, el principal triunfo no estuvo necesariamente en llegar primero, sino simplemente en conseguir cruzar la meta.

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El nuevo crucero antártico que une ingeniería chilena e investigación científica internacional

El nuevo crucero de Antarctica21, construido en Valdivia, incorpora tecnología híbrida-eléctrica y capacidades para apoyar investigaciones científicas en el continente blanco. Su director de proyecto, Claudio Bobadilla, explicó los desafíos de ingeniería, su autonomía y las condiciones de seguridad para navegar en aguas polares.

La construcción naval chilena y la investigación científica antártica convergen en el Magellan Discoverer, el nuevo crucero de expedición de Antarctica21, bautizado el 6 de noviembre en Punta Arenas. Fabricado por ASENAV en Valdivia, es el primer buque polar híbrido-eléctrico con propulsión azimutal construido en América, un proyecto que también convertirá sus travesías en una plataforma para la ciencia.

La embarcación incorpora un laboratorio húmedo para trabajar con muestras y se integrará al programa Ciencia a Bordo de la Fundación Antártica21. La iniciativa prevé al menos ocho proyectos con instituciones nacionales e internacionales en la temporada 2026-2027, considerando también al Magellan Explorer en áreas como biodiversidad marina, variables oceanográficas, ecosistemas costeros, glaciares y microplásticos.

Uno de los instrumentos contemplados, en colaboración con el Instituto Antártico Chileno (INACH), es un sistema de medición continua del agua conocido como FerryBox. Sus mediciones georreferenciadas permitirán estudiar zonas de difícil acceso a lo largo de las rutas turísticas.

Detrás de esa capacidad hay también un desafío de ingeniería nacional. Bobadilla mencionó que “el diseño entero lo hicimos nosotros. O sea, fue entre Antarctica21 y el astillero. Uno de los mayores desafíos fue integrar los sistemas de propulsión, navegación, comunicaciones, monitoreo y seguridad para que operaran coordinadamente”.

El barco, de 94 metros de eslora, combina generadores diésel, baterías y propulsores eléctricos Azipod suministrados por ABB. A diferencia de los sistemas convencionales de eje y hélice, estas unidades pueden girar 360 grados, lo que mejora la maniobrabilidad.

Según el director del proyecto, la tecnología permite ganancias de eficiencia de entre 15% y 20%, además de disminuir vibraciones y ruido submarino. El modo de operación con baterías permite, en determinadas maniobras, reducir significativamente el ruido y evitar emisiones directas mientras los motores diésel permanecen apagados.

La permanencia en el territorio polar fue otra condición incorporada desde el diseño. “Lo que buscamos con este barco fue autonomía, lograr una autonomía de más de 100 días”, sostuvo Bobadilla. Para ello se aumentaron las capacidades de almacenamiento de combustible, provisiones y otros insumos, en función de realizar expediciones prolongadas.

Asimismo, explicó que el barco fue construido y certificado según normas internacionales para su tipo de operación. Su clasificación polar PC6 no lo convierte en un rompehielos: a diferencia del Almirante Viel, está concebido para transportar pasajeros y navegar por rutas y condiciones de hielo acordes con su diseño.

El Magellan Discoverer se suma al Magellan Explorer, incorporado en 2019, y consolida una trayectoria iniciada en Punta Arenas en 2003. La nueva nave tiene previsto comenzar sus expediciones el 15 de diciembre. Su incorporación vuelve a situar a Magallanes en una doble función: puerta logística hacia la Antártica y punto de articulación entre industria naval chilena, turismo especializado y producción de conocimiento científico.

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Cómo nació el Día de la Antártica Chilena y por qué hoy se celebra durante un mes

El 6 de noviembre de 1940, Chile fijó los límites del territorio que reivindica en la Antártica. Mediante el Decreto Supremo N.º 1.747, el presidente Pedro Aguirre Cerda estableció un sector entre los meridianos 53° y 90° oeste.

En los años siguientes, Chile consolidó su presencia en el continente con la instalación de sus primeras bases permanentes: Arturo Prat, inaugurada por la Armada en 1947, y Bernardo O’Higgins, establecida por el Ejército en 1948. Además, dio origen a la fecha que hoy se conmemora, pero el Día de la Antártica Chilena tardaría otros 25 años en ser instituido.

Fue una organización civil la que impulsó ese reconocimiento. El 29 de octubre de 1965, el Círculo Antártico Chileno solicitó al Gobierno establecer la efeméride. Eduardo Frei Montalva acogió la petición mediante el Decreto N.º 778, fechado el 13 de diciembre de ese año. Así nació oficialmente el Día de la Antártica Chilena.

La inquietud por acercar el continente a la población, sin embargo, era anterior. En marzo de 1956, La Prensa Austral informaba de la creación de la filial puntarenense del Círculo, dedicada a charlas, películas y exposiciones. En 1957, la organización anunciaba incluso una proyección sobre las islas Shetland del Sur y una charla del poeta Marino Muñoz Lagos. Antes de la efeméride ya existía un esfuerzo por construir conciencia antártica.

Con la creación del Instituto Antártico Chileno en 1963 y su inauguración al año siguiente, esa tarea ganó continuidad institucional. Entre las actividades de difusión estuvieron las Semanas Antárticas y, desde 1978, las Ferias Juveniles Antárticas. En 2004, el INACH inició la Feria Antártica Escolar, que convirtió la investigación científica en una vía para vincular a estudiantes con el continente. El traslado del instituto a Punta Arenas, en 2003, reforzó el protagonismo regional.

En 2023, el INACH amplió a todo noviembre la convocatoria a instituciones públicas y privadas, universidades y organizaciones sociales. Así tomó forma el Mes de la Antártica Chilena: una agenda colaborativa de ferias, exposiciones, charlas, ciencia y arte, más que una nueva efeméride legal. En en el año en curso, las actividades se extenderán hasta el 1 de diciembre.

Esta evolución también refleja un cambio en la forma de acercar la Antártica a la ciudadanía. A su origen vinculado a la soberanía territorial se ha sumado una creciente dimensión científica y educativa, expresada en actividades de divulgación, encuentros con investigadores y experiencias escolares que permiten conocer la importancia de los ecosistemas antárticos y su relación con fenómenos globales como el cambio climático.

Este 2026, el Día de la Antártica Chilena se incorporó además al calendario escolar, otro paso para llevar el tema más allá de ceremonias y especialistas. A 86 años del decreto de Pedro Aguirre Cerda, conmemorar el 6 de noviembre significa recordar una decisión territorial, pero también preguntarse por qué conocimiento produce Chile en la Antártica y cómo se transmite a las nuevas generaciones.

Gracias por acompañarnos en esta edición.

Entre el viento de nuestras pampas, el trabajo de nuestras comunidades y los avances que nos conectan con la Antártica, estas historias nos recuerdan que Magallanes tiene mucho que contar, incluso sobre cosas que a veces, por tenerlas tan cerca, dejamos de mirar con atención.

¡Un abrazo austral!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquimagallanes@elmostrador.cl.