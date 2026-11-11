“Sub Terra” y “Sub  Sole” de Baldomero Lillo: el trabajador como protagonista de la historia

Resultaría imposible hacer una referencia a la narrativa social chilena omitiendo mencionar a un autor tan estructurante como Baldomero Lillo, quien da inicio a una tradición que más adelante seguirá una pléyade de autores, entre los cuales podemos mencionar a Manuel Rojas, José Santos González Vera, Óscar Castro, Alberto Romero, Nicomedes Guzmán, Carlos Droguett, Gonzalo Drago, Diego Muñoz Espinoza. Lillo da la señal de partida de una literatura que da cuenta del acontecer social chileno: las injusticias cometidas contra los trabajadores, su difícil y heroica subsistencia, la resistencia contra el abuso sistemático.

Baldomero Lillo (1867-1923) nació en Lota, el corazón mismo de la cuenca carbonífera del sur de Chile, escenario de una explotación minera extrema, donde el sacrificio constituía la cotidianidad y donde acechaba la muerte sorpresiva y trágica a cada instante. En esa localidad se crió, conviviendo con el mundo minero y observando de cerca la vida de los trabajadores. Más adelante, trabajó en la pulpería, sitio privilegiado para continuar sus observaciones atentas. En paralelo, en calidad de autodidacta, se nutrió con las novelas de los grandes autores rusos. Hacia fines de siglo se trasladó a Santiago y acabó trabajando en la sección de publicaciones de la Universidad de Chile.

Estaba en condiciones de hacer madurar su obra literaria. En 1904 entregó el volumen de cuentos Sub Terra y en 1907 Sub Sole. En esos dos volúmenes señeros se incorpora, por primera vez, al trabajador explotado chileno como protagonista de la historia y no como telón de fondo pintoresco, reducido a herramienta, enterrado en vida en las profundas galerías carboníferas. El minero, el campesino, los desposeídos pasan a primer plano; sus vidas complejas son la materia primera de la literatura, al modo naturalista de Émile Zola, sin dejarse arrastrar por el panfleto. Denuncia mostrando, animado por una compasión genuina, con una prosa escueta, sobria, precisa.

Con estos dos libros se convierte en el iniciador del realismo social, mucho antes del esplendor del criollismo, donde destacarían autores como Mariano Latorre, Luis Durán, Federico Gana, Rafael Maluenda, Marta Brunet. Junto con este considerable aporte, es preciso destacar que con estas dos obras realiza un aporte a la cuentística, estableciendo las características de un relato breve efectivo, estético a través de cuentos como «La compuerta número 12» o «El Chiflón del Diablo», piezas maestras del género breve. Con Baldomero Lillo la denuncia social trasciende la coyuntura y se establece en una posición privilegiada del canon literario.

Casi todos los cuentos de Sub Terra descienden al fondo del pique de las minas de carbón, ávidas por devorar los cuerpos de los mineros y absorber sus energías y su sangre. “La compuerta número 12” es un relato devastador en que el padre minero entrega a su hijo al socavón bajo el pretexto de salvarlo de la miseria, iniciándolo como portero, encadenándolo a la sacrificada vida obrera a temprana edad.

En “El Chiflón del Diablo” un joven obrero es enviado al pique más riesgoso; paso a paso el lector percibe aterrado cómo el protagonista se aproxima a una muerte inevitable. Vagan entre las sombras los caballos ciegos de la mina, flota el gas grisú esperando una llama que provoque la explosión, caminan los mineros lisiados; es un panorama tétrico, donde las esperanzas se perciben excluidas. No hay escape de la miseria, ni del sufrimiento, ni de la muerte en última instancia. El horror no se exagera, se narra tal cual, golpeando al lector.

Sub Sole contiene un registro más variado que Sub Terra, pues abarca un registro más amplio que el de la crítica social, cruzando desde lo lírico a lo simbólico, incluso a lo fantástico. Lillo exhibe destrezas claves del cuento: la economía narrativa, la importancia del desenlace, el centro de la preocupación puesta en el ser humano y la compasión hacia los desvalidos. Esto, por ejemplo, lo encontramos en el cuento “Cañuela y Petaca” (incluido en la edición original de Sub Sole), una pieza donde se combinan el mundo infantil, la ternura, el peligro y el humor en un ambiente campesino pobre. Un claro anuncio, como otros cuentos del volumen, del criollismo que emergerá para imponerse por mucho tiempo, ser, a su vez superado por otras vertientes vinculadas al realismo social.

Estas dos colecciones de cuentos -unidas en un solo volumen- dieron en su momento inicio al realismo social chileno, una vertiente magnífica, que ha ido evolucionando con nuestra historia y que tiene descendientes actuales, vigentes y estremecedores. Cuenta con un interesante prólogo de María José Navia, que nos introduce a la extraordinaria obra de Baldomero Lillo, uno de nuestros grandes narradores.

Ficha técnica:

Sub Terra Sub Sole, Baldomero Lillo, Ed. Planeta, 2026, 250 pp.