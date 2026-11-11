Presupuesto 2027: Cámara rechaza recursos de Interior y elimina asignaciones para expresidentes

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes la partida del Ministerio del Interior durante la discusión particular del Presupuesto 2027, tras una votación que terminó empatada con 71 votos a favor y 71 en contra. La Sala también eliminó los recursos destinados a financiar gastos operacionales de los expresidentes de la República, en una jornada marcada por cuestionamientos a los recortes contemplados por el Gobierno.

El rechazo de la partida de Interior estuvo marcado por las críticas a las reducciones presupuestarias que afectan al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, conocido como Ley Cholito.

La votación no alcanzó la mayoría necesaria para aprobar los recursos de la cartera, por lo que el Ejecutivo deberá buscar su reposición durante las siguientes etapas de la tramitación legislativa.

Otro de los resultados de la jornada fue el rechazo de las asignaciones destinadas a los expresidentes de la República, por 75 votos en contra, 54 a favor y siete abstenciones.

La votación separada fue solicitada por los diputados Javier Olivares (PDG) y Sergio Bobadilla (UDI), quienes cuestionaron el financiamiento estatal de los gastos asociados al funcionamiento de las oficinas de los exmandatarios.

Los recursos contemplados en el proyecto alcanzaban los $915.746.000 y estaban destinados a financiar personal, arriendo de oficinas, transporte y movilización.

La decisión no modifica las dietas que reciben los expresidentes, debido a que estas se encuentran reguladas por normas permanentes.

En otras votaciones, la Cámara aprobó la partida del Ministerio de Economía por 92 votos a favor y 43 en contra, aunque rechazó los recursos correspondientes al Programa de Atracción Turística.

También fue aprobada la partida del Ministerio de Hacienda, con 83 votos favorables y 54 contrarios.

La discusión particular del Presupuesto 2027 continuará este miércoles en la Cámara, antes de que el proyecto avance al Senado, donde el Ejecutivo deberá intentar recuperar las asignaciones rechazadas.