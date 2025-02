Aquí Ñuble: la baraja electoral para ser diputados y decretan Zona de Riesgo Sanitario en Coelemu

¡Hola a todos!

Ya estamos de vuelta en esta nueva edición de Aquí Ñuble para contarles las distintas novedades de la región. Porque por acá han estado pasando cosas, así que nos lanzamos con todo a reportear algunos temitas que teníamos en el radar, pero siempre bien hidratados con agüita mineral y jugos naturales. Nada de cervecitas refrescantes por si se lo está preguntando, ¿no ven que andamos trabajando?

Pero mientras hacíamos fila para comprar hielo (para los juguitos, obviamente), empezamos a revisar los apuntes de nuestra libreta mágica y nos dimos cuenta de que ya andan varios nombres sonando para candidatos a diputado, cuestión que está empezando a poner al mundo político local de cabeza. Y nuestras leales fuentes noticiosas acudieron prestas al llamado para narrarnos hasta en colores cómo viene la cosa, así que aquí le contamos lo que está pasando en este tema. ¡Es que no podemos negar que somos curiosos!, si cuando nos dijeron que la curiosidad mató al gato, nosotros nos pusimos a preguntar altiro qué quería saber el difunto felino. Es nuestra naturaleza.

Esta semana estuvo también marcada por temas sanitarios y nos referimos específicamente a lo ocurrido en Coelemu, donde los vecinos se aburrieron de vivir con la mugre a la altura del cuello. Cansados de esperar por un proyecto de alcantarillado que data de 2017 y que se quedó atrapado en la Región del Biobío cuando Ñuble pertenecía a dicho departamento administrativo, los habitantes de Villa El Conquistador partieron a tomarse el camino para ser escuchados por las autoridades, cuestión que habría tenido resultados . Pero no se nos adelanten que en la nota les contamos los entretelones y algo más.

Y ya que estamos en verano, con tres hielitos ya puestos en el jugo y mientras esperábamos un completo para hacerle el quite al hambre, se nos ocurrió preguntar cómo ha andado la fiscalización de la seremi de Bienes Nacionales a los accesos libres que deben tener las playas, ríos y lagos para que la gente pueda disfrutar de ellos . Así que con la guatita llena y un poquito más refrescados, nos fuimos a preguntar cómo ha andado esa situación, cuántas denuncias se han recibido y qué ha pasado hasta ahora. ¿Que cómo nos fue?, más adelante podrán leerlo con los observadores ojitos que Dios les dio.

La semana avanzaba rápido y nuestras tareas investigativas andaban bien. Pero estábamos ansiosos y teníamos más fe que las más de mil veces que empezamos a hacer dieta, así que fue una tarde que salimos a tomar el fresco que nuestros pasos nos llevaron hasta el mismísimo lugar donde se construye el nuevo Instituto Teletón que tendrá Chillán. Ya les contamos que somos bien sapos y por un agujero observamos que había harto movimiento, así que al día siguiente enfilamos rumbo al Gobierno Regional para saber más de los avances de esta gran obra que le va a solucionar la vida a varios ñublensinos.

Para cerrar esta edición, nos topamos con un tema que si bien no es grato, siempre es bueno tocar. Y es que el pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer y en nuestro incombustible afán de meter la nariz en todos lados, no pudimos resistirnos a saber más de cómo se está llevando a cabo la lucha contra esta silenciosa patología de parte de la red asistencial ñublensina.

Miren, a lo mejor ustedes no nos van a creer, pero la semana se nos va volando con tanto trajín noticioso. ¡No nos dimos ni cuenta y ya llegó febrero!, porque ya se nos hizo común que tengamos días más intensos que una uña encarnada. Pero eso sí, también nos damos un tiempito para meternos en alguna piscina con el agua hasta el cogote y reflexionar sobre lo rápido que se pasa la vida. Si pues, si somos humanos y que yo sepa hasta ahora, ninguno duerme colgado de los pies.

A nosotros nos mueven dos cosas: el chuchoqueo informativo y nuestra máxima ya conocida de que Santiago no es Chile. ¡Y vaya que hemos demostrado que las regiones tienen mucho que decir! Así que tengan por seguro que mientras tengamos zapatos de buenas suelas, estaremos siempre diciendo presente en cada cahuín noticioso de la región porque en Aquí Ñuble nadie desafina y la orquesta suena superbién.

¡Así que adelante. Léanos con total confianza!

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble. Así nuestra comunidad crecerá más cada día.

1

La baraja electoral en Ñuble: los nombres que suenan para ser candidatos a diputados

Llevábamos varios días dándole vueltas a este tema porque somos intrusos y lo reconocemos. Y es que muy verano será, pero el trajín político no para y ya andan varios moviendo los palillos para concretar sus intenciones de estar inscritos en la papeleta de las elecciones parlamentarias del 16 de noviembre. Para el caso de Ñuble, aparte de Presidente de la República, habrá que elegir diputados, y en ese ring hay varios que ya quieren entrar con los guantes puestos. Vamos viendo.

Partamos por la derecha. En silencio se están movilizando las tropas por ese lado, considerando que la UDI ya tendría claro que los actuales diputados Cristóbal Martínez y Marta Bravo volverán a postularse, así que ahí el tema estaría resuelto. Sin embargo, en RN buscan otro nombre para conformar una collera competitiva con el actual diputado Frank Sauerbaum, escenario en el cual se manejan los nombres del exalcalde de Coihueco, Carlos Chandía, más el del otrora jefe comunal chillanejo, Sergio Zarzar. Si bien este último es el más completo y viene fresquito con una experiencia electoral en el cuerpo, estaría en proceso de reflexión para decidir si buscará un escaño en la Cámara Baja.

Los republicanos ya tienen casi levantada la candidatura del abogado Diego Sepúlveda, quien pese a haber permanecido en España todo este tiempo para perfeccionarse profesionalmente, es una carta que avala el exintendente ñublensino y líder natural de dicho partido, Martín Arrau. Sin embargo, dicho nombre no generaría consenso al interior del partido, lo que complicaría la postulación del jurista.

Adicional a ello, hay dos nombres que podrían desbalancear el orden natural de la oposición. Ellos son la exseremi de Justicia, Jacqueline Guíñez, y quien fuera concejal de Chillán, Joseph Careaga, los que por cierto no son analizados por Chile Vamos precisamente, pese a que ambos tienen cercanía con RN. De hecho, serían cartas barajadas tanto por republicanos como por el Movimiento Nacional Libertario.

Las cartas del oficialismo

En el ala izquierda, los movimientos se han vuelto bastante variopintos con algunas autoridades que analizan profundamente sus eventuales postulaciones. Uno de ellos es el seremi de Economía, Erick Solo de Zaldívar, quien sería la carta más potente del gabinete regional y contaría con apoyos transversales gracias a su trabajo con distintos gremios productivos de la región. Otro nombre que ronda el ambiente político es el de la seremi de Gobierno, Valentina Pradenas, pero esta última no tendría el respaldo necesario y su eventual postulación no pasaría de ser solo una aspiración personal, dado que su labor de vocera regional no ha tenido una buena evaluación a nivel interno.

En el Partido Socialista trabajan a toda máquina evaluando nombres, pero hay uno que se empina por sobre los demás. Se trata de Francisco Crisóstomo, hermano del actual gobernador regional y quien viene desarrollando un fuerte trabajo territorial. Más encima, tiene como aval un apellido que se ha transformado en marca registrada. Si bien el nombre gusta en distintos sectores, también contaría con cierta resistencia. Otro que miraría con interés una aventura parlamentaria sería el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, pero su relación no sería buena con los gremios agrícolas al punto que habrían solicitado su salida en el nivel central, lo que diluiría sus pretensiones.

Pero hay un factor que debe considerarse en este ramillete de nombres y tiene que ver con la influencia de la senadora Loreto Carvajal, quien también tiene algo que decir en ese sentido. Si bien el PPD avalaría la postulación del excandidato a gobernador regional, Ignacio Marín, hombre de confianza de la legisladora, también está el del exseremi de Obras Públicas, Paulo de la Fuente, aunque fuentes oficialistas indicaron que este último mantendría estrechas conversaciones con el Partido Radical para formar una dupla interesante con otro que también tiene aspiraciones parlamentarias: el seremi de Educación, César Riquelme. Sin embargo, hay quienes aseguran que De la Fuente estaría próximo a asumir como administrador municipal de Chillán, lo que de hecho cambiaría todos los planes.

Por último, en distintas esferas políticas ronda el nombre de Cristián Quiroz, carta de reconocida habilidad política. El hoy jefe de División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Ñuble tiene vasta experiencia electoral tras haber sido concejal de Chillán y consejero regional por Ñuble, además de una postulación a diputado en 2017, lo que le daría cierto tiraje. Por lo mismo, su nombre permanentemente forma parte de las carpetas electorales de distintos partidos del conglomerado oficialista.

Finalmente, el Partido Comunista también tiene dos ases bajo la manga. Por un lado, está el seremi de Vivienda, Antonio Marchant, cuyo trabajo ha sido potente y lo respalda el éxito que ha tenido en el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional que ya cumplió la meta trazada. De igual forma, se empina la seremi de Desarrollo Social, Marta Carvajal, quien ha desarrollado un buen trabajo en dicha cartera al punto que incluso fue sondeada para asumir como vocera regional, lo que no habría prosperado.

2

Decretan Zona de Riesgo Sanitario en Coelemu: vecinos de Villa el Conquistador esperan alcantarillado desde 2017

Los habitantes de Villa El Conquistador de la comuna de Coelemu están molestos y con justa razón. Aquello porque viven carentes de agua potable y alcantarillado desde hace muchos años, lo que les tiene colmada la paciencia porque el proyecto de urbanización, aprobado en 2017, se diseñó cuando aún Ñuble pertenecía a la Región del Biobío, y como nadie se encargó de traspasarlo, la iniciativa quedó en el limbo y no se concretó.

Pero la situación ha ido en aumento, al punto de que los vecinos perdieron la paciencia y han desarrollado una serie de manifestaciones, tomándose la carretera en busca de una solución para las 285 familias afectadas. La respuesta a los vecinos vino la semana pasada, luego que en una reunión gestada por el delegado presidencial provincial de Itata, Mario Cruces, se acordara contratar un camión limpiafosas que asee las letrinas existentes en ese sector, dado que se ha acusado la presencia de parásitos en las aguas servidas y fosas colapsadas. Asimismo, será el Gobierno Regional de Ñuble el que asuma el costo de concretar el proyecto de alcantarillado.

Ya, pero aunque todo esto está muy bien, el problema sanitario sigue latente. Lo anterior llevó a que desde la Seremi de Salud se determinara decretar Zona de Riesgo Sanitario para dicho lugar, medida que se pone en marcha en áreas de condiciones ambientales que pueden revestir un peligro para la salud. Así lo explicó la seremi del ramo, Dra. Michelle D’ Arcas, precisando que el foco ha estado en cuidar a la población, evitando riesgos para su salud.

“Las fiscalizaciones fueron hechas en base a las denuncias y se hizo un trabajo muy intenso, pues debimos dejar de lado otras tareas porque este caso es de mayor envergadura. Los equipos estuvieron desplegados durante dos días en el sector y se tomaron las medidas sanitarias correspondientes. Hoy estamos en proceso de coordinarnos con distintas instituciones para dar una solución. La Alerta de Riesgo Sanitario se decretó porque se encontraron factores de riesgo que ponen en peligro a la población”, apuntó.

Atentos con Quillón

Pero además de Coelemu, en la comuna de Quillón se vive una situación también de riesgo para la salud de las personas, específicamente en el balneario de Laguna Avendaño. Y es que dada la proliferación de algas en el espejo de agua, se ha prohibido temporalmente el contacto del agua con la piel. Por ende, el recinto sigue abierto con el resto de ofertas veraniegas como paseos en kayak, actividades náuticas y su variada gastronomía, siendo la única prohibición el baño en las aguas de la laguna.

La Dra. Michelle D´ Arcas aseguró que el trabajo en este lugar viene desde hace tiempo, logrando una buena coordinación con el municipio quillonino. La idea es tratar de detener la contaminación de las aguas del balneario, lo que ha llevado a diseñar un plan de monitoreo frecuente de la calidad del agua.

“Las altas temperaturas y la presencia de otros nutrientes hacen que crezcan estas algas, que pueden llegar a ser un problema para quienes utilizan las aguas de la laguna de forma recreacional, presentando cuadros de dermatitis u otros tipos de bacterias que estamos analizando. Cuando en 2023 se realizó el cierre de la laguna, los casos de dermatitis eran altísimos, pero hoy no estamos en ese escenario. Nosotros vamos a respaldar cualquier medida preventiva que ejecute el municipio, pero el cierre del balneario es una atribución nuestra”, subrayó.

3

Algunos siguen sin querer entender: Ñuble suma 34 denuncias por impedir el libre paso a playas, ríos y lagos

Usted bien sabe que no falta en Chile quien se cree dueño del litoral, al punto de que son capaces de contravenir la ley y negarle a la gente su justo derecho de disfrutar de playas y riberas sin problemas. Para ser sinceros, esta situación se mantiene vigente en la agenda de las autoridades, donde se siguen recibiendo denuncias de pasos cortados y portones ilegales que impiden el libre tránsito por parte de inescrupulosos más prepotentes que un tenista belga.

Pero en la Región de Ñuble están atentos a cualquier irregularidad en ese sentido, teniendo clarito el objetivo de no dejar pasar una. Así lo explicó el seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Baeza, detallando que se han recibido 34 denuncias entre el año pasado y lo que va de la presente temporada respecto de quienes impiden el tránsito de gente hacia estas zonas tan apetecidas en la temporada estival.

“Los bienes nacionales de uso público, como las playas de mar, ríos y lagos, corresponden a todos los chilenos en su uso y goce. Por lo mismo, hemos decidido hacer una campaña al respecto porque también es una obligación legal, pues todos los dueños y propietarios de predios que se encuentren en la ribera de los ríos, lagos y a orillas del mar deben dejar un acceso libre y gratuito para que todas las personas puedan acceder”, aseguró.

La autoridad precisó que esta es una obligación legal señalada en al artículo 13 del Decreto Ley N° 1.939 que regula la administración de los bienes fiscales. En ese sentido, precisó que aquello está siendo fuertemente fiscalizado en Ñuble con el equipo de funcionarios de la seremi de Bienes Nacionales, y agregó que también las denuncias ciudadanas que se hagan al respecto son elementos esenciales para velar por el cumplimiento de la ley. Y como dato de la causa, el Ministerio de Bienes Nacionales recibió 699 denuncias solo durante el año pasado, lo que significa un aumento de reclamos cercano al 20 % en comparación con 2023.

“Se han fijado ya dos accesos. Uno en Villa las Mercedes de Quillón (río Itata) y el otro en el sector de Santa Lucía Bajo de la comuna de Yungay (río Cholguán). Actualmente, existen dos más en trámite de fijación en las comunas de San Ignacio y Chillán. Lo que queremos hacer, entonces, es visibilizar que este es un derecho social, un derecho a la recreación que así ha sido amparado por nuestro Gobierno”, detalló el secretario regional.

Así que si por esas vueltas que tiene la vida se encuentra usted con que le impiden el paso a una playa o ribera, o bien no existe un paso peatonal habilitado, saque a relucir todo su conocimiento internáutico y acceda a la página web del ministerio de Bienes Nacionales (www.bienesnacionales.cl), donde encontrará un link a un formulario de denuncia para que la situación sea debidamente investigada. Y que quede claro que no se trata de ser acusetes, sino de hacer prevalecer la ley y los derechos ciudadanos. Así de simple, así de claro.

4

Obras del Instituto Teletón en Ñuble caminan a paso firme y ya registran un 13 % de avance

Que la Región de Ñuble cuente con un Instituto Teletón es una necesidad imperiosa y en eso nadie se pierde. Básicamente, este proyecto ya dejó de ser un sueño desde que el propio Presidente Gabriel Boric viniera a colocar la primera piedra hace dos meses, y como las iniciativas no solo se anuncian, sino que se concretan, por acá todos se pusieron manos a la obra porque no había tiempo que perder.

Al momento, las obras ya alcanzan un 13 % de avance entre la construcción de fundaciones, instalación de faenas y movimientos de tierra, contando con el apoyo de más de cien trabajadores que están igual de motivados que las autoridades en una iniciativa que es financiada íntegramente por el Gobierno Regional e implica una inversión total de $ 13 mil millones entre obras y equipamiento. Se estima que los trabajos finalizarán en junio de 2026, con lo cual se podrá atender a más de mil familias ñublensinas que actualmente deben trasladarse a Concepción o Talca para cumplir con sus controles médicos y tratamientos de rehabilitación.

Al respecto, el gobernador regional Óscar Crisóstomo recordó que “a fines del año pasado inició las obras la empresa Digua, que fue la que se adjudicó el proyecto, y el mandante es el Ministerio de Obras Públicas, con quien estamos trabajando muy de la mano en un terreno que ha sido cedido por la Municipalidad de Chillán. La obra se encuentra en plena faena constructiva de los cimientos, de la base que va a soportar los más de 3.600 metros cuadrados de construcción y que incorpora no solamente los espacios físicos necesarios para la rehabilitación, sino que también considera un gimnasio, salas de reuniones y todo lo necesario para que podamos tener una obra ideal, como siempre soñamos en nuestra región”.

La infraestructura está ubicada en un lugar estratégico de la ciudad de Chillán (intersección de las avenidas Argentina y Collin), y contempla dos plantas, subterráneo y primer piso en una superficie total de 3.658 metros cuadrados. La obra se compone de un edificio asistencial con piscina y dos gimnasios de terapia, servicios para el personal, recintos de apoyo, multicancha y zona de estacionamientos.

El nuevo vecino del barrio

Pero si bien esta obra beneficia a todos los ñublensinos, hay que precisar que se convertirá en un nuevo vecino para un sector muy populoso de Chillán. Así las cosas, y como conversando nacen los acuerdos, las autoridades invitaron a distintos dirigentes vecinales a una primera reunión de participación ciudadana, donde les contaron más detalles de este ambicioso proyecto.

En ese sentido, el seremi de Obras Públicas, Freddy Jelves, señaló que “es una obra que va a ser importantísima para la región y para cientos de personas que se van a poder atender acá, pues antes debían viajar a otras regiones con el costo que eso significa. Así que sin duda vamos a cambiar la vida de muchas personas que van a ser atendidas directamente en Ñuble y eso va a ser un beneficio para miles de personas”.

Ya, ¿pero qué dicen los futuros vecinos al respecto? Pues la presidenta de la Junta de Vecinos N° 10 de la Población Purén, Clara San Juan, se mostró feliz indicando que “este proyecto recupera un espacio que estaba abandonado hace años. Aquí se juntaba mucha delincuencia y siempre estábamos preocupados con los vecinos que colindábamos con este espacio vacío. Había mucha inseguridad, pero ya estamos tranquilos y felices de que esta obra avance en beneficio también de los vecinos y de las familias que tenían que viajar a Concepción”.

Por su parte, el dirigente social y miembro del COSOC de la Superintendencia de Electricidad, Mario Betancourt, aseguró que “esta es una buena obra para Ñuble en general, porque los niños tenían que viajar a otras regiones, pero gracias a Dios, se dio acá, y creo que es bueno aprovechar la oportunidad”.

5

Cifras que estremecen: más de 1.300 personas con cáncer fueron atendidas en el Hospital de Chillán durante 2024

No nos hagamos los valientes, si basta que a uno le hablen de cáncer para que nos pongamos a temblar como canasto con guatitas. Y no es para menos, pues considere que en Chile se diagnostican cerca de 60 mil casos oncológicos por año, de los cuales aproximadamente 28 mil tienen desenlaces fatales. Aquello ha desembocado en que esta enfermedad se haya establecido como una de las prioridades para el Minsal y por eso mismo, no hay que ser porfiados y realizarse chequeos médicos regulares porque detectar este mal a tiempo es clave.

La Región de Ñuble no es la excepción. Solo el año pasado, la Unidad de Oncología del Hospital Herminda Martín de Chillán atendió a 1.306 personas, lo cual es preocupante. Por la misma razón es que por estos lados se ha apretado el clavijero promoviendo la prevención y detección oportuna.

Así lo explicó la directora del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), Elizabeth Abarca, afirmando que “estamos realizando un importante trabajo preventivo, pero también con mayor inversión. Prueba de ello es el proyecto del Centro Oncológico Ambulatorio Regional que considerará una inversión superior a los $ 85 mil millones y cuyo diseño esperamos iniciar este año. Cabe recordar que esta iniciativa forma parte del convenio de programación firmado entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Ñuble”.

Es importante mencionar que, dado que el cáncer es un tema de vital importancia para el sistema de salud nacional, se han desplegado diversas estrategias, entre ellas el Plan Nacional de Cáncer Infantoadolescente 2023-2028 y el Plan de Acción Adulto del Plan Nacional del Cáncer 2022-2027, los que buscan disminuir la mortalidad, su incidencia, y reducir el impacto en la calidad de vida de las personas, porque para colmo, los casos oncológicos en menores de 50 años han aumentado considerablemente.

¿Pero cómo se trabaja este tema en el propio recinto hospitalario? La enfermera de la Unidad de Oncología del Hospital de Chillán, Nataly Suárez, destacó que el equipo multidisciplinario dedicado a esta labor se ha concentrado en brindar una atención centrada en el usuario para atender las necesidades específicas que requiere cada paciente de acuerdo a su diagnóstico.

“Reforzamos la promoción de la salud, educamos a los usuarios y sus familias en los procedimientos que deben realizarse, los síntomas o efectos que pueden surgir, todo esto con un trato humanizado, cercano y amable. Les acompañamos, contactamos, les hacemos seguimiento permanentemente para que les den continuidad a sus tratamientos. Durante 2024, atendimos un total de 1.306 personas, aumentando la cantidad de prestaciones, y administramos más de cuatro mil quimioterapias”, aseveró.

Cobertura GES

La jefa de sección GES del SSÑ, Andrea Hernández, relevó la importancia del mecanismo frente a esta patología, destacando que “el Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES) garantiza la cobertura de un total de 87 enfermedades, entre las cuales se encuentran 18 tipos de cáncer. De esta forma, las y los usuarios de nuestra red asistencial pueden asegurar la atención desde el tamizaje, sospecha o confirmación diagnóstica, hasta el tratamiento, y posterior seguimiento o rehabilitación, etapas que dependen de cada problema de salud que sea confirmado”.

Nunca estará de más saber que el sistema público de salud garantiza una serie de exámenes preventivos que pueden ayudar a detectar a tiempo esta patología, como la mamografía, el Papanicolau y el Examen de Medicina Preventiva (EMPA), entre otros. Por ello, les recomendamos retomar los controles con los equipos de salud en la atención primaria.

Ya, y para que se saquen el premio mayor a la responsabilidad, si tienen dudas o consultas al respecto pueden llamar al número de Salud Responde (600 360 7777) como primer medio de orientación. Así que como pueden ver, aquí les pasamos todas las herramientas posibles para que sean respetuosos con su salud, pero como siempre, utilizarlas es pega de ustedes.

PRESENTADO POR:

Y así estamos terminando un nuevo capítulo de nuestro ya afamado newsletter Aquí Ñuble que cada semana les entregamos con mucho cariño. Porque nosotros nos sentimos afortunados de cumplir con la noble tarea de contar historias y escudriñar hasta debajo de las piedras si es necesario para alcanzar la médula de cada noticia. Así debe ser porque si no es con todo, ¿sino pa´ qué?

Por nuestra parte, y ya conscientes de que el verano comienza a despedirse, seguimos en esa dinámica y ya nos estamos preparando para marzo, que es el mes en que se reactiva el trajín diario en todo su esplendor y que siempre viene cargado a la noticia. Y mientras vemos a los más chicos medio enojados porque los uniformes escolares ya están tomándose las vitrinas, seguimos deambulando por las calles de Chillán y los distintos rincones de una Región de Ñuble que siempre tiene algo que contar y más encima, quiere hacerlo.

Así que nos estamos despidiendo antes que se nos derrita el hielo del juguito.

¡Saludos y hasta la próxima!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieres compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.