Minvu rechaza querella de Social Arquitectura y defiende gestión de Poduje en la reconstrucción

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) rechazó de manera categórica la querella presentada en su contra por la entidad Social Arquitectura y defendió con firmeza las decisiones adoptadas en el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, afectado por el devastador incendio de 2024.

La cartera, a través de un comunicado de prensa, aseguró que todas las acciones realizadas se han ajustado estrictamente a criterios técnicos, a la normativa vigente y a la necesidad de proteger tanto los recursos públicos como la seguridad de las familias damnificadas.

La querella de Social Arquitectura acusa al ministro Iván Poduje y a funcionarios del Serviu Valparaíso de presuntas irregularidades graves, entre ellas falsificación de instrumentos públicos, coacción y fraude al Fisco. Sin embargo, el Minvu desestimó completamente estas imputaciones.

Desde la cartera, a través de la subsecretaria Natalia Aguilar, explicaron que los informes técnicos elaborados por el Serviu son documentos válidos emitidos por organismos competentes. Además, señalaron que cualquier eventual error administrativo debe ser revisado por las instancias regionales correspondientes.

“El ministro ha actuado dentro de sus atribuciones, con responsabilidad y con el objetivo de asegurar que las viviendas que se entreguen a las familias cumplan con los estándares técnicos y de seguridad que corresponden”, agregó Aguilar.

El Minvu argumentó que su intervención tuvo como objetivo evitar que el Estado terminara financiando proyectos con fallas de diseño o ejecución, lo que habría significado mayores costos para el erario público en el futuro. Por esta razón, descartaron tajantemente la existencia de fraude.

En una acción previa, el propio ministro Iván Poduje presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la Constructora San Sebastián Ltda. y la propia Social Arquitectura por eventuales delitos de fraude y amenazas.

El caso involucra la reconstrucción de 356 viviendas destinadas a familias afectadas por el incendio y ahora quedará en manos de los tribunales. Pese al conflicto judicial, el Gobierno reiteró su compromiso de entregar soluciones habitacionales seguras, dignas y definitivas a los damnificados de El Olivar.