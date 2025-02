Aquí Ñuble: buscan recuperar trono lechero y las interrogantes del incendio en Coihueco

¡Hola a todos!

«Con el apagón, qué cosas suceden, con el apagón…» , cantaba Yuri. Tal cual, aquí y en la Quebrada del Ají, con el apagón de este martes, en casi todo el país, nadie sabe mucho qué pasó. Y aunque volvió la luz, seguimos a oscuras informativamente hablando. Qué más quisiéramos que partir esta edición de Aquí Ñuble con respuestas sobre ¿cómo sucedió lo que sucedió?, ¿quién o quiénes son los responsables?, ¿qué ocurrió en los distintos rincones de esta región? No tengan dudas de que estamos en eso, pero ni las autoridades saben bien lo que pasó. Les pasó un camión por encima y no alcanzaron a anotar ni la patente.

Dicho eso, también hay que ser sinceros, tampoco hemos tenido tiempo de meterle más papitas a esta cazuela. Por eso es que iniciamos este tour informativo con todo lo reporteado hasta el día antes de que nos fuéramos a negro. Y se lo contamos así:

Mientras disfrutábamos de un buen vaso de leche en el desayuno (porque estamos en crecimiento… para los lados), nos pusimos a reflexionar y decidimos salir a averiguar más de la situación actual de la industria lechera regional, que no es menor, y tiene una respetada participación en el mercado nacional. Ahí nos enteramos de que preparan junto al mundo de la academia y la Seremi de Agricultura una estrategia de desarrollo que le entregue un nuevo impulso a dicho sector productivo y los devuelva al sitial de honor que tuvieron hace algunas décadas, pues se mantienen fuertes compitiendo en un mercado que es más duro que una patada de los Transformers. Para su deleite, entonces, aquí les dejamos los entretelones y detalles deliciosos de un trabajo que está recién comenzando, pero que promete avivar este polo productivo.

Una situación que ha revestido cierta preocupación en Ñuble durante los últimos días es el incendio forestal que afecta a la zona cordillerana de San Patricio, en la comuna de Coihueco, y donde la parte más pesada ha recaído en una zona de conservación privada ahí existente que se denomina Jungla Peumayén. Si bien se ha solicitado a los cuatro vientos la declaración de Alerta Roja en el lugar, las autoridades explicaron por qué eso no ha sucedido; y como en esto hay que ser más claros que un gato negro en un molino, acá les contamos todos los detalles de esta situación y de qué forma se ha peleado con todo para detener un incendio forestal que se ha puesto más difícil que un trabalenguas alemán.

Luego, mientras leíamos bellos poemas de amor a la hora del crepúsculo, nos pusimos a pensar que por acá los inviernos son difíciles y los aguaceros suelen presentarse de golpe, haciendo estragos en los caminos de la región que, en su mayoría, son de ripio. Si a eso se suman las crecidas de los ríos, la situación se puede acabar poniendo más peligrosa que piñata de vidrio. Por eso mismo, decidimos partir a conversar con los alcaldes de algunas de las comunas más rurales de la región para saber si ya están pensando en la temporada invernal. Aquí se enterarán más de los que nos dijeron.

Nuestra siguiente escala nos llevó a visitar la Municipalidad de Chillán, donde nos quieren mucho y siempre nos reciben con café y pastelitos. Ahí nos enteramos de que dicha corporación firmó un convenio inédito con la Seremi de Salud de Ñuble, destinado a agilizar los trámites para obtener la credencial de discapacidad. Esto porque la COMPIN está con más pega que el gásfiter del Titanic, y apurar este documento es clave para muchos chillanejos. Así que si quieren saber detalles de esta alianza que es pionera en el país, los invitamos a zambullirse en la nota que preparamos con infinito amor.

Acto seguido y deambulando por ahí en busca de un oasis refrescante, nos enteramos de un tema que es bastante serio. Resulta que el MOP inició el pago de patentes a 140 derechos de aprovechamiento de aguas en la región que no estaban siendo utilizados debidamente, lo que se traduce en una recaudación de más de $ 5.500 millones solo en Ñuble. Ahora, este trabajo se lleva a cabo en todo el país, así que si esta información les toca y los dejó más nerviosos que a Pinocho en un incendio, quieren saber cómo evitar esta multa o dónde van a dar los dineros obtenidos, no se desesperen porque aquí les contamos de eso y mucho más.

Ustedes comprenderán que con todo este trajín informativo, hemos estado más ocupados que el baño de un tren, pero como no somos lesos, dejamos las tardes para ponernos a escribir y ordenar todo el material que vamos recolectando porque si empezamos a teclear a mediodía, morir rostizados sería una opción. No es que le tengamos mucho miedo a la muerte, pero preferimos prevenir para seguir siempre fuertes cazando noticias y metiendo las narices donde no nos llaman. Así somos en Aquí Ñuble, dueños de un alma intrusa, pero con permanentes ganas de mantenerles siempre informados. Es por eso que cambiamos el gorrito coqueto por un quitasol multicolor que, aunque suene exagerado, hay que ver lo que nos protege del inclemente sol.

Así que bienvenidos y léanos con confianza

Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble. Así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y noticias de la región.

Inscríbete gratis

1

¡A recuperar el trono! Inician diseño de una estrategia de desarrollo para el mundo lechero de Ñuble

Seguramente y tal como nosotros, usted es una persona que gusta de disfrutar de un buen vaso de leche, un sabroso queso o un delicioso yogur. Si es así, debe saber que es altamente probable que el producto lácteo de su preferencia esté elaborado con leche ñublensina, dado que esta región posee distintas condiciones que hacen favorable el desarrollo de esta industria. Para que usted sepa, la región tiene una participación cercana al 20 % en el mercado nacional de lácteos y, por tanto, se hace necesario trabajar una estrategia que le devuelva a Ñuble ese liderazgo que tuvo hacia la década de los noventa en el mundo lechero.

Con ese objetivo entre cejas es que se sentaron a la mesa los líderes locales de la Asociación de Productores de Leche (APROLECHE) en Ñuble junto a especialistas e investigadores de la Universidad de Concepción (UdeC), quienes liderados por el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, se darán a la tarea de diseñar una estrategia de desarrollo para el mundo lácteo regional, porque si la idea es recuperar la corona, hay que trabajar duro.

“La producción regional de leche está poco difundida, pero Ñuble es un centro vital de distribución para el resto del país. Aquí está instalado un proceso de comercialización de leche que tiene tres o cuatro plantas que compran estos productos y los distribuyen a todo Chile, por lo que es básico que con esas ventajas comparativas, nuestros agricultores que quieren mantener firme este negocio puedan acceder a esta gran posibilidad con fuerza”, señaló Arriagada, tras esta primera reunión de trabajo, añadiendo que a futuro se irán sentando a la mesa nuevos actores que puedan aportar a la labor.

El secretario regional mencionó que acordaron trabajar en el corto, mediano y largo plazo con distintas estrategias, las que serán determinadas en base a un estudio previo de diagnóstico que realizará la UdeC y cuyos resultados estarían para abril próximo. Así las cosas, ya se concentran en construir una agenda con base en lo que representa el productor, poniendo en el centro la protección del sector lechero, la seguridad alimentaria del país y la mejora constante de la calidad de los productos. Por lo mismo, definieron un calendario de compromisos claros y futuras reuniones.

“Ñuble tiene solo seis años de vida, y es nuestro deber como autoridades generar estas políticas que traspasan los gobiernos con el objetivo de levantar el desarrollo de la región y superar los malos indicadores que tiene. La industria lechera genera empleos estables y aporta mucho al desarrollo regional. Estamos convencidos de que nuestro modelo de desarrollo no pasa por hacer todo moderno, sino que tenemos nuestra idiosincrasia que ya es una fortaleza”, señaló la autoridad regional.

Las piezas de esta unión

Históricamente, la Región de Ñuble roncaba cuando se hablaba de producción lechera, basada en una fuerte organización que tenía como sede la ciudad de San Carlos. Ese es el sitial que los lecheros locales quieren recuperar, según explicó el presidente de APROLECHE Ñuble, Álvaro Salinas, agradeciendo esta virtuosa alianza que se ha creado junto a las autoridades y el mundo de la academia.

“Estamos todos de acuerdo en que necesitamos diseñar una estrategia de producción láctea para volver al lugar que teníamos. No queremos ver que las empresas lecheras estén instaladas en Ñuble y traigan el producto de otros lados, dejando a la región como un simple corredor. Ñuble tiene una ubicación estratégica. Estamos cerca de todos los centros de consumo como Concepción, Rancagua y Santiago; y tenemos productores que conocen el rubro. Poseemos experiencia, el clima y las condiciones necesarias, junto al conocimiento de la UdeC. La idea es construir esta estrategia y volver al sitial que Ñuble tuvo en producción láctea”, aseguró.

Pero la tarea no será sencilla, pues de 70 productores que existían hacia la década de 1990, hoy quedan solo 24. Según explicó el líder gremial, esta cifra ha disminuido por distintas causales como la concentración, los precios y el atractivo mundo de los frutales que generó que muchos decidieran cambiarse a ese rubro. Pero firmes a la convicción de que la lechería es una forma de vida más que un negocio, es que trabajarán con el objetivo de generar una marca propia que desemboque en un desarrollo absoluto de toda la cadena productiva.

¿Y cuál será el aporte de la academia? Según precisó el investigador de la UdeC, José Cox, “vamos a abordar una estrategia de desarrollo en el sector lácteo regional que involucrará la producción de leche y su fomento, pero también un impulso al procesamiento para abordar los mercados existentes y otros emergentes. Los principios que nos mueven son la generación de empleo, además de la protección de la seguridad alimentaria y ambiental. Nuestro rol es generar las respuestas tecnológicas para las restricciones que tienen los productores, tanto en producción como en el proceso, pero también en la gestión. Tenemos especialistas en distintas áreas”.

Así que la próxima vez que beba un vaso de deliciosa leche, piense que puede estar disfrutando de un producto emanado de esta noble tierra ñublensina. Y créanos que las vacas locales están felices de entregar su aporte a la seguridad alimentaria del país. Bueno, no hizo falta preguntarles porque se les nota en la cara que su contribución las tiene más felices que un caracol con patines. Nos quedamos con eso.

2

¿Por qué no se ha declarado Alerta Roja en el incendio cordillerano de Coihueco? Aquí se lo dejamos clarito

El incendio en el sector de San Patricio, en la comuna de Coihueco, mantiene atentas a las autoridades. Si bien los llamados a decretar Alerta Roja han sido permanentes, lo cierto es que los equipos técnicos de CONAF realizan evaluaciones periódicas de la situación, determinando que pese a la gravedad de lo que ocurre, no están dadas las condiciones para llegar a dicho estado.

Pero vamos por parte. Según los criterios imperantes para decretar Alerta Roja, deben darse al menos una de tres situaciones: la amenaza inminente a la vida de las personas y sus viviendas, peligro a infraestructura crítica y, tercero, una amenaza directa a áreas silvestres protegidas del Estado o privadas reconocidas. En este caso, las autoridades han sido claras indicando que ninguna de estas condiciones existen, por lo que esa situación de alarma se descarta.

La directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, visitó la región para evaluar in situ lo que sucede en la zona cordillerana, precisando que los incendios forestales en zonas montañosas son complejos para su combate, pues la topografía impide que los brigadistas ingresen de lleno a pelear con las llamas. Sin embargo, se han dispuesto recursos en grandes cantidades para frenar el avance del fuego, donde la lucha se ha concentrado en atacar el siniestro desde el aire y construir cortafuegos, lo que por cierto se ha visto apoyado naturalmente por la presencia de un río y una quebrada en roca.

“Estamos combatiendo con un helicóptero semipesado y uno pesado. Trabajamos con tanqueros lanzando retardante y también helicópteros livianos y medianos para transportar brigadistas. También hay presencia de aviones cisterna en aquellos sectores donde pueden ingresar, pues hay zonas donde es imposible que entren a combatir. Aunque llevamos más de 700 hectáreas consumidas, creo que este ha sido un trabajo exitoso porque, de lo contrario, estaríamos hablando de miles de hectáreas”, aseguró añadiendo que la prioridad es que el fuego no cruce el río Chillán y que tampoco suba por las laderas, pues en ese caso afectaría la Reserva Nacional Niblinto y ahí el panorama tomaría otra tonalidad.

El fuego en zona privada

A la solicitud de declarar Alerta Roja por parte de algunas autoridades, se sumó también la familia Pimentel, que administra la llamada Jungla Peumayén, zona de conservación de carácter privado que también se ha visto afectada y donde según se ha precisado, el daño ecológico causado por el fuego es enorme. Frente a esta situación, la propia Aida Baldini afirmó que no hacen mucha diferencia entre terrenos públicos, privados o áreas silvestres, pues la protección es absoluta, pero con rangos definidos.

“Primero, están las personas, luego las viviendas y posteriormente nuestros bosques con su fauna incluida. En este caso, no era necesaria la Alerta Roja porque ese estado nos permite contar con más recursos y eso no es posible de concretar por las características del incendio que hacen imposible introducir más apoyo. Este es un siniestro que ha avanzado muy lentamente por el combate que se la ha hecho. Sabemos los polígonos que puede abarcar y estamos aún en una zona de mucha pendiente, donde si bien lo estamos atacando por aire, también lo estamos esperando abajo con cortafuegos”, aseguró.

Finalmente y respecto de un eventual peligro a viviendas, la autoridad forestal llamó a la calma, subrayando que quienes tienen casas en la zona sur del incendio no se afectarían porque además de la presencia de bomberos en el lugar, el viento va en otra dirección, lo que desemboca en que las pavesas estarían controladas. Eso sí, las autoridades aseguraron que se mantienen en comunicación constante con vecinos del sector y también con los administradores del terreno privado en cuestión, a fin de que todos manejen el mismo caudal informativo.

3

Vamos cambiando el foco: alcaldes de Ñuble ya comienzan a pensar en cómo enfrentar la época invernal

Al verano ya le queda poco y los alcaldes de la Región de Ñuble están comenzando a cambiar el foco para entrar en modo invierno. Es que por acá los inviernos son crudos y el estado de los caminos puede generar un escenario tan difícil como el de un cojo en un tiroteo, así que pensando en que las lluvias suelen dejar la escoba es que los jefes comunales ya se proyectan, con la idea en mente de cómo atacar estas emergencias.

Para ser sinceros, la maquinaria entregada recientemente por el Gobierno Regional fue de gran ayuda, pues contar con retroexcavadoras y motoniveladoras ya es un aporte relevante. Esto porque las rutas de Ñuble son de ripio en un 60 %, mientras que las de tierra alcanzan el 3 % en medio de una red vial regional de 4.564 kilómetros de caminos, donde solo el 37 % de ellos conoce de asfaltos o pavimentaciones básicas. Como verá usted, el tema es digno de recibir atención y, por lo mismo, nos fuimos en vuelo directo a preguntarles a los alcaldes de algunas de las comunas más rurales de la región cómo se están preparando para una época invernal que suele ser tan difícil como hacer gárgaras con talco.

Para el alcalde de Cobquecura, Jorge Romero, suponer la presencia de mucha lluvia es la base del trabajo a proyectar, pues eso les permite calcular con eficacia el tiempo de respuesta requerido en una emergencia.

“Ya estamos empezando a planificar el próximo invierno junto al Cogrid comunal, pensando que si tenemos una alta cantidad de lluvia, requeriremos tener la maquinaria disponible y los equipos de emergencia para poder entregar de manera inmediata la ayuda que necesiten los vecinos. Todo esto va a ser difundido en las comunidades para que tengamos contacto directo y así poder llegar de manera más rápida y efectiva ante cualquier emergencia que se presente, tanto ahora como en invierno”, explicó.

En junio del año pasado, las inundaciones estuvieron a la orden del día, generando pérdidas para cerca de 1.100 agricultores de la región. Por lo mismo, el alcalde de San Ignacio, Patricio Suazo, subrayó que “ya tenemos la experiencia previa de lo que pasa todos los años en invierno y estamos trabajando en eso para que tengamos un mejor comportamiento. Con los canalistas ya hemos estado trabajando para que no tengamos emergencias porque los canales de riego no se limpian debidamente. Estamos planificándonos para no sufrir los problemas que tenemos cada año. Ya hemos tenido varias reuniones con el Cogrid comunal y estamos muy bien enlazados”.

Por su parte, el alcalde de San Nicolás, Víctor Toro, apuntó que si bien aún se mantienen alertas frente a cualquier emergencia que pueda suceder con los incendios forestales, “tenemos que poner atención en aquellas zonas que puedan ser potencialmente inundables, a pesar de que esos sectores lo sufren más bien por el desborde del río Ñuble; aunque también hay zonas que se inundan por falta de mantenimiento más que nada. Eso lo vamos a empezar a abordar desde marzo”.

Lo positivo de esto es que aún hay tiempo, pero hay que aprovechar ese margen. Recientemente, la Dirección Meteorológica de Chile anunció que el primer trimestre de 2025 ofrecerá días más cálidos de lo habitual, así que una vez superada la contingencia del fuego habrá que concentrarse en el agua y el frío. La cosa es que esta situación no nos pille con los pantalones abajo y en eso, sí que existe consenso.

4

Inédito convenio entre Seremi de Salud y municipalidad de Chillán promete agilizar la entrega de credenciales de discapacidad

Si a usted le ha tocado realizar algún trámite en la COMPIN, sabrá que es altamente probable que le salgan raíces esperando la resolución de su caso. Es que el taco que tiene este organismo es enorme, considerando que posee diversas funciones como la evaluación de licencias médicas, situaciones relativas a invalidez y la tramitación de la credencial de discapacidad, entre otras. Y es en este último punto donde la Municipalidad de Chillán se adelantó, pues acaba de firmar un convenio con la Seremi de Salud de Ñuble que no solo es pionero en la región, sino también en el país.

Para encuadrar bien esta información, le contamos que uno de los trámites necesarios para obtener la credencial de discapacidad es la aplicación de una encuesta denominada Ivadec (Instrumento de Valoración del Desempeño en Comunidad), elemento clave en este tema. La cuestión es que si bien todos los municipios poseen funcionarios capacitados para aplicar dicho cuestionario, la corporación chillaneja irá un paso más allá al no solo realizarlo, sino también evaluarlo.

“Esto es muy importante porque la brecha es grande en tiempos de espera para los pacientes, por lo que el impacto es enorme al adelantar los procesos, agilizarlos y optimizar los recursos. Todos los municipios tienen funcionarios capacitados para realizar la evaluación del Ivadec, pero no todos pueden levantar casos porque solo Compin tiene esa función. Por eso hemos hecho este convenio para prestar manos, pues así podremos analizar los casos y agilizar. Yo diría que es primera vez que en la región se firma un convenio de este tipo y espero que se pueda repetir en otras comunas”, aseguró la seremi de Salud, Michelle D´ Arcas.

El convenio está llamado entonces a aplicar velocidad a este trámite, ya que en términos simples, el cuello de botella que impide agilizar la entrega de credenciales de discapacidad es que no hay analistas suficientes en la COMPIN. Aquí entra el municipio entonces a facilitar más especialistas para levantar los casos y que ingresen estudiados a la comisión. Así, ellos pueden evaluar situaciones que ya han sido vistas previamente, lo que debiera ponerle celeridad al trámite en cuestión.

Al respecto, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, se mostró muy satisfecho con el convenio en curso, pues “sabemos que la Seremi de Salud tiene flancos y frentes complejos. En ese sentido, tiene que haber compromiso porque el tema de la salud es muy sensible. Nosotros tratamos de colaborar en un margen de creatividad, y entendiendo que tenemos más músculo en algunas áreas administrativas es que creativamente forjamos este convenio de colaboración que nos permite aportar y apoyar a una unidad que entendemos tiene flancos complejos. La COMPIN tiene varias prestaciones y nosotros podemos colaborar ahí con este convenio, que esperamos se repita en otras regiones, pues va a sacar algunos nudos críticos”.

En tanto, el director (s) del Departamento de Salud Municipal, Fernando Bustamante, explicó que si bien el Ivadec ha sido aplicado históricamente por los Cesfam o por la propia unidad municipal que encabeza, el análisis de la información recopilada será un gran avance en los tiempos de espera para los interesados.

“El aporte que vamos a realizar con este convenio es analizar estas encuestas que se realizan para disminuir los tiempos y que la COMPIN pueda definir el porcentaje de discapacidad de nuestros pacientes. No es que se cree una unidad especial, pues eso está ya establecido y se hace habitualmente con profesionales certificados para aplicar el Ivadec. Nosotros tenemos funcionarios en cada Cesfam debidamente capacitados. Creemos que vamos a comenzar con un funcionario por cada establecimiento con horas asignadas. A medida que tengamos más cupos para certificar más profesionales, podremos también aumentar este apoyo”, puntualizó.

5

¡Aquí sí que hay lucas! MOP inicia proceso de pago de patente por no uso de aguas por más de $ 5.597 millones en Ñuble

Aquí nos vamos a poner bien serios porque este tema es delicado. Fíjese que el pasado 15 de enero se publicó en el Diario Oficial la resolución que fija el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectas al pago de patente por no contar con las obras de aprovechamiento para su uso. Se trata de 5.624 derechos de aprovechamiento de aguas, tanto consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce) como no consuntivos (agua que se usa y luego retorna al cauce) a nivel nacional, mientras que en Ñuble la cifra llegó a 140.

“La Dirección General de Aguas (DGA) inició el pago de patente por no uso de aguas de 140 derechos, que deberán cancelar 83 mil UTM, es decir, aproximadamente $ 5.567 millones. Del total, los derechos consuntivos corresponden a 7.474 litros por segundo, mientras que los derechos no consuntivos representan mayores caudales con 478.603 litros por segundo”, explicó el seremi de Obras Públicas, Freddy Jelves.

El secretario regional recordó además que el cobro de esta patente por no uso de derechos de aprovechamiento no tiene como finalidad la recaudación fiscal, sino que las personas hagan uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas. Por ende, quienes no lo hagan, pueden renunciar a ese derecho o la propia Tesorería General de la República podría rematar ese título, con el fin de que ello retorne al Estado para eventualmente disponer de él y otorgarlo con prioridad para consumo humano, establecer una reserva sobre dichas aguas o, incluso, volver a otorgarlo.

El director regional de Aguas, Marcelo Godoy, sostuvo que en abril de este año expira el plazo establecido por la reforma al Código de Aguas para que los titulares de derechos de aprovechamiento los inscriban en el Conservador de Bienes Raíces, plazo que se extiende hasta el 2027 para los usuarios de INDAP.

“En el listado 2025 fue posible identificar que para un total de 876 derechos a nivel nacional, no se cuenta con información sobre su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, por lo que la invitación es a que se acerquen a los conservadores de sus respectivas comunas para realizar la inscripción respectiva”, observó, agregando que para los nuevos derechos que se otorguen será la DGA la que proceda a realizar este trámite.

La patente por no uso se determina en base a la inexistencia de obras asociadas al uso del agua, es decir, derechos de aprovechamiento cuyos titulares no han construido las obras necesarias para la captación y conducción de las aguas, o aquellas obras que no tienen la capacidad para extraer la totalidad del caudal otorgado en el derecho de aprovechamiento de aguas. Es decir, la patente se aplica a quienes no utilizan total o parcialmente los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados.

Para todos estos efectos debe recordarse que la obligación de incorporar un derecho de aprovechamiento de aguas en la resolución que fija este listado, recae en la DGA, y ante cualquier cambio o actualización de la situación constatada es el propio titular del derecho quien debe recurrir mediante un recurso de reconsideración, contemplado en el artículo 136 del Código de Aguas, cuyo plazo este año vence el 26 de febrero.

¿Para dónde va esta recaudación?

El pago de estas patentes implica la recaudación de fondos para el Fisco, los que posteriormente son repartidos entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de cada gobierno regional (65 %); los municipios, en proporción a la superficie de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro figuren las inscripciones respectivas (10 %); y los fondos fiscales generales (25 %).

Cabe señalar que lo recaudado por la Tesorería General de la República, por concepto de patente debido al no uso de derechos de aprovechamiento de aguas en el último proceso de pago, fue por un total de $ 36.317 millones. El pago, entonces, debe hacerse ante dicho organismo y en caso de no pagar la patente antes del 1 de junio de 2025, se iniciará un proceso de cobranza judicial que podría derivar en el remate del derecho.

PRESENTADO POR:

Y así se nos fue febrero y ya tenemos a marzo golpeándonos la puerta. Seguramente, y al igual que nosotros, la llegada del tercer mes del año lo tiene más asustado que a un perro en el barrio chino, porque uno se pone a sacar cuentas y la billetera pide clemencia. Nada que hacer. Solo queda apechugar y ponerle ganas para iniciar formalmente el año. Haga como nosotros y manténgase relajado como un lagarto en una playa, pues para todo hay solución.

Por nuestra parte, en Aquí Ñuble seguimos trabajando y preparando el arranque del año en un mes que es más demandante que barrer un castillo. Nosotros agradecemos esa lluvia informativa porque para eso vivimos y nos debemos a ustedes, llevándoles siempre lo más granado del acontecer informativo, tal como es el objetivo de El Mostrador con este newsletter, que tiene a varios sin dormir esperando cada entrega semanal.

Seguimos adelante

Inscríbete gratis

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.