Las lecciones que dejó el megaapagón en Ñuble

Superado el susto del apagón general y el cuco generalizado que nos dejó, porque aparte de andar todos cantando la famosa canción de Yuri que nos tiene la cabeza como bombo de barra brava, ya nos veíamos con arco y flecha cazando lo que pilláramos para comer. Pero cuando volvió la luz, nos sacamos el taparrabo y volvimos a conectar con el mundo real, dejando atrás esas horas vividas en la Edad de Piedra que, dicho sea de paso, a varios les sirvió para mirar a su alrededor y ver lo lindo que es el mundo. Ya estábamos más nerviosos que Frodo en una joyería porque no sabíamos cómo enterarnos más de lo que estaba pasando, así que apenas pudimos nos lanzamos a la aventura informativa. Y ya ven, aquí nos tienen otra vez porque en Aquí Ñuble no paramos y somos más inquietos que un perro con sobredosis de cafeína, aunque a muchos les incomode.

Mientras aguardábamos el retorno eléctrico con más paciencia que cuando esperábamos los remates de George Harris (y pensábamos en lo desesperados que estarían los que tenían entradas a la Quinta Vergara para esa noche), entendimos que había que sacar lecciones de este “blackout” que mandó a negro a más de medio país. Así que una vez que tranquilizamos a los vecinos que estaban más nerviosos que perro en bote y tras celebrar animadamente el retorno de la luz, nos fuimos a preguntarle a las autoridades regionales cuál era la lección de todo esto. Fíjese usted que el ejercicio resultó bastante bien y aquí le contamos qué nos dijeron.

Después de superar el apagón, ya estábamos más confiados que el dentista de Alien, y luego de pegarnos flor de costalazo con un hoyo traidor que nos esperaba en una vereda (hay que contar las pérdidas también), nos dimos cuenta de que hay varias calles que están en arreglos aún, y con las clases comenzando, es altamente probable que los automovilistas van a andar más nerviosos que si usaran un baño sin pestillo. Así que partimos el rally respectivo averiguando hasta cuándo nos tragamos la polvareda y las calles vuelven a su asfalto regular.

Como somos una región agrícola y los temas ligados a esto nos gustan harto, nos metimos de lleno en un innovador proyecto que se está preparando para darle un nuevo uso al orujo, que no es otra cosa que el residuo que queda de la uva una vez que se ha realizado la extracción de sus jugos para elaborar el vino. Aquello no es menor, pues no solo abre un nuevo frente productivo para el mundo viñatero, sino que también promete solucionar en buena medida el problema de la alimentación animal. El uso de ese material orgánico era un dilema y la iniciativa llega más justa que pantalón de torero, así que aquí le contamos obviamente de qué se trata.

Ya que andábamos paseando por los campos ñublensinos más felices que una tortuga en un Ferrari, aprovechamos de conocer cómo ha andado el proyecto «+Bosques», que es clave para una región con tanta superficie rural y tan golpeada por los incendios forestales. Esta idea, que es manejada por CONAF e implementada por la mismísima ONU, es vital para el combate al cambio climático y Ñuble ha respondido bastante bien a ella, estando presente en la mayoría de sus comunas. ¿Quiere saber más de este potente programa?, pues acá lo dejamos bien informado.

Finalmente, siempre fieles a nuestro estilo de ser un aporte informativo y como tenemos un corazón más bueno que el de un político en campaña, le dejamos una muy útil nota respecto de cómo apoyamos a nuestros escolares en su retorno a clases, porque la idea es que vuelvan a la rutina tan contentos como un vampiro en un banco de sangre. Así que nos fuimos derechito a conversar con una experta en la materia que nos dejó bien ilustrados en ese sentido y nos regaló varios datos útiles que aquí le dejamos porque también somos serios y harto responsables.

Para ser sinceros, esta semana nos dejó varias lecciones importantes, como tener siempre cargado el celular y caminar por la calle con la boca cerrada. Fueron días intensos, pues entre todo lo vivido, recordamos que hace 15 años nos sorprendió aquel fatídico 27-F que esperamos no tener que repetir jamás. Esas emociones a flor de piel son precisamente las que nos impulsan a diario para buscar esos sabrosos temas que sabemos cuánto le encantan. Así que tenga por seguro que mientras usted disfruta de este espacio informativo que El Mostrador le regala cada semana con inmenso cariño, nosotros seguimos levantando cuanta piedra encontramos y hurgueteando en todos lados para pegarle con precisión al clavo noticioso.

¿Qué cosa sucede con el apagón? Las lecciones que dejó el “blackout” en Ñuble

Ya, no se hagan los desentendidos y seamos sinceros. El apagón general que sufrió el país nos tuvo a todos con el alma en vilo y varios incluso se imaginaron volviendo a la prehistoria con garrote y taparrabo. Pero dejando de lado todos los miedos involucrados, es evidente que alguna lección nos tiene que haber dejado el llamado “blackout”, así que apenas volvió la electricidad nos vestimos nuevamente y partimos a conversar con las autoridades para saber si se aprendió algo de este evento que, por sobre todo, evidenció gran parte de la vulnerabilidad que tiene el país.

A juicio del gobernador regional Óscar Crisóstomo, lo más crítico se concentró en las zonas rurales de Ñuble, principalmente en el abastecimiento de agua potable y el funcionamiento de los sistemas de Agua Potable Rural (APR), cuyos motores son eléctricos y donde 26 de ellos dejaron de funcionar al no contar con suministro.

“Creo que en eso hay que tomar decisiones inmediatas, pues los APR tienen que tener un sistema de respaldo. Ahí hay una labor que tiene que realizar la SEC. Si bien la región resistió bien, hay puntos que hay que considerar y salvaguardar por si a futuro se vuelve a vivir una situación de estas características, como es el sistema de telecomunicaciones. No puede ser que exista un sistema de respaldo tan corto que solo dura un par de horas”, indicó.

La máxima autoridad regional precisó que la red de salud también debe contar con un sistema de respaldo, pues hubo situaciones complejas como en el caso de los pacientes electrodependientes. Si bien las compañías eléctricas se trasladaron a los domicilios de estos, dado que los tienen catastrados, hubo voces de queja que acusaron varias horas de tardanza hasta que fueron contactados, tiempo de espera que pudo ser fatal.

“La investigación es importante. Hay que determinar cómo se produjo esto y las empresas eléctricas tienen que responder porque no puede ser gratuito. No pueden dejar al país en una situación crítica por una falla de ellas mismas”, sentenció.

Por su parte, y además de informar que 10 personas fueron detenidas por no respetar el toque de queda, el delegado presidencial regional Rodrigo García puso en el tapete dos problemas que se evidenciaron con la falta de electricidad. Por un lado, asegurar que los APR puedan entregar agua con normalidad y, además, lo vivido con las telecomunicaciones, donde se hace necesario tener más horas de respaldo para el sistema, ya que por ley solo tienen cuatro horas de funcionamiento que, a la luz de lo vivido, son insuficientes.

“Se están aclarando las causas del corte del suministro eléctrico, pero también se tienen que tomar medidas respecto de la demora en la reposición. Durante las primeras horas, lo importante fue recuperar la energía eléctrica. Hay que trabajar en mejorar el sistema de telecomunicaciones y la entrega de agua de los APR en los sectores rurales. En este último caso, se va a aumentar el respaldo de generadores para que los sistemas sigan distribuyendo agua sin tener que estar conectados al sistema central”, dijo.

Y como no faltan los sinvergüenzas, le contamos que el seremi de Energía, Denis Rivas, tuvo que trasladarse hasta la comuna de Portezuelo donde algunos antisociales, aprovechándose de la crítica situación, procedieron a robar más de cinco mil metros de cables transmisores de electricidad. En ese sentido, el secretario regional recordó que se trabaja arduamente en la Mesa de Robo de Cable Conductor, la que viene desarrollándose desde 2021, pero que el año pasado dio buenos resultados al decretarse el foco investigativo de dicho delito.

“Lo importante es la continuidad del servicio. Tenemos afectación en los APR y también un caso con un paciente electrodependiente, por lo que para nosotros es clave seguir visibilizando este delito. Le pedimos a la comunidad que denuncie la presencia de vehículos sospechosos ante Carabineros. Nosotros seguimos trabajando con esto junto al Ministerio Público”, explicó.

La responsabilidad del Estado

Como nos gusta mirar las cosas desde el plano más amplio, se nos encendió la ampolleta y decidimos consultarle a los legisladores regionales acerca de este apagón general, pues es claro que el tema golpeará las puertas de los parlamentarios porque en la búsqueda de soluciones, nadie sobra en realidad.

“Más de 14 regiones quedaron sin energía eléctrica, fallaron las telecomunicaciones y se decretó toque de queda y estado de catástrofe. Muchas personas ni siquiera podían saber qué estaba pasando. Es importante que la tecnología ante desastres y la alerta SAE estén disponibles ante emergencias de este tipo y no sean solo un adorno. Aquí el SENAPRED pudo haber actuado de mejor forma”, acusó el diputado Felipe Camaño frente a lo vivido.

Al mismo tiempo, el parlamentario anunció que oficiará a la Subsecretaría de Telecomunicaciones debido a los cortes de señal telefónica y de internet reportados en todo el país. “Es importante que la SUBTEL fiscalice a las empresas de telecomunicaciones debido a los cortes de señal reportados en todo Chile, y se evalúen las sanciones correspondientes a estas empresas. En mi rol de presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados oficiaré al ministerio para que nos informe sobre los protocolos que siguieron las empresas y la pertinencia de las multas y/o compensaciones a los clientes afectados”, sostuvo.

En tanto, el diputado Frank Sauerbaum pegó duro y fue un paso más allá. El legislador indicó que al analizar lo que ocurre en el mundo eléctrico, “uno se da cuenta de que el gobierno ha tenido una especial animosidad con este tipo de proyectos y tiene varias iniciativas detenidas, tanto en generación como en transmisión eléctrica. Nosotros lo vivimos hace un tiempo cuando se rechazó el proyecto de transmisión eléctrica para el Embalse Punilla. Esa línea eléctrica está rechazada y así le ha pasado a ciento de proyectos que esperan años para que el gobierno le otorgue visto bueno”.

El parlamentario, junto con recordar que el proyecto de línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre debía comenzar en 2022 y se ha visto entrampado en un proceso de evaluación ambiental con más de cinco mil permisos sectoriales exigidos, añadió que “la ministra de Medio Ambiente (María Eloisa Rojas) se transformó en una activista medioambiental. No conoce su deber final que es promover la inversión con responsabilidad medioambiental y para ella es más fácil decirle a los empresarios que no. Eso lo terminan pagando los chilenos que tienen que saber que hay un montón de proyectos eléctricos detenidos justamente porque no se les da autorización para funcionar, aun cumpliendo con todos los requisitos medioambientales. Eso es lo más grave. El Estado tiene que asumir su responsabilidad en esta materia porque al final las consecuencias las paga la gente”.

Automovilistas en vilo: preocupa la gran cantidad de calles con trabajos pendientes en Chillán

Comenzó formalmente el año y el gran problema que enfrenta la ciudad de Chillán es que aún se mantienen muchas arterias con trabajos de urbanización pendientes. Claro, el tráfico vehicular disminuye en tiempos de verano y el malestar no se hace tan evidente, pero con el aumento del parque automotriz en la ciudad, sobre todo durante las mañanas, aquello puede transformarse en un problema de marca mayor para los automovilistas que iniciarán las jornadas más incómodos que un teletubbie en una cama de velcro.

El tema no es sencillo de digerir y como somos más preguntones que una novia celosa, nos fuimos a averiguar cómo se está preparando la ciudad para esta contingencia, porque ya es medio evidente que el problema no se va a solucionar de manera mágica en el corto plazo. Así entonces, nuestra primera parada fue en Serviu, donde el director regional del organismo, Roberto Grandón, explicó que la situación se arrastra desde noviembre pasado, y que hubo un retraso con las empresas de servicios contratadas para el traslado de postes.

“Primero, había que instalar los postes y trasladar las redes. Ahí las empresas demoraron y tuvimos que hacer gestiones algo tensas para presionar, pero avanzamos en eso. En diciembre iba a estar habilitada la avenida Huambalí y ahora viene la variante Collín. Se seguirá trabajando en Alonso de Ercilla donde falta instalar un colector. Ese es el único punto que queda cortado y esperamos resolverlo a la brevedad con la municipalidad para pavimentar el trecho que falta. De todos modos, la variante Collín estará abierta a tránsito”, apuntó, añadiendo que aún hay tres puntos álgidos de la ciudad donde los postes todavía no han sido trasladados, pues en realidad se requiere mover las redes para solucionar ese problemita.

La pregunta que asalta de sopetón entonces es si las empresas cumplen sagradamente con los contratos en ejecución. Al respecto, Grandón explicó que a medida que se inician las obras, las excavaciones pueden revelar situaciones no consideradas que a veces obligan a cambiar el diseño de las obras.

“Eso pasó, por ejemplo, en el puente del estero Las Toscas, donde se estaba haciendo el colector de aguas lluvia de avenida Argentina. Cuando el equipo estaba haciendo el cajón para conectar la parte final del colector, se percataron de que necesitaban intervenir un sector debajo del puente donde había unos okupas. Ahí se dieron cuenta de que habían socavado la zona y la losa del puente estaba colgando. Había que afirmar la estructura y eso no estaba en el contrato. A veces ocurren esas situaciones y se descubren a medida que se ejecutan las obras”, dijo.

El caso de avenida Chile

Una situación que preocupa es el de avenida Chile, cuyas obras ya llevan varios meses sin que se noten grandes avances en los trabajos. Dicha arteria es una de las vías más utilizadas por quienes acceden al centro de Chillán desde el sur de la ciudad, por lo que recuperar dicho trayecto se hará en extremo necesario una vez que el tráfico vehicular avance porque las vías laterales alternativas no son capaces de soportar tanto tránsito.

Pero esa situación es ajena a Serviu, pues es una obra administrada por el municipio de Chillán. En ese sentido, el director de Secpla, Carlos Araya, indicó que ese proyecto estuvo paralizado un tiempo a causa de una aprobación que estaba en manos de Essbio, por lo que debió retomarse con un aumento de obras. En ese sentido, hace una semana comenzó a correr nuevamente el plazo de 35 días que le quedan a este proyecto para concretarse.

“La empresa continúa haciendo trabajos de alcantarillados y posteriormente pasará a la pavimentación. Todo el proyecto debe estar en ese plazo (35 días) y, en caso contrario, comenzarían a cursarse multas a la empresa”, subrayó sobre una situación que a nosotros nos mantiene siempre expectantes porque ya a la ciudad se le ha hecho difícil sostener un parque automotriz que creció explosivamente en corto tiempo. Si a eso le sumamos varias avenidas sin poder utilizarse, el problema podría ponerse más complejo que tejerle un chaleco a un pulpo.

No solo de vino vive el Itata: innovador proyecto promete darle un nuevo uso al orujo

Ya se acercan los tiempos de vendimia y si bien muchos andan por ahí sobándose las manos para poder degustar el nuevo néctar de las uvas que como siempre proveerá el dios Baco, fíjese que las autoridades andan más preocupadas de la productividad del sector viñatero, lo cual se agradece. En esa dinámica es que se dio a conocer un innovador proyecto que busca darle utilidad al orujo, que no es otra cosa que el residuo que dejan las uvas luego de ser molidas para extraer su dulce jugo.

Una vez realizada la molienda de la uva, queda lo que normalmente se conoce como hollejo, el que corresponde al orujo antes mencionado. Claro, los más vivarachos lo agarran y se ponen a fabricar aguardiente, pero le decimos altiro que no es hacerlo y ponerse a vender (digo, por si lo agarró de golpe el espíritu emprendedor), pues se debe cumplir con varias leyes al respecto. El caso es que el orujo puede tener otros destinos, pues por si no lo sabía, también es utilizado como fertilizante o alimento animal.

Según explicó el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, el objetivo es tomar el orujo y transformarlo en forraje ganadero, para lo cual se ha puesto en marcha un proyecto en conjunto con la Universidad de Concepción (UdeC) como apoyo académico especializado. “Todo lo que se logre en este trabajo será un bien público y estará disposición de todo agricultor que quiera innovar en ese sentido para obtener otro producto. La idea es desarrollar un rubro tan importante para el Valle del Itata como lo es el vino”, indicó.

Desde la UdeC, el director alterno del proyecto e investigador de dicha casa de estudios, Rodrigo Allende, explicó que esta iniciativa representa una oportunidad para lograr un producto que no presenta grandes limitantes para ser obtenido por los viñateros. “Nosotros creemos en la economía circular y este proyecto se basa en el uso de los residuos, sin importar en qué proceso de vinificación esté el orujo. Vamos a probar distintas alternativas para alimentación animal”, señaló, agregando que esta idea ya está siendo trabajada en otras partes del mundo, como Estados Unidos, Italia y Australia, llegando incluso a contribuir con la industria farmacéutica.

Entonces, a no mirar en menos al orujo, que es un producto con distintas características. Diversas investigaciones han determinado que este residuo de la vid tiene propiedades alimenticias y hasta cosmetológicas, con compuestos anticancerígenos, antiinflamatorios y también cardioprotectores, entre otras bondades. Así que será un hecho que no solo tendremos un ganado bien alimentado, sino también creciendo más sanito que un cereal de lechuga. ¡Ah! y tampoco se ría tanto, que para comerse ese asado falta mucho todavía. Así que paciencia nomás.

Proyecto «+Bosques» le da duro al cambio climático

Para comenzar, vamos a poner las cosas en contexto. El proyecto «+Bosques» es una iniciativa financiada por el Fondo Verde para el Clima, liderada por el Ministerio de Agricultura a través de CONAF, e implementada en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Su objetivo es dar una lucha concreta contra el fenómeno del cambio climático y minimizar sus efectos al máximo.

El proyecto cuenta con un presupuesto de US$ 63 millones y se aplica en seis regiones del país: Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Se ejecuta desde 2021 con acciones que han beneficiado a más de 25 mil hectáreas de bosque nativo, generando beneficios sociales, económicos y ambientales, entre otros.

Con esta introducción entregada, ya podemos contarles que Ñuble ha brillado considerablemente en la aplicación de esta iniciativa, estando presente en 17 de las 21 comunas de la región y abarcando 1.709 hectáreas en total. Ello se traduce en 191 predios que ya se han comprometido con la idea, mientras que 121 la han concretado.

Según explicó la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, el éxito del proyecto «+Bosques» se ha transformado en una de las grandes metas de la entidad forestal, a fin de que el bosque nativo tenga un rol económico, social y ambiental. La autoridad añadió que este proyecto es sumamente estricto con las salvaguardas sociales y ambientales, lo que da cuenta de cómo el país puede intervenir sus recursos forestales para dar bienestar a los propietarios y a la comunidad en general en virtud de lo que significan los bosques.

“CONAF viene trabajando desde hace 52 años en materia de bosque nativo mediante distintas cooperaciones internacionales y fondos propios. Este es uno de los proyectos más grandes que ha tenido y nos muestra el camino de cómo avanzar de la mano con las personas. Nosotros valoramos el trabajo que se está haciendo en la región y la disposición de los mismos propietarios que quieren bosque nativo, quienes saben que tienen que esperar un largo tiempo, pero de lo cual pueden emanar otros proyectos como la apicultura, artesanías y otros beneficios ambientales”, aseguró.

En cifras país, «+Bosques» mantiene 820 proyectos a nivel nacional, estando presente en 131 comunas distribuidas en las seis regiones donde se aplica. Eso se traduce en un total de 11.440 hectáreas intervenidas, lo que representa el 45 % de la meta total.

Respecto de su distribución, le comentamos que el 82 % de los proyectos se aplican en predios de pequeños propietarios, de los cuales el 32 % corresponde a pequeños propietarios indígenas, un 14 % a predios de propietarios medianos, ONG y asociaciones de agricultores, mientras que solo el 4 % se desarrolla en tierras públicas.

Tome nota: ¿cómo cuidamos la salud mental de los escolares en su retorno a clases?

Marzo trae bajo el brazo la cotidianeidad y la ciudad recupera su ritmo habitual. En ese tránsito, no es menor que los niños dejen de lado el traje de baño y deban retomar los libros para volver a clases. Ese es un proceso que involucra la vuelta a la rutina y retomar los horarios escolares, por lo que es importante poner atención al cuidado de la salud mental de los menores porque la idea es que vuelvan a sus labores regulares de buena manera y no molestos como si usaran un calzoncillo de lana.

Veamos entonces. Los cambios de esta magnitud pueden provocar ansiedad, especialmente en los más pequeños. Por ello, es recomendable implementar hábitos de manera progresiva, en particular aquellos relacionados con los horarios de sueño, anticipándoles el ajuste de rutina y el fin del periodo de descanso.

En este contexto, la siquiatra infanto-adolescente y jefa del Departamento de Salud Mental del SSÑ, Dra. Claudia Quezada, señaló que “es un momento de muchas emociones para los niños, niñas y adolescentes. Algunas pueden ser positivas, con muchas ganas de regresar, pero otras pueden ser de miedo, preocupación o nerviosismo. Por ello, es importante que día a día vayamos retomando el horario en que se acostaban previamente para ir al colegio. También debemos anticiparnos a lo que será el primer día de clases, planificar los materiales y preparar la mochila. Hay niños, por ejemplo, dentro del espectro autista, que necesitan tener una rutina clara y una anticipación de lo que va a pasar”.

La especialista destacó que hay que considerar también a los niños que entran por primera vez al colegio, pues para ellos es muy importante jugar al primer día de clases. Si se puede conocer el establecimiento educacional con anterioridad, mejor aún, pues los podría ayudar a estar más tranquilos y seguros. Por ende, es recomendable poner ojo con la sobrecarga, no llenar sus agendas desde el primer día y que tengan tiempo para jugar y descansar.

“Cada niño tiene su propio ritmo de adaptación, por lo que es esencial tener paciencia y validar sus emociones. Hablar con ellos siempre ayuda, pero si después de un mes presentan dificultades o se ven tristes o angustiados, se puede consultar en el centro de salud más cercano o llamar a la línea Salud Responde 600 360 7777”, apuntó.

El regreso a clases no es solo un desafío para los niños, sino también para padres, apoderados, docentes y comunidad educativa en general. Todos se enfrentan a la presión de reorganizar la rutina familiar y personal. Por ello, una de las principales recomendaciones es no olvidar el cuidado de la salud mental y estar alertas a las señales de estrés, sobrecarga u otra situación que afecte a los escolares en el día a día.

